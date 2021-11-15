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Євросоюз занепокоєний пересуванням російських військ на кордоні з Україною, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Євросоюз занепокоєний пересуванням російських військ на кордоні з Україною, - Боррель

Європейський Союз занепокоєний пересуванням російських військ на кордоні України з Росією і пильно стежить за ситуацією.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з позиланням на Інтерфакс-Україна.

У понеділок у Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС Боррель сказав: "Ми пильно стежимо за безпековою ситуацією на східному кордоні України". "Є факти, які є причиною занепокоєння, – пересування військ на російському кордоні з Україною, що дуже важливо для вас. Ми стурбовані та спостерігаємо за цим пильно. Інформація викликає занепокоєння", - додав він.

Високий представник ЄС нагадав, що обговорював це питання 14 листопада з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Я підтвердив нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - додав Боррель.

Відповідаючи на запитання, чи пов'язана міграційна криза, створена режимом президента Білорусі Олександром Лукашенком, якого США і ЄС не визнають законно обраним, з ситуацією на кордоні РФ з Україною, високий представник ЄС констатував, що йому не відомо, про що розмовляють Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

"Але цілком очевидно, що Лукашенко робить те, що робить, тому що він має сильну підтримку Росії. Пов'язано це чи ні з пересуванням військ на кордоні з Україною – я не знаю. І я не хочу давати судження. Але правда в тому, що секретар США Блінкен у зв'язку з цим висловив занепокоєння, і для цього в нього мають бути хороші підстави", - вважає Боррель.

При цьому він звернув увагу на той факт, що "після останніх військових навчань на кордоні російські війська пішли, але залишили на місцях значну кількість обладнання".

"Вони можуть бути швидко дислоковані - обладнання вже там. Український міністр сказав мені, що вони можуть розташувати значну кількість військ за кілька днів, тому що вони пересувають лише людей, а не важке обладнання", - пояснив високий представник ЄС.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Постійні занепокоювання занепокоєнного Євросоюзу,вже викликає занепокоєння...
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15.11.2021 19:35
+5
не ******** обеспокоиваца?
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15.11.2021 19:35
+4
Вітаю Софі...
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15.11.2021 20:22
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Постійні занепокоювання занепокоєнного Євросоюзу,вже викликає занепокоєння...
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15.11.2021 19:35 Відповісти
Борислав Береза - Интересно, в случае начала нового этапа российского военного вторжения в Украину Зеленский запишет видосик из Италии, Британии или сразу из Омана, куда рванет в срочную командировку?
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15.11.2021 20:06 Відповісти
Особливо коли вони вже 8-й рік, схоже, що паталогія.
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15.11.2021 21:15 Відповісти
не ******** обеспокоиваца?
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15.11.2021 19:35 Відповісти
Картаво- пропердоленный хрюсский, даже не надо переводить свою хрюканину,идешьнах на 3 веселых буквы
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15.11.2021 22:03 Відповісти
Сколько есть синонимов слова занэпокоення?
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15.11.2021 19:36 Відповісти
Сколько есть синонимов слова занэпокоення?
***********
"Глибоко пенетровані" (від Полово́й акт (также половое сноше́ние, совокупле́ние, ко́итус, сои́тие, пенетра́ция и копуля́ция) - генитальный контакт двух особей с целью получения полового удовлетворения.

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15.11.2021 20:46 Відповісти
А ми не здивовані їх занепокоєнню, дивно було аби вони не хвилювались. Тіко то все ***** до сраки, його спинять наші кулі а не їх стурбованість.
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15.11.2021 19:37 Відповісти
а тими, що вже за кордоном ? в криму, наприклад ?
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15.11.2021 19:38 Відповісти
👀 так це вже було 👀
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15.11.2021 19:47 Відповісти
Занепокоєння, це вже якийсь діагноз.
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15.11.2021 19:57 Відповісти
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15.11.2021 19:57 Відповісти
Засуньте своё занэпокоення соби в дупу
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15.11.2021 20:01 Відповісти
Дивлячись на коментарі "мацковскіх" ботів, які обурені "занепокоєнням" Європи щодо концентрації російських військ і зброї на Донбасі ( а ми знаємо зі слів Ху#ла, що "іх там нєт"), то Європа діє правильно, попереджаючи ***** від дурних намірів....
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15.11.2021 20:01 Відповісти
страх, тревога, паника, напряжение -
предварительные симптомы морального поражения
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15.11.2021 20:04 Відповісти
запихайте себе в очко свои очередные обеспокоенности 100500-того лэвла ))) еврошалавы
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15.11.2021 20:08 Відповісти
Евросоюз может быть спокоен...НАТО на РАБссию гопников не нападет..бензин кончился...,зато Северный потоп в мае заработает...
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15.11.2021 20:13 Відповісти
« северный потоп»
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15.11.2021 20:14 Відповісти
Вітаю Софі...
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15.11.2021 20:22 Відповісти
Берите бокал с любимым напитком и заходите на Автотему
у нас не скучно 😀
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15.11.2021 21:09 Відповісти
Озабоченные обеспокоенностью
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15.11.2021 20:13 Відповісти
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15.11.2021 20:17 Відповісти
7 Лет мы один на один с эти Уродом ******. И 7 лет все обеспокоены .одна тварь ***** не упокоен....
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15.11.2021 20:18 Відповісти
Західна Європа повторює помилку 1939 року, прагне умиротворити рашистів новоявленого Рейха. Тільки Великобританія відчуває реальну небезпеку.
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15.11.2021 20:19 Відповісти
Да не ужели? И на беспокойстве все закончится.
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15.11.2021 20:24 Відповісти
Похєр, головне, що у нас Вова покушав і покакав.
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15.11.2021 20:24 Відповісти
Організм в організма функціонує нормально, вот що значить фізіологічна відмінність.
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15.11.2021 21:19 Відповісти
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15.11.2021 20:25 Відповісти
С нового года Евросоюз меняет название на ОС- Обеспокоенный Союз или Союз Обеспокоенных европейцев.Они выражают всегда б/покойство и сожаление.Их вся жизнь пройдет так.
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15.11.2021 20:33 Відповісти
В них якийсь хронічний тривожний синдром розвинувся. Бідолахи.
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15.11.2021 20:43 Відповісти
Занепокоєння засуньте собі в дупу. Нам потрібна реальна допомога, а не не словах
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15.11.2021 20:46 Відповісти
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15.11.2021 20:52 Відповісти
Эти гедонисты, они ну хотя бы догадываются, что своей очередной словесной озабоченностью перед угрозой собственному благоденствию они уже успели стать посмешищем, и дискредитируют саму идею Европейского Союза и НАТО?
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15.11.2021 21:42 Відповісти
Это уже глубокая обеспокоенность или пока еще стандартная?
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15.11.2021 21:47 Відповісти
Глубокая обеспокоенность, или статистическая?
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15.11.2021 21:49 Відповісти
бу-бу-бу... бебебе... і так завжди
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15.11.2021 22:36 Відповісти
Боррель занепокоїний? Та хай надіне памперс - і в будинок престарілих. Цей маразматик не має права щось там белькотати. Пора вже цих боррелєй міняти на молодих і адекватних. Із всіх гріхів притаманних людині, найгіршим є трусість.
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13.03.2022 12:14 Відповісти
 
 