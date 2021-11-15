Євросоюз занепокоєний пересуванням російських військ на кордоні з Україною, - Боррель

Європейський Союз занепокоєний пересуванням російських військ на кордоні України з Росією і пильно стежить за ситуацією.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з позиланням на Інтерфакс-Україна.

У понеділок у Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС Боррель сказав: "Ми пильно стежимо за безпековою ситуацією на східному кордоні України". "Є факти, які є причиною занепокоєння, – пересування військ на російському кордоні з Україною, що дуже важливо для вас. Ми стурбовані та спостерігаємо за цим пильно. Інформація викликає занепокоєння", - додав він.

Високий представник ЄС нагадав, що обговорював це питання 14 листопада з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Я підтвердив нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - додав Боррель.

Відповідаючи на запитання, чи пов'язана міграційна криза, створена режимом президента Білорусі Олександром Лукашенком, якого США і ЄС не визнають законно обраним, з ситуацією на кордоні РФ з Україною, високий представник ЄС констатував, що йому не відомо, про що розмовляють Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

"Але цілком очевидно, що Лукашенко робить те, що робить, тому що він має сильну підтримку Росії. Пов'язано це чи ні з пересуванням військ на кордоні з Україною – я не знаю. І я не хочу давати судження. Але правда в тому, що секретар США Блінкен у зв'язку з цим висловив занепокоєння, і для цього в нього мають бути хороші підстави", - вважає Боррель.

При цьому він звернув увагу на той факт, що "після останніх військових навчань на кордоні російські війська пішли, але залишили на місцях значну кількість обладнання".

"Вони можуть бути швидко дислоковані - обладнання вже там. Український міністр сказав мені, що вони можуть розташувати значну кількість військ за кілька днів, тому що вони пересувають лише людей, а не важке обладнання", - пояснив високий представник ЄС.