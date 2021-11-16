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Спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки для Росії, - заява глав МЗС Німеччини і Франції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки для Росії, - заява глав МЗС Німеччини і Франції

Глави МЗС ФРН і Франції занепокоєні військовою активністю РФ поблизу українського кордону та попереджають Росію про наслідки у разі нападу на Україну.

Про це йдеться в заяві міністрів двох країн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через нове занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію проявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки", - зазначено в заяві, оприлюдненій у понеділок за підсумками зустрічі міністрів з українським колегою в Брюсселі.

Німеччина та Франція готові до зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату".

"Ми залишаємося прихильними вирішенню конфлікту на основі Мінських угод. Ми висловлюємо жаль, що Росія знову відмовилася від зустрічі в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ. Заявляємо про нашу готовність до зустрічі, яка відбудеться незабаром, та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти сталого миру на Донбасі", - йдеться в заяві.

Читайте: Берлін занепокоєний через російську військову активність біля кордонів України. Необхідно запобігти ескалації, - МЗС ФРН

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також закликали Київ до стриманості у зв'язку з рухом військ РФ поблизу українського кордону.

"Ми закликали Україну зберігати стриману позицію", - йдеться в заяві.

Читайте: Євросоюз занепокоєний пересуванням російських військ на кордоні з Україною, - Боррель

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
эти проститутки только и издеть умеют. США Великобритания, Польша и Балтика вот кто не останется в стороне
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15.11.2021 20:35
+11
та воно вже має важку наслідки...
тільки для нас
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15.11.2021 20:34
+11
озабочєнность 249 рівня
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15.11.2021 20:38
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та воно вже має важку наслідки...
тільки для нас
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15.11.2021 20:34 Відповісти
эти проститутки только и издеть умеют. США Великобритания, Польша и Балтика вот кто не останется в стороне
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15.11.2021 20:35 Відповісти
Ну Ху.ло знову грається,він то видає з себе ненормального але під столом не спить і мила не їсть.Якщо вони наважаться вторгнутися в Україну то скільки часу втримається НеЛох в кріслі???Прийде справжня хунто,і під ніж 🗡️ зразу піде вся п'ята колона,ОПЗЖ, Дерьмака,Портнови і інші .У нього зараз в Україні практично максимальне лояльне до Росії керівництво далі буде тільки гірше.
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15.11.2021 21:15 Відповісти
Так і саме тому ця гра але думаю зовсім навпаки не скинути Зевладу а утримати! В ході анонсу виходу фільму про Вангергейту і майже сто процентів протестів змінити владу,Ще буде апелювати не можна Путін нападе тільки в 2019 це було реально з ціллю змінити владу в Україні а тепер збереження, ось і робіть висновки.
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15.11.2021 21:19 Відповісти
Портнова і зараз хер знайдешь, ховаєтся як щур десь під підлгою ніхто не знає де це лайно мешкає
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15.11.2021 23:08 Відповісти
Кому потрібно той знайде.Не вірю що СБУ не знає.
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15.11.2021 23:12 Відповісти
тільки не при цих клоунах при владі, але є така думка, що він взагалі не в країні
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15.11.2021 23:18 Відповісти
А что они сделают?))) Интересно твое мнение. Неужели войну начнут? Даже если в этих странах и есть полоумные политики аля Путин или Лукашенко, их сожрет собственный народ за попытку развязывания войны за ради очень "важных" для них украинских братьев.И на тех же поляков москалям насрать, но они то в альянсе и под формальной защитой. Никто не начнет воевать с Россией, пока их границы в безопастности. Так же как Россия не полезет на другие сверхдержавы. Они только нас пугать могут и остаются/останутся безнаказанными, потому что всем плевать, все думают о своей жопе. Если не дай Бог нападут, то кроме озабоченности, нам не стоит ждать другой помощи.
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15.11.2021 21:16 Відповісти
А крім війни у них інших засобів немає? Наприклад, накласти ембарго на торгівлю з Московією. Програма "Нафта у обмін на продукти харчування." А ще краще - "продукти харчування у обмін на ядерні боєголовки".
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15.11.2021 22:21 Відповісти
озабочєнность 249 рівня
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15.11.2021 20:38 Відповісти
це буде страшенно важка та супер глибока, майже нестримна, "гіпер-стурбованість"... куплених кремлівським ху@лом шавок - "шрьодерів", "саркозі", "берлусконі" та інших членів наглядових рад "газпрому" та "роснєфті"...
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15.11.2021 20:41 Відповісти
как-то всё тревожно, с учетом зебилов во власти..
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15.11.2021 20:43 Відповісти
Вона її порушила 7 років тому, і що ми бачимо крім вашої стурбованості??
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15.11.2021 20:44 Відповісти
"Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки" Джерело: https://censor.net/ua/n3299641

А Крим та Донбас з частиною луганщини вже з'їли і норм??? Чи ці, окуповані московією, території держави Україна не тягнуть на "важкі наслідки"?

Припекло на кордоні ЄС та московитського мінського улусу? Чи може, нарешті, в мізках з'явилася думка про транзит газу через Білорусь та Україну, які, при подальшому розвитку подій, можуть зникнути і пані рібентроп (і решта толєрастів) буде вимушена піти на угоду з йюхлом?

Мабуть, піду за пивом та попкорном...
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15.11.2021 20:46 Відповісти
Ще парочку турбін до Криму через тамань відправите та побудуєте сп-3? Московіти напряглися до вологості в штанях ...
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15.11.2021 20:47 Відповісти
Для керівництва Франції і Німеції , звучить пісня Гриші Лепса .. .

.
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15.11.2021 20:47 Відповісти
Тьху, рашкованський шансоньє. Він часом не persona non grata для в'їзду в Україну?
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15.11.2021 21:04 Відповісти
Шансоньє??? Ви порівнюєти його з Шарлем Азнавуром??? Це всеодно, що віслючка називати клоуном, прирівнюючи тим самим його до Нікуліна, Попова, Карандаша...
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15.11.2021 21:12 Відповісти
Похер на нього . Можливо й нонграта . Я не в курсі . .
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15.11.2021 21:13 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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15.11.2021 23:15 Відповісти
как ни крути, но французы ловко дурачат русню, и
хоть иногда их тяжело понять, но они долго упражнялись
на соседях .... умения им не занимать
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15.11.2021 20:48 Відповісти
Ойталадна.
Про стурбованість ми вже знаємо, дякуєм.
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15.11.2021 20:50 Відповісти
Відкрив очі накінець SCHRÖDERLAND. І де той гордий, великий германський народ Шіллєра і Гегеля з тисячами генієв людства?
Ну а хфранцузи нехай займаються модою і парфямами, шиють портки і виробляють бздікалони. Хоч і тут їх обійшли Італія і Іспанія.
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15.11.2021 20:50 Відповісти
назад в прошлое??? в 2014 год????
Крым и пол Бамбаца....как-то не подпало по "нарушение территориальной целостности Украины"???
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15.11.2021 20:54 Відповісти
дошло? или что то знают?
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15.11.2021 20:54 Відповісти
в 2014 немцы сдрейфили продать ВСУ списанные мардеры (по 50 тыс. евро штука)
а сегодня они поняли , что БМП им и самим пригодяцца
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15.11.2021 20:55 Відповісти
Типа премьер Британии Борис Джонсон испугал элитным спецназом "SAS" в Украину?Та то он пошукував... а издание "Дейли Мейл" пошутило следом...
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15.11.2021 20:57 Відповісти
https://youtu.be/WDCqP5L1CH8...Тарас Березовец о британском спецназе в Украине...
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15.11.2021 21:00 Відповісти
"Сильна заява і потужний месседж", - як прийнято зараз казати на мові дипломатичного словоблуддя. Тільки де ж ви були, стурбовані партнери, коли рашка анексувала Крим?
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15.11.2021 21:02 Відповісти
В 2022 году выборы во Франции...Макрону нужно покаятся...,а фрау Штази уже проиграла выборы...,как то так...,власть поменялась скидовай сапоги
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15.11.2021 21:09 Відповісти
Так ведь это уже произошло...
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15.11.2021 21:12 Відповісти
Попытка, ещё раз нарушить тер.целостность, было бы правильней сказать.
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15.11.2021 21:13 Відповісти
это шож получаецца
у нас много целостностей, целых 26 ???
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15.11.2021 22:09 Відповісти
Это хорошо
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15.11.2021 21:21 Відповісти
Миллион стотысячную озабоченность выскажут, и скорее схему мутить как товары в обход озаюоченности толкать далее.
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15.11.2021 21:26 Відповісти
Да неужели....что я слышу? Это сотрясание воздуха или Германия прозрела?
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15.11.2021 21:33 Відповісти
За поддержку Украиньі , Германии и Франции - РЕСПЕКТ !
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15.11.2021 21:34 Відповісти
"Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки", - зазначено в заяві,"
Так ті сцукі вже порушили в 2014 р.
Де наслідкі? Занепокоєння?
Хвойди кацапьскі...(((
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15.11.2021 21:41 Відповісти
Якщо ***** почне повномаштабний наступ на Україну, то це буде повний крах для росії і росія у будь-якому разі програє цю війну, як би ця війна не закінчилася. А під *****м крісло захитається
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15.11.2021 21:52 Відповісти
Якщо мокші підуть у наступ, в полон не брати. Утилізувати на місці.
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15.11.2021 21:55 Відповісти
угу...Германия построит еще один автомобильный завод?

https://biz.nv.ua/economics/daimler-50014563.html

На заводе будут выпускать легковые автомобили класса E, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Продукция будет собираться по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку.
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15.11.2021 22:12 Відповісти
ці заяви потрібно відразу відправляти в ігнор.
що можуть німці росіянцям реально запропонувати?
вони підсадили себе на російський газ, позакривали свої ядерні електростанції.
Перекрити російський газ та зупинити свою економіку? навряд.
Тож браття українці не переймаємося.
Це усе пустий звін.
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15.11.2021 22:27 Відповісти
да, хвилюванню та пофігізму заходу не буде меж - спс, вже в курсі
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15.11.2021 22:30 Відповісти
Територіальна цілісність порушена ще 7 років тому. Не помічали?
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15.11.2021 22:46 Відповісти
 
 