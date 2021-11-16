Спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки для Росії, - заява глав МЗС Німеччини і Франції
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Глави МЗС ФРН і Франції занепокоєні військовою активністю РФ поблизу українського кордону та попереджають Росію про наслідки у разі нападу на Україну.
Про це йдеться в заяві міністрів двох країн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Через нове занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію проявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме важкі наслідки", - зазначено в заяві, оприлюдненій у понеділок за підсумками зустрічі міністрів з українським колегою в Брюсселі.
Німеччина та Франція готові до зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату".
"Ми залишаємося прихильними вирішенню конфлікту на основі Мінських угод. Ми висловлюємо жаль, що Росія знову відмовилася від зустрічі в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ. Заявляємо про нашу готовність до зустрічі, яка відбудеться незабаром, та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти сталого миру на Донбасі", - йдеться в заяві.
Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також закликали Київ до стриманості у зв'язку з рухом військ РФ поблизу українського кордону.
"Ми закликали Україну зберігати стриману позицію", - йдеться в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
тільки для нас
А Крим та Донбас з частиною луганщини вже з'їли і норм??? Чи ці, окуповані московією, території держави Україна не тягнуть на "важкі наслідки"?
Припекло на кордоні ЄС та московитського мінського улусу? Чи може, нарешті, в мізках з'явилася думка про транзит газу через Білорусь та Україну, які, при подальшому розвитку подій, можуть зникнути і пані рібентроп (і решта толєрастів) буде вимушена піти на угоду з йюхлом?
Мабуть, піду за пивом та попкорном...
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хоть иногда их тяжело понять, но они долго упражнялись
на соседях .... умения им не занимать
Про стурбованість ми вже знаємо, дякуєм.
Ну а хфранцузи нехай займаються модою і парфямами, шиють портки і виробляють бздікалони. Хоч і тут їх обійшли Італія і Іспанія.
Крым и пол Бамбаца....как-то не подпало по "нарушение территориальной целостности Украины"???
а сегодня они поняли , что БМП им и самим пригодяцца
у нас много целостностей, целых 26 ???
Так ті сцукі вже порушили в 2014 р.
Де наслідкі? Занепокоєння?
Хвойди кацапьскі...(((
https://biz.nv.ua/economics/daimler-50014563.html
На заводе будут выпускать легковые автомобили класса E, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Продукция будет собираться по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку.
що можуть німці росіянцям реально запропонувати?
вони підсадили себе на російський газ, позакривали свої ядерні електростанції.
Перекрити російський газ та зупинити свою економіку? навряд.
Тож браття українці не переймаємося.
Це усе пустий звін.