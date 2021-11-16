Зеленський відзначив орденами і медалями 17 військовослужбовців, 15 із яких - посмертно
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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 17 військовослужбовців, 15 із яких — посмертно.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові нагороджено:
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ПАВЛОВА Олега Олексійовича (посмертно) - підполковника
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БЄЛЯЄВА Андрія Левонтійовича (посмертно) - головного сержанта
ВИСКРЕБЦЯ Андрія Вікторовича (посмертно) - старшого солдата
ГЕРМАНА Дениса Сергійовича (посмертно) - солдата
ГОРБЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) - солдата
ЛЯЩЕНКА Владислава Павловича (посмертно) - солдата
МАЗУРА Артема Львовича (посмертно) - старшого солдата
МИХАЙЛОВА Юрія Олександровича (посмертно) - лейтенанта
ПІТЬКА В'ячеслава Павловича (посмертно) - старшого сержанта
ПОДВЕЗЕННОГО Олексія Геннадійовича (посмертно) - солдата
ПОЛІЩУКА Назарія Івановича (посмертно) - старшого солдата
САРДАКА Дмитра Романовича (посмертно) - сержанта
СІВОКОНЯ Дмитра Володимировича (посмертно) - старшого лейтенанта
ЯСЬКІВА Володимира Богдановича (посмертно) - старшого солдата
Орденом Данила Галицького
ЗЯБРЕВА Сергія Анатолійовича (посмертно) - майора
Медаллю "Захиснику Вітчизни"
ЛУКАШУКА Євгена Олеговича - старшого солдата
САЛЬНИКА Валерія Юрійовича - солдата.
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять загиблим захисникам та вічне прокляття "узеленським" за здачу територій і те саме "просто пєрєстать стрєлять"!
м.д.ло!
Вічна пам'ять Героям України!
ps:Тільки ще б їх сім'ям нормальний соціальний пакет підтрики від держави, а не ****** металічні, тільки. Ти ж обіцяв Вова!
Ему 100% заслуженно.