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Зеленський (17376) нагорода (1099) військовослужбовці (3941) ЗСУ (5683)

Зеленський відзначив орденами і медалями 17 військовослужбовців, 15 із яких - посмертно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський відзначив орденами і медалями 17 військовослужбовців, 15 із яких - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 17 військовослужбовців, 15 із яких — посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові нагороджено:

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 

ПАВЛОВА Олега Олексійовича (посмертно) - підполковника

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БЄЛЯЄВА Андрія Левонтійовича (посмертно) - головного сержанта

ВИСКРЕБЦЯ Андрія Вікторовича (посмертно) - старшого солдата

ГЕРМАНА Дениса Сергійовича (посмертно) - солдата

ГОРБЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) - солдата

ЛЯЩЕНКА Владислава Павловича (посмертно) - солдата

МАЗУРА Артема Львовича (посмертно) - старшого солдата

МИХАЙЛОВА Юрія Олександровича (посмертно) - лейтенанта

ПІТЬКА В'ячеслава Павловича (посмертно) - старшого сержанта

ПОДВЕЗЕННОГО Олексія Геннадійовича (посмертно) - солдата

ПОЛІЩУКА Назарія Івановича (посмертно) - старшого солдата

САРДАКА Дмитра Романовича (посмертно) - сержанта

СІВОКОНЯ Дмитра Володимировича (посмертно) - старшого лейтенанта

ЯСЬКІВА Володимира Богдановича (посмертно) - старшого солдата

Орденом Данила Галицького

ЗЯБРЕВА Сергія Анатолійовича (посмертно) - майора

Медаллю "Захиснику Вітчизни"

ЛУКАШУКА Євгена Олеговича - старшого солдата

САЛЬНИКА Валерія Юрійовича - солдата.

Автор: Володимир Янченко
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Як "посмертно"???? Перемир'я ж! "Нужно просто пєрєстать стрєлять", нє?

Вічна пам'ять загиблим захисникам та вічне прокляття "узеленським" за здачу територій і те саме "просто пєрєстать стрєлять"!
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15.11.2021 21:06 Відповісти
Що ти там закидав Порошенку на стадіоні, а?! А зараз, що сцикло рот води набрав! Гавно...мандувач! Огидно дивитися на це
м.д.ло!

Вічна пам'ять Героям України!

ps:Тільки ще б їх сім'ям нормальний соціальний пакет підтрики від держави, а не ****** металічні, тільки. Ти ж обіцяв Вова!
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15.11.2021 21:22 Відповісти
Слава Героям! Їх треба вшановувати завжди та віддавати шану, це справжні чоловіки та патріоти, які не шкодували заради України власного життя.Але у мене тільки одне запитання: "Що зробив ЗЕля заради того, щоб живі дотепер воїни наших ЗСУ не доповнювали цей список? На тренажері повисів", кофту висушив, добряче ... до туалету, чи зняв черговий відосик?
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15.11.2021 21:27 Відповісти
А кефірам,шефІрам,шофйорам коли вже вручят ? Посмертно?
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15.11.2021 21:29 Відповісти
А себе не обділив?
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15.11.2021 21:35 Відповісти
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15.11.2021 21:47 Відповісти
А задолженность по зарплате живым солдатам выплатили?
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15.11.2021 21:57 Відповісти
что то у четырежды уклониста от службы получается награждать бойцов только посмертно. впрочем, какой говнокомандующий... а Героям Украины - вечная память. никто и ничто не забыто.
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15.11.2021 22:13 Відповісти
Подполковник ПАВЛОВ "Чигирин" хороший воин и человек был, не сидел на КСП да ТПУ, всё время с солдатами в окопах на передке.
Ему 100% заслуженно.
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15.11.2021 22:34 Відповісти
Им всем заслуженно.... Просто неприятно, что эти награды вручает четырежды уклонист неЛох...
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15.11.2021 22:58 Відповісти
С другими я не воевал, поэтому напечатал про того кого знал.
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15.11.2021 23:02 Відповісти
А то что эти награды от зелёного, то это действительно неприятно.
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15.11.2021 23:04 Відповісти
Зеленского ВА - орденом Сержанта Журавля - За личный контроль четвёртой степени - (постыдно).
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15.11.2021 23:48 Відповісти
хорошо. правильно.
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16.11.2021 15:28 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава!
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29.03.2022 01:10 Відповісти
 
 