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ДТЕК заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості "зеленої генерації" та вимагає розслідування

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості

Компанія ДТЕК ВДЕ заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості перед підприємствами "зеленої генерації" та вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"ДТЕК ВДЕ не отримав жодної гривні із коштів ДП ​​"Гарантований покупець", виділених європейськими кредиторами для покриття боргу за електроенергію. Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" переказав кошти в повному обсязі", - заявляє компанія.

У заяві наголошується, що компанія та її міжнародні кредитори шоковані таким підходом влади та вимагає провести негайне розслідування місцезнаходження коштів та причин зриву виплат.

"Також ми вимагаємо розслідування ролі у цій схемі в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова та вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за вироблену електроенергію", - йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, загальна заборгованість перед компанією ДТЕК ВДЕ за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Зрозуму можна зійти. Обідили рижого. Вартість половини 31 вілли недоплатили.
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15.11.2021 21:27
+7
Гидко дивитись як завивають телеканали Ахметова. Продажним гандонам від журналістики гонорарів мало, чи синочку на нерухомість в Європі?
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15.11.2021 21:57
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Зрозуму можна зійти. Обідили рижого. Вартість половини 31 вілли недоплатили.
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15.11.2021 21:27 Відповісти
ДТЕК ВДЕ с рыжим чмом идут на Хутор
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15.11.2021 21:32 Відповісти
у нас перед глазами война Ахметки и ОП..
Ахметка отстаивает свое право на "зеленые деньги" с мошеннического тарифа.. а Зеленский собирается разорить Ахметку.. а население зимой находится в заложниках.. офигенно!)):
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15.11.2021 21:29 Відповісти
Давай ЗЕ, дави рыжую крысу! Народ поддерживает
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15.11.2021 21:33 Відповісти
Нарід за Коломойського !!!
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16.11.2021 06:06 Відповісти
Змія проти жаби! Робимо ставки: хто кого? От тільки інтересів України в цьому рівянні немає, на жаль
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15.11.2021 21:36 Відповісти
Гівалт, олігархіа обділили! Так амет і почне у кивіві з простягнутою рукою сидіти.
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15.11.2021 21:36 Відповісти
Не хочет ли рыжий лесом погулять?
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15.11.2021 21:37 Відповісти
Я так понимаю,Ахметка покупает электроэнергию обычную для собственных нужд,а продает зеленую??По другому не должно просто быть
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15.11.2021 21:39 Відповісти
Конечно, и правильно делает. Более того, нужно "зеленую" электроэнергию продавать экоактивистам по ее реальной цене, а не по 1.68 грн.
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15.11.2021 22:48 Відповісти
Ахметка хочет жить по-чесноку, а прошлое ему не даёт. Я не фанат Ахметки, но в данном случае он прав. А вообще, когда-то бывшие грабители Великобритании стали почётными гражданами Австралии.
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15.11.2021 21:47 Відповісти
Гидко дивитись як завивають телеканали Ахметова. Продажним гандонам від журналістики гонорарів мало, чи синочку на нерухомість в Європі?
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15.11.2021 21:57 Відповісти
всех политических обиженок из нафталина с рейтингами близкими к 0 вытаскивает канал Уркаина на свои эфиры. Ляшко, Яценюк и тд
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15.11.2021 22:50 Відповісти
сосать рыжий до еврейской Пасхи.
Ахметка решил выдрыпнуться показать кто в деле энергетики хозяин. Хоть каким-то образом нужно осаживать его.
Когда не получается остановить аварийный импорт эл енергии ДТЕК остановливае блоки теплоэнерго станций на ремонт. Этой же рыжей крысе и так пошли на встречу когда остановили блоки АЭС из-за перепроизводства эл энергии. Потому что дешевая эл энергия не давала рыжему зарабатывать. А тут вдруг пришла жопа и оказывается мы уже не можем быстро атомные блоки запустить.
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15.11.2021 22:45 Відповісти
Ну вот, опять Донбасс притесняют.
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15.11.2021 23:15 Відповісти
Ахметов здесь совершенно прав, отдайте заработанное. Меня неприятно поражают злорадные комментарии на форуме, а если, господа, властям покажется что ваша зарплата неоправданно высокая и можна её не платить, то что, снова на "кровопийцу" Ахметова пенять будете?
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16.11.2021 00:33 Відповісти
Там такая ситуация, что САМ Ахметов еще с 2019 года должен бюджету 3,5 лярда, которые он конечно же УЖЕ простил.
Как там у классиков - приватизация прибыли олигархами, национализация убытков государством?!!
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16.11.2021 04:46 Відповісти
Если Ахметов что-то должен бюджету, то почему государство с него не взыскивает? Почему не работает фискальная служба? Где правовые санкции против его компаний? Получается какая-то подковёрная возня, он где-то что-то не платит по мнению каких-то чиновников, а государство тоже его кинуть не брезгует при случае и всё это вне правового поля, пока не начнём жить по закону будет тут банановая республика.
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16.11.2021 11:22 Відповісти
Ну НЕ ПРИЗНАЕТ он долги, и подает иск в суд. А суды у нас эти вопросы рассматривают годами...
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16.11.2021 13:48 Відповісти
Обращаться в суд имеет право любой гражданин Украины, в том числе и Ахметов, это закреплено в Конституции, а то что в стране не работает судебная система, то это опять таки проблема государства и его граждан, причём основная проблема.
На самом деле, вы затронули критически важную проблему, у нас подавляющее большинство граждан жаждет не законности, а справедливости, причём справедливости даже ценой беззакония, почитайте комментарии, и пока этот большевизм в головах не выветрится не быть Украине цивилизованным государством.
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16.11.2021 15:16 Відповісти
Надо срочно создать фонд помощи ахметке)))
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16.11.2021 08:03 Відповісти
Може держава в решті решт покінчить з цим зеленим гівном? Не ну реально ДЕ брати кошти? Бо рижому чмові дуже хочеться халявних грошей та "інвесторам"
Цю "тЄму" придумали ригоанали. 20-22 ЄВРОценти за кіловат. Саме в євро. Чому не пропорційно до МІНІМАЛЬНОЇ зарплати? Бо ахмедкові ну дуже вигідно саме так було. Ось і проголосували депутани для ахмедки, отримали щось мабуть. Ось і пє УПИР кров.
В розрахунку ВАРТОСТІ виникла груба помилка і має вийти так, що НЕ державамає платити ахмету а навпаки.
З таким же успіхом можна продавати ЗЕРНО на внутрішньому ринку, газ по 1000 баксів за 1000 кубів. Заживем відразу.
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16.11.2021 10:02 Відповісти
 
 