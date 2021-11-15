ДТЕК заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості "зеленої генерації" та вимагає розслідування
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Компанія ДТЕК ВДЕ заявляє про дискримінацію у погашенні заборгованості перед підприємствами "зеленої генерації" та вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.
Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"ДТЕК ВДЕ не отримав жодної гривні із коштів ДП "Гарантований покупець", виділених європейськими кредиторами для покриття боргу за електроенергію. Всім іншим компаніям АТ "Ощадбанк" переказав кошти в повному обсязі", - заявляє компанія.
У заяві наголошується, що компанія та її міжнародні кредитори шоковані таким підходом влади та вимагає провести негайне розслідування місцезнаходження коштів та причин зриву виплат.
"Також ми вимагаємо розслідування ролі у цій схемі в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова та вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за вироблену електроенергію", - йдеться в заяві.
Згідно з повідомленням, загальна заборгованість перед компанією ДТЕК ВДЕ за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Ахметка отстаивает свое право на "зеленые деньги" с мошеннического тарифа.. а Зеленский собирается разорить Ахметку.. а население зимой находится в заложниках.. офигенно!)):
Ахметка решил выдрыпнуться показать кто в деле энергетики хозяин. Хоть каким-то образом нужно осаживать его.
Когда не получается остановить аварийный импорт эл енергии ДТЕК остановливае блоки теплоэнерго станций на ремонт. Этой же рыжей крысе и так пошли на встречу когда остановили блоки АЭС из-за перепроизводства эл энергии. Потому что дешевая эл энергия не давала рыжему зарабатывать. А тут вдруг пришла жопа и оказывается мы уже не можем быстро атомные блоки запустить.
Как там у классиков - приватизация прибыли олигархами, национализация убытков государством?!!
На самом деле, вы затронули критически важную проблему, у нас подавляющее большинство граждан жаждет не законности, а справедливости, причём справедливости даже ценой беззакония, почитайте комментарии, и пока этот большевизм в головах не выветрится не быть Украине цивилизованным государством.
Цю "тЄму" придумали ригоанали. 20-22 ЄВРОценти за кіловат. Саме в євро. Чому не пропорційно до МІНІМАЛЬНОЇ зарплати? Бо ахмедкові ну дуже вигідно саме так було. Ось і проголосували депутани для ахмедки, отримали щось мабуть. Ось і пє УПИР кров.
В розрахунку ВАРТОСТІ виникла груба помилка і має вийти так, що НЕ державамає платити ахмету а навпаки.
З таким же успіхом можна продавати ЗЕРНО на внутрішньому ринку, газ по 1000 баксів за 1000 кубів. Заживем відразу.