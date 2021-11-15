Зеленський присвоїв п'ятому патрульному катеру типу Island ім'я Героя України Вячеслава Кубрака

Президент України Володимир Зеленський присвоїв патрульному катеру типу Island під бортовим номером Р194 ім'я Героя України прапорщика Вячеслава Кубрака.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У тексті указу наголошується, що ім'я Кубрака присвоюється катеру "з метою увічнення пам'яті про Героя України прапорщика Вячеслава Кубрака, його мужність та героїзм, незламність духу, виявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України", а також зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом 30 дивізіону надводних кораблів Військово-морських сил Збройних сил України.

Вячеслав Кубрак - військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Раніше ніс службу в 36-й окремій бригаді берегової оборони, яка дислокувалася в Криму. Після окупації півострова вийшов на материкову частину України, з 2014 року ніс службу в зоні проведення АТО/ООС. 8 жовтня 2019 року під час виконання бойового завдання з проведення інженерної розвідки в зоні боїв дістав мінно-вибухове поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. 11 жовтня 2019 року помер в Обласній клінічній лікарні ім. Мечникова в м. Дніпро.

Як повідомлялося, катер "Вячеслав Кубрак" став п'ятим патрульним катером типу Island у складі ВМС ЗСУ. Попередні чотири катери отримали назви "Старобільськ", "Слов'янськ", "Суми" та "Фастів".