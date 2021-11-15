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Зеленський присвоїв п'ятому патрульному катеру типу Island ім'я Героя України Вячеслава Кубрака

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський присвоїв п'ятому патрульному катеру типу Island ім'я Героя України Вячеслава Кубрака

Президент України Володимир Зеленський присвоїв патрульному катеру типу Island під бортовим номером Р194 ім'я Героя України прапорщика Вячеслава Кубрака.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У тексті указу наголошується, що ім'я Кубрака присвоюється катеру "з метою увічнення пам'яті про Героя України прапорщика Вячеслава Кубрака, його мужність та героїзм, незламність духу, виявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України", а також зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом 30 дивізіону надводних кораблів Військово-морських сил Збройних сил України.

Вячеслав Кубрак - військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Раніше ніс службу в 36-й окремій бригаді берегової оборони, яка дислокувалася в Криму. Після окупації півострова вийшов на материкову частину України, з 2014 року ніс службу в зоні проведення АТО/ООС. 8 жовтня 2019 року під час виконання бойового завдання з проведення інженерної розвідки в зоні боїв дістав мінно-вибухове поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. 11 жовтня 2019 року помер в Обласній клінічній лікарні ім. Мечникова в м. Дніпро.

Як повідомлялося, катер "Вячеслав Кубрак" став п'ятим патрульним катером типу Island у складі ВМС ЗСУ. Попередні чотири катери отримали назви "Старобільськ", "Слов'янськ", "Суми" та "Фастів".

Автор: Володимир Янченко
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Катер вже має озброєння? Чи, маючи ім'я патріота, буде стояни в бухті до кінця каденції "просто пєрєстать стрєлять"?

О! Ще одне питання! А є "указ преЗЕдента" про повернення укро-польсько-литовської бригади до Уркаїни (а краще до Польщі) у зв'язку з погіршенням ситуації на кордонах цих країн?

Ну і так, про всяк випадок, питання: а чому Безмізугла втекла від питань журналістів після того, як озвучила висновки методичку з ОПи про Іловайськ???
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15.11.2021 21:52 Відповісти
про повернення укро-польсько-литовської бригади до Уркаїни
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шо-та вас прет неподецки...Астанавитесь (с)!!!
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15.11.2021 22:49 Відповісти
Я не знаю постійного місця дислокації цієї бригади, але створена вона була за ініциативи та правлінні "бариги". Тому й вказав першим пунктом повернення Україну. Але у вас з зором проьблеми, бо я там ще зазначив Польщу... Ну а якщо вам так вже дуже хочеться, то най до Литви повертаються! Напруженість на кордоні і там є.
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15.11.2021 23:46 Відповісти
Це вірне рішення, бо я чекав щось типу - "Жека Лисий". А Вячеславу Кубраку слава!
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15.11.2021 21:54 Відповісти
Понятно, что фофону подсунули бумажку на подпись, но в сумме этот цирк уже начинает за****вать.
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15.11.2021 22:15 Відповісти
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15.11.2021 22:46 Відповісти
Ага, особенно Нимиц доставляет, правда?
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15.11.2021 23:09 Відповісти
Это фуфло из лахтинских методичек,типа турецкий ударный БПЛА-"Степан Бандера".
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15.11.2021 23:46 Відповісти
Ну слава Богу.., а мог бы и сивухи, для зЕлоха тоже гейрой, упал на пол, или Юзика...
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15.11.2021 23:18 Відповісти
Може час ставити протитанкові міни на сході, півдні та півночі а не зелені соплі жувати?
Бо цей зелений питор готується здати пів України..
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16.11.2021 00:05 Відповісти
Американська розвідка повідомляє, Британська розвідка повідомляє, розвідка країн ЄС повідомляє про кацапо-загрозу на кордонах України, а тим часом ********** воюючої країни знищує цілу Академію розвідки... та і взагалі, знищує армію ! Вказівки з Кремля виконуються чітко...
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16.11.2021 00:08 Відповісти
Цели предателя ЗЕленского ( российского проекта "Слуга народа" ),

поставленные ему ФСБ на встрече в Омане в целом :
1. Стагнация экономики и максимальное разворовывание бюджета Украины ;
2. Сворачивание всех военных проектов МО и полное ослабление ВСУ ;
3. Дискредитация и полный развал внешней политики Украины с Европой, США и всем миром.
А далее - крутой разворот на Россию под формулировкой "Запад нам не друг !"
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16.11.2021 05:52 Відповісти
 
 