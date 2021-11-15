ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період.
Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"ДТЕК дбає про тепло та світло в будинках українців. Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії щодо підготовки до опалювального сезону та забезпечення вугіллям у складних умовах", - повідомили в ДТЕК.
У компанії додали, що імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК та державної "Центренерго" підтримати роботу української енергосистеми.
Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.
"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року", - зазначив Володимир Зеленський.
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Рінах же казав, що вимагає, щоб з ним розмовляли з повагою
Ахметка - лох !!!!!!!!
про его судна Гундосик записал видосик, а
Ахметка не то что не прогудел, но даже не пукнул громко
это еще раз про "собачью будку", о которой говорит Порох
одни эти будки строят, а другие видосики пилят через свои руки-жопы
сам зеленский и Ко.. включая шмыгаля - так и не спромоглись купить уголь.. не умеют.
эта Донецкая мразь, которая привела "русский мир" в Украину должна висеть на виселице!
Може хто пояснить мені: де я помиляюсь?
От тільки я не розумію: як при "баризі" постачання вугілля з ПАР для Ахмєтки зробили "Гудка" біднішим, а "прозора влада" "новЬІх ліц" збагатила його в кілька разів?
Ні однна *****.ь не включила мізки, та не подумала про зиму на початку цього літа. Все за канонами парашинської народної творчості!
ЗЕвладу повернути туди, звідки прийшла - на ПАрашу
так а к чего тогда бедосик в ведосике упоминал этот уголь?
"Уголь который, мы поставляем по морю"
Там по-любому свой гешефт имеется татарва как пиявка в страну впился
Он всё-таки предприниматель, а не криворожский клоун, который ничего не понимает в госуправлении и бизнесе, вот государство и не сумело обеспечить себя углём.
Как показала жизнь, он на это не способен, его удел только видосики запиливать.
І ще . Зеленомордий гундосик нічого не говорить звідки вони йдуть , ті судна з вугіллям, і яка ціна в платіжках буде коли на енергоблоки поступить це вугілля.
плывут зимой, в угле, дыбилы мля,
там сосны корабельные, как ... шмары
и выглядят черней, чем кочегары ...
там дым в трубе, но то не папиросы -
матросы ЗЕ - сосут свои айкосы ...
"Президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) подписал закон об олигархах, а олигарх Коломойский получит 3,5 млрд м³ природного газа, который должно было получить население. Нормальный такой старт зе-олигархизации"...
Семь панамаксов!!! 0.0001% мирового грузооборота.
Кінець епохи бідності((((((
если бы ты клоун снял свои бабки с офшора и накупил бы на них угля и газа для Украины вот это было бы досягнення, а так ты просто примазуешься…..