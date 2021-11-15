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ТЕС (218) енергетика (1644) вугілля (621) ДТЕК (545)

ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"ДТЕК дбає про тепло та світло в будинках українців. Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії щодо підготовки до опалювального сезону та забезпечення вугіллям у складних умовах", - повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК та державної "Центренерго" підтримати роботу української енергосистеми.

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року", - зазначив Володимир Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Приватна компанія постачатиме вугілля на державні ТЕС???? Це жарт??? Чи ЗЕ вже домовився про ціну такого "доброго жесту"??? А озвучити її громадянам? Чи все побачимо у платіжках???

Може хто пояснить мені: де я помиляюсь?
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15.11.2021 21:58
+16
швиденько зреагували на брехню зеклоуна... Оперативненько.
Рінах же казав, що вимагає, щоб з ним розмовляли з повагою
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15.11.2021 21:55
+16
поверю в труп Ахметки и его сыновей, а до этого ни во что не верю!..
эта Донецкая мразь, которая привела "русский мир" в Украину должна висеть на виселице!
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15.11.2021 21:58
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Ну и правильно !
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15.11.2021 21:55 Відповісти
швиденько зреагували на брехню зеклоуна... Оперативненько.
Рінах же казав, що вимагає, щоб з ним розмовляли з повагою
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15.11.2021 21:55 Відповісти
нормально нелоха опустили
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15.11.2021 22:24 Відповісти
кто нелох ?
Ахметка - лох !!!!!!!!

про его судна Гундосик записал видосик, а
Ахметка не то что не прогудел, но даже не пукнул громко

это еще раз про "собачью будку", о которой говорит Порох
одни эти будки строят, а другие видосики пилят через свои руки-жопы
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15.11.2021 22:35 Відповісти
за этот видосик зеЛох офшорный заплатил тройную цену за уголь... из бюджета Украины.

сам зеленский и Ко.. включая шмыгаля - так и не спромоглись купить уголь.. не умеют.
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15.11.2021 23:52 Відповісти
Да? А может те удоды что сидят в правительстве и не заметили, что у нас к зиме вообще нет угля? А теперь в срочном порядке пытаются его закупить хоть где-то?
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16.11.2021 17:11 Відповісти
поверю в труп Ахметки и его сыновей, а до этого ни во что не верю!..
эта Донецкая мразь, которая привела "русский мир" в Украину должна висеть на виселице!
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15.11.2021 21:58 Відповісти
Погоджуюсь +++++++
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15.11.2021 22:32 Відповісти
А те, кто за яныка голосовал, не причем? А зе порох привел?
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15.11.2021 23:55 Відповісти
Так привёл, что аж потерял все свои предприятия на неподконтрольной территории? Открывайте глазки, уже давно понятно, кто что куда приводил. А то вас так и будут кормить деолигархизацией, пока шарят у вас в карманах.
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16.11.2021 17:13 Відповісти
его русня кинула.. он до последнего вел переговоры с Кремлем и местными лидерами..
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16.11.2021 17:39 Відповісти
Приватна компанія постачатиме вугілля на державні ТЕС???? Це жарт??? Чи ЗЕ вже домовився про ціну такого "доброго жесту"??? А озвучити її громадянам? Чи все побачимо у платіжках???

Може хто пояснить мені: де я помиляюсь?
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15.11.2021 21:58 Відповісти
Только что рассказали по ящику- что следим за руками- что уголь будет отнюдь не американский и не с кораблей, а сами понимаете откуда, ну вот типа- так надо было. Ну и тут гринпоцевская потерпевшая мразь примазалась, и повесила себе орден " За нае... лохов 1 степени"
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15.11.2021 22:23 Відповісти
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15.11.2021 22:29 Відповісти
О! Знайома тема! Так само навесні 2019-го, перед виборами, говорили про постачання вугілля з ПАР клятим "баригою"

От тільки я не розумію: як при "баризі" постачання вугілля з ПАР для Ахмєтки зробили "Гудка" біднішим, а "прозора влада" "новЬІх ліц" збагатила його в кілька разів?
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15.11.2021 23:53 Відповісти
Як казав мі знайомий: "Безкоштовно, пташка і гнізда не в'є"! Мабуть треба якого то законопроекту очікувати, котрий примножить багатство, за наш рахунок...
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15.11.2021 22:52 Відповісти
Усе дуже просто! Проїбали. Тепер перероблюємо гроші на сміття. Великі закупки у короткий чес!
Ні однна *****.ь не включила мізки, та не подумала про зиму на початку цього літа. Все за канонами парашинської народної творчості!
ЗЕвладу повернути туди, звідки прийшла - на ПАрашу
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16.11.2021 00:55 Відповісти
А они никогда наперёд не думают. Знали, что будет новая волна короны - ни вакцинации, ни кислорода в больницах, ни врачам зарплаты. Знали что будет зима - ни угля, ни газа, ни хрена.
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16.11.2021 17:16 Відповісти
А шо делать? Сидеть без тепла и света? Зелебобы провтыкали абсолютно все сроки по закупке угля. Это уже поздно.
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16.11.2021 17:15 Відповісти
пора ахмету дырку на пиджаке для ордена сверлить!)))
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15.11.2021 21:59 Відповісти
Навскрізь до спини.
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15.11.2021 22:11 Відповісти
Він скромна людина , йому достатньо , що він має свого менеджера з детек за прем'єра , так що від ордена по любасу відмовиться
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15.11.2021 22:42 Відповісти
ДТЕК Ахмєтова за власний кошт закупив вугілля і траспортує його до України, відчуваючи рекордний зріст вартості електроенергії. А криворогуль вже записав відосик і відніс це до власних здобутків. Звідки б не везли вугілля, але клоун і у Африці - клоун.
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15.11.2021 21:59 Відповісти
ДП Криворогуголь працює
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15.11.2021 22:30 Відповісти
Как прибыль - так моё, а как убытки то Украина.
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15.11.2021 21:59 Відповісти
Цікаво, у косоокого геруса там сильно палає дупа?
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15.11.2021 22:01 Відповісти
Чи не забагато тут стає ахмєтова?
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15.11.2021 22:01 Відповісти
Аааа так это не государство купило а ахметов
так а к чего тогда бедосик в ведосике упоминал этот уголь?
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15.11.2021 22:09 Відповісти
оно ж сказало

"Уголь который, мы поставляем по морю"
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15.11.2021 22:10 Відповісти
а там видосик ради хайпа.. авось зебилы поверят)
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15.11.2021 23:53 Відповісти
Роттердам +++. Опять барыги !!!
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15.11.2021 22:09 Відповісти
Не очень понятно: это подарок, что ли? Вот, правильный подгон от донецкого татарина.
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15.11.2021 22:09 Відповісти
Цену этого "подаренного" угля для госбюджета мы узнаем только после смены власти. Но избиратели зеленского могут уже сейчас радоваться этому "дару".
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15.11.2021 22:27 Відповісти
Типо одолжение делает, спаситель ты наш бл***. Все лето сидел и выжидал торговался с ЗЕ, пока не прижали.
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15.11.2021 22:13 Відповісти
Зебіл? Не відповідай, бачу, що убогий
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15.11.2021 22:23 Відповісти
і не простий він зебіл, а міхобот...
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15.11.2021 22:47 Відповісти
а кто мешал твоему зеЛоху офшорному купить уголь и газ по низким ценам еще весной?) отсутствие мозгов и идиотизм зебилов..
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15.11.2021 23:55 Відповісти
Так рыжий наверняка этот уголь еще весной купил, просто везёт сейчас. Судьба такая у тех кто выбрал еврея президентом - платить надо теперь много, причем за каждый шаг по планете.
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16.11.2021 00:25 Відповісти
Вони його військовими кораблями доправляють чи цивільними суднами?
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15.11.2021 22:14 Відповісти
За сприяння Президента ?))
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15.11.2021 22:14 Відповісти
С Новороссийска и Тамани суда быстро дойдут.
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15.11.2021 22:16 Відповісти
А что без татарина рыжего никак необойтись?
Там по-любому свой гешефт имеется татарва как пиявка в страну впился
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15.11.2021 22:16 Відповісти
Ну как видите без Ахметова обойтись не получилось.
Он всё-таки предприниматель, а не криворожский клоун, который ничего не понимает в госуправлении и бизнесе, вот государство и не сумело обеспечить себя углём.
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15.11.2021 23:11 Відповісти
Такие предприниматели должны баланду на параше жрать
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15.11.2021 23:38 Відповісти
А арахамии рулить
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15.11.2021 23:57 Відповісти
А углём тогда кто будет страну обеспечивать? Или вы надеетесь на зевову?
Как показала жизнь, он на это не способен, его удел только видосики запиливать.
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16.11.2021 00:11 Відповісти
Тебе никто ничего не должен! И ты забыл что ты тоже Президент!
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16.11.2021 00:26 Відповісти
один порівняно чесний бізнесмен був на чолі України - і того ви, 73/43%зебіли, змогли, разом з беніним Г+Г обгадити і прокатити!... Блін, та ні, їх таких двоє було: за Гройсмана забув...
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16.11.2021 01:31 Відповісти
Думаю на одного олігарха в списку Зе стало менше
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15.11.2021 22:16 Відповісти
на "зеленой" энергетике Украину нагрел, потом спалил уголь, отравил украинцев - татарин в профите....
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15.11.2021 22:19 Відповісти
Зате як піариться, на ціх суднах, зєнєлох - борцун з олігархами... Свіжий відосік випустив...
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15.11.2021 22:21 Відповісти
Пам'ятається криворагульний Вова вже один раз Мрію зустрічав, яка везла з Китаю захині маски в Україну, як гуманітарний вантаж. Потім вияснилось що літак фрактували приватні підприємці, і всі захисні маски і костюми опинились на полицях Епіцентру і до лікарів вони так і не дійшли. Так це вугілля з тої самої опери , що і Мрія яку зафрактували Гереги.
І ще . Зеленомордий гундосик нічого не говорить звідки вони йдуть , ті судна з вугіллям, і яка ціна в платіжках буде коли на енергоблоки поступить це вугілля.
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15.11.2021 22:56 Відповісти
это "взнос" за то, чтобы вычеркнули из списков олигархов?
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15.11.2021 22:21 Відповісти
Кораблі вугілля не возять, у них інша функція.
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15.11.2021 22:25 Відповісти
Уголь этот из Донбасса !
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15.11.2021 22:35 Відповісти
За ахметовский уголь , за комуналку снимут из граждан Украины три шкуры и Зетварь там в доле 100%
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15.11.2021 22:34 Відповісти
на палубе седьмого корабля
плывут зимой, в угле, дыбилы мля,
там сосны корабельные, как ... шмары
и выглядят черней, чем кочегары ...
там дым в трубе, но то не папиросы -
матросы ЗЕ - сосут свои айкосы ...
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15.11.2021 22:50 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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15.11.2021 23:29 Відповісти
Государственная НАК "Нафтогаз Украины" отдаст бизнесмену Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 млрд грн.

"Президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) подписал закон об олигархах, а олигарх Коломойский получит 3,5 млрд м³ природного газа, который должно было получить население. Нормальный такой старт зе-олигархизации"...
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15.11.2021 22:55 Відповісти
Млинець, 7 кораблів, для дітей мильниця у ванній, також корабель, а в тоннах хіба не можна?
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15.11.2021 23:01 Відповісти
Панамакс- 70000-90000 тонн. Цена тонны на причале в ЮАР - 40-45 баксов. 7x 90 000 = 560 000 тонн. Надо 2 миллиона.
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16.11.2021 06:09 Відповісти
Маски возив Герега , вуголь Ахмєтка (маладца, заслуживпродовжувати знищувати вову своїми ТБшоу )- а відчитується про успіхи КЛОВАН -імітатор
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15.11.2021 23:13 Відповісти
Приятно, когда простой донецкий парень может помочь стране в меру своих возможностей.
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15.11.2021 23:17 Відповісти
Ахметов буде доставляти вугілля на державні ТЕЦ,а що ви робили все літо ЗЕ дебіли - пузо гріли своє у відпустці. Гнати в шию вас.
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15.11.2021 23:17 Відповісти
агент кремля просто так ничего не делает
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15.11.2021 23:42 Відповісти
Спасибо дядя. Страна добрых дядь. Все им можно и все они могут.
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16.11.2021 00:08 Відповісти
Ручное управление страной, президент занимается углём. Тогда министру энергетики наверное стоит развозить уголь по школам и больницам.
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16.11.2021 08:08 Відповісти
Никогда такого не было, и вот опять.
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16.11.2021 00:40 Відповісти
Зима в этом году пришла неожиданно.
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16.11.2021 08:06 Відповісти
охметов обворовал на миллиады, теперь лохам пару сраных барж угля, чтоб плодились ...
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16.11.2021 01:13 Відповісти
короче охметов хороший, сделает дамбас и из остальной Украины ...
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16.11.2021 01:14 Відповісти
7 кораблів із вугіллям з Бермудського трикутника?
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16.11.2021 01:24 Відповісти
клоун не клоун, если не примажется
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16.11.2021 02:23 Відповісти
Всего 7 (семь!!!) кораблей с углём могут обеспечить энергетическую безопасность страны.
Семь панамаксов!!! 0.0001% мирового грузооборота.

Кінець епохи бідності((((((
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16.11.2021 08:06 Відповісти
а почему не пишут откуда уголек везут? часом не с ордло?
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16.11.2021 08:24 Відповісти
Уже не "модно" про это писать. Они с Лукашенко посрались, от электричества отказались, а теперь заднюю включают, потому что кризис энергетический по миру гуляет. Будут теперь у Бацьки вдвое дороже покупать - они умеют так.)))
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16.11.2021 19:58 Відповісти
А нам то что,подняли цену на электрику,а теперь ещё хотят что им целовали зад за корабли с углем,охренели совсем мрази
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16.11.2021 08:41 Відповісти
Издевается , рыжая ****.
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16.11.2021 08:45 Відповісти
а звідки везуть вугольок? з даунбаса чи московії? Де договори і тендери?
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16.11.2021 08:56 Відповісти
с ДНР везти нечего, с РФ тоже вряд ли очень не выгодно, я думаю из Казахстана, надо искать новость более развернутые по этой теме
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16.11.2021 10:31 Відповісти
Мабуть з Уолфиш-Бея африканський. Останього разу СІФ Черноморск 100 дол .
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16.11.2021 09:27 Відповісти
Головне -африканці откат не дають.
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16.11.2021 09:28 Відповісти
Ахметка для своих тэс уголь везёт (вот посмотрите нам тарифы в разы повысят) а зеля рапортует народу как свои досягнення.
если бы ты клоун снял свои бабки с офшора и накупил бы на них угля и газа для Украины вот это было бы досягнення, а так ты просто примазуешься…..
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16.11.2021 10:14 Відповісти
Смысл клоуну за свои бабки что-то для нас покупать, если он с нас еще поиметь хочет? Нам ведь пофигу какие тарифа оплачивать? Правда ведь?))) Триллионный бюджет просырают, все повышают, а поэкономить даже и пробовать не хотят.)))
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16.11.2021 19:56 Відповісти
я одного не пойму, а власть наша чем занимается? их не интересует, как мы эту зиму должны пережить?!
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16.11.2021 10:30 Відповісти
За чьи бабки гешефт ???
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16.11.2021 10:34 Відповісти
где добыт уголёк, не в ордло ли?
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16.11.2021 15:59 Відповісти
Зеленскому пофигу, ему главное чтоб вы к нему в офис греться зимой не пришли, а то ведь на дворе ноябрь, а это самое время, как у нас повелось, в правительственном квартале потусить, указать дорогу, по которой Янукович ездил.)))
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16.11.2021 19:53 Відповісти
Я вот чёто в последнее время смотрю и понять не могу - а точно если у нас пройдёт деолигархизация, всё норм будет? А то олигархи и уголь, и кислород с аппаратурой в больницы. А чем там кабмин занимается, а?
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16.11.2021 17:07 Відповісти
очень интересно наблюдать за тем, как олигархи делают то, что должен делать Зе
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16.11.2021 17:57 Відповісти
А я по радио слышал что все государство во главе с Зеленским обеспечило. Как так получается? Видимо так-же, как и с кислородом в больницы? Ахметов снабжает пол Украины кислородом, а Зеленский по телевизору докладывает от себя.
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16.11.2021 19:50 Відповісти
Мы пахали, я и трактор. Эпицентр маски привез, Зеленский тут как тут. ДТЭК себе уголь везет, малыш опять кулачками себя в грудь бьет.
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18.11.2021 20:27 Відповісти
 
 