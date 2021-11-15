ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова зафрахтувала 7 кораблів із вугіллям для забезпечення українських ТЕС паливом в осінньо-зимовий період.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"ДТЕК дбає про тепло та світло в будинках українців. Президент України Володимир Зеленський відзначив зусилля компанії щодо підготовки до опалювального сезону та забезпечення вугіллям у складних умовах", - повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що імпортне вугілля допоможе станціям ДТЕК та державної "Центренерго" підтримати роботу української енергосистеми.

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року", - зазначив Володимир Зеленський.