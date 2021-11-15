Україна буде допущена до процесу сертифікації "Північного потоку 2" без права вето
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Німецьке Федеральне мережеве агентство підтвердило, що Україна буде допущена до процесу сертифікації "Північного потоку 2".
Про це повідомив голова пресслужби агентства Фіте Вульф, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Федеральне мережеве агентство може підтвердити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та LLC Газотранспортна система України сьогодні були допущені до процесу сертифікації. Допущені до процесу мають права, особливо право давати свою оцінку. Права вето вони не мають", - повідомив представник агенції.
Як повідомлялося, німецький регулятор BNetzA, починаючи з 8 вересня, має чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream-2 AG на сертифікацію компанії як незалежного оператора ПП2. Далі BNetzA передасть звіт Європейській комісії, яка має два місяці для власного висновку та ще додатково два місяці, якщо це знадобиться.
"Нафтогаз" 15 жовтня подав заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2", до цього польська газова держкомпанія PGNiG домоглася включення до процедури сертифікації BNetzA. "Оператор ГТС України" 20 жовтня також подав заявку BNetzA на участь у сертифікації оператора "ПП2" Nord Stream-2 AG.
"Північний потік-2" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. У жовтні 2021 року "Газпром" повідомив про завершення його добудови та намір запустити в дію до кінця поточного року.
Будь ласка, зачекайте...
я бы отказался от фарса совсем
т.е. от соучастия, в этом...
европреступлении
Україна має якийсь стосунок до акваторії Балтійського моря? Ні …
Там є її територіальні води? Ні …
СП-2 своєю сухопутною частиною проходить по її території? Ні …
Так якого чорта "бульби дмете"?!!!
нас допускают без права голоса для того чтобы потом сказать "ну вы же участвовали в сертификации? ну вот. жри....те"
А "мітингове верещання про зраду" - не моя компетенція Хай вважають що отримали безплатну юридичну консультацію з питань міжнародного публічного права
днем ветренко радостно от репортовал "Нас допустили к сертификации" скромно умолчав что допуск формальный в виде приставного стула. Тогда многие писали "круто! покажите им"
это было днем
а вечером вот это
народ возмущается не тем что нам не дают слова а тем что днем об этом умолчали
"Якщо ти не можеш змінить оточуючу тебе об"єктивну реальність постарайся пристосуваться до неї і використать в своїх інтересах …"
проблема не в том что ветренко не смог добиться бОльшего - было бы глупо ждать даже если на месте зебика был порох. вспышку про..бали.
проблема в том что эта власть врет. врет и пиз..ит. но врет больше. хотя может и нет.
я просто решил тебе одним предложением один раз сказать что причина возмущений не та которую ты с таким снобизмом написал в своем сообщений.
но ты решил вступить в полемику. для чего? мы уже пересекались. ничем хорошим это не кончилось. нам лучше соблюдать нейтралитет по отношению друг к другу.
претензия на высокую интеллектуальность, изысканный вкус или авторитетность в какой-то области, и при этом надменное отношение к тем, кто якобы лишён этих достоинств
Ну і де ти побачив у моїх коментарях "снобізм"? Я будучи спеціалістом-правником пояснив ситуацію що виникла в правовому полі тим людям які не володіють знаннями в області права
Ти хотів-би щоб цю ситуацію пояснював балетмейстер? Чи перекупка з базару? І що-б ми отримали? Лише "дурний срач" - не більше А те що я пишу широко - так вам стараюсь детально "по поличках" все розкласти щоб було зрозуміло От і все!
ты очень точно все описал. в украинском языке есть одно слово "зверхність"
вот это про тебя
я иногда тоже таким бываю. но умею останавливаться. а ты - нет. хотя очень неглупый чудак.
Но прождав 20 минут - удалил пост
Там было слишком много.... лишнего здесь
Одна только фраза из того сообщения
"Не важна специальность. Нет разницы кто ты по образованию. И работа не важна. Главное что у тебя внутри. И как ты с этим умеешь обращаться"
мда. ты на своей "проффесорской" волне. я не общался с тобой год и дальше бы не общался. сглупил. ты слышишь только себя
поэтому пошел нахер олень
А спать я ліг у 0:35 - відповівши на поздоровлення Софії (яка до речі теж невисокої думки про тебе саме з тих позицій що і я)
Казав я тобі "Литвин" що ти вище "гайкокрута" не піднявся - так воно і є!
https://censor.net/ru/video_news/3299633/naftogaz_ukrainy_primet_uchastie_v_protsedure_sertifikatsii_severnogo_potoka2_vitrenko_video
Ми є членами ЕС? Ні Тоді який ми маємо стосунок до енергетичного законодавства ЄС? Якщо будемо щось куплять чи продавать у країну - члена ЕС - будем змушені підкоряться їх правилам Що вони вирішують в рамках ЕС і на території країн ЕС - їх справа А тут нам пішли назустріч і спиталися нашу думку (це як участь "громадського обвинувача" в кримінальному судочинстві - він має право висловить свою думку у дебатах однак не має повноцінних процесуальних прав як прокурор чи адвокат) От ми свою думку і висловимо Наскільки вона буде переконливою - залежить від нас Наскільки до неї прислухаються представники прибалтійських країн - залежить від них
Кроме технических и єкологических вопросов , есть и вопросьі єнергетической безопасности стран - получателей природного газа по данной трубе. А также вопрос рьіночного подхода к конкуренции в области услуг по транспортировке газа и недопущение злоупотреблений монопольньім положением в данном секторе бизнеса. Есть что обсудить и предложить , я имею в виду "Нафтогаз". А на право "вето" никто и не рассчитьівал изначально , когда подавалась заявка от Украиньі на участие в процессе сертификации газопровода. Так "зрада" , чі ні , замполит ?
Если мы будем в комиссии и газопровод примут, все будут кричать "Украина одобрила СП-2".