Україна буде допущена до процесу сертифікації "Північного потоку 2" без права вето

Німецьке Федеральне мережеве агентство підтвердило, що Україна буде допущена до процесу сертифікації "Північного потоку 2".

Про це повідомив голова пресслужби агентства Фіте Вульф, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Федеральне мережеве агентство може підтвердити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та LLC Газотранспортна система України сьогодні були допущені до процесу сертифікації. Допущені до процесу мають права, особливо право давати свою оцінку. Права вето вони не мають", - повідомив представник агенції.

Як повідомлялося, німецький регулятор BNetzA, починаючи з 8 вересня, має чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream-2 AG на сертифікацію компанії як незалежного оператора ПП2. Далі BNetzA передасть звіт Європейській комісії, яка має два місяці для власного висновку та ще додатково два місяці, якщо це знадобиться.

"Нафтогаз" 15 жовтня подав заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2", до цього польська газова держкомпанія PGNiG домоглася включення до процедури сертифікації BNetzA. "Оператор ГТС України" 20 жовтня також подав заявку BNetzA на участь у сертифікації оператора "ПП2" Nord Stream-2 AG.

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"Північний потік-2" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. У жовтні 2021 року "Газпром" повідомив про завершення його добудови та намір запустити в дію до кінця поточного року.