Меркель обговорила з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Виконувач обов'язків канцлера ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланям на DW.
Як повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, сторони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею, зокрема необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям. Зайберт додав, що Меркель та Лукашенко домовилися продовжити обговорення цих питань.
Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн із Олександром Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів та відповідно главою білоруської держави.
Пресслужба Лукашенка у свою чергу оприлюднила повідомлення про те, що його переговори з Меркель тривали 50 хвилин і що сторони обговорили "низку проблем, насамперед ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах", а також "шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми з метою недопущення ескалації ситуації на кордоні".
Будь ласка, зачекайте...
маленькие, но зубастые, держат удар !
респект !!!
Не навчила історія - загравання з тиранами та диктаторами призводить до мирових війн! Їх треба зразу чавити.... але схоже вже час втрачено.
Навіть Британія каже що треба бути готовими до війни з рашисстами, хоча докінця рашисстов дії передбачити, кажуть, неможливо..... але треба бути на поготові.
видео
https://twitter.com/i/status/1460314371880542211
в зв'язку такої залежності Меркель влесне є комісар Путіна.
на сьогодні усі маневри на польсько-білоруському кордоні це є відволікання уваги від більшої афери.
на сьогодні в світовій політиці склалася ідеальна ситуація для нападу РФ на Україну і скоріш за все це відбудеться, нажаль.
Меркель тупо відволікає увагу на локальній кризі, а справжня криза мабуть вже скоро відбудеться у наших воріт.
деграданты-сатанисты с козлами и козлихами...
На американские деньги была поставлена и отлажена экономика Европы. Но гнилая немчура с жабоедами всё просрали... До сраки их экономика если они батрачат на какую-то завезённую черномазую срань а их правительства принимают решения под шантажом моксвы.
Так насрать Европе, как насрала эта КГБ-ный агент...
Ты або дурнэ, або кацапская тролляка...
Лукашенко, Путлер, Макрон, и **** Меркель