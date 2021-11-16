Міноборони про загрозу з боку Росії: Приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня. ВIДЕО
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Україна та розвідки країн-партнерів прогнозують загострення кризи на українсько-російському кордоні взимку.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в ефірі телеканала ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас немає розбіжностей із даними розвідок країн-партнерів ні за фактами, ні за цифрами. У нас є розбіжності в інтерпретації цих цифр та в прогнозах", – заявила Ганна Маляр.
Зокрема, наголошує заступниця міністра оборони, західні партнери підтверджували цифри щодо кількості військ, які перебувають поблизу кордону. Не було розбіжностей і щодо інтенсивності та руху російських військ.
"Ми по-різному прогнозуємо, але станом на зараз ці прогнози збігаються, що приблизним часом кризи є цьогорічна зима, починаючи з грудня", – відзначила Маляр.
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лучче памагите мате реально !
На следующий день пастушок решил повторить свою шутку и опять начал громко кричать «Волки!» и звать на помощь. Дровосеки опять бросили свою работу и поспешили на помощь. Но волка опять не оказалось. Дровосеки побранили мальчика и ушли. Пастушок был очень доволен своей веселой выдумкой - не каждому удается так разыграть взрослых, да еще два раза подряд!
И тут на поляну действительно вышли волки. Их была целая стая. Одному пастуху не справиться! Надо звать на помощь! Мальчик стал кричать: «Волки! Волки! Помогите», но дровосеки подумали, что он опять их обманывает и в этот раз не пришли на помощь. Волки растерзали полстада, да и сам пастушок еле остался жив.
У меня есть знакомые украинцы из Тернополя - говорят на украинском, а политику ***** поддерживают , либо кричат мышибратья, нас хотят поссорить , войны нет, это всё политики виноваты и т.д …
Так что только судить на каком ты языке говоришь - не так важно , главное чтоб с мозгами дружил и был ЗА УКРАИНУ !
Архів українського німого кіно - YouTube
Прийшов час і ЗЕбіл гукає - Зеля сцикло!
Хуже ні будіт…но це не точно.
Агов, главзебіли! Потрібні пояснення!
https://twitter.com/bozkurt_omar/status/1459251185345519618
В непосредственной близости движения техники или живой силы не наблюдаем, - спикер ГПСУ Демченко о стягивании войск РФ к границе Украины Источник: https://censor.net/ru/n3297
Россия не наращивает силы у границ Украины, - Минобороны. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/n3297019
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Мы все проверили, наращивания сил РФ на границе нет, - начальник Генштаба Шаптала Источник: https://censor.net/ru/n3298015
Подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет, - пресс-секретарь президента Никифоров Источник: https://censor.net/ru/n3298137
Данилов ответил на статью Bloomberg о возможном новом вторжении России: Не новость, США постоянно нас предупреждают Источник: https://censor.net/ru/n3299167
вторжение может начаться, как только мороз скуёт землю в восточных и южных областях Украины - это важно для проходимости тяжёлой техники -, а киевскую власть планируется припугнуть новым Майданом, который тщательно готовится повышением коммуналки, цен на продовольствие и веерными отключениями электричества
таков стратегический замысел московитов
В качестве примера предлагаю рассмотреть 2008 и 2014 год.
2008-й: Грузия собирается брать под контроль свои территории, на которых официально стоят т. н. "российские миротворцы". В ответ идет полномасштабная агрессия намного превосходящими силами (давайте откровнно, армия Грузии на тот момент была слаба). Но даже при этом русские теряют немалое количество техники и голов. Поюс так и не доходят до Тбилисси.
2014-й: Русские заходят в Крым, где им не оказывают сопротивления, потому что на тот момент Украина пребывает в постмайданном хаосе. Банальная логика говорит о том, что как минимум нужно захватить часть территории на материке, чтоб обеспечить сухопутный коридор в Крым. Но тут русские встречают сопротивление со стороны Украины и... все. Крым превращается в очень и очень дорогую игрушку.
Вывод напрашивается сам собой: русские готовы воевать лишь малыми жертвами, нападая либо на намного более слабую армию, либо там, где в результате внутренних процессов в стране система госуправления разбаллансирована.
На сегодня в Украине такого нет и одна только украинская ПВО нанесет серьезный ущерб российской авиации (даже Грузия сбивала). Плюс в Украине неслабо прокачана береговая оборона, то есть и морской вариант не обойдется без жертв.
Про сухопутный вариант вообще молчу. Да, нам наступление не светит, но в обороне тоже неслабо покромсаем русских.
Соответственно я вижу лишь два варианта при которых русские могут решиться на агрессию: попытки Зе спасти рейтинг, устроив наступательную операцию на Донбассе (но тут нужно понимать, что если операция закончится котлом, то он даже до конца срока не досидит), либо какие-то массовые беспорядки в стране, в ходе которых система госуправления будет разбаллансирована.
планируются сборы 200 тыс. цивильных, имеющих право на травматы
батальон SAS Британии готов к переброске в Украину
в Техасе заканчивается подготовка боевой группы 53 пехотной бригады НГ США к переброске в Украину
Польша увеличивает численность боевых частей
даже этот небольшой перечень говорит о многом
@Helg40498291
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18 ч
Для Путина основная цель - захват Украины. Ибо тут промышленные, а главное интеллектуальные и человеческие ресурсы для азиатской империи, чтобы она могла претендовать на участие в европейском мире.
@Helg40498291
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Поэтому именно сейчас нападения не будет. В Кремле синхронизируют свои действия с Китаем. И если начнется война в Европе на границе Украины с РФ - то после нападения континентального Китая на Тайвань. Чтобы растянуть силы США, Британии и остальных членов НАТО по глобусу.