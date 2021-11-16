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Кулеба Дмитро (3151) нормандська четвірка (1523)

Ми не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не отримає "розкоші зруйнувати нормандський формат чужими руками".

Про це очільник МЗС заявив в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми присвятили 100% часу розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини виключно безпеці України і перспективам "нормандського формату", - розповів міністр.

За словами Кулеби, під час зустрічі зі своїм французьким та німецьким колегами було домовлено, що Франція, Німеччина та Україна продовжуватимуть наполягати на проведенні зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів, зокрема й за участю міністра закордонних справ РФ.

"І так само будемо працювати над організацією саміту лідерів нормандського формату... Ми не дамо Росії розкоші зруйнувати "нормандський формат" чужими руками... Потрібно змушувати Росію сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю", - наголосив він.

Також читайте: Франція та Німеччина заявили про складні наслідки для РФ у разі нападу на Україну, - Кулеба (оновлено)

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
почнем куплять ше більше елєктрикі - борзо заявив Кулєба
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16.11.2021 00:55
+3
Кулеба, попри конкретне його визначення зі слів Пані Санду, дедалі більше заробляє собі реноме фуфлогона штибу Пустодзвоненка і Кінаха, котрий аргументував кожен свій влаз до будь-якого діючого уряду словами : " Я прийшов пРРацювати!"
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16.11.2021 01:49
+3
ЗСУ - являются инструментом остановки кацапской агрессии. Те ЗСУ, которые хрипатый фуфлогон уже 2,5 года похерил ради бодьшого крадивныцтва и договорняков по середине
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16.11.2021 06:23
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почнем куплять ше більше елєктрикі - борзо заявив Кулєба
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16.11.2021 00:55 Відповісти
які формати? кацапи на низькому старті почати войнушку.
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16.11.2021 01:07 Відповісти
да им до *опы эти форматы,делают,что хотят,обстрелы и т.д. что разрушать то?
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16.11.2021 01:11 Відповісти
Кулеба, попри конкретне його визначення зі слів Пані Санду, дедалі більше заробляє собі реноме фуфлогона штибу Пустодзвоненка і Кінаха, котрий аргументував кожен свій влаз до будь-якого діючого уряду словами : " Я прийшов пРРацювати!"
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16.11.2021 01:49 Відповісти
Міністр інастранних сТрав - Кулєба )
кулєба тут ні прі чьом..... у нас єрмак міністр....
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16.11.2021 01:54 Відповісти
Коли вже з'явиться стійкий запит на винищення того пліснявого лайна? . З людьми говорю, ентузіастів ще брак....
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16.11.2021 02:11 Відповісти
Забудьте вже про той нормандський формат. Ерефія готує повномаштабний наступ на Україну, невже не зрозуміло??
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16.11.2021 02:22 Відповісти
Нормандский формат является инструментом остановки российской агрессии .
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16.11.2021 05:54 Відповісти
ЗСУ - являются инструментом остановки кацапской агрессии. Те ЗСУ, которые хрипатый фуфлогон уже 2,5 года похерил ради бодьшого крадивныцтва и договорняков по середине
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16.11.2021 06:23 Відповісти
ЗСУ никто не "херил" , а политико-дипломатический механизм тоже нужен !
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16.11.2021 06:41 Відповісти
"ЗСУ никто не "херил" "
лишь бы пёрднуть?
деньги, вместо укрепления армии, разворованы под прикрытием строительства дорог.
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16.11.2021 08:38 Відповісти
Та ви самі із Косовороткою ще два роки назад зруйнували цей формат, ві зруйнували не тільки цей формат, а і всю міжнародну коаліцію і підтримку. "Хуже не будет, да какая разница", барани 73% так і нічого не замітили, головне гнати на попередника і обіцяти, що все-таки колись його посадимо. От тоді заживуть зелохи у рабстві московії.
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16.11.2021 08:22 Відповісти
Ермак тоже с тобой будет участвовать ?
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16.11.2021 08:31 Відповісти
Кулеба бл ,лучше за женой своей смотри, которая среди бела дня бухает и обнимается со своими любовниками. Позорище бл. И такой рогоносец ещё представляет Украину. Надеюсь зебилы вы довольны.
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16.11.2021 08:39 Відповісти
Северный поток остановил, теперь за нормандский формат взялся. Просто идиот какой то!
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16.11.2021 08:51 Відповісти
Який нормандський формат ? Якщо буде щось, то буде вже другий формат за участю США і Британії.
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16.11.2021 08:56 Відповісти
На "гибридную войну" будем отвечать " гибридным согласием на Минск". Ну в общем то вполне в духе византийской дипломатии. Игра в" подкидного дурака".( есть такая карточная игра).
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16.11.2021 09:16 Відповісти
"Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками" - ми зробимо це самі!
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16.11.2021 11:46 Відповісти
заявив такое, Димон тут же усрался из-за собственной важности
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18.11.2021 08:00 Відповісти
 
 