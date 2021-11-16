Ми не дамо Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не отримає "розкоші зруйнувати нормандський формат чужими руками".

Про це очільник МЗС заявив в ефірі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми присвятили 100% часу розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини виключно безпеці України і перспективам "нормандського формату", - розповів міністр.

За словами Кулеби, під час зустрічі зі своїм французьким та німецьким колегами було домовлено, що Франція, Німеччина та Україна продовжуватимуть наполягати на проведенні зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів, зокрема й за участю міністра закордонних справ РФ.

"І так само будемо працювати над організацією саміту лідерів нормандського формату... Ми не дамо Росії розкоші зруйнувати "нормандський формат" чужими руками... Потрібно змушувати Росію сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю", - наголосив він.

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