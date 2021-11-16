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Зеленський призначив стипендії 82 діячам культури і мистецтва

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив стипендії 82 діячам культури і мистецтва

Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії ряду видатних діячів культури і мистецтва.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, довічні стипендії призначені 24 діячам, серед яких письменники Богдан Мельничук, Володимир Рабенчук, Андрій Гудима, кобзар Василь Пиндик, композитор Леонід Попернацький, заслужені майстри народної творчості Ендре Гіді, Надія Денисюк і Ольга Закорка, актриса Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки Валентина Купріянова, директор Одеської обласнї філармонії Галина Зіцер та інші.

Крім того, 58 діячів культури і мистецтв отримуватимуть дворічні стипендії.

Це, зокрема, актори Людмила Єфіменко, Євген Паперний, Юрій Рудченко, фотохудожник Володимир Фалін, композитор і виконавець Тарас Петриненко, письменники Павло Гірник, Анатолій Городницький, Василь Густа, Неоніла Стефурак, майстрині художньої вишивки Лідія Бебешко і Світлана Зохнюк, кінорежисер Наталія Марченкова, кобзар Мирослав Цуприк, дизайнер Володимир Флегонтов та інші.

Також читайте: Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ

Автор: Володимир Янченко
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16.11.2021 01:17 Відповісти
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16.11.2021 08:59 Відповісти
Волшебные браслетики Андрея Ермака

Резонанс Цензор.НЕТ Політика України

Автор: Василий Рыбников
Владимир Зеленский и его молодая команда Джерело: https://censor.net/ua/r3298953
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16.11.2021 01:42 Відповісти
Папа в списке ? )
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16.11.2021 06:53 Відповісти
подкуп
- что бы воспевали его тупость...
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16.11.2021 07:19 Відповісти
"и другие"
я так понимаю речь о коллективе 95 рыгатника?
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16.11.2021 08:21 Відповісти
Кто то понял ,как эта зесопля будет наблюдать -куплю ли я кортошку за ту обещанную тысячу или в музей схожу?
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16.11.2021 08:23 Відповісти
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16.11.2021 08:37 Відповісти
А зебил спешит. Все награды да бабки раздает. Не ученым, не производителям, не медикам, а артыстам. Особенно нужна стипендия директору Одесской филармонии .
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16.11.2021 09:10 Відповісти
 
 