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Білорусь (5964) мігранти (672) Євросоюз (6990) Боррель (783)

Мігранти, яких обманом завезли в Білорусь, мають повернутися до країн походження, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мігранти, яких обманом завезли в Білорусь, мають повернутися до країн походження, - Боррель

Мігранти, яких обманом переправили на кордони Білорусі з ЄС, мають отримати гуманітарну допомогу та повернутися до країн походження.

Про це за підсумками засідання Ради міністрів Євросоюзу із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дорога до Євросоюзу не пролягає через Білорусь. Наші делегації по всьому світу, особливо у найбільш уражених країнах, поширюють цю інформацію, щоб запобігти обману людей та перетворенню їх на своєрідний інструмент, на зброю для досягнення політичних цілей. Це незаконно та не по-людськи. Люди, які потрапили в пастку цієї прикрої схеми, повинні отримати необхідну допомогу. Це була одна з причин мого дзвінка до міністра (закордонних справ Білорусі – ред.) Макея та генерального секретаря Об’єднаних Націй", - зазначив високий представник ЄС.

За його словами, кордони ЄС не є "необмежено відкритими". В’їзд можливий тільки законним чином, після виконання вимог щодо віз або процедур надання притулку. Будь-які інші варіанти, зауважив Боррель, є "чистісінькою дезінформацією".

"Відповідальність за те, що діється, лежить на Білорусі - на 100%. Ми можемо почати розв'язувати цю проблему, зупинивши потік людей до Білорусі. Ті, хто вже потрапив туди, мають отримати гуманітарну допомогу. Ті, хто не можуть вважатися біженцями, повинні бути повернені до країн походження", - додав Боррель.

Також читайте: Меркель обговорила з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Дипломат привітав рішення Іраку, який почав організувати спеціальні авіарейси для повернення своїх громадян.

"Ця криза була створена штучно. Вона не має відвернути нашу увагу від поточного стану в Білорусі, де продовжують масово порушувати права людини. Діалог буде відновлений, але не шляхом імпортування людей на наші кордони. Це станеться, коли режим припинить порушення, почне поважати права людини для власного народу, а також права інших людей за кордоном", - підкреслив Боррель.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Фото мигрантов - здоровые лбы , возможно исламистские группировки .
Так **** вносит заразу в Европу . А дура Меркель тратит на это деньги законопослушных налогоплательщиков
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16.11.2021 05:08
+6
до «багатої та щасливої» підаросії?
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16.11.2021 02:20
+6
Драникоїдії як такої вже немає, є тільки назва.
Доречно провести паралель з виступами мігрантів у Європі, що відбувалися не так давно - механізм однаковий, отже і автор один і той же - підаросія
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16.11.2021 02:34
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Ябацьки обделались по самое немогу... А оппозиция пойди все цветочки вплетают в веночки - детский садик от дурдома "Солнышко".
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16.11.2021 02:18 Відповісти
Те, що відбувається на польсько-бсссрському кордоні - це акт агресії московії.
Державний недоторканий кордон Польської республіки штурмує русня
А мігранти - інструмент.
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16.11.2021 02:22 Відповісти
Дык, кто драныкоедам доктор, шо позволили кацапам у себя раздухариться?
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16.11.2021 02:29 Відповісти
Драникоїдії як такої вже немає, є тільки назва.
Доречно провести паралель з виступами мігрантів у Європі, що відбувалися не так давно - механізм однаковий, отже і автор один і той же - підаросія
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16.11.2021 02:34 Відповісти
расстреляйте пару сотен беженцев соучастников Москвы и Белоруссии- а остальные сами обратно попросятся...
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16.11.2021 10:33 Відповісти
до «багатої та щасливої» підаросії?
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16.11.2021 02:20 Відповісти
Свята дитина Такой взрослый дядя ,а несёт такую дичь . Шо ,***** их зря что ли завозил, это война детка ,
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16.11.2021 02:49 Відповісти
Так ні слова про московію!
От так сволота править бал...
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16.11.2021 03:31 Відповісти
уберите первопричину - почему они лезут в евросоюз как мухи на мёд, потому что им там официально обещали кисельные берега и пряничные домики, да и тем более с них Путлер с Лукашеской бабулесов собрали, и отдавать при возврате на историческую родину эти бабулесы им никто не будет, так что им уже терять нечего
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16.11.2021 03:30 Відповісти
Хутин- ****
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16.11.2021 05:03 Відповісти
Фото мигрантов - здоровые лбы , возможно исламистские группировки .
Так **** вносит заразу в Европу . А дура Меркель тратит на это деньги законопослушных налогоплательщиков
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16.11.2021 05:08 Відповісти
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16.11.2021 05:08 Відповісти
Меркель - не дура. Меркель - агент КГБ, подсунувший Европу под Моксву.
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16.11.2021 08:41 Відповісти
хотя и дура...
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16.11.2021 11:48 Відповісти
Ні,смердить з бункеру,бо лайно від якого весь цей сморід,саме там...
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16.11.2021 05:24 Відповісти
Нужно им предложить ехать в Биробиджан. Путин выплатит подъемные
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16.11.2021 05:55 Відповісти
до нарасії по піздюліну
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16.11.2021 06:41 Відповісти
Интересно, как и за чей счет он себе это представляет ?
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16.11.2021 07:38 Відповісти
Думает ЗЕ-помощь предложит.
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16.11.2021 08:44 Відповісти
Подскажу, турысты были застрахованы
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16.11.2021 08:50 Відповісти
регулярно страхуюсь более 20ти лет,интересно,какая страховка подразумевает покупку билета на самолет и обратное возвращение,ну разве что не в цинковом макинтоше?
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16.11.2021 09:20 Відповісти
Ну например, в некоторые страны туристов пускают при покупке билетов туда - обратно, плюс подтверждение фин. возможностей, это какбэ государства так страхуются. А вы шо подумали? Лука на энто забил? Его проблемы, пусть платит местный "нарид" из бюджета. Такова селяви
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16.11.2021 10:33 Відповісти
утютютю, амеба безвольная, а то шо ты сделаешь? к лаврову на переговоры поедешь?
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16.11.2021 08:23 Відповісти
Каким обманом? Им кацапня заплатила за провокации. Чисто деловые отношения.
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16.11.2021 08:43 Відповісти
***** уже не вернет этот чудный чернобородый материал. Разве что в гробах и урнах . Генерал СВР пишет, что у бункерного эйфория, от того что агент Меркель позвонила Лукашенко, котрого ЕС считает нелигиттмным. Хутин воспринял это как большую победу, поэтому не откажется а наоборот планирует усилить игры с курдско-арабским контингентом. Далі буде
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16.11.2021 08:44 Відповісти
"Ответственность за происходящее лежит на Беларуси на 100%. " - вот ключевой посыл очередной прикормленой москвой твари.

С одной стороны дальше загоняют Беларусь под путлера и, с другой стороны, снимает с путлера и сев.потока2 ответственность.
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16.11.2021 08:44 Відповісти
Щаз,им проще бацку скинуть.За то,что ******.
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16.11.2021 08:47 Відповісти
Помню как грустная лошадка ему в мацкве, фигурально выражаясь, плюнула прямо в рожу. Смешно было смотреть на этого голубя мира.
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16.11.2021 09:04 Відповісти
Завезла Раша и Бульбашия.. поэтому пускай или вывозят или расселяют на просторах от Чукотки до Урала ( места хватит).
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16.11.2021 09:13 Відповісти
Почему? Я считаю, если их в Беларусь позвал Лука, то пускай там и остаются.
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16.11.2021 12:24 Відповісти
 
 