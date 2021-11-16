Зеленський потрапив у пастку і тепер із неї дуже важко вийти, - Аваков
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Арсен Аваков, який 7,5 років очолював МВС, заявив, що президент Володимир Зеленський стає авторитарним, тобто "потрапив у пастку", з якої "дуже важко вийти".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в інтерв’ю "Українській правді"
"Це пастка, в яку він потрапив, і тепер із неї дуже важко вийти. Ця пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість. І раптом жодного балансу не залишилося: "я можу все".
І ось це "я можу все" стало божевільною пасткою. Тому що в парадигмі "я можу все" розумник, що проходить повз, скаже: "так не можна, і так не можна, і так не можна".
Знаєте, я згадую часи, коли я був губернатором за перших днів Ющенка. Він збирав нас на РНБО у цю круглу залу і казав: "Що там із реформою охорони здоров'я?".
Йому міністр охорони здоров'я говорив: "Мені потрібно місяць, щоби зробити і доповісти".
"У мене немає часу, – відповідав Ющенко, – Я даю вам тиждень. За тиждень будете доповідати".
Ось багато в чому Зеленському цього теж хотілося. Він із благих намірів почав приймати дедалі більше волюнтаристських рішень. А якість його оточення не дозволила йому грамотно опонувати".
"Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми".
Аваков зазначив, що в Зеленського "почали з'являтися абсурдні рішення, почали з'являтися кадрові помилки".
На думку, колишнього міністра, саме в такий спосіб "поступово-поступово виробилася така авторитарна манера".
Щодо нинішнього механізму роботи РНБО Аваков сказав, що "це, по суті, дзеркало, як Зеленський уявляє собі ідеальну владу".
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що пішов у відставку, бо не хотів брати участь у "деяких речах, з якими не згоден".
Будь ласка, зачекайте...
Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. Источник: https://censor.net/ru/n3299667
ахмєтов й не таке гімно намагався оживити, от тепер цього виродка тягне.
- Чув ... Знаєте - коли тварина потрапляє в пастку , то вона відгризає лапу, щоб звільниться ...
- А як же він гризти буде? Лапи ж - "папи Бені" і д"Єрмака! І обидві - у нього в задниці!
- Та пам"ятаю!
- Так от - судячи з цих особливостей руки Коломойського і д"Єрмака не тільки стирчать у його задниці але й тримають його за яйця! Тому він і писнуть проти них не сміє!
- А кто фактически руководил?
- Кто его знает! Это был один человек. И он был голова. Я ему пальца в рот не положил бы. Фунт его не знает. Он должен только сидеть. В этом моя профессия. Так не морочьте голову занятому человеку. Будете брать председателя? Я беру недорого, 120 рублей в месяц на свободе и 240 - в тюрьме. 100 процентов надбавки за вредность.
- Пожалуй, возьмём. Подайте заявление уполномоченному по копытам.
Що можна було чекати від блазня при владі?
А у якій "губернії"?🤔
Це, мабуть , у рашці?☠️
Тоді до чого тут Ющ?😵😵😵
Ні, мабуть правильно його випізд...или.
Почав забріхуватися🤕🙄🤯
Так пусть там лучше и остается
Или он любыми средствами удержится у власти или его разорвут на сотни маленьких "Каддафи".
Готов услышать иное мнение. Если оно есть. Только мнение, а не срачь.
Комерческая недвижимость - аналогично.
Рн -лучший.
А конкретней. Кто?Где?Когда?
Или ты о Захарченко? Он тоже. Предыдущий.
Каждому менту по нотбуку поставили.
Не слышал?
Ну ты и жжешь.
Будешь на экскурсии в Киеве по адресу Борщаговская, 145 - над укрсиббанком три этажа офисной недвижимости буквально подарены фирташу.
Я не говорю уже о туевой куче просто квартир-опорников для участковых.
Звыняй. на слово не верю. Тем более после перла, о перевооружении всех ментов ноутами.
Тем более , если речь идет о туевой куче. *******.
Вот так всегда. Просишь людей . Без срача.
Не понимают.
Или как по другому?
И кто сынок его, что бы отмазывать? Министр , судья, или чиновник какой высокого ранга?
Без уточнений. Незачет.
"Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам.
ВИДЕО+АУДИО Источник: https://censor.net/ru/v3281283
Такого добра по телеку и в нэте кожный божый день полно.
Уточняю для глухих и недалеких . Где решение суда? Хотя бы санкции. И все такое.
Опять. Какой то срачь. И детский лепет.
Где 2 хо*** - там 3 гетьмана.
"...відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість..." - к чему этот ляп? не был ты в списках СН!
"...коли я був губернатором за перших днів Ющенка..." - а это вообще что?! соскучился по родине - России? Не было никогда в Украине понятия "губернатор"...
Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?