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Новини Політика України
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Аваков (1961) Зеленський (17381)

Зеленський потрапив у пастку і тепер із неї дуже важко вийти, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський потрапив у пастку і тепер із неї дуже важко вийти, - Аваков

Арсен Аваков, який 7,5 років очолював МВС, заявив, що президент Володимир Зеленський стає авторитарним, тобто "потрапив у пастку", з якої "дуже важко вийти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Аваков заявив в інтерв’ю "Українській правді"

"Це пастка, в яку він потрапив, і тепер із неї дуже важко вийти. Ця пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість. І раптом жодного балансу не залишилося: "я можу все".

І ось це "я можу все" стало божевільною пасткою. Тому що в парадигмі "я можу все" розумник, що проходить повз, скаже: "так не можна, і так не можна, і так не можна".

Знаєте, я згадую часи, коли я був губернатором за перших днів Ющенка. Він збирав нас на РНБО у цю круглу залу і казав: "Що там із реформою охорони здоров'я?".

Йому міністр охорони здоров'я говорив: "Мені потрібно місяць, щоби зробити і доповісти".

"У мене немає часу, – відповідав Ющенко, – Я даю вам тиждень. За тиждень будете доповідати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про причини відставки: Я вмію говорити "ні", а це не всім подобається

Ось багато в чому Зеленському цього теж хотілося. Він із благих намірів почав приймати дедалі більше волюнтаристських рішень. А якість його оточення не дозволила йому грамотно опонувати".

"Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми".

Аваков зазначив, що в Зеленського "почали з'являтися абсурдні рішення, почали з'являтися кадрові помилки".

На думку, колишнього міністра, саме в такий спосіб "поступово-поступово виробилася така авторитарна манера".

Щодо нинішнього механізму роботи РНБО Аваков сказав, що "це, по суті, дзеркало, як Зеленський уявляє собі ідеальну владу".

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що пішов у відставку, бо не хотів брати участь у "деяких речах, з якими не згоден".
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Топ коментарі
+39
То не Осел потрапив у пастку, то вумний нарід проголосував за Кловуна з кварталу95. Що і чим треба було думати? На що була надія, що хотіли?
Що можна було чекати від блазня при владі?
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16.11.2021 07:35
+30
Він потрапив у пастку коли зробив свій вибір між друзями,народом,та самоюУкраїною...А вибору без наслідків не буває...
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16.11.2021 07:19
+30
Если Аваков - "сбитый летчик", то Зеленский - клоун провалившийся в выгребную яму.
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16.11.2021 08:07
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"І хто його знає, чого він моргає".
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16.11.2021 07:08 Відповісти
Аваков в данном случае говорит правду. Зеля влезло в ловушку и не могло не влезть, оно жадное и психопатное, без морали и совести и что хуже всего без ума.
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16.11.2021 14:27 Відповісти
ось на що, варто звернути увагу, отримавши посаду по квоті "НФ", що це чмо верзе після Арсен Аваков, 7,5 лет возглавлявший МВД
Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. Источник: https://censor.net/ru/n3299667
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17.11.2021 02:33 Відповісти
Сбитьій летчик Аваков поплакался в жилетку , непонятно кому .
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16.11.2021 07:09 Відповісти
ну чому збитий?
ахмєтов й не таке гімно намагався оживити, от тепер цього виродка тягне.
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16.11.2021 07:52 Відповісти
Бог не фраер и не таких идиотов сбрасывал с должности Сцарь...
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16.11.2021 10:32 Відповісти
Посыпает землю на земогилку...почему нет?)
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16.11.2021 07:52 Відповісти
- Куме ви чули? Аваков сказав що наш "Блазень" у пастку потрапив!
- Чув ... Знаєте - коли тварина потрапляє в пастку , то вона відгризає лапу, щоб звільниться ...
- А як же він гризти буде? Лапи ж - "папи Бені" і д"Єрмака! І обидві - у нього в задниці!
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17.11.2021 05:27 Відповісти
Ну-у... То най якось вивертається!!!
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17.11.2021 08:11 Відповісти
- Куме! А пам"ятаєте - "Блазень" казав що він від Порошенка відрізняється навіть фізіологічно?
- Та пам"ятаю!
- Так от - судячи з цих особливостей руки Коломойського і д"Єрмака не тільки стирчать у його задниці але й тримають його за яйця! Тому він і писнуть проти них не сміє!
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17.11.2021 08:17 Відповісти
Ну-у Яре...
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17.11.2021 08:23 Відповісти
А що-о-о-о?... Рекорд у президентстві : менш ніж за три роки каденції - уже 71 СТОРІНКА! анекдотів і віршиків ! Інші президенти за весь період президенства "натягували" не більше одної сторіночки!
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17.11.2021 08:30 Відповісти
Не дивно. Всі, хто був до цього "ЧМО" , пам'ятали Павла Прокоповича Глозового : -І він ляпа,що попало, і публіка ляпа...
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17.11.2021 09:22 Відповісти
Если Аваков - "сбитый летчик", то Зеленский - клоун провалившийся в выгребную яму.
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16.11.2021 08:07 Відповісти
Аваков, да кому він уже потрібен ?! Цитує майбутні власні мемуари. А приЗЕдент тут як по класиці -- А я узнаю Черноморск? Где частный капитал? Где акционерное общество со смешанным капиталом? Где это всё? Безобразие! Так. Вот мы и кончили. Например, «Интенсивник». Он получил аванс на поставку чего-то там. Получил аванс и сейчас же лопнул. Кто-то схватил на этом большой куш.
- А кто фактически руководил?
- Кто его знает! Это был один человек. И он был голова. Я ему пальца в рот не положил бы. Фунт его не знает. Он должен только сидеть. В этом моя профессия. Так не морочьте голову занятому человеку. Будете брать председателя? Я беру недорого, 120 рублей в месяц на свободе и 240 - в тюрьме. 100 процентов надбавки за вредность.
- Пожалуй, возьмём. Подайте заявление уполномоченному по копытам.
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16.11.2021 10:02 Відповісти
в жомову
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16.11.2021 14:30 Відповісти
В жопмову - то Кiва.
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16.11.2021 19:39 Відповісти
он скорее выпрыгнул с парашютом из падающего самолета
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16.11.2021 09:59 Відповісти
Після звільнення всі службовці різко так стають вумними )
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16.11.2021 07:15 Відповісти
Т.е. есть надежда, что Оманский Осел скоро поумнеет?)))
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16.11.2021 09:21 Відповісти
А його вже звільнили ?
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16.11.2021 10:12 Відповісти
в даному конкретному випадку надія на те, що воно порозумнішає, сконала, коли воно народилось.
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16.11.2021 11:01 Відповісти
Просто авакян оч хитрожопый...через пару месяцев забудут его спивпрацю с зе-лупой....а позднее будут превозносить как борца с зе-режимом
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16.11.2021 12:16 Відповісти
когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. Источник: https://censor.net/ru/n3299667
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17.11.2021 02:37 Відповісти
Тупой наркоша-основная беда вяликого
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16.11.2021 07:16 Відповісти
с зели матерый мусор получился бы
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16.11.2021 13:11 Відповісти
Він потрапив у пастку коли зробив свій вибір між друзями,народом,та самоюУкраїною...А вибору без наслідків не буває...
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16.11.2021 07:19 Відповісти
У нього "вибору" не було ще з того моменту, коли він став балотуваться на вибори! Він міг залишиться "блазнем" на сцені і далі смішить публіку , отримуючи гонорари і оплески публіки , якій подобалися його "плоскі" жарти Однак ті , хто його посунув на вибори , просто скористалися його популярністю серед цього "лохторату" Він ішов на перзидентство і вже знав, що він буде "ширмою", за якою будуть красти А йому будуть "відстібувать" гонорари уже за виконання ролі не "блазня", а "ЗІЦ-***********"
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17.11.2021 05:39 Відповісти
То не Осел потрапив у пастку, то вумний нарід проголосував за Кловуна з кварталу95. Що і чим треба було думати? На що була надія, що хотіли?
Що можна було чекати від блазня при владі?
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16.11.2021 07:35 Відповісти
Алексе, а Ви вважаєте що тій отарі бУло чим думати? Ну то Ви є великий оптиміст.
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17.11.2021 09:27 Відповісти
лєпєт младєнца а нє мужа. ггг
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16.11.2021 07:42 Відповісти
Він був губернатором?😏
А у якій "губернії"?🤔
Це, мабуть , у рашці?☠️
Тоді до чого тут Ющ?😵😵😵

Ні, мабуть правильно його випізд...или.
Почав забріхуватися🤕🙄🤯
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16.11.2021 07:44 Відповісти
Ви правильно підмітили, бо такі як Зеленський, Аваков, Дівуля, у них в головах московія і губернії, тому вони по фрейду і базікають.
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16.11.2021 08:18 Відповісти
Потрапив у пастку і тепер із неї дуже важко вийти?
Так пусть там лучше и остается
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16.11.2021 07:49 Відповісти
Схоже олігархів стало "щемити", бо ж Арсен із них теж...
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16.11.2021 08:18 Відповісти
Обычная "ловушка" любого диктатора:
Или он любыми средствами удержится у власти или его разорвут на сотни маленьких "Каддафи".
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16.11.2021 07:56 Відповісти
Помаленько цензор знову починає нам проштовхувати чорта-корупціонера, кореша ківи.
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16.11.2021 08:05 Відповісти
Если вспомнить и сравнить. Среди всех бывших министров МВД , Аваков был лучшим. И это не смотря на все рюкзаки, и прочие его проколы.
Готов услышать иное мнение. Если оно есть. Только мнение, а не срачь.
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16.11.2021 08:07 Відповісти
Конечно, предыдущие проводили техперевооружение мусоров, покупали недвижимость под их нужды, а собаков все отдал за бесценок структурам фирташа, при чем лексусы шли по 20000 грн., разные школы - по 10000.
Комерческая недвижимость - аналогично.
Рн -лучший.
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16.11.2021 08:49 Відповісти
"предыдущие проводили техперевооружение мусоров, покупали недвижимость под их нужды,"

А конкретней. Кто?Где?Когда?
Или ты о Захарченко? Он тоже. Предыдущий.
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16.11.2021 08:56 Відповісти
Да хоть и Захарченко или Луценко.
Каждому менту по нотбуку поставили.
Не слышал?
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16.11.2021 09:02 Відповісти
Ноут. Это сурьезно.
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16.11.2021 09:12 Відповісти
И если Луценко каждого мента обеспечил ноутом(кстати в первую его каденцию, или вторую) , то что тогда досталось Захарченко. Списать старый ноут луцика, и заменить его на свой?
Ну ты и жжешь.
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16.11.2021 09:21 Відповісти
Похихикай.
Будешь на экскурсии в Киеве по адресу Борщаговская, 145 - над укрсиббанком три этажа офисной недвижимости буквально подарены фирташу.
Я не говорю уже о туевой куче просто квартир-опорников для участковых.
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16.11.2021 09:32 Відповісти
Подарены кем? Аваковым? Не факт. Почему не доказали как с рюкзаками?
Звыняй. на слово не верю. Тем более после перла, о перевооружении всех ментов ноутами.
Тем более , если речь идет о туевой куче. *******.
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16.11.2021 09:38 Відповісти
Ну и пнх!
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16.11.2021 09:40 Відповісти
И тебе того же.
Вот так всегда. Просишь людей . Без срача.
Не понимают.
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16.11.2021 09:44 Відповісти
Авакову можно многое простить, но не дело Шеремета...
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16.11.2021 09:06 Відповісти
А вот прощать не надо. Надо искать новых. Лучших, за предыдущих.
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16.11.2021 09:15 Відповісти
Він Сашка Білого вбив
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16.11.2021 10:28 Відповісти
Так под суд его за это. А суд пусть уже решает, кто и в чем виноват.
Или как по другому?
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16.11.2021 11:51 Відповісти
мусорок?
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16.11.2021 12:12 Відповісти
бредишь?
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16.11.2021 12:30 Відповісти
Значить вгадав
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16.11.2021 12:35 Відповісти
Аналогично. И я вгадав.
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16.11.2021 12:44 Відповісти
Конечно лучший. Чего только стоит ОПГ под название Нацкорпус. Сынок так нормально всю свору бандюганов прикрывал от суда отмазывал.
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16.11.2021 14:53 Відповісти
Нацкорпус=ОПГ??? Кто сказал? ОПЗЖопники.

И кто сынок его, что бы отмазывать? Министр , судья, или чиновник какой высокого ранга?
Без уточнений. Незачет.
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16.11.2021 15:21 Відповісти
И???
Такого добра по телеку и в нэте кожный божый день полно.
Уточняю для глухих и недалеких . Где решение суда? Хотя бы санкции. И все такое.

Опять. Какой то срачь. И детский лепет.
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16.11.2021 15:36 Відповісти
NS наверное за ЗЕ голосовал. Таких сразу видно. Говоришь что гамно, а они говорят что варенье и вылизывают до дна.
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16.11.2021 15:58 Відповісти
Ну, про какашки и про варенье тебе лучше знать. Тут ты убедительна. И равных тебе нет.
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16.11.2021 16:06 Відповісти
бандит-волюнтарист рассуждает о волюнтаризме. забавно.
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16.11.2021 08:07 Відповісти
Рюкзаков,там люське д'ерьмак сказал попросить,чтобы договориться.))
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16.11.2021 08:10 Відповісти
Як цей пристосуванець і крадій міняє погляди, в залежності від того де сидить. В нормальній країні, після рюкзаків, сам би написав заяву на звільнення і не моралізатоствувув, "чесний "ти наш. Чи коли тянув нарколигу на президенське крісло не було сумнівів?
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16.11.2021 08:17 Відповісти
і тільки кацап мудрий але чомусь сидить на пляшці тому і мудрий
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16.11.2021 08:37 Відповісти
Все время не понимал почему его Харьковчане не любят, Теперь знаю !
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16.11.2021 08:20 Відповісти
Говорит человек который "прикручивал" с издевательской ухмылкой.
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16.11.2021 08:26 Відповісти
А в яку пастку може потрапити малорос? Його бізнес на московії, його оточення виключно із малоросів і антимайданівців та прихильників УПЦ, декларації і обіцянки європейські, але всі рішенння промосковські. Чи вже на московії наклали санції на Володькін бізнес? Чи зброд "95 квартал" випускає програми на державній мові?
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16.11.2021 08:30 Відповісти
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16.11.2021 08:34 Відповісти
"пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість" (с) - значить, сабаков був також в тому ж самому гадшнику прислуги уродів зеленого клоуна наркомана... Сам признався...
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16.11.2021 09:01 Відповісти
Так или иначе, но Арсен Борисович провел реальную реформу МВД и Президенту стоит прислушаться.
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16.11.2021 09:03 Відповісти
яку ж таку реформу МВС провів Аваков? Він знищив, навіть те, що запроваджувалося до нього. Він разом із Косовороткою будував малоросію. Це Аваков знищив державну мову в поліції і розмовлів разом із малоросами виключно мовою ворога навіть на колегіях, це він створив харківські, донецькі і одеські клани по всіх великих містах в поліції, а фактично знищив традиції і напрацювання детективів, які стали статистами і рознощиками повісток, це при ньому винайшли нову методику фальшування експертиз і справ. Чи це не Аваков і Зеленський винесли "вирок" Антоненко, Кузьменко і Дугар та іншим патріотам?
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16.11.2021 09:17 Відповісти
А чого ви хочете від заробітчан, вони ж не українці. А він ще й контролював цвк на виборах, мабуть і результат підтасували на своє уподобання.
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16.11.2021 10:28 Відповісти
Никто ни в какую ловушку не попадал!
Где 2 хо*** - там 3 гетьмана.
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16.11.2021 09:12 Відповісти
А где два кацапа - там игра в паравозика без резинки))
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16.11.2021 09:20 Відповісти
Да ладно, без резинки. Есть резинка - Враг рода человеческого 666
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16.11.2021 09:33 Відповісти
А кто, стесняюсь спросить, из них "хо***", Аваков или Зеленский? 🤔
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16.11.2021 09:38 Відповісти
Сеня, ты себя слышишь?!
"...відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість..." - к чему этот ляп? не был ты в списках СН!
"...коли я був губернатором за перших днів Ющенка..." - а это вообще что?! соскучился по родине - России? Не было никогда в Украине понятия "губернатор"...
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16.11.2021 10:33 Відповісти
Рюкзаков, едь обратно домой на итальянскую виллу. Потому что можем вспомнить и за Сашка Білого, І за добробаты в Иловайске, и за волонтеров в тюрьме
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16.11.2021 11:02 Відповісти
Загнав у пастку не тільки себе, але всю країну, з її людьми.
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16.11.2021 12:26 Відповісти
сАбаков!!! это называется по другому, замотал себя и всю Страну в гавно, что и следовало ожидать от малоПИД,,,роского , бениного нарко-Дегенерата и его Сброда к стате то что ты на свободе после "крышевания" наркоты, проституции, янтаря и т.д прямое этому доказательство!!!!
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16.11.2021 13:21 Відповісти
Господи, шо воно меле? Ворье, на котором клейма негде ставить, рассказывает нам про "ловушки"! Да заткнись ты уже!
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16.11.2021 15:11 Відповісти
Авакову треба спочатку покаятися у співпраці з БЄНЕЙ на виборах вови (та й Юля там тусіла з надією ) . А потім вже повертати себе й ботаніка Яценюка у політику, бо є на УП досьє-розслідування по Єрмаку , там цей кремлівський Козир у час співпраці з регіоналщіком Тадєвим у ВР ( АЖ ТРИ СКЛИКАННЯ !!!) ще й був довіреною особою Яценюка на виборах президента 2010 року , коли виграв Шапкокрад .
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16.11.2021 16:38 Відповісти
ТАК ЩО НАРОДНИЙ ФРОНТ ІСЧО ТОТ БЄНІН !!!
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16.11.2021 16:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/


Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?
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16.11.2021 16:43 Відповісти
Аваков - папа Карло и создал Киволино? Аваков - дьявол во плоти, история даст ему оценку, мрази, которая устроила геноцид гражданам, и возможно была исполнителем убийства Шеремета
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16.11.2021 21:38 Відповісти
 
 