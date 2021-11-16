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Незабаром Європі доведеться обирати – газ із Росії або захист України та миру, - прем'єр Великої Британії Джонсон

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Незабаром Європі доведеться обирати – газ із Росії або захист України та миру, - прем'єр Великої Британії Джонсон

Європа незабаром має обрати – закуповувати все більше енергоносіїв із Росії або підтримувати Україну, мир та стабільність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Лігу, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час промови на банкеті лорда-мера у Гілдхоллі.

Він зазначив, що західна спільнота підтримує суверенітет та територіальну цілісність України не тому, що хоче стати противником Росії чи оточити її. За словами Джонсона, це робиться тому, що Захід відданий цінностям демократії та свободи, які поділяє велика кількість людей у Європі.

Прем'єр Великої Британії зазначив, що Захід швидко відповів, коли Польща попросила допомоги у ситуації зі штучною міграційною кризою на її кордонах з Білоруссю.

"Я сподіваюся, що інші європейські країни усвідомлюють: скоро постане вибір між спрямуванням все більшої кількості російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи та захистом України, відстоюванням справи миру та стабільності", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збройні сили мають бути готові до війни з Росією, - начальник штабу оборони Великої Британії Картер

З кінця жовтня низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало – США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.

В Офісі Президента заявили, що РФ посилює концентрацію специфічних сил. А голова МЗС Дмитро Кулеба попередив: РФ шукає можливість просунутися вглиб України.

За даними таблоїду Mirror, Велика Британія готова висадити 600 солдатів для захисту України від Росії. Командувач ЗС Британії заявив 14 листопада 2021-го, що війська країни мають бути готові до війни з Росією.

Також у Європі з осені спостерігається енергетична криза: запаси газу впали до 10-річного мінімуму, а ціни на нього злетіли до рекордних показників. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова збільшити постачання до ЄС через російсько-німецький газопровід Північний потік-2 після отримання дозволу регулятора ФРН. Багато хто вважає це шантажем Кремля.
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Топ коментарі
+45
Я постепенно стал убеждаться, что Великобритания поступила правильно, когда денонсировала свое вхождение в Евросоюз. Думаете даром протестують против брюссельских бюрократов французские, или испанские, фермеры, голландские сыроделы, рыбаки и люди прочих профессий против дурацких директив крючкотворов, которые не вырастили ни одного помидора, не выловили ни одной селедки, не сделали ни одного литра вина? Пару лет назад весело смеялся, когда с помпой было объявлено, что отменена совершенно идиотская директива ЕС, которая регламентировала стандарт огурца по-европейски, какой он должен быть длины, какой формы (форма должна была быть как у цеппелина), какой цвет снаружи и внутри. Если огурец уродился "не такой", хрен его фермер продаст - кушай сам, или корми своего осла. Отменить отменили по огурцам, но сколько еще там подобного! А заставлять правительства стран следовать либерастическим "ценностям"! Кто-то гавкает на Польщу с ее поголовно католическим населением, чтоб они подчинились **********? А я их одобряю.
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16.11.2021 07:53
+39
Сейчас британцы большие патриоты Украины и ее территориальной ценности, чем собственный презедент и его клоунская шобла барыг-мародеров
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16.11.2021 08:25
+38
Кацап, когда это Великобритания обломала зубы, об кусок дерьма, называемый Россией? Его просто никто есть не стал. Последний раз сталкивались в битве за Крым, где основной заинтересованной стороной была Турция, но пришел Британский флот и скрепной наваляли за обе щеки. Какие еще победы кацапского оружия ты вспомнишь? Первую мировую? Запомни, кацап, бешенных мака не ипут - их отстреливают.
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16.11.2021 09:41
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Для Европы выбор очевиден. А что касается Украины то опять залью уши обещаниями ввести санкции, но на деле введут санкции против третьесортных чиновников уездных городов.
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16.11.2021 07:32 Відповісти
Повторюю тепер для Європи-якщо постійно ховати голову в пісок,то обов'язково постраждає дупа...
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16.11.2021 07:35 Відповісти
У Херлуфа Бідструпа є карикатура точно по цій темі! Називається - "Хоробрий страус" Тільки там замість Путіна - Гітлер!
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16.11.2021 08:56 Відповісти
Страус ніколи не ховає голову в пісок. Це вигадка.
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16.11.2021 20:59 Відповісти
т.е. обеспокоенность или озабоченность?
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16.11.2021 07:36 Відповісти
Якби Європа могла консолідуватися з питання України, це було б зроблено ще давно. Зараз це не реально, коли кремль усіх роз'їдає своїми грошима та енергоносіями. Як завжди, громадськість декларуватиме одне, а на ділі співпрацюватиме і далі з кремлем.
У кожного своя вигода, отаке...
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16.11.2021 07:38 Відповісти
Я постепенно стал убеждаться, что Великобритания поступила правильно, когда денонсировала свое вхождение в Евросоюз. Думаете даром протестують против брюссельских бюрократов французские, или испанские, фермеры, голландские сыроделы, рыбаки и люди прочих профессий против дурацких директив крючкотворов, которые не вырастили ни одного помидора, не выловили ни одной селедки, не сделали ни одного литра вина? Пару лет назад весело смеялся, когда с помпой было объявлено, что отменена совершенно идиотская директива ЕС, которая регламентировала стандарт огурца по-европейски, какой он должен быть длины, какой формы (форма должна была быть как у цеппелина), какой цвет снаружи и внутри. Если огурец уродился "не такой", хрен его фермер продаст - кушай сам, или корми своего осла. Отменить отменили по огурцам, но сколько еще там подобного! А заставлять правительства стран следовать либерастическим "ценностям"! Кто-то гавкает на Польщу с ее поголовно католическим населением, чтоб они подчинились **********? А я их одобряю.
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16.11.2021 07:53 Відповісти
Кацап, когда это Великобритания обломала зубы, об кусок дерьма, называемый Россией? Его просто никто есть не стал. Последний раз сталкивались в битве за Крым, где основной заинтересованной стороной была Турция, но пришел Британский флот и скрепной наваляли за обе щеки. Какие еще победы кацапского оружия ты вспомнишь? Первую мировую? Запомни, кацап, бешенных мака не ипут - их отстреливают.
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16.11.2021 09:41 Відповісти
100 пудово...
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16.11.2021 09:43 Відповісти
Та й у Кримській війні свинособакам наваляли навіть на Дальному Сході.
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16.11.2021 16:45 Відповісти
маразм та старий пес ....= СИНОНИМ
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16.11.2021 09:42 Відповісти
Вступим в союз Англии, Шотландии, и Фарерских братьев пригласим еще. Эти брюссельские ну тупые лохи нас недостойны. Не слышат они Британские острова, когда те им говорят что делать в Европе. Тысячу лет Британия ведет такую политику, но украинец уверовал что это от любви к Украине.
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16.11.2021 11:07 Відповісти
У кого в голове не вата, сразу поняли, зачем нужен ЕС. Кто из СССР, наверное помнит работу Ленина "О лозунге Соединённых Штатов Европы". Победа социализма возможна первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победив в одной стране, пролетариат станет примером для рабочих других стран. Вот и сбылась мечта Ильича.
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16.11.2021 12:06 Відповісти
Кого одобряешь? **********? Ты из этих?
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16.11.2021 16:30 Відповісти
Карл Юнг, швейцарский психолог, величина равная Зигмунду Фройду, был членом комиссии союзников по денацификации Гемании после ІІ Мировой войны. В одной из своих статей о коллективной ответственности немцев он написал: "Между двумя мировыми войнами Европа была больна отсутствием совести". Наблюдая со своего кресла перед монитором и клавой за процессм, могу с уверенностью сказать, что большинство стран (та же денацифицированная Германия) так и не перестали болеть, не смотря на все исторические уроки.
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16.11.2021 08:01 Відповісти
Це ви в Україні бачите примат совісті і відповідальності? Як на мене, нашомук суспільству ще й досі далеко до Європи.
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16.11.2021 19:21 Відповісти
Звичайно Європа вибере газ.
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16.11.2021 08:14 Відповісти
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16.11.2021 08:34 Відповісти
Сейчас британцы большие патриоты Украины и ее территориальной ценности, чем собственный презедент и его клоунская шобла барыг-мародеров
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16.11.2021 08:25 Відповісти
Барыга это Петя?
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16.11.2021 09:12 Відповісти
Офшорный барыга-мародер у нас один - зеленский
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16.11.2021 09:19 Відповісти
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16.11.2021 10:32 Відповісти
Где результат двух десятков дел против Порошенко? Или ответь, или не выступай!
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16.11.2021 09:54 Відповісти
Не, пукин *****!
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16.11.2021 12:16 Відповісти
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16.11.2021 10:29 Відповісти
Незабаром... скоро... постане вибір...
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16.11.2021 08:34 Відповісти
Три года назад кто-нибудь думал , что америкосы дадут,,Джевелины,,и прочую технику, что Великобритания выделит ( пусть пока немного) войска для войны с Россией с Украиной, что НАТО все чаще говорит об отмене принципа Монтрё , что разведчики Штатов летают круглосуточно по границе с рашей, что на постоянной основе у нас сотни инструкторов и круглогодичные учения с войсками НАТО. Процесс идёт , будет Украина В НАТО и что самое главное Россия совершает глобальные ошибки - нельзя все время кусать за ноги интеллигентного слона , все равно наступит. Если взять НАТО с союзниками , то это 1,5 млн человек( в параше около100млн) , военный бюджет( без закрытых статей)США 800 млн, Раши около 40. ВВП США - 21 трл, раши 1,6. Раша хочет показать себя великой при том , что это третьесортная страна - 44 место в мире по доходам на душу. У Раши нет будущего , это тоталитарная фашистская страна с средневековой системой управлением- она не минуемо, 100процентно распадётся с вонью и криком.....Ждём.
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16.11.2021 08:41 Відповісти
Эммм... ну какбэ -

З 30 квітня 2018 року перші комплекти FGM-148 «Джавелін» стали надходити до України[18]

Під час візиту Президента України Петра Порошенка 3-4 листопада 2018 р. до Туреччини було підписано угоду про постачання 6 безпілотних літальних апаратів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено постачання комплекту запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 мільйонів[4].
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16.11.2021 08:47 Відповісти
миллиардов....
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16.11.2021 10:34 Відповісти
Виталий Зогианец

Описка. В НАТО с союзниками1,5 млрд человек- в раше около100млн. Военный бюджет США- 800млрд - раши около40 млрд.
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16.11.2021 15:10 Відповісти
А за кого должна воевать европа?За совкодрочерный электорат опзж,или за хохляцкое жлобье-какаразница, или жа наивных дурачков хотьпаржом?Весной 19го мы показали свой уровень понимания прцессов цивилизации.За плебеев и чернь буржуа европы точно воевать не захотят.
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16.11.2021 08:45 Відповісти
Европа пока не воюет. И неизвестно насколько захочет. Но телодвижения совершает не так из-за Украины, как из-за собственной безопасности. Сиутация с Польшей показала , что не стоит буржуям расслаблять булки и до границы с расеей лчше иметь буферную зону. А для этого надо напрячься. Пока финансово и организационно. Не для зебилов, для себя любимых. Мы живем в циничном мире. Ну и переспекива обращения нашего зебильного электората в замшелых совков, которым расея даст ядерное оружие, Европу тоже мало привлекает. Поэтому хоть паршивенькую , но демократию поддерживать будут.
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16.11.2021 09:53 Відповісти
Этими "плебеями и чернью", как вы выразились, вполне можно отгородиться от реальных мясников и душогубов. Да и достаточно большой у нас процент здравомыслящих людей, которым "есть разница". А главный плюс - украинцы никогда не болели "имперским шовинизмом", точно никого не полезут захватывать, но при этом своего не отдадут, если только между собой не начнут ссориться и не поведутся на кацапские байки. Достаточно глянуть последние 500 лет истории.
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16.11.2021 11:55 Відповісти
За кого она вообще хоть когда то воевала?
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16.11.2021 12:11 Відповісти
Пример украинско-совкового менталитета. В моем доме год назад установили металлопластиковые двери в выходах на лестничную площадку и мусорную площадку/пожарный балкон на каждом этаже-пару дней у лифта стало так-же тепло как и в квартире-думаю дом 14 этажей стал терять тепла на 15-20% меньше. Сейчас двери на каждом этаже открыты и у лифта холодно как на улице. и это притом что есть общедомовой счетчик тепла и чем больше он намотает-тем больше каждая квартира заплатит а в Украине-станет меньше дефицитного газа. КАК заставить тех кто выходит покурить на пожарный балкон-закрывать за собой дверь ? Ведь дверь в свою квартиру эта падла всегда закрывает. совковый менталитет в чистом виде:общее-значит не жалко. совок не считает дверь на лестничную клетку СВОЕЙ,он не считает подьезд или газон у дома СВОИМ. Он не считает недра ,леса и землю нашей страны-СВОИМИ
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16.11.2021 18:04 Відповісти
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16.11.2021 08:47 Відповісти
Оце точно! Черчіль перед початком Другої світової війни сказав те саме тільки іншими словами: "Вони стояли перед вибором: або війна або ганьба! Вони вибрали ганьбу І отримали і війну і ганьбу!"
Тепер Європа знову стоїть перед подібним вибором!!!
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16.11.2021 08:49 Відповісти
рашке до гитлеровской германии как до луны) наступать в Европе там нечем. поэтому на польско-советской границе и нелегалы, а не танковые бригады
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16.11.2021 11:07 Відповісти
и два ржавых бомбардировщика, которые летают для показухи (а вся рашкованская реальность не более. чем показуха), никак ситуацию не поправят.
так что все это бряцание оружием от бессилия и прежде всего направленно на внутреннюю аудиторию. уверен, что 99.99% населения Европы и не в курсе событий, ибо пуйло им никак не угрожает. это у нас разгоняют зраду и зубожиння и прежде всего агенты влияния
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16.11.2021 11:09 Відповісти
Сомненья прочь! Европа уже сделала выбор после наших выборов в 2019 году.
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16.11.2021 08:51 Відповісти
Речь не о Порошенко и Зеленском , а об Европе и Штатах. Воевать мы будем не за презов а за себя. Зеленский ,, отслужил , ,половину срока , к концу его рейтинг будет 2%. Ещё большой вопрос будет ли он презом весь срок. Вполне может быть , что его разорвут за ,, велике крадiвництво,,и работу с агентами Путина.Политика - это не нерожы строить и не на пианино играть органом.
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16.11.2021 09:01 Відповісти
Розцінювати це як погрозу нафтового ембарго? Давно назріло. А Україна досі купує нафту в кацапів, хоча вже треба було б перемкнутись на інших постачальників. Бо, не дай бог...
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16.11.2021 09:07 Відповісти
Обеспокоенная Европа уже сделала свой выбор..."Северный поток-2". И уже просят нас особо не беспокоить Россию байрактарами и принять мигрантов...
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16.11.2021 09:09 Відповісти
Вас? Любителей бутылки и швабры
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16.11.2021 12:20 Відповісти
Тяжелый выбор, для Украины.
Бабло, в современном мире, всегда побеждает!
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16.11.2021 09:09 Відповісти
Вспомните историю. ( в ней все имеет свойство повторяться). Гитлер говорил в свое время что ему хватит Саара и Рейнской зоны , потом что хватит только Австрии, потом что только Судет, Потом что Чехословакии ( уже в полном объеме) и на этом все. Потом Мемельский край, потом Данциг ( Гданьск) . Ну а дальше уже про "хватит" и разговора не было. Польша, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Югославия, Греция, СССР до Урала.. мировое господство.. Так и сейчас началось с Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии, Крыма, Севастополя, ОРДЛО.. нападение на Грузию, Украину, по сути оккупация Карабаха, прикрытая аннексия Беларусь. Он может сказать что ему нужна только Украина, потом Закавказье, потом страны Балтии.. и каждый раз убеждать что это все что он хочет. Изучайте не столь давнюю историю и помните последствия "озабоченности" и умиротворения агрессора. А ведь все можно было "зарубить" в самом начале Гитлера еще в Рейнской зоне или Австрии, а Рашу в Приднестровье или в Грузии.
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16.11.2021 09:11 Відповісти
" - вважає П.Порошенко і закликав у Facebook до жорстких санкцій та посилення присутності союзників в Україні
"Підписаний 15 листопада указ Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей є знущанням і ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання", - переконаний п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу. "Путінський режим не знає меж", - наголошує Порошенко.
«Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну», - зауважує п'ятий Президент.
«Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання - лише повна капітуляція України і Заходу», - зазначає Порошенко.
Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про «серйозні наслідки», у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації «Північного потоку-2». Важливо, що й Україну долучили до цього процесу», - констатує Порошенко.
«Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію», - закликає п'ятий Президент.
«Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет», - застерігає Петро Порошенко.
«Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!», - резюмує Порошенко.
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16.11.2021 09:19 Відповісти
Все правильно Порошенко пропонує, та є ще одне! В умовах війни і загрози широкомасштабного вторгнення не можна залишати при владі Зелю і його оточення після зливу операції по вагнерівцям! Зрадник чи зрадники не виявлені і це наполовину програна війна. Завтра зіллють відомості по дислокації наших військ, їх озброєнню і т. д. Наявність таких відомостей у ворога, це програна війна. Впевнений, що так і буде.
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16.11.2021 10:26 Відповісти
О виліз гейчик з помадкою. А брехлива британія та їхні сЕРИ чи то СЕРЕ не думає гарантувати, те що обіцяли? Звичайно де юре ці англійські берхуни праві, але ДО підписання Будапештського меморандуму були переговори в яких вони обіцяли гарантувати безпеку.
Чим же допомогли "джентельмени"? - НІЧИМ. Не публікуйте всяку англійську мерзоту.
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16.11.2021 10:06 Відповісти
Ты бы почитал тот меморандум для начала. Да, Британия по уши в кровавых бабках российских миллиардеров, но конкретно будапештский меморандум они не нарушали.
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16.11.2021 10:19 Відповісти
Дійсно, меморандум не порушувала. Бо Меморандум - ватерклозетний папір.
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16.11.2021 18:50 Відповісти
Дякую. Щиро.
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16.11.2021 10:16 Відповісти
Вибору не буде. Бо не буде газу, якщо европа підтрмає Україну у війні з парашей.
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16.11.2021 11:09 Відповісти
европа, большая ее часть так точно, уже давно сделала выбор. еще в 2014-м.
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16.11.2021 11:30 Відповісти
Кацапске газ должен бить запрещен в Европе насовсем.
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16.11.2021 11:42 Відповісти
кацапский газ должен стать газом "Сибирской народной республики".........
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17.11.2021 10:56 Відповісти
На следующий день "сибирская республика" станет китайской. Кетай скоро весь лаптестан подберет.
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17.11.2021 19:08 Відповісти
«Мюнхен: выбор между войной и позором. Я думаю, что в следующие несколько недель нам придется выбирать между войной и позором, и я почти не сомневаюсь, каким будет решение».
У. Черчилль
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16.11.2021 12:11 Відповісти
"Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира" и что-то мне подсказывает, что Европа выберет газ.
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16.11.2021 12:13 Відповісти
Что конкретно тебе подсказывает? Дорогой товарищ набутылочник?
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16.11.2021 12:24 Відповісти
Очень правильный чел Джонсон
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16.11.2021 13:14 Відповісти
Описка. В НАТО с союзниками1,5 млрд человек- в раше около100млн. Военный бюджет США- 800млрд - раши около40 млрд.
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16.11.2021 13:22 Відповісти
Борис Джонсон - двуличный хитрожопый бабай как и его прадедушка министр Османской империи Али Кемаль Бей.
В Англии находится большая масса кацапсиновых денег и самое большое поголовье членов кремлёвской ОПГ.
СМИ Англии контролируютса смотрящими из лубянского сортира, а "элита" безвылазно лизоблюдствует на яхтах и усадьбах русского ворья.
По степени подлости,коварства и кровожадности англюки уступают только людоедам красно-коричневой Орды кацапсинов.
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16.11.2021 15:27 Відповісти
А ну пшло отсюда, чмо лаптеногое
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16.11.2021 16:34 Відповісти
Боже бережи Королеву! Британці діло кажуть. Дойци та Франци того не розуміють, бо сосуть волохату лапу Кремля.
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16.11.2021 15:40 Відповісти
Я бы на твоё месте не творил себе кумиров. Кремлёвские упыри в Британии столько недвижимости скупили, что немцам и французам остаётся только завидовать.
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16.11.2021 15:59 Відповісти
А кто помешает британцам отобрать эту недвижимость ссылаясь на военные действия Кремля!? На неподтвержденные доходы и неправильно задокументированных владельцев!? Отберут и все. В жопу Кремлю они не заглядывают, как Фрау Анжела или Макрон.
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16.11.2021 16:17 Відповісти
Ага, отберут. Держи карман шире. Там у руля крупного бизнеса и власти тоже сидят отбитые социопаты, которым человеческие добродетели по большей части чужды, просто ты об этом не знаешь, находясь за пределами их инфосферы.
Я, к примеру, тоже когда то думал, что те же штаты хоть и не лишены недостатков, но на порядок лучше такой дыры, как наша страна. Но за последний год я как то неожиданно погрузился в их инфосферу и теперь понимаю, что моё хорошее мнение о штатах основывалось на банальной неосведомлённости. Наблюдая сейчас, что происходит с их экономикой, насколько античеловечен и порочен их крупный бизнес, насколько ОХЕРЕЛО (послушай, что раскрыл Сноуден) их правильтельство, насколько травматична и античеловечна их инфраструктура, заточенная под автомобили...я начал понимать, что разница между нашими упырями и упырями из западных стран намного меньше, чем я считал ранее. Да, Европа ещё не настолько опустилась, но и там всё намного хуже, чем можно предполагать по незнанию.
Блин, да даже сраный Илон Маск, которого по незнанию я раньше считал техно-иконой силиконовой долины, оказался немногим лучше таких корпоратов, типа Безоса или Кука. А всего то и надо было наткнутся на ютуб канал с детальным разбором его деятельности. А современная силиконовая долина оказалась...ничем хорошим в общем.
К чему я это всё...незнание - сила. Намного легче для психи жить в неведении, но всегда нужно держать в подсознании, что мир намного хуже, чем кажется на первый взгляд.
Блин, какая то исповедь получилась. Наболело..
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16.11.2021 17:04 Відповісти
Ссылаетесь на предателя Сноудена? Этого для меня достаточно.
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16.11.2021 17:42 Відповісти
Если ты считаешь Сноудена предателем, ты или из провластного лагеря, что автоматом делает тебя врагом нормальных людей или просто идиот, который даже не удосужился ознакомится с открытой Сноуденом информацией.
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17.11.2021 10:55 Відповісти
Вы - хам. Невежественных хамов, российских холуев и ольгинских троллей, к которым вы относитесь, я игнорирую.
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19.11.2021 11:38 Відповісти
Ну, наверно. Только это не делает меня неправым. Любой человек во вменяемом состоянии, прослушавший эти подкасты
https://www.youtube.com/watch?v=efs3QRr8LWw
https://www.youtube.com/watch?v=_Rl82OQDoOc
будет согласен, что это ужасно и неправильно. Чтобы считать его предателем, нужно быть или сторонником власти или неосведомлённым идиотом. Других вариантов нет.
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19.11.2021 12:52 Відповісти
damaged_mak: не наверно, а точно - вы безнравственный аморальный холуй Кремля и, видимо плохо воспитанный человек.
Делаю исключение.
Кто пригрел Сноудена? - Россия. Китай-то вышвырнул его вон сразу! Кто дал ему трибуну, облизал, рекламировал? - Россия. Кто враг Украины? - Та же Россия. Следовательно?
Сноуден принимал присягу: Edward Snowden is an American whistleblower who copied and leaked highly classified information from the National Security Agency in 2013 when he was a Central Intelligence Agency employee and subcontractor. Изменил присяге, следовательно - Сноуден предатель.
Спецслужбы следят за людьми, партиями, политиками - подумаешь, новость! Следит и CIA, и моссад, и MI5, и ФСБ. Это их работа - в чём-то необходимая для соответствующего государства, в чём-то аморальная или даже преступная. Но это реальность.
Сноуден со своими пошлыми хихиканиями, лицемерием, предательством мне отвратителен.
Что касается Зеленского и его "команды" то с самого начала было очевидно: неуч, непрофессионал, без никакого опыта, трус, малокультурен, Украина ему чуждая и чужая. Наверно, такие, как вы, за него и голосовали.
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20.11.2021 13:20 Відповісти
Хватит позориться. Ты уже во второй раз признаёшься в том, что почти не зная темы вопроса, делаешь далеко идущие суждения с завидной уверенностью в себе. Чтобы не писать такую чушь не нужно даже углубляться в подробности, достаточно хотя бы глянуть подкасты, ссылки на которые я привёл. Но это явно не твой путь.
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22.11.2021 10:26 Відповісти
Что, на аргументы ответить нечего, да и не способны? А ваше мнение мне не интересно. "О теме вопроса" - учиться надо, любезный, умные книжки читать, а не пастись по сайтам и подкастам духовных подонков.
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22.11.2021 11:21 Відповісти
Що за ютуб-канал? Як називається? Russia today?
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16.11.2021 18:54 Відповісти
Common Sense Skeptic
https://www.youtube.com/channel/UCgKWj1pn3_7hRSFIypunYog
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17.11.2021 10:47 Відповісти
И пусть Рашка в межународных судах доказывает потом легитивность своих денег и покупок. Это все равно что Израель будет признавать у себя права собственности Палестинцев.
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16.11.2021 16:20 Відповісти
Великобритания при премьере Джонсоне стала именно той Великобританией, которая дала отпор Гитлеру во главе с Черчиллем. Теперь дает отпор Гитлеру-2.
Респект!
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16.11.2021 16:06 Відповісти
так! Все точно так і буде: фріци почнуть качати газ через нову трубу, а москалі з пукіном за їх спиною продовжать наступ на Україну. І ніяк інакше.

а потім ********* розвалиться....
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16.11.2021 16:13 Відповісти
Адекватный комментарий от западного политика такая редкость сейчас...
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16.11.2021 16:22 Відповісти
Правильные вещи Боря говорит, но боюсь что Европа его не послушает, ведь для них главное нажива и собственные интересы. Они живут здесь и сейчас и им плевать на будущее поколение. После нас хоть потоп!!
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16.11.2021 16:37 Відповісти
Британцы - великая нация!
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16.11.2021 17:09 Відповісти
Rule, Britannia!
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16.11.2021 18:09 Відповісти
проти Московії нам допоможе - нашій країні Україна допоможуть лише наші рідненькі військові-добробати-волонтери і українські шахіди. смерть путінським загарбникам !!!! а політики лише нас відволікають від нашої підготовки до кривавої війни з московитськім лайном. . . .
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16.11.2021 18:18 Відповісти
Вся эта болтовня пустой гон,так называемые ценности фуфло,демократия,свобода,права человека,посмотрите на Саудовскую Аравию где гомосексуалистам рубят головы на площадях а женщина это домашнее животное с простынёй на башке,Запад всегда выбирает деньги а не сраную демократию,саудиты понятия не имеют что такое выборы,во власти одна семья веками и все устроены в правящие круги вплоть до троюродных племянников.
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16.11.2021 19:28 Відповісти
И мы с 99% уверенностью (1% на чудо) знаем что именно выберет эта пожилая дамочка с низкой социальной ответственностью.
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16.11.2021 20:12 Відповісти
Раньше в рф показывали как они перекроют газ Украине,а сейчас будут показывать как перекроют газ в европу.

Европа должна консолидироваться не вокруг Германии с "её" желанием поставлять газ в Европу,а вокруг стран желающих обезопасить себя от влияния рф как в экономическом плане,так и в военнополитическом.
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19.11.2021 12:18 Відповісти
 
 