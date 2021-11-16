Незабаром Європі доведеться обирати – газ із Росії або захист України та миру, - прем'єр Великої Британії Джонсон
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Європа незабаром має обрати – закуповувати все більше енергоносіїв із Росії або підтримувати Україну, мир та стабільність.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Лігу, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час промови на банкеті лорда-мера у Гілдхоллі.
Він зазначив, що західна спільнота підтримує суверенітет та територіальну цілісність України не тому, що хоче стати противником Росії чи оточити її. За словами Джонсона, це робиться тому, що Захід відданий цінностям демократії та свободи, які поділяє велика кількість людей у Європі.
Прем'єр Великої Британії зазначив, що Захід швидко відповів, коли Польща попросила допомоги у ситуації зі штучною міграційною кризою на її кордонах з Білоруссю.
"Я сподіваюся, що інші європейські країни усвідомлюють: скоро постане вибір між спрямуванням все більшої кількості російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи та захистом України, відстоюванням справи миру та стабільності", – сказав він.
З кінця жовтня низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало – США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.
В Офісі Президента заявили, що РФ посилює концентрацію специфічних сил. А голова МЗС Дмитро Кулеба попередив: РФ шукає можливість просунутися вглиб України.
За даними таблоїду Mirror, Велика Британія готова висадити 600 солдатів для захисту України від Росії. Командувач ЗС Британії заявив 14 листопада 2021-го, що війська країни мають бути готові до війни з Росією.
Також у Європі з осені спостерігається енергетична криза: запаси газу впали до 10-річного мінімуму, а ціни на нього злетіли до рекордних показників. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова збільшити постачання до ЄС через російсько-німецький газопровід Північний потік-2 після отримання дозволу регулятора ФРН. Багато хто вважає це шантажем Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
У кожного своя вигода, отаке...
З 30 квітня 2018 року перші комплекти FGM-148 «Джавелін» стали надходити до України[18]
Під час візиту Президента України Петра Порошенка 3-4 листопада 2018 р. до Туреччини було підписано угоду про постачання 6 безпілотних літальних апаратів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено постачання комплекту запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 мільйонів[4].
Описка. В НАТО с союзниками1,5 млрд человек- в раше около100млн. Военный бюджет США- 800млрд - раши около40 млрд.
Тепер Європа знову стоїть перед подібним вибором!!!
так что все это бряцание оружием от бессилия и прежде всего направленно на внутреннюю аудиторию. уверен, что 99.99% населения Европы и не в курсе событий, ибо пуйло им никак не угрожает. это у нас разгоняют зраду и зубожиння и прежде всего агенты влияния
Бабло, в современном мире, всегда побеждает!
"Підписаний 15 листопада указ Путіна про так звану гуманітарну підтримку окупованим Росією окремим районам Донецької та Луганської областей є знущанням і ляпасом в обличчя всіх тих, хто щиро шукав мирного врегулювання", - переконаний п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він вважає це викликом для України і всього колективного Заходу. "Путінський режим не знає меж", - наголошує Порошенко.
«Цілком очевидно, що Путін на цьому зупинятися не збирається. Білоруськими маневрами він відволікає увагу. Непродовженням мандату спостережної місії ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах і через блокування СММ ОБСЄ він прагне позбутися зайвих очей. Концентрацією своїх військ на українському напрямі він погрожує не лише Україні. Він окреслює нові червоні лінії для Заходу: якщо раніше це стосувалося членства України в НАТО, то сьогодні вже залучення НАТО в Україну», - зауважує п'ятий Президент.
«Своїм злочинним указом Путін фіксує нові межі російської гібридної агресії. Кремль прискорює сценарій повзучої анексії окупованих територій Донбасу. Нахабно показує, що йому не потрібне мирне врегулювання - лише повна капітуляція України і Заходу», - зазначає Порошенко.
Відповідь світу має бути адекватною наявним викликам, переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«Саме час для посиленої міжнародної присутності і в Україні наших союзників. Саме час для збільшення ціни за російську зухвалість новими санкціями. Саме в цьому контексті щиро вітаю рішучість позиції Берліна та Парижа, які чітко попередили Москву про «серйозні наслідки», у разі нових спроб підірвати територіальну цілісність України. Очікую, що цей приклад продовжать інші наші партнери. Саме час для зупинки сертифікації «Північного потоку-2». Важливо, що й Україну долучили до цього процесу», - констатує Порошенко.
«Маємо вимагати не лише скасування цього указу, але й повернення захоплених Росією підприємств, відміни російськоі рублевої зони, скасування рішень про паспортизацію», - закликає п'ятий Президент.
«Слід розуміти, що під гуманітарною риторикою стирчать вуха повзучого економічного аншлюсу українського Донбасу. Поки влада зволікала з визнанням попереджень партнерів про російські маневри на кордоні, Москва все глибше запускає свої щупальця в український суверенітет», - застерігає Петро Порошенко.
«Путін сам не зупиниться. Зупинити його маємо ми, скоординовано та разом з проукраїнською міжнародною коаліцією!», - резюмує Порошенко.
Чим же допомогли "джентельмени"? - НІЧИМ. Не публікуйте всяку англійську мерзоту.
У. Черчилль
В Англии находится большая масса кацапсиновых денег и самое большое поголовье членов кремлёвской ОПГ.
СМИ Англии контролируютса смотрящими из лубянского сортира, а "элита" безвылазно лизоблюдствует на яхтах и усадьбах русского ворья.
По степени подлости,коварства и кровожадности англюки уступают только людоедам красно-коричневой Орды кацапсинов.
Я, к примеру, тоже когда то думал, что те же штаты хоть и не лишены недостатков, но на порядок лучше такой дыры, как наша страна. Но за последний год я как то неожиданно погрузился в их инфосферу и теперь понимаю, что моё хорошее мнение о штатах основывалось на банальной неосведомлённости. Наблюдая сейчас, что происходит с их экономикой, насколько античеловечен и порочен их крупный бизнес, насколько ОХЕРЕЛО (послушай, что раскрыл Сноуден) их правильтельство, насколько травматична и античеловечна их инфраструктура, заточенная под автомобили...я начал понимать, что разница между нашими упырями и упырями из западных стран намного меньше, чем я считал ранее. Да, Европа ещё не настолько опустилась, но и там всё намного хуже, чем можно предполагать по незнанию.
Блин, да даже сраный Илон Маск, которого по незнанию я раньше считал техно-иконой силиконовой долины, оказался немногим лучше таких корпоратов, типа Безоса или Кука. А всего то и надо было наткнутся на ютуб канал с детальным разбором его деятельности. А современная силиконовая долина оказалась...ничем хорошим в общем.
К чему я это всё...незнание - сила. Намного легче для психи жить в неведении, но всегда нужно держать в подсознании, что мир намного хуже, чем кажется на первый взгляд.
Блин, какая то исповедь получилась. Наболело..
https://www.youtube.com/watch?v=efs3QRr8LWw
https://www.youtube.com/watch?v=_Rl82OQDoOc
будет согласен, что это ужасно и неправильно. Чтобы считать его предателем, нужно быть или сторонником власти или неосведомлённым идиотом. Других вариантов нет.
Делаю исключение.
Кто пригрел Сноудена? - Россия. Китай-то вышвырнул его вон сразу! Кто дал ему трибуну, облизал, рекламировал? - Россия. Кто враг Украины? - Та же Россия. Следовательно?
Сноуден принимал присягу: Edward Snowden is an American whistleblower who copied and leaked highly classified information from the National Security Agency in 2013 when he was a Central Intelligence Agency employee and subcontractor. Изменил присяге, следовательно - Сноуден предатель.
Спецслужбы следят за людьми, партиями, политиками - подумаешь, новость! Следит и CIA, и моссад, и MI5, и ФСБ. Это их работа - в чём-то необходимая для соответствующего государства, в чём-то аморальная или даже преступная. Но это реальность.
Сноуден со своими пошлыми хихиканиями, лицемерием, предательством мне отвратителен.
Что касается Зеленского и его "команды" то с самого начала было очевидно: неуч, непрофессионал, без никакого опыта, трус, малокультурен, Украина ему чуждая и чужая. Наверно, такие, как вы, за него и голосовали.
https://www.youtube.com/channel/UCgKWj1pn3_7hRSFIypunYog
Респект!
а потім ********* розвалиться....
Европа должна консолидироваться не вокруг Германии с "её" желанием поставлять газ в Европу,а вокруг стран желающих обезопасить себя от влияния рф как в экономическом плане,так и в военнополитическом.