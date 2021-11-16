Незабаром Європі доведеться обирати – газ із Росії або захист України та миру, - прем'єр Великої Британії Джонсон

Європа незабаром має обрати – закуповувати все більше енергоносіїв із Росії або підтримувати Україну, мир та стабільність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Лігу, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час промови на банкеті лорда-мера у Гілдхоллі.

Він зазначив, що західна спільнота підтримує суверенітет та територіальну цілісність України не тому, що хоче стати противником Росії чи оточити її. За словами Джонсона, це робиться тому, що Захід відданий цінностям демократії та свободи, які поділяє велика кількість людей у Європі.

Прем'єр Великої Британії зазначив, що Захід швидко відповів, коли Польща попросила допомоги у ситуації зі штучною міграційною кризою на її кордонах з Білоруссю.

"Я сподіваюся, що інші європейські країни усвідомлюють: скоро постане вибір між спрямуванням все більшої кількості російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи та захистом України, відстоюванням справи миру та стабільності", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збройні сили мають бути готові до війни з Росією, - начальник штабу оборони Великої Британії Картер

З кінця жовтня низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року", а видання Bloomberg написало – США попередили ЄС про ризик нового вторгнення РФ до України.

В Офісі Президента заявили, що РФ посилює концентрацію специфічних сил. А голова МЗС Дмитро Кулеба попередив: РФ шукає можливість просунутися вглиб України.

За даними таблоїду Mirror, Велика Британія готова висадити 600 солдатів для захисту України від Росії. Командувач ЗС Британії заявив 14 листопада 2021-го, що війська країни мають бути готові до війни з Росією.

Також у Європі з осені спостерігається енергетична криза: запаси газу впали до 10-річного мінімуму, а ціни на нього злетіли до рекордних показників. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова збільшити постачання до ЄС через російсько-німецький газопровід Північний потік-2 після отримання дозволу регулятора ФРН. Багато хто вважає це шантажем Кремля.