Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 листопада у світі зареєстрували 426 102 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 586 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 254 589 978 випадків інфікування, з них 426 102 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 122 004, з них 5 586 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 230,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.



