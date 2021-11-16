Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 16 листопада у світі зареєстрували 426 102 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 586 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 254 589 978 випадків інфікування, з них 426 102 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 122 004, з них 5 586 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 230,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.
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оскільки розносчиками є і вакциновані ,правильно:
Чуть больше недели, как ужесточили карантинние норми и уже есть эффект..
Чемпион, туды его в качель.....
12. Как хорошо мрут гардемарины при родной говени: "В Севастополе напряженная ситуация с кислородом для ковидных больных, находящихся на ИВЛ - 5 Оборона Севастополя", "В Севастополе вообще критическая ситуация в медицине. Её нет. Моего мужа выставили из больницы на Ерошенко на 6-ой день с аритмией и депрессивным расстройством. Нас оставили без медпомощи. Желаю администрации города и Калугину того же. Бумеранг вернется", "В моргах тоже. Похоронить нереально долго. Говорят, мест нет: мрёте быстро, по 60 человек в день".
і це лише одне місто...