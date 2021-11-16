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Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 листопада у світі зареєстрували 426 102 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 586 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 254 589 978 випадків інфікування, з них 426 102 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 122 004, з них 5 586 за минулу добу.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 230,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.

Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
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Топ коментарі
+8
Зате дороги класні! - "Велике крадівництво"
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16.11.2021 08:08
+7
Не сложно заметить,что смертность-заслуга зенелохов,как всегда,все случилось внезапно.Неожиданно уголь на тес закончился,зима также пришла внезапно.Предсказуемо только идет грабеж страны
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16.11.2021 08:09
+4
Чуть больше недели, как ограничили доступ антиваксов в транспорт и магазины и уже есть эффект...
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16.11.2021 08:06
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16.11.2021 08:03 Відповісти
Чуть больше недели, как ограничили доступ антиваксов в транспорт и магазины и уже есть эффект...
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16.11.2021 08:06 Відповісти
Да,это на словах ограничения.На самом деле ограничений никаких,можно пройти в транспорт а магазин по чужом сертификату,так для инфы),в большинстве из случаев никакого контроля
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16.11.2021 08:11 Відповісти
вот это достижение) все переболели) зеленое прямо)
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16.11.2021 08:13 Відповісти
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16.11.2021 09:14 Відповісти
Ну, есть люди, которые гордятся тем, что на красный свет перекрестки проскакивают...
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16.11.2021 08:17 Відповісти
це погано,що у час епідемії Влада нікчемна.
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16.11.2021 09:09 Відповісти
Так это данные за выходной день.
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16.11.2021 08:27 Відповісти
Тогда хреново дело.
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16.11.2021 08:32 Відповісти
все таки уточню.

оскільки розносчиками є і вакциновані ,правильно:

Чуть больше недели, как ужесточили карантинние норми и уже есть эффект..
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16.11.2021 09:08 Відповісти
Шота в нашем городе я никаких собственно ограничений покуда не ощутил. Кроме тех что и раньше были - в общественном месте в маске и в троллейбусах ограничение 35 человек. Фсьо.
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16.11.2021 09:22 Відповісти
Зате дороги класні! - "Велике крадівництво"
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16.11.2021 08:08 Відповісти
Не сложно заметить,что смертность-заслуга зенелохов,как всегда,все случилось внезапно.Неожиданно уголь на тес закончился,зима также пришла внезапно.Предсказуемо только идет грабеж страны
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16.11.2021 08:09 Відповісти
Вытянуть идиота из Кривого Рога на большую сцену можно, а вот вытянуть из идиота идиотизм - невозможно!
Чемпион, туды его в качель.....
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16.11.2021 08:10 Відповісти
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16.11.2021 08:13 Відповісти
Вывсеврети этагрипп!!!
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16.11.2021 08:19 Відповісти
Ну так"чемпионы,по борьбе".
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16.11.2021 08:23 Відповісти
Успехи зе-команды и зеленского лично, по борьбе с ковидом уже видит весь мир
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16.11.2021 08:30 Відповісти
Зато покойников повезут по новеньким дорогам,под ярко горящими фонарями в какуразницу сторону с какойразницей иминем.
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16.11.2021 08:49 Відповісти
Враховуючи кількість населення в інших країнах, вказаних в переліку, Буба такі чемпіон світу із померлих в країні, до керма якої він проліз.
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16.11.2021 08:52 Відповісти
Липа. Потому что если брать в процентном отношении и количеству населения то мы на ПЕРВОМ месте !!!
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16.11.2021 09:00 Відповісти
чемпіони боротьби з короновірусом? тільки срібні призери
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16.11.2021 09:08 Відповісти
ще раз про рашенГівно статистику:

12. Как хорошо мрут гардемарины при родной говени: "В Севастополе напряженная ситуация с кислородом для ковидных больных, находящихся на ИВЛ - 5 Оборона Севастополя", "В Севастополе вообще критическая ситуация в медицине. Её нет. Моего мужа выставили из больницы на Ерошенко на 6-ой день с аритмией и депрессивным расстройством. Нас оставили без медпомощи. Желаю администрации города и Калугину того же. Бумеранг вернется", "В моргах тоже. Похоронить нереально долго. Говорят, мест нет: мрёте быстро, по 60 человек в день".

і це лише одне місто...
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16.11.2021 09:11 Відповісти
Помирать від ускладнень, яке в країні у 73%.
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16.11.2021 09:16 Відповісти
Почему Украина 2-я в Европе, если первая? Почему всегда РФ записывают в Европу, если это Азия?
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16.11.2021 11:28 Відповісти
 
 