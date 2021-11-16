838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні
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В Україні зафіксовано 16 308 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 листопада. Також за минулу добу зафіксовано 838 летальних випадків – це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 9 листопада - 833 летальні випадки, до цього 26 жовтня - 734 летальні випадки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 21 млн щеплень зробили від початку вакцинації від COVID-19 в Україні.
За добу 15 листопада в Україні:
зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327);
268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 264 особи;
летальних випадків – 838;
одужало – 21 914 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 244 749 осіб;
одужало – 2 664 373 особи;
летальних випадків – 77 985;
проведено ПЛР-тестувань – 15 292 648.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Быдло...
Угу. Рішення про госпіталізацію приймають по результатам аналізів, а ось рішення про вакцінацію приймають без усіляких аналізів - аби папірець підписав. До чого тут госпіталізація? Ще до госпіталізації нічого людині робити не потрібно? Ніяк її лікувати не треба? Чекати поки все дійде ро пипецю. Потім вже рішення приймати? Так Вас від грипу чи іншого ГРВІ лікували коли Ви ним хворіли? От якби починали лікувати одразу при перших симптомах, то може й лікарні не були б перегружені хворими. А якби антибіотики починали давати при перших підозрах на пневмонію (як власне завжди і робили до ковідної істерії) то може б і не було б стільки смертей. І не треба мені казати, що антибіотики не допомагають. Допомагають вони як власне і завжди допомогали. Тільки треба їх своєчасно вживати, а не коли вже сатурація ніжче плінтусу та людина задихається.
01.11.2021 22:38
П.С.
А по поводу лечени ОРВИ антибиотиками что скажете?
Странник Виртуальный d2c4d836
Тобто Вас дисбактеріоз лякає більше ковіду? Зрозуміло, що антибіотики самі не вживають. Завжиди разом з креоном, або лінексом. До того ж людина яка ними не зловживає, а вживає тільки в разі потреби не наразить себе на небезпеку більшу ніж згоріти від пневмонії. Мені Ваша криза антибіотиків до лампади. Вам треба вилікуватись, чи взнати про кризу антибіотиків. Взагалі немає ліків без побічних ефектів. Ваша новомодня вакцина теж не без побочки. Але там Ви її чомусь легко припускаєте. Вас навіть не лякає що вона взагалі експерементальна. Я Вам про те що мене завжди рятувала. Саме мене і саме завжди. Ви мені якісь теоритичні припущення. Мені ось взагалі останнього разу місяць тому не прийшлося навіть антибіотиків вживати коли ГРВІ вся родина захворіла. Достатньо було грипго та афлубіну. Дружина правда ще рамантидин вживала.
02.11.2021 00:11
Якщо немає ускладнень, особливо з легенями та диханням , потрібно просто збивать температуру.
У лікарів за весь період я був 4 рази.
4-й день - направлення на тест.
7-й день - направлення на аналізи та знімок легень.
8-й отримав карту лікування пневмонії.
14-й день - виписка та документальне оформлення видужання.
З 8 дня хвороба пішла на спад , та температура вже не підіймалась більше 37,5 .
Все індивідуально , головне ,щоб не було проблем з диханням. Тоді через скору на кисень.
понавыбирали дерьманиматоров, блин... у дебилов-чемпионов каждый день потери - по два "Иловайска"....(((((
Поверь - если бы ЗЕ был против вакцинации, эта тушка тут бы пела те же песни, что и антиваксы.
І хай багатіють! І оголоси сумму яку ти даруєш. 150 мільярдів гривень!
Чому все звалюють на ковід але не надають звіт про смертність від інших смертельних захворювань,наприклад від туберкулезу або від сніду?
Вже і незнаю,нам в школах і без відома батьків та всяких там формальностях завжди проводили ,,манту,, а тепер про любе втручання до дитини потріда згода батьків,які в більшості,,вибачте ,даже не знаю як мякго їх назвати.не компетентні.Та і ніхто вже цього не робить.
П.С. проба Манту - не щеплення. Щеплення це БЦЖ, його в Україні всім ще в пологовому будинку роблять (крім малюків з вродженим ВІЧ інфікуванням та недоношеним).
А тоді в понеділок новий трагічний рекорд.
По інфікованим зрозуміло - вихідні в лабораторіях.
Pol Chopa
У нас аж у вівторок -реалпоказник (на понеділок,нуу вихідні у всіх же)
15.11.2021 19:17 Ответить Удалить
Все люди равны не зависимо от медицинских процедур в том числе.
А якщо ця невакцинована орда бурятів на нас піде, а ми не захищені?
Робіть вакцини, поки не пізно. Нам ще Неньку від одічалих треба буде боронити.
Бачу ********** обговорювати тих, кого не знаєте. Чи вам просто потрібна красуня-королева? Пєдікам завжди потрібна королева. Єслі шо, я згодна нею бути, по-перше, я красуня, по-друге розумна, по-третє, люблю геїв, вони такіє працівниє шалуни.
Сам припаркувався під моїм коментарем, давай балакати.
Природа вже давно вирішила скоротити тих, хто її знищує, але, людина - хитра тварина, вони вигадала багато способів природу обдурити. Вакцина - це саме той метод, який допоможе вижити людині, не зважаючи на те, добра вона чи лиходій.
Так, у вас на расії немає вибору вакцин і тому кацапяче плем'я вже змирилося з цим вірусом і почало інтенсивно здихати. Українці мають вибір і роблять вакцинацію, не зважаючи на вашу наполегливу кацапячу антиваксерну працю.
Чувирло з розірваною дупою - це ти, лапоть!
А я - таки красуня.
-"Рождаемость тут то причём?В неволе и при плохой экономике,не размножаются даже звери.."
Ваша ТЕОРІЯ спростована всіма циганами світу, індусами (багата нація) та мешканцями Близького сходу, ті що пруть нині через Біллоруську РФ до Польщі. Отож пролет полный.
Это Фиаско.
Тванини мають інстинкт самозбереження - Антивакси ні.
Тварини розумніші за антиваксів.
Ваша теорія то є - кацапський геноцид для України.
Китайці за таке вам би голову "відірвати і сказати що так і було, то таким вас вони й знайшли". ТАК НАВІТЬ ЛІПШЕ".
САША ШО ТЫ КУРИШЬ!?
- Так же и люди в странах с плохой экономикой и диктаторских режимах.Иначе бы Ким Чен Ыын уже бы завоевал США
А может не получается!? А может все еще впереди!? КИТАЙ И США и так мир дерибанят на пополам.
Заканчивай курить эту дурь и жрать мухоморы. И стрелки не переводите Александр. Количество населения в Украине нужно не понижать (как бы Кацапам и Антиваксам этого не хотелось) а повышать. И теория балланса актуальна для стран с повышенной рождаемостью при органиченных ресурсах, а для Вымирающей Украины, эта теория Антиваксов - является Массовым самоубийством, на которые идут несознательные люди, это БЕЛОЕ БРАТСТВО Украины, которые запуганы Пропагандистами Кремля и выбирают смерть от ковида, чем просто пойти сделать укол и жить спокойно.
Теряйся сам Кацапский бот у себя в Мордоре. СТОП РАБСЕЯ!!!
STOP КАЦАП!
циган бачив.
коней ні.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому громадському активісту за фактом дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади та зміну конституційного ладу (ч.ч. 1, 2 ст. 109 КК України).
За даними слідства, на початку листопада поточного року чоловік організував та очолив мітинг у місті Києві, на якому були присутні понад 3 000 людей та під час якого під антивакцинаторськими гаслами публічно закликав присутніх до примусового видворення представників усіх чинних органів державної влади та самостійного провадження державної влади через підконтрольні неконституційні органи.
Слідчі дії тривають
https://youtu.be/-aQBs77E9tg