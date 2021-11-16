838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

В Україні зафіксовано 16 308 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 листопада. Також за минулу добу зафіксовано 838 летальних випадків – це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 9 листопада - 833 летальні випадки, до цього 26 жовтня - 734 летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 21 млн щеплень зробили від початку вакцинації від COVID-19 в Україні.

За добу 15 листопада в Україні:

зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327);

268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 264 особи;

летальних випадків – 838;

одужало – 21 914 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 244 749 осіб;

одужало – 2 664 373 особи;

летальних випадків – 77 985;

проведено ПЛР-тестувань – 15 292 648.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.







