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838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

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838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

В Україні зафіксовано 16 308 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 листопада. Також за минулу добу зафіксовано 838 летальних випадків – це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 9 листопада - 833 летальні випадки, до цього 26 жовтня - 734 летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 21 млн щеплень зробили від початку вакцинації від COVID-19 в Україні.

За добу 15 листопада в Україні:

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 168, медпрацівників – 327);

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180 людей.

Також за минулу добу:

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 госпіталізовано – 2 264 особи;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 летальних випадків – 838;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 одужало – 21 914 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - на третьому місці у світі та другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 захворіло – 3 244 749 осіб;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 одужало – 2 664 373 особи;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 летальних випадків – 77 985;

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 292 648.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 10
838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 11
838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 12
838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні 13
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Топ коментарі
+15
А вчора з усіх утюгів вже хвастались, що епідемія пішла вниз

Зелені недоумки
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16.11.2021 08:21
+15
И не говори.
Вчера тело вакцинировалось китайчатиной первый раз и сразу считает, что его Корона не берет (и ему даже бумадку выдают, что он теперь бессмертный), а еще через неделю оказывается в реанимации.

Казалось бы, причем тут отсутствие мозгов...
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16.11.2021 08:36
+11
Спасибо зеленскому у его команде за дороги на костях украинцев-антиваксеров. зато ***********% сейчас должно быть очень смешно
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16.11.2021 08:21
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Сам недавно стоял в такой очереди(в понедельник пополнил статистику выздоровевших ), бесит просто, что даже там находятся 5-6 бывших людей, что высовуют из маски свой поганый клюв и 1-2 совсем конченых, вообще без маски.
Быдло...
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16.11.2021 09:34 Відповісти
Ну и здоровья у тебя . Пять часов в очереди!!!
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16.11.2021 09:45 Відповісти
Та да. В нашей стране чтобы болеть нужно неслабое здоровье для этого иметь.
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16.11.2021 09:51 Відповісти
Да есть экземпляры, которые при первом чихе кушают по килограмму антибиотиков, которые посоветовал сосед без медобразования. А когда начинаются проблемы с ЖКТ они рассказывают, что это все от плохой экологии и от рептилоидов, которые что-то на их распыляют с летающих тарелок.
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16.11.2021 17:33 Відповісти
Возможно такие и есть. У меня таких знакомых нет. Только по назначению лечащего семейного врача и под его наблюдением.
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16.11.2021 17:35 Відповісти
Акцентирую на всякий случай - не врача системы МОЗ, а дествительно ЛЕЧАЩЕГО.
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16.11.2021 17:37 Відповісти
Странник Виртуальный d2c4d836

Угу. Рішення про госпіталізацію приймають по результатам аналізів, а ось рішення про вакцінацію приймають без усіляких аналізів - аби папірець підписав. До чого тут госпіталізація? Ще до госпіталізації нічого людині робити не потрібно? Ніяк її лікувати не треба? Чекати поки все дійде ро пипецю. Потім вже рішення приймати? Так Вас від грипу чи іншого ГРВІ лікували коли Ви ним хворіли? От якби починали лікувати одразу при перших симптомах, то може й лікарні не були б перегружені хворими. А якби антибіотики починали давати при перших підозрах на пневмонію (як власне завжди і робили до ковідної істерії) то може б і не було б стільки смертей. І не треба мені казати, що антибіотики не допомагають. Допомагають вони як власне і завжди допомогали. Тільки треба їх своєчасно вживати, а не коли вже сатурація ніжче плінтусу та людина задихається.

01.11.2021 22:38
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17.11.2021 10:29 Відповісти
И шо этим постом Вы мне сказать хотели? Я и сейчас то же самое скажу. И лечащий семейный врач моей супруге таки антибиотики назначил. Ибо у нее ко всему прочему нехилый такой себе бронхит был. И по словам того же врача дабы не допустить, чтобы он из бронхов в легкие "опустился" именно для того и назначил. Или у вас только один ковид бушует? Другие сопутствующие заболевания исключены? Мне покуда кстати никто антибиотики не назначал. И я покуда их не употреблял от слова совсем. Я смотрю Вы хотите меня выставить эдаким придурком занимающимся самолечением безалаберно. Не выйдет. Также как не выйдет здравомыслящих людей выставить тупыми плоскоземельщиками антиваксерами, которые вцелом не приемлют вакцин, а не просто новомодные типа вакцины за вакцины не считают.
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17.11.2021 13:11 Відповісти
Хороший врач сначала определяет чем вызвано воспаление легких, а в случае бактериальной его причины - еще и чувствительность штамма возбудителя к разным антибиотикам . Если причиной были вирусы или грибки - антибиотики ухудшат ситуацию.
П.С.
А по поводу лечени ОРВИ антибиотиками что скажете?
Странник Виртуальный d2c4d836

Тобто Вас дисбактеріоз лякає більше ковіду? Зрозуміло, що антибіотики самі не вживають. Завжиди разом з креоном, або лінексом. До того ж людина яка ними не зловживає, а вживає тільки в разі потреби не наразить себе на небезпеку більшу ніж згоріти від пневмонії. Мені Ваша криза антибіотиків до лампади. Вам треба вилікуватись, чи взнати про кризу антибіотиків. Взагалі немає ліків без побічних ефектів. Ваша новомодня вакцина теж не без побочки. Але там Ви її чомусь легко припускаєте. Вас навіть не лякає що вона взагалі експерементальна. Я Вам про те що мене завжди рятувала. Саме мене і саме завжди. Ви мені якісь теоритичні припущення. Мені ось взагалі останнього разу місяць тому не прийшлося навіть антибіотиків вживати коли ГРВІ вся родина захворіла. Достатньо було грипго та афлубіну. Дружина правда ще рамантидин вживала.
02.11.2021 00:11
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17.11.2021 13:52 Відповісти
Я нихрена не понимаю Ваших намеков. Под тем что писал ранее подпишусь и сейчас. Все. Хороводы с загадками водить не вижу смысла. Всего дорого. Это мой последний ответ в данной ветке.
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17.11.2021 14:06 Відповісти
Іншого виходу не було. Після тижня температури 40, потрібно було лікувать пневмонію. Потрібно було отримать карту лікування.
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16.11.2021 10:10 Відповісти
А що ж Ви цілий тиждень робили при температурі 40?
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16.11.2021 17:46 Відповісти
Збивав температуру. І валявся як кусок ганчірки.
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17.11.2021 08:15 Відповісти
А до сімейного чого не звернулися?
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17.11.2021 13:16 Відповісти
Звертався до чергового лікаря.
Якщо немає ускладнень, особливо з легенями та диханням , потрібно просто збивать температуру.
У лікарів за весь період я був 4 рази.
4-й день - направлення на тест.
7-й день - направлення на аналізи та знімок легень.
8-й отримав карту лікування пневмонії.
14-й день - виписка та документальне оформлення видужання.

З 8 дня хвороба пішла на спад , та температура вже не підіймалась більше 37,5 .
Все індивідуально , головне ,щоб не було проблем з диханням. Тоді через скору на кисень.
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17.11.2021 13:28 Відповісти
Все зрозуміло. Не здивувало. Вас лікували за протоколом МОЗ.
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17.11.2021 13:40 Відповісти
а им даст зеленский по тысячи?
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16.11.2021 08:50 Відповісти
...ждёмс позитивный ролик выпадлкового прездобола-смерть, как оно сегодня покушало и покакало.....
понавыбирали дерьманиматоров, блин... у дебилов-чемпионов каждый день потери - по два "Иловайска"....(((((
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16.11.2021 08:51 Відповісти
Это точно! Как там выводы от зедебильной безумной? Преступная халатность,руководства страны ? Разве здесь не так? Только ,два Иловайска каждый день!!
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16.11.2021 09:00 Відповісти
Наблюдательные люди уже отмечали, что по понедельникам количество смертей больше, чем обычно. Высказали замечание, что смерть фиксируется после вскрытия, а патологоанатомы на выходные не все на работе. Отсюда на понедельник вероятно попадают и люди , умершие и ранее.
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16.11.2021 10:49 Відповісти
До конца ноября должен уколоть вторую дозу короновака.Боюсь будет ажиотаж.Старикам тыща - не лишняя,на них и расчитана,чтобы прививались.
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16.11.2021 08:55 Відповісти
Проснись. Де ти там гроші побачив? Коли вже мізками будете думати?
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16.11.2021 08:59 Відповісти
Мозги у подоляковцев?

Поверь - если бы ЗЕ был против вакцинации, эта тушка тут бы пела те же песни, что и антиваксы.
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16.11.2021 09:05 Відповісти
це бот далбайоб
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16.11.2021 09:21 Відповісти
Нафига старикам абонемент в спортзал? Они бы пошли за реальной тыщей.
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16.11.2021 09:31 Відповісти
Да, старикам 1000 не помешает, замерзшим и на голодный желудок сходить в музей или на тренажеры.
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16.11.2021 12:47 Відповісти
Слышали звон,да не знаете откуда он?
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16.11.2021 14:54 Відповісти
Херсонская медицина как всегда лучшая!! 153 больных 29 трупов,каждый пятый.
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16.11.2021 08:57 Відповісти
звісно що лучшая, хворих так мало бо всіх відправляють додому лікуватись, тобто в статистику потрапляють тільки важкі випадки, таким і у моїй області промишляють, щоб до "зони"з обмеженнями не потрапити
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16.11.2021 09:24 Відповісти
Вова, пообіцяй до 1000 добавить кожному по куску асфальта. Сертифікат на право володіння часткою асфальту в дорогах. І багатітимуть, і дорожніми магнатами будуть!
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16.11.2021 08:58 Відповісти
Вова, підкидаю геніальну ідею. Можеш не дякувати. Оголоси що кожному вакцинованому держава заплатить по 5000 гривен. На рахунку в казіно.
І хай багатіють! І оголоси сумму яку ти даруєш. 150 мільярдів гривень!
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16.11.2021 09:04 Відповісти
Гениально!
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16.11.2021 10:23 Відповісти
счора була стабільність, а сьогодні стабільність зашкалює
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16.11.2021 09:07 Відповісти
Як що по Україні померло від КОВІДа 838 чоловік то де інформація скільки людей померло від інших захворювань?
Чому все звалюють на ковід але не надають звіт про смертність від інших смертельних захворювань,наприклад від туберкулезу або від сніду?
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16.11.2021 09:43 Відповісти
Від тубика в Україні помирає по 10 людей на день.
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16.11.2021 13:28 Відповісти
А може такі люди теж достойні вакцинації?Та сертифікації на вакцинування?
Вже і незнаю,нам в школах і без відома батьків та всяких там формальностях завжди проводили ,,манту,, а тепер про любе втручання до дитини потріда згода батьків,які в більшості,,вибачте ,даже не знаю як мякго їх назвати.не компетентні.Та і ніхто вже цього не робить.
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16.11.2021 13:53 Відповісти
Які такі? померлі?
П.С. проба Манту - не щеплення. Щеплення це БЦЖ, його в Україні всім ще в пологовому будинку роблять (крім малюків з вродженим ВІЧ інфікуванням та недоношеним).
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16.11.2021 17:24 Відповісти
,,Манту,,це не щеплення це вірно.Але мав на увазі що медицина піклувалася про наше здоровя і цілком безкоштовно а тепер ,,піклується,, або примусово або за гроші та взятки.
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16.11.2021 17:32 Відповісти
Природний відбір в дії, як і говорив стирина Чарльз.
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16.11.2021 09:46 Відповісти
Вчора великий фахівець Ляшко кукурікав про стабілізацію, вихід на плато та зниження рівня захворюваності
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16.11.2021 09:47 Відповісти
на цифрах воно так і буде. Прогнозую, що більше 23 тисяч на добу в цій хвилі вже не буде. А було і 27 тисяч
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16.11.2021 10:34 Відповісти
За 3 дні статистика, доки ця маніпуляція буде збуджувати і без того занадто чутливих 💉
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16.11.2021 09:56 Відповісти
Ніхто за два місяці не помітив, що на вихідних статистика йде вниз.
А тоді в понеділок новий трагічний рекорд.

По інфікованим зрозуміло - вихідні в лабораторіях.
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16.11.2021 10:21 Відповісти
Вчора комусь пояснював.
Pol Chopa

У нас аж у вівторок -реалпоказник (на понеділок,нуу вихідні у всіх же)

15.11.2021 19:17 Ответить Удалить
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16.11.2021 15:19 Відповісти
Смертність в країні при ЗЕлених аж зашкалює... Тільки у їхньому зеленому мозку, все ж - доктор смерть Уляна Супрун.
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16.11.2021 10:32 Відповісти
Титул "Доктор СМЕРТЬ" американка отримала ще до появи явища "слуг народу"....
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16.11.2021 13:03 Відповісти
делим цифру сб,вс,пн на три - получаем среднюю и не рекордную.Даже в таком моменте казалось бы трагическом, власть мелко жульничая на цифрах дурит население. Ведь удобно правда,в выходные не тревожить людей ( пятидневка как никак) цифрами,и в понедельник с утра не особо (не доних и так), а вот во вторник уже шугануть так шугануть. Манипулируя страхом можно заставить людей делать то что тебе нужно .
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16.11.2021 10:39 Відповісти
Агитаторы стали уже не агитировать, а просто затравливать тех кто хочет остается человеком и не подчиняется антиконстиционным указам. Все ближе 24 ноября и люди собирутся на площади конституции в Киеве 10 часов. Посмотрим скольким людям не плевать на конституцию и свои права.
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16.11.2021 11:23 Відповісти
Будеш лише ти та Санчо Панса.
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16.11.2021 11:43 Відповісти
Согласен. Санчо Панчо и еще 50000 украинцев.
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16.11.2021 11:48 Відповісти
Конституция это закон государства имеющий НАИВЫСШУЮ законодательную силу!
Все люди равны не зависимо от медицинских процедур в том числе.
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16.11.2021 11:52 Відповісти
Українці самознищуються. І це при тому, що будь яка вакцина в Україні є, це ж на расєї тільки «спутнік» та ніякого вибору.

А якщо ця невакцинована орда бурятів на нас піде, а ми не захищені?

Робіть вакцини, поки не пізно. Нам ще Неньку від одічалих треба буде боронити.
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16.11.2021 11:48 Відповісти
У природы нема поняття добра та зла.Есть понятие баланс.Если природа решила подсократить популяцию людства,вона це зробить в инший спосiб.З*явится новий вирус,ещё и ещё,пока природа не получит ей нужный баланс.Як вариант
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16.11.2021 12:58 Відповісти
Та она не понимает этого! Она думает эмоциями! "Ой, лишенько! Люди помирають! Ніколи такого не було і от - знову!"
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16.11.2021 13:03 Відповісти
Мабуть красотка.Брала первые места на конкурсе мисс Мира.Там вопросы несложные и конкурсы интересные.Наприклад на питання"Ваша заветна мрия?",вiдповiдала"Мир во всём мире"и щоб у всех був розовый пони
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16.11.2021 13:23 Відповісти
Геї штолє?

Бачу ********** обговорювати тих, кого не знаєте. Чи вам просто потрібна красуня-королева? Пєдікам завжди потрібна королева. Єслі шо, я згодна нею бути, по-перше, я красуня, по-друге розумна, по-третє, люблю геїв, вони такіє працівниє шалуни.
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16.11.2021 13:52 Відповісти
Оце мене просто порвало....
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16.11.2021 14:00 Відповісти
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16.11.2021 14:16 Відповісти
В геях не розбираюсь.А вот красоток люблю.Як що грабить то банк.Е.ать то королеву
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16.11.2021 14:09 Відповісти
Як це не розбираєшся у геях? У тебе ж такий самий сучий характер, як і у твого співрозмовника Задрали Задрали - vitalymkua, який скаче з одного ака на інший, як той кролик. Він так постійно дівчат обговорює поза очі, це його коник. Ви одразу знайшли одне одного, бо у геїв радар на своїх стоїть в одному місці, вони ніколи не помиляються.
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16.11.2021 14:15 Відповісти
Девушка мне с вами обсуждать нечего.Найдите себе другого собеседника
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16.11.2021 14:17 Відповісти
Ніт! Стаять! Баяцца!
Сам припаркувався під моїм коментарем, давай балакати.

Природа вже давно вирішила скоротити тих, хто її знищує, але, людина - хитра тварина, вони вигадала багато способів природу обдурити. Вакцина - це саме той метод, який допоможе вижити людині, не зважаючи на те, добра вона чи лиходій.

Так, у вас на расії немає вибору вакцин і тому кацапяче плем'я вже змирилося з цим вірусом і почало інтенсивно здихати. Українці мають вибір і роблять вакцинацію, не зважаючи на вашу наполегливу кацапячу антиваксерну працю.
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16.11.2021 14:40 Відповісти
Мабуть ти всё таки не красотка.А чувырло с порезанным ртом,переходящая на необоснованные оскорбления
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16.11.2021 14:44 Відповісти
Шо лапоть! Вже не хочеш про природу, яка балансує?

Чувирло з розірваною дупою - це ти, лапоть!

А я - таки красуня.
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16.11.2021 14:48 Відповісти
Можешь считать себя кем угодно.Для меня ты чувырло с порванным ртом,разводящее срач на сайте
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16.11.2021 14:54 Відповісти
А ти для мене рускагаварящєє гвинтороге бидло, яке пропагандонить кремлівські методички на українському сайті. Срач розводиш ти, для цього і прийшов під мій коментар зі своїм партнером по нетрадиційному секасу Задралой Задралой. Ти його там менше дери, бо воно вже фсьо, задралося.
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16.11.2021 15:05 Відповісти
Тобто померлі 800+ майже щодня - то є балланс для УКРАЇНИ!? Це при тому що народжуваність ніже плінтуса!? КИТАЙЦЯМ чи Індусам розкажіть про цей балланс. Теорія звісно цікава. Але так думати може лише Кацап, коли нас і так знищуюють по 2 Ілловайська щожня... Тому що українців лише меншає, на відміну від, арабів, негрів, китайців, індусів, і КАЦАПСЬКИХ ОРКІВ.
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16.11.2021 13:06 Відповісти
Рождаемость тут то причём?В неволе и при плохой экономике,не размножаются даже звери.Это вопрос не к вирусу,а к политикам.Вирус жнец возьмёт своё по всему земному шарику и таким образом никто ничего не потеряет,в отношении цифр.А вот если докажут,що вирус биологическое оружие,а не природного происхождения,тогда вопросов к природе не имею
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16.11.2021 13:32 Відповісти
Не порівнюйте людей та тварин.

-"Рождаемость тут то причём?В неволе и при плохой экономике,не размножаются даже звери.."

Ваша ТЕОРІЯ спростована всіма циганами світу, індусами (багата нація) та мешканцями Близького сходу, ті що пруть нині через Біллоруську РФ до Польщі. Отож пролет полный.
Это Фиаско.
Тванини мають інстинкт самозбереження - Антивакси ні.

Тварини розумніші за антиваксів.
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16.11.2021 13:56 Відповісти
Какие цыгане?!Цыгане вообще рожают в поле под конём и о вакцинах ничего не знают
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16.11.2021 14:04 Відповісти
А тварини знають!? Чи чому було написано про тварин в" условиях плахой экономики!"??? ? Чи тварини економіку розуміють!?!? Це ж ваші слова, а не мої.

Ваша теорія то є - кацапський геноцид для України.

Китайці за таке вам би голову "відірвати і сказати що так і було, то таким вас вони й знайшли". ТАК НАВІТЬ ЛІПШЕ".
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16.11.2021 14:12 Відповісти
Шо за поток бреда?
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16.11.2021 14:14 Відповісти
Дуже самокритично, навіть як для вас.
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16.11.2021 14:20 Відповісти
Ну это ведь метафора или алигория.Шо не понятно,шо звери в неволе не размножаются?Так же и люди в странах с плохой экономикой и диктаторских режимах.Иначе бы Ким Чен Ыын уже бы завоевал США
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16.11.2021 14:27 Відповісти
А че ж не завоевал!?
САША ШО ТЫ КУРИШЬ!?

- Так же и люди в странах с плохой экономикой и диктаторских режимах.Иначе бы Ким Чен Ыын уже бы завоевал США

А может не получается!? А может все еще впереди!? КИТАЙ И США и так мир дерибанят на пополам.
Заканчивай курить эту дурь и жрать мухоморы. И стрелки не переводите Александр. Количество населения в Украине нужно не понижать (как бы Кацапам и Антиваксам этого не хотелось) а повышать. И теория балланса актуальна для стран с повышенной рождаемостью при органиченных ресурсах, а для Вымирающей Украины, эта теория Антиваксов - является Массовым самоубийством, на которые идут несознательные люди, это БЕЛОЕ БРАТСТВО Украины, которые запуганы Пропагандистами Кремля и выбирают смерть от ковида, чем просто пойти сделать укол и жить спокойно.
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16.11.2021 14:48 Відповісти
Тролль потеряйся
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16.11.2021 14:57 Відповісти
Слив защитан



Теряйся сам Кацапский бот у себя в Мордоре. СТОП РАБСЕЯ!!!



STOP КАЦАП!
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16.11.2021 15:04 Відповісти
И мрут на ура. Кто хочет заниматься дарвинизмом - пожалуйста, делайте свои поселения, отгрораживайтесь там от всего остального мира и занимайтесь там решением проблем, которые в мире давно решили. Так сказать, героически создавайте себе препятствия и героически с ними боритесь.
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16.11.2021 14:16 Відповісти


циган бачив.

коней ні.
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16.11.2021 18:50 Відповісти
Чуваки сходили на выборы мабуть.Ведь на выборы можно и без сертификата.
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16.11.2021 12:51 Відповісти
не пожелал народ заранее вакцинироваться.
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16.11.2021 16:12 Відповісти
Відомого львівського антивакцинатора(нельвів"янам.Стахів- просто довбо..об ) підозрюють у вчинені злочину проти основ нацбезпеки України







За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому громадському активісту за фактом дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади та зміну конституційного ладу (ч.ч. 1, 2 ст. 109 КК України).

За даними слідства, на початку листопада поточного року чоловік організував та очолив мітинг у місті Києві, на якому були присутні понад 3 000 людей та під час якого під антивакцинаторськими гаслами публічно закликав присутніх до примусового видворення представників усіх чинних органів державної влади та самостійного провадження державної влади через підконтрольні неконституційні органи.

Слідчі дії тривають
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16.11.2021 18:47 Відповісти
Гарна новина. Давно пора цю кацапську шайку Шарікових-Швондерів закрить десь в "зажопінську".
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16.11.2021 19:14 Відповісти
Головний антивакцинатор Австрії захворів на коронавірус
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16.11.2021 22:05 Відповісти
Аллілуя!!!

https://youtu.be/-aQBs77E9tg
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16.11.2021 23:21 Відповісти
Сам вистояв двічі у черзі на першу прививку і дуже не задоволений як і більшість залякуванням людей не помірними штрафами на фоні похолодання, скупченням у місцях вакцинації. А на питання чому раніше не вакцинувався маю відповідь, пішли Ви в сраку, бо записався по інтернету Бог знає коли і хер яка скотина передзвонила. До речі в черзі був явно хворий на грві і тепер чекаю на хворобу. Вибачте за грубість.
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17.11.2021 05:10 Відповісти
Для антиваксирів ці цифри ні про що. Їхня відповідь: "Вы все врете"
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17.11.2021 06:51 Відповісти
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