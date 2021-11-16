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Не дочекавшись схвалення ЕМА, у Відні почали робити COVID-вакцини дітям віком від 5 років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Не дочекавшись схвалення ЕМА, у Відні почали робити COVID-вакцини дітям віком від 5 років

У столиці Австрії відкрили перший пункт щеплення проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ", 15 листопада окремий зал для щеплення дітей відкрився у конференццентрі Austria Center Vienna – одному з найбільших центрів вакцинації у Відні.

Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини Pfizer. Її визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан та вагу дитини.

На пілотному етапі щодня будуть вакцинувати близько 200 дітей. Надалі міська влада планує розширити можливості з огляду на великий попит: уже зроблено 9 тис. замовлень на дитячі щеплення.

Дітей поки що вакцинують у режимі off-label, тобто нерегламентованого застосування лікарських препаратів, адже Європейське агентство з лікарських засобів ще не схвалило вакцинацію проти COVID-19 для вікової групи 5-11 років. В австрійському МОЗ очікують, що це відбудеться 24 листопада.

Як повідомлялося, з 15 листопада на всій території Австрії почав діяти так званий локдаун для невакцинованих. Це означає, що особи, які не мають щеплення проти коронавірусу, можуть залишати помешкання тільки з певних причин, як-от робота та освіта, купівля необхідних товарів, використання медичних послуг та вакцинація проти COVID-19, задоволення основних релігійних потреб, відпочинок на свіжому повітрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія запроваджує локдаун для невакцинованих громадян

Особам, які не вакцинувалися проти коронавірусу, з понеділка заборонено відвідувати заклади роздрібної торгівлі, за винятком продуктових магазинів. Крім того, вони не матимуть права піти в кіно, на концерт, у перукарню, спортивний зал чи в ресторан – відвідування цих закладів дозволятиметься лише після пред’явлення сертифіката вакцинації або медичної довідки про перенесену коронавірусну інфекцію.
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Топ коментарі
+16
Це просто треш. Це ж як треба залякати людей щоб до такого докотилися?
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16.11.2021 09:09
+9
Фашизм 21го века он такой.
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16.11.2021 08:26
+7
Ты проверял все эти трупы на причины смерти? И где общая статистика смертности за день в Украине?
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16.11.2021 09:19
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Фашизм 21го века он такой.
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16.11.2021 08:26 Відповісти
Фашизм 21 века - это когда 800 трупов в день, 5000 в неделю, 20 тыс в месяц, и власти нихера не делают чтобы остановить этот гребанный ковидомор!
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16.11.2021 09:14 Відповісти
Отчасти - да, но, вакцины, тем более детям, тут ни при чём.
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16.11.2021 09:16 Відповісти
Ты проверял все эти трупы на причины смерти? И где общая статистика смертности за день в Украине?
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16.11.2021 09:19 Відповісти
Манипулируют статистикой. Всех кого можно записать в ковид жертву всех записывают.
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16.11.2021 09:40 Відповісти
И даже кого нельзя! Всех записывают

но ужаленным пох, они будут топить и дальше, так как они уже обречены
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16.11.2021 09:43 Відповісти
Смотрю боты совсем разошлись... Такое мог написать только удод абсолютно далекий от медицины
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16.11.2021 10:28 Відповісти
Всё верно, буквально за 2 недели у моих кумовей умерли близкие люди от хронических заболеваний и неверных диагнозов при попадании в больницу, но всех записали и хоронили как ковидных. Так что статистика накручена, за вакцины заплачено - надо колоть и будут таки колоть, фашисты.
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16.11.2021 09:47 Відповісти
Агитаторы становятся все агресивней. Что с ними⁉️
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16.11.2021 10:46 Відповісти
вчера был по делу в одном админучреждении. Из трех случайно подслушанных разговоров - все три были про болезнь или смерь близкого человека от ковида.
молодой мужик, здопоровый, спорт, не курит - инсульт через 3 недели с начала болезни.
Ехал в автобусе с женщинов-педиатромю У нее телефон всю дорогу был горячим - и только 1 звонок был не про ковид. ДЕТСКИЙ ковид, понимаете?
за вчера 5 раз подошел к окну на Леси Украинки -5 скорых.
дада, ковид не при чем...

скажу вам - статистика наша - ВРАНЬЕ. Все в разы хуже...
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16.11.2021 11:45 Відповісти
"Кінець дитинства"...
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16.11.2021 08:42 Відповісти
Childhood End как пели Айрон Мэйден. А доза, которую определяет педиатр на месте, это вообще из ряда вон.
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16.11.2021 09:00 Відповісти
Це просто треш. Це ж як треба залякати людей щоб до такого докотилися?
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16.11.2021 09:09 Відповісти
Тайвань приостанавливает второй раунд вакцинации Pfizer COVID для детей из-за проблем с сердцем.



Тайваньские власти объявили в среду, что приостановят введение вторых доз вакцины Pfizer подросткам из-за риска миокардита и перикардита.

Официальные лица Тайваня приняли это решение после изучения данных по США, где подросткам всё еще предлагается делать экспериментальные уколы против Covid-19.



Согласно статистике США, риск развития миокардита у молодых людей после приема второй дозы в 10 раз выше, чем после первой дозы.
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16.11.2021 09:33 Відповісти
да, потому они продолжают колоться Модерной, ковишилдом и Короноваком.
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Цинично. Одобрение или не одобрение былоб дождаться.
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16.11.2021 09:40 Відповісти
Люди умирали и до ковида. И от пневмоний в сезон было много, так говорит мне враз нашей обл больницы… вот хотел спросить, где же аналитика? Где цифры? Сравнить что было раньше и что сейчас? На сколько прирост смертности? Какой рост пневмоний? И много еще аналогичных сравнений… почему нет данных в свободном доступе?
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16.11.2021 09:41 Відповісти
Потому что фейк
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16.11.2021 10:11 Відповісти
Думаю, не фейк, но накручено специально. Сам уже 2 раза точно переболел. Не тяжело, слава Богу. Смертность есть, но ее слишком преувеличивают, по моем
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16.11.2021 10:18 Відповісти
Во всем мире преувеличивают?
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16.11.2021 10:30 Відповісти
Каждый день на земле в результате осложнений вызванных ковидом умирает примерно 5-6 тыс. человек. В то же время от голода умирает около 23 тыс. человек ежедневно.
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16.11.2021 10:49 Відповісти
а если бы не было ковида- то перестали бы умирать от голода или что?
просто теперь умирает на 5 тыс больше. Чем это хорошо?
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16.11.2021 11:47 Відповісти
А где я утверждал, что хорошо. Люди от голода умирали и до ковида, и особо никто по этому поводу не переживал и не переживает, при том, что их количество втрое больше. Просто на голодающих не заработаешь, а вот на страхе - запросто.
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16.11.2021 12:02 Відповісти
это если только вопрос заработка, а не что то пострашнее
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16.11.2021 14:06 Відповісти
а в чем проблема? где то видел в государстве Нигер почему то нет ни одного случая Ковид... нет, не тестов не делают, а Ковида не нашли... может вранье, но думаю во многом накручено, и у нас и в других странах
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16.11.2021 14:08 Відповісти
Это за гранью добра и зла
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16.11.2021 12:58 Відповісти
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16.11.2021 14:44 Відповісти
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16.11.2021 14:45 Відповісти
 
 