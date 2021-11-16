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Європейський суд з прав людини відклав на два місяці початок розгляду справи проти Росії щодо Донбасу

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Європейський суд з прав людини відклав на два місяці початок розгляду справи проти Росії щодо Донбасу

Європейський суд з прав людини на два місяці відтермінував засідання щодо прийнятності справи України проти Росії щодо Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Перше слухання у справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" мало відбутися 24 листопада 2021 року, але тепер перенесене на 26 січня 2021 року.

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"Відтермінування є наслідком нещодавнього відводу зі справи тимчасового судді, призначеного щодо Російської Федерації", – пояснює суд.

10 червня сторони отримали інформацію від суду про те, що слухання про прийнятність справи відбудуться 24 листопада.

8 листопада призначений суддя поінформував суд, що відкликає свою участь у розгляді. Відповідно президент Великої палати розпочав пошук іншого тимчасового судді, який міг би взяти участь у слуханні 24 листопада, та 12 листопада стало зрозуміло, що такого знайти не вдалося.

"Як наслідок, 12 листопада президент вирішив, з огляду на пізній етап процедур, що перенесення дати слухання 24 листопада неминуче і вирішив змістити його на 26 січня 2021 року", – зазначає ЄСПЛ.

Нагадаємо, цей процес об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішою справою, яку колись розглядав ЄСПЛ.

Зазначимо, Росія зацікавлена у затягуванні розгляду і під час розгляду кримської скарги України також домоглася відтермінування засідання.

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Втім, Суд завершив процедуру і на початку 2021 року оприлюднив проміжне рішення на користь України.

У Мін’юсті прогнозують, що рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії у справі щодо Донбасу можна чекати за 2-2,5 роки після слухань, а фінальне рішення у справі щодо Криму - не раніше ніж через п'ять років.
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Помітила одну цікаву обставину. Рішення ЄСПЛ , які б вони не були, сприймаються нормально і ніхто їх не піддає сумніву. На відміну від аналогічних рішень українських судів.
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16.11.2021 08:59 Відповісти
Это будет долгая песня.
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16.11.2021 09:17 Відповісти
ага в свете наращивания войск России угрозы новой оккупации и войны ЕСПЧ как всегда прогнулся вялимо нехилое бабло или аргументы??!! загнали с Прашки в ЕСПЧ.... 8 лет захвачен Донбасс а суд размышляет суки короче.. типа потом уже не надо если вся Украина стане Федеративным субъектом России Малороссия генерал губернаторство?????????? как ублюдка Навального дело вне сроков срочно приоритетно шифрованием.. а тут ну подумаешь институты Европы все больше напоминают мастурбирующих старых содомитов или дегенератов с их вечным очередным злочинным возмущением или еще какой галиматьей...
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16.11.2021 10:29 Відповісти
Два января в 2021 году это очень интересно.
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16.11.2021 09:20 Відповісти
Ситуация напомнила очень старый рассказ. О том как судили знатного мафиози судом присяжных. И постоянно 11 были за, но один всегда был против. И каждый раз против был кто-то другой из присяжных . Ларчик открывался просто - присяжным платили "по кругу" за их "я против" . Так будет и с этим судом.
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16.11.2021 09:26 Відповісти
Они вон Боинг боятся расследовать, что уж здесь ждать
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16.11.2021 09:35 Відповісти
А скільки загине воїнів за цей час нікого в ЕС суді не турбує?
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16.11.2021 09:36 Відповісти
Зима впереди, холодно, от и забздели, а там опять на 2 месяца перенесут.
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16.11.2021 09:41 Відповісти
 
 