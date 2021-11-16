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Новини За кордоном
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Білорусь (5964) кордон (3086) мігранти (672) нелегали (362) Польща (5136)

Близько 3,5 тис. мігрантів залишили "табір" і намагаються потрапити до Польщі через прикордонний перехід. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Близько 3,5 тис. мігрантів залишили

Велика група мігрантів із країн Близького Сходу – за оцінками польської поліції близько 3,5 тисяч осіб – у понеділок залишила імпровізований табір на кордоні Білорусі з Польщею та пішла на автодорожній прикордонний перехід "Брузги – Кузня", щоб спробувати перетнути кордон там.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомляють журналісти із місця подій.

На кадрах видно, що мігрантів супроводжували білоруські прикордонники. У прикордонному комітеті заявили, що вони начебто "забезпечували безпеку".

Зазначається, що на прикордонному переході мігранти зламали огорожу з білоруської сторони кордону, проте шлях до Польщі їм перегородили польські військові та прикордонники. Протистояння продовжується.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що мігранти почали встановлювати намети безпосередньо на прикордонному переході.

Також з'являються кадри, як білоруські військові штовхають мігрантів на паркан. Чути, як жінка кричить, хтось використовує газ, польські та білоруські солдати кричать один на одного.

Нагадаємо, що імпровізований табір у районі прикордонного переходу неподалік Гродно виник минулого тижня після того, як на кордон прибула велика група мігрантів, головним чином мешканців Іракського Курдистану. Частина спробувала прорватися у Польщу силою, але це не вдалося. Повідомлялося про тяжку гуманітарну ситуацію серед мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Євросоюз готують новий пакет санкцій стосовно Білорусі, - Псакі

Країни ЄС звинувачують в організації міграційної кризи на кордоні білоруську владу. За останні місяці до Білорусі прибули десятки тисяч мігрантів, головним чином з Іраку та Сирії. Вони намагаються потрапити до Польщі та інших сусідніх країн – членів ЄС – Литви та Латвії. Метою більшості з них є Німеччина, де вони збираються просити притулку. Польща не пускає цих людей через кордон, там розміщені військовослужбовці.

Як повідомлялося, у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС затвердили нові критерії санкцій, які можуть бути запроваджені проти осіб та організацій, які причетні до організації спроб нелегального перетину кордону. Деякі країни ЄС звинувачують у причетності до цього Росію, але Москва заперечує.
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Топ коментарі
+43
У них прекрасная мотивация, как у люмпенов Украинского востока. Засрали свой дом, теперь идем к соседу - пусть он нас кормит, а мы будем этим недовольны и засрем его дом.
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16.11.2021 08:59
+19
кое-что новое все же случилось. Польские пограничники решили сыграть асимметрично и похоже, у них это начало получаться. Как известно, несколько групп нелегалов таки прорвалось на территорию Польши, но поскольку приграничные районы уже закрыты мероприятиями в рамках чрезвычайного положения, то особенно бежать там некуда. И вот одну из таких групп удалось перехватить польским силовикам. Как и положено, они проверили документы, обнаружили там беларусские визы и дальше поступили очень необычно.
Они воспользовались той слабостью мигрантского потока, которую с белорусской стороны считают силой. То есть, сосредоточив мигрантов и силовиков на небольшом участке границы, они практически полностью оставили без внимания остальную часть границы. И польские силовики без особых проблем выгнали «гостей» в Беларусь, где этому никто не мог помешать. Возможно, они еще и паспорта им проштамповали с «черной меткой». В общем, группа нелегалов таки попала в Польшу, но ненадолго. Если это так и было, то в таком случае, найдена альтернатива пулеметным гнездам вдоль границы. Поляки как бы говорят: «Вы нам их перекинули? А мы их перекинули вам». И это - очень оригинальный ход, с которым бороться крайне сложно именно из-за того, что белорусы сами изменили свою тактику. Поляки их просто подловили. https://defence-line.org/2021/11/myslit-ne-standartno/
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16.11.2021 09:23
+9
Саранча.
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16.11.2021 09:02
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У них прекрасная мотивация, как у люмпенов Украинского востока. Засрали свой дом, теперь идем к соседу - пусть он нас кормит, а мы будем этим недовольны и засрем его дом.
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16.11.2021 08:59 Відповісти
Саранча.
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16.11.2021 09:02 Відповісти
Все в них вдома було добре, поки туда не всунула писок рашка чи ссср.
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16.11.2021 09:09 Відповісти
Саранча чумазая
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16.11.2021 09:01 Відповісти
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16.11.2021 09:10 Відповісти
Бляха муха і тут родичі лаврушкі
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16.11.2021 10:42 Відповісти
так вчора ніби бабуся піонерка меркель розмовляла із бвивцею і самозванцем лукашенко і що, не допомогло? Вовка терорист із московії дав команду - йти?
Зробити полосу із свинячого лайна десь в ширину метрів 5, щоб не змогли перецибнути. Якщо мусульмани, то не полізуть, а якщо московські манкурти - то підуть.
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16.11.2021 09:04 Відповісти
Назовите мне хоть один конфликт да и в целом ситуацию которую смогла разрулить Меркель на международной площадке. Северные потоки не в счет, да там они и не при делах.
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16.11.2021 09:12 Відповісти
ні одного. Вона діяла виключно як "шістка" терориста № 1 путіна.
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16.11.2021 09:20 Відповісти
Вот так и выглядит настоящий фашизм. Те кто не сможет прорваться к полякам пристрелят в лесах кгбэшники беларуские.
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16.11.2021 09:09 Відповісти
Успіхів їм в досягненні мети...
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16.11.2021 09:16 Відповісти
Как не будут упираться поляки, всё равно мигранты попадут в Германию. Меркель и Лукашенко уже об этом договариваются.
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16.11.2021 09:19 Відповісти
ага. в швабранию поедут, новые города шойги заселять
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16.11.2021 09:33 Відповісти
ТАК МЕРКЕЛЬ ВЖЕ НІХТО. як, власне, й лукашенко
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16.11.2021 10:11 Відповісти
не через Польшу, курвы мурвы, Поляки понимают, что эти люди сотрудники КГБ/ФСБ
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16.11.2021 10:59 Відповісти
Мало газа, нет пуль. Непорядок.
И "курва *****" - звучит как музыка.
А у нас - случись что, Зебил и его кагал рванут на историческую родину.
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16.11.2021 09:21 Відповісти
Иракские курВы.
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17.11.2021 00:48 Відповісти
А нікого не цікавить питання, як ці "мігранти" із Сірії та Іраку потрапили в цей білоруський ліс?
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16.11.2021 09:21 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/blogs/shho-roblyat-irakski-kurdy-v-bilorusi-abo-pro-shho-ne-domovlyayut-zmi/
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16.11.2021 10:19 Відповісти
Вроде же баба Меркель ездила ***** в глаз посмотреть и дагаварицца. Опять ***** абманул в 100500 раз? Ай я яй, как нехорошо получилось. И язык в го в не и жо па болит.
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16.11.2021 09:22 Відповісти
кое-что новое все же случилось. Польские пограничники решили сыграть асимметрично и похоже, у них это начало получаться. Как известно, несколько групп нелегалов таки прорвалось на территорию Польши, но поскольку приграничные районы уже закрыты мероприятиями в рамках чрезвычайного положения, то особенно бежать там некуда. И вот одну из таких групп удалось перехватить польским силовикам. Как и положено, они проверили документы, обнаружили там беларусские визы и дальше поступили очень необычно.
Они воспользовались той слабостью мигрантского потока, которую с белорусской стороны считают силой. То есть, сосредоточив мигрантов и силовиков на небольшом участке границы, они практически полностью оставили без внимания остальную часть границы. И польские силовики без особых проблем выгнали «гостей» в Беларусь, где этому никто не мог помешать. Возможно, они еще и паспорта им проштамповали с «черной меткой». В общем, группа нелегалов таки попала в Польшу, но ненадолго. Если это так и было, то в таком случае, найдена альтернатива пулеметным гнездам вдоль границы. Поляки как бы говорят: «Вы нам их перекинули? А мы их перекинули вам». И это - очень оригинальный ход, с которым бороться крайне сложно именно из-за того, что белорусы сами изменили свою тактику. Поляки их просто подловили. https://defence-line.org/2021/11/myslit-ne-standartno/
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16.11.2021 09:23 Відповісти
так вчерашнее видео же
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16.11.2021 09:24 Відповісти
Да нет там 3,5 тыс, максимум 1 тыс
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16.11.2021 09:26 Відповісти
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16.11.2021 09:29 Відповісти
Neprojdut tak granicu,,poliaki eto nedast zdelat,kak i Litva.Jesli i proxodit ix lovit i obratno v Belorus vozracajet
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16.11.2021 09:34 Відповісти
Представляю,как литовцы,провожая их подсрачниками назад в БССР,спрашивают,"Так что,пацаны,даже цепелинов не попробуете ?"
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16.11.2021 09:44 Відповісти
Так цепеллины у литовцев со свининой. Ни разу не халяль.
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16.11.2021 10:00 Відповісти
Neobezatelno vnutri miaso,byvajet i drugoje tolko neznaju po ruski kak skazat molocni produkti.Dajut im paketi jesli golodni mineralnoje,moloko,sir i konservi i otpravliajet obratno v Belorus
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16.11.2021 10:06 Відповісти
Знаю, брат! У меня мама литовка. Это называется творог. Очень вкусно.
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16.11.2021 10:13 Відповісти
Ну наглючая цыганва..
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16.11.2021 09:39 Відповісти
зомбе оппоколепсес
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16.11.2021 10:58 Відповісти
Європі кінець.
Ситуація жахлива, скоро почнуться хвороби, а якщо ще і ковід, то захворіє мінімум половина. І це в чистому полі. Найбільша загроза стабільності в світі це разюча різниця в рівні життя і безпеки. І тільки політики ЄС цього не розуміють
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16.11.2021 09:41 Відповісти
100%
и доллару скоро конец,а внешний долг США видел ?
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16.11.2021 09:46 Відповісти
Пане гумористе, погугли етнічний склад європейських країн і США, народжуваність в етнічних групах і т д, а також зверни увагу що результати виборів уже зараз виявляють під мікроскопом. А ще згадай історію древнього Риму. Та і не тільки
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16.11.2021 09:51 Відповісти
вирд гемахт,герр обер !
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16.11.2021 09:53 Відповісти
Ну якщо вірд гемахт, то ще пошукай яким чином думає вирішувати проблеми Білл Гейтс. Бо він те що зараз передбачав ще десять років тому
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16.11.2021 10:12 Відповісти
До речі не зовнішній борг, а якраз внутрішній
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16.11.2021 09:52 Відповісти
Внутрішній борг це ні про що, він внаціональній валюті.
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16.11.2021 10:21 Відповісти
так-то воно так, але фрс - це не національний центробанк, а приватна лавочка. щоправда, її завжди можна націоналізувати, чи принаймні спробувати
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16.11.2021 10:31 Відповісти
дорогие европейцы, время тянуть СП-3 шрёдер поддержит на заседании руководства пердёжпрома.
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16.11.2021 09:43 Відповісти
На жаль тих щрьодерів там вагон і візок
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16.11.2021 09:45 Відповісти
Непоганим був би хід - підняти в Білорусі майдан. Мігранти як раз мали б підтримати - здогадатись, що їм це на руку, бо залишаться фактично в Євросоюзі в разі успіху.
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16.11.2021 10:19 Відповісти
Ну так Майдан не завжди перемагає, вони саме з тих країн, де він програв.
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16.11.2021 10:22 Відповісти
Тут у них була б не політично-патріотична мотивація, а рівно та сама, через яку вони рвуться в Європу.
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16.11.2021 10:24 Відповісти
Ну звісно, за халявою пруть., але треба визнати що багато хто втратив бізнес і домівки через війну, це як би радянські громадяни масово мігрували з СРСР бо треба відновлювати країну.
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16.11.2021 10:27 Відповісти
Ну, не всі за халявою. Тобто не всі йдуть так "туди", як їм треба вшитися "звідти", щоб просто вижити. Банально вижити. Думають, що там їх чекає світле майбутнє? Чи не думають про це? Правда, там хоч бомби на голову не падають.
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16.11.2021 10:33 Відповісти
сколько заплочено за "доставку" ?
за эти деньги можно в армению, там закон и порядок
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16.11.2021 11:10 Відповісти
там я я видел две синенькие машинки стояли интересные...
С учетом того что обезянки давно не мылись не пора ли им обеспечить душ..явно пора
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16.11.2021 10:31 Відповісти
опередил
только хотел спросить
где водометы
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16.11.2021 11:25 Відповісти
Смачний лексикон до тарганів-шмата пердольона і курва ібана. Втомились хлопці…
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16.11.2021 10:42 Відповісти
копов в сто раз меньше
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16.11.2021 10:58 Відповісти
надо стравить мигрантов и белорусских мусоров, нужны агенты и деньги, устроить дамбас в беларуссии ...
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16.11.2021 11:05 Відповісти
Vodomioti uze posli v delo
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16.11.2021 11:31 Відповісти
 
 