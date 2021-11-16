Чого варте розслідування, де головного свідка не допитано, а головний вбивця не отримав підозри? - Бутусов про Іловайську трагедію

Розслідування Іловайської трагедії є "злочинною імітацією та брехнею".

Про це головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", військовий експерт Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Це просто аморально з боку керівників країни. Доки в нас це триває, ми ніколи не зробимо висновків із цієї війни, ніколи не побудуємо правильної стратегії перемоги та виживання країни і ніколи не віддамо те належне, чим ми зобов'язані героям Іловайська", – сказав Бутусов.

Він вважає, що для держави Україна дуже важливо, щоб щодо Іловайської трагедії провели неупереджений судовий процес.

"Я розумію, що рішення були обумовлені дуже багатьма чинниками. Десь це була й недосвідченість, десь були надії, що Захід нам допоможе, був дуже серйозний чинник нерозуміння, що відбувається на війні, бажання показати показуху (це страшна хвороба наших керівників, невижита досі), це було й нерозуміння, що таке сучасна війна, тому що досвід війни у країні, яка не воювала і не готувалася до неї весь цей час, приходив лише із кров'ю... Я хочу, щоб цей акцент пролунав: я не хочу ні на кого вішати ярлик, я не вважаю під час війни це адекватним рішенням, але я хочу, щоб був суд, який покаже дії та рішення всіх посадових осіб... Це буде досить чітко, ґрунтовно, з документами... Але суду немає", – обурився журналіст.

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Бутусов розповів, що у справі було проведено військово-тактичну експертизу, але він вважає її неповною.



"Є велика проблема, до якої ми підходимо. Є політичний вплив. Хто ж відповідав за війну? Військово-тактична експертиза велику увагу приділяла виявленню ланцюжка командування, але навіть це виявилося непросто встановити. Тобто були центри ухвалення рішень, які іноді навіть без будь-якого регламенту взаємодіяли. Не було відповідальності. І дуже незрозумілою, білою плямою, яка не дає мені змоги говорити, що військово-тактична експертиза повноцінна, є відсутність у справі найважливіших свідчень найважливіших свідків. Передусім у справі немає свідчень свідка Петра Олексійовича Порошенка – верховного головнокомандувача Збройних сил України (у 2014–2019 роках)", – сказав журналіст.



Бутусов наголосив: усім відомо, що колону з українськими військовослужбовцями під Іловайськом розстріляли росіяни, але досі "юридично це ніяк не обґрунтовано".

"Ми можемо з вами у студії сказати: "(Президент РФ Володимир. - Ред.) Путін – убивця, він убив наших людей". Але це сталося на нашій території, і наше правосуддя зобов'язане це задокументувати, оформити у вигляді судового рішення, за нашим законом про заочне судочинство ухвалити вирок Путіну в убивстві та встановити відповідальність, чи є вона, усіх посадовців України. А як це зробити, якщо допитують багатьох солдатів, учасників (тих подій. - Ред.), мене допитали серед перших – допитано сотні людей, зібрано 70 томів секретних документів, – а головного свідка, який ухвалював рішення, давав накази як на початок операції, так і на "зелений коридор" із Путіним, є свідком проти Путіна й має розповісти нам, як Путін спочатку сказав "зелений коридор", а потім порушив свою обіцянку, хто є відповідальним за загибель такої кількості людей, навіть не допитано. Про яке розслідування може йтися? Насправді ми його імітуємо усі ці сім років", – заявив журналіст.

Він розповів, що неодноразово ставив усі ці запитання представникам Офісу генпрокурора.



"Мене періодично (туди. - Ред.) запрошують – раз на рік перед датами, щоб показати, що там зроблено та не зроблено... Я вкотре був і сказав: "На стадіоні Володимир Зеленський крикнув: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?" Вибачте, це він сказав. Чи треба відповідати за свої слова президенту? Чи ні? – сказав Бутусов. – Чого варте розслідування, де головного свідка не допитано, а головному вбивцю не оголосили про підозру?".

Журналіст повідомив, що стосовно допиту Порошенка в Офісі генпрокурора йому сказали, що слідчі дії готують.



"Ми готуємося до цього. Ось зараз, скоро будемо, чекайте". Минає рік за роком, уже половина строку Зеленського спливає ([а допиту досі немає. - Ред.)", – обурився Бутусов.



Він припустив, що так відбувається через те, що українська влада не хоче вручати підозри керівництву Росії.



"Чому ж українська влада всі ці роки не хоче розслідувати цю справу? Чому не проведено допиту? Тому що на допиті президент Порошенко розповість про Путіна, з'явиться доказова база, і тоді треба буде висувати обвинувачення. Так, можливо, і українським посадовцям – там треба буде розслідувати... Але Путіну, (міністру оборони РФ Сергієві. - Ред.) Шойгу, усьому керівництву Генштабу Російської Федерації потрібно буде, відповідно до закону про заочне засудження, який у нас ухвалено, висунути підозру в убивстві, і суду потрібно буде їм ухвалити вирок. І тут доказів більш ніж достатньо", – вважає журналіст.