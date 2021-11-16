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Чого варте розслідування, де головного свідка не допитано, а головний вбивця не отримав підозри? - Бутусов про Іловайську трагедію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чого варте розслідування, де головного свідка не допитано, а головний вбивця не отримав підозри? - Бутусов про Іловайську трагедію

Розслідування Іловайської трагедії є "злочинною імітацією та брехнею".

Про це головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", військовий експерт Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Це просто аморально з боку керівників країни. Доки в нас це триває, ми ніколи не зробимо висновків із цієї війни, ніколи не побудуємо правильної стратегії перемоги та виживання країни і ніколи не віддамо те належне, чим ми зобов'язані героям Іловайська", – сказав Бутусов.

Він вважає, що для держави Україна дуже важливо, щоб щодо Іловайської трагедії провели неупереджений судовий процес.

"Я розумію, що рішення були обумовлені дуже багатьма чинниками. Десь це була й недосвідченість, десь були надії, що Захід нам допоможе, був дуже серйозний чинник нерозуміння, що відбувається на війні, бажання показати показуху (це страшна хвороба наших керівників, невижита досі), це було й нерозуміння, що таке сучасна війна, тому що досвід війни у країні, яка не воювала і не готувалася до неї весь цей час, приходив лише із кров'ю... Я хочу, щоб цей акцент пролунав: я не хочу ні на кого вішати ярлик, я не вважаю під час війни це адекватним рішенням, але я хочу, щоб був суд, який покаже дії та рішення всіх посадових осіб... Це буде досить чітко, ґрунтовно, з документами... Але суду немає", – обурився журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Іловайської трагедії призвела "неналежна організація оборони країни", - проміжний звіт ТСК

Бутусов розповів, що у справі було проведено військово-тактичну експертизу, але він вважає її неповною.

"Є велика проблема, до якої ми підходимо. Є політичний вплив. Хто ж відповідав за війну? Військово-тактична експертиза велику увагу приділяла виявленню ланцюжка командування, але навіть це виявилося непросто встановити. Тобто були центри ухвалення рішень, які іноді навіть без будь-якого регламенту взаємодіяли. Не було відповідальності. І дуже незрозумілою, білою плямою, яка не дає мені змоги говорити, що військово-тактична експертиза повноцінна, є відсутність у справі найважливіших свідчень найважливіших свідків. Передусім у справі немає свідчень свідка Петра Олексійовича Порошенка – верховного головнокомандувача Збройних сил України (у 2014–2019 роках)", – сказав журналіст.

Бутусов наголосив: усім відомо, що колону з українськими військовослужбовцями під Іловайськом розстріляли росіяни, але досі "юридично це ніяк не обґрунтовано".

"Ми можемо з вами у студії сказати: "(Президент РФ Володимир. - Ред.) Путін – убивця, він убив наших людей". Але це сталося на нашій території, і наше правосуддя зобов'язане це задокументувати, оформити у вигляді судового рішення, за нашим законом про заочне судочинство ухвалити вирок Путіну в убивстві та встановити відповідальність, чи є вона, усіх посадовців України. А як це зробити, якщо допитують багатьох солдатів, учасників (тих подій. - Ред.), мене допитали серед перших – допитано сотні людей, зібрано 70 томів секретних документів, – а головного свідка, який ухвалював рішення, давав накази як на початок операції, так і на "зелений коридор" із Путіним, є свідком проти Путіна й має розповісти нам, як Путін спочатку сказав "зелений коридор", а потім порушив свою обіцянку, хто є відповідальним за загибель такої кількості людей, навіть не допитано. Про яке розслідування може йтися? Насправді ми його імітуємо усі ці сім років", – заявив журналіст.

Він розповів, що неодноразово ставив усі ці запитання представникам Офісу генпрокурора.

"Мене періодично (туди. - Ред.) запрошують – раз на рік перед датами, щоб показати, що там зроблено та не зроблено... Я вкотре був і сказав: "На стадіоні  Володимир Зеленський крикнув: "Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?" Вибачте, це він сказав. Чи треба відповідати за свої слова президенту? Чи ні? – сказав Бутусов. – Чого варте розслідування, де головного свідка не допитано, а головному вбивцю не оголосили про підозру?".

Журналіст повідомив, що стосовно допиту Порошенка в Офісі генпрокурора йому сказали, що слідчі дії готують.

"Ми готуємося до цього. Ось зараз, скоро будемо, чекайте". Минає рік за роком, уже половина строку Зеленського спливає ([а допиту досі немає. - Ред.)", – обурився Бутусов.

Він припустив, що так відбувається через те, що українська влада не хоче вручати підозри керівництву Росії.

"Чому ж українська влада всі ці роки не хоче розслідувати цю справу? Чому не проведено допиту? Тому що на допиті президент Порошенко розповість про Путіна, з'явиться доказова база, і тоді треба буде висувати обвинувачення. Так, можливо, і українським посадовцям – там треба буде розслідувати... Але Путіну, (міністру оборони РФ Сергієві. - Ред.) Шойгу, усьому керівництву Генштабу Російської Федерації потрібно буде, відповідно до закону про заочне засудження, який у нас ухвалено, висунути підозру в убивстві, і суду потрібно буде їм ухвалити вирок. І тут доказів більш ніж достатньо", – вважає журналіст.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
Валерій Прозапас

А в частині Іловайська "ТСК" використана виключно як інструмент політичної боротьби.

"Неналежна організація оборони" - це як?

Зеленського не змогли призвати, тоді б оборона була кращою, чи що?

А "кадрові помилки" - це про командира сектора Б Хомчака, який потім був цілим НГШ при "слуґах"?

І що це за свинство взагалі - жодним словом не згадати армію РФ як основну "причину Іловайска", про що навіть зелена ГПУ звітувала?

Ці кончені мразі використовують кров для політичних оцінок і прикриття свого бездарного панування.

Банда, а не влада.
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16.11.2021 09:38
+39
Столько слов вместо абсолютно очевидного вывода - причина Иловайской трагедии является хозяином ЗЕ.
А непосредственных исполнителей только недавно сняли с должностей. И не потому, что напартачили, а потому, что тупо идут игры в пятнашки для создания видимости деятельности ЗЕ-власти.

Ну не будут преступники расследовать собственные преступления или преступления своих спонсоров и хозяев. Это же касается "вагнеровцев" и оффшоров ЗЕ.
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16.11.2021 09:27
+34
ой крутит юра

потому что уже вчера ветераны начали в фейсбуке задавать публично очень неприятные вопросы
юре ли не знать что президент не командует. он верховный главнокомандующий. но есть главнокомандующий. а еще есть руководитель всей операции. Есть командующие секторов.
в то время руководство АТО было у СБУ.

при чем тут Порошенко?

А тот приказ который называли "приказом начальства на иловайскую операцию" а на деле оказался приказом сектора подписанного хомчаком о выделении в помощь добробатам приданых сил ВСУ. А кто послал добробаты?

а вопросов накопилось масса. и допрос пороха там под номером 25.
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16.11.2021 09:48
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Бутусов эксперд по всем вопросам. Вот его бы в презыденты .
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16.11.2021 10:56 Відповісти
Такі так, Юра. Де вона правда? Коли люди підтримували вас і волали звідси про допомогу, коли вони бачили дії і наслідки ви потім створили з них бовдурів-посміховиськ бо є не лише істина, а ваш особистий погляд на військову і людську трагедію Іловайська.
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16.11.2021 11:07 Відповісти
Коли після трагедії людям в вуха вливали, що там сталася зрада керівництва країни.
Ніхто з обвинувачів не бачив російської агресії, ніхто не винуватив ***** всі між собою гризлися, як у фарсі "хто зверху"
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16.11.2021 11:11 Відповісти
я так понимаю сейчас это все раздувают что б Пороху вручит пидозру у держ зради? Большие сомнения что ТСК Безумной вспомнит о 10 батальонно-тактических группах вс рф зашедших тогда на нашу землю спасать зажопочленцев
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16.11.2021 11:19 Відповісти
Ніхто не роздуває трагедія сталася загинули безглуздо люди це факт. При Порошенку це замовчувалось. Чому не провили і не оприлюднили розслідування як про вангеровців. Адже загинуло майже 500 військови без бою. При Порошенку винна була Россия а тепер Зеленський, який не має до цієї справи ніякого відношеня.
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20.11.2021 20:55 Відповісти
шановный вы идиот?
я написал что впаивать будут Пороху и совсем забудут о росиянских ублюдках, а вы сразу обиделись в адрес найвэлычнишого... по Фрейду что ли?
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22.11.2021 09:04 Відповісти
Дійсно, чому Хомчак дав команду прориватись а сам втік у хвіст колони, кинув там поранених з журналістами в бронеавтівці, і з охороною вночі втік невідомо куди прихопивши єдиний тепловізор. А потім перетнув російські блокпости на новому авто і приїхав на контрольовану ЗСУ територію.

На ютубі є документалка Єгора Вороб'йова і Ростислава Шапошнікова з цими кадрами
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16.11.2021 11:45 Відповісти
Зацепился тут с Мустье на тему того что в 2014 году "работу ТСК саботтировали"
он мне ткнул промежуточный отчет ТСК Сенченко где написано что недостаточно быстро (12 вместо 7 дней) дают ответы МО и АП.

полез я читать внимательно тот промежуточный отчет. значете что нашел? бузмозгла вчера в своих писульках тупо перепечатала куски из отчета 2014 года. Причины совпадают как в последовательности так и в формулировках!
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16.11.2021 13:12 Відповісти
Читаю комментарии. Такое впечатление, что комментирующие или не смотрели интервью Гордона с Бутусовым, или осознанно ставят всё с ног на голову. Да, власть Зеленского вот уже почти 2,5 года не может (или не хочет) дать обществу ответ по Иловайску. А власть Порошенко? Она не дала ответ за все 5 лет президентства Порошенко! Почему? Что мешало тогда и что мешает сейчас Порошенко дать показания правоохранителям и всему украинскому народу? Да, путлер убийца, так расскажи всем всё, что тебе известно. Тем более, что факты агрессии рф были ещё тогда, в августе 2014 года. Но тогда неизбежно встанет и вопрос о решениях и действиях украинских "высокопосадовцив", в том числе и Президента (а в его лице и Верховного главнокомандующего), и всех его назначенцев. Или есть опасения, что из главного свидетеля можно превратиться в обвиняемого?
И ещё. Если во всех бедах Украины во время президенства Порошенко виноват путлер, то почему сейчас, при Зеленском, виноват он, а не путлер? Разве Зеленский, например, виноват в том, что путлер перекрыл поставку угля для Украины из Средней Азии? И таких вопросов вагон и маленькая тележка. А то доходит уже до того, если верить некоторым местным комментаторам, что Зеленский виноват даже в том, что в Харькове людей давят на дорогах, как клопов. Можно подумать, что при Порошенко не давили...
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16.11.2021 13:31 Відповісти
1942йгод англичане теряют Торбрук выходят разгромные статьи в Таймс 100 ю87 громят Элаламейн скандал ужасть кремень брит чуть в отставку не вылетает Но ген Александер просто переведён на другой театр где великолепно справляется .Учите историю мать вашу
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16.11.2021 23:47 Відповісти
Смотрите интервью с Бутусовым, мать вашу!
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17.11.2021 00:01 Відповісти
кем лысым сутенёром если судить по его одежде браное завистливым лохом с пирамидко и бенефисами на тв рината
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17.11.2021 00:09 Відповісти
Что курим? А то что-то слишком много смайликов... И причём тут Гордон? Бутусова слушать надо, мать вашу!
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17.11.2021 01:56 Відповісти
Ви ще про Наполіона згадайте.
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20.11.2021 20:40 Відповісти
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