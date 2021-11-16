День "Ч" і тиждень божевільних знижок – як в АЛЛО відбуватиметься Чорна п'ятниця

Найграндіозніша, наймасштабніша, титанічна і багато інших красивих епітетів про акцію, які немає сенсу озвучувати, адже Чорна п'ятниця 2021 - той день, коли треба діяти: вибирати, купувати та економити.

Якщо ви вже давно мрієте придбати нову техніку, гаджети і електроніку, саме час озброюватися кредитною карткою і починати доглядати собі що-небудь до смаку. Національний маркетплейс АЛЛО оголошує тиждень великокаліберних знижок у період з 17 по 28 листопада – у ці дні ви зможете зробити своє життя трішки більш комфортним та легким за допомогою корисних покупок.

Цей матеріал допоможе вам краще підготуватися до Чорної п'ятниці 2021: далі ми розповімо все, що вам потрібно знати, та поділимось порадами, які допоможуть отримати максимум користі зі щорічного осіннього розпродажу.

Як правильно купувати на Чорну п'ятницю

Що б ви не робили, за що б не бралися, у вас має бути план. Здійснювати покупки потрібно на холодну голову, щоб на емоціях не розтратити бюджет на другорядні та малозначущі товари, тому ми рекомендуємо заздалегідь взяти блокнот та ручку, сісти та ретельно все обміркувати:

Оцініть свій бюджет – скільки грошей ви можете витратити на кінець листопада. Встановіть суворі рамки та намагайтеся не вилазити за них, щоб згодом не зіткнутися з фінансовими труднощами. Складіть список бажань за зростаючою – на першому місці мають бути ті товари та техніка, які вам потрібні насамперед. Під час Чорної п'ятниці рухайтеся поступово від найбільш пріоритетного до найменш пріоритетного, не відволікаючись на рекламні хитрощі.

Також буде корисно зареєструватися на сайті АЛЛО заздалегідь – це дозволить вам першим отримувати повідомлення про найвагоміші знижки. Цього року у багатьох галузях гостро відчувається дефіцит товарів, тому для інтернет-магазину АЛЛО підписники та користувачі додатку у пріоритеті.

Підписники та користувачі додатку зможуть скористатись послугою доставки "АЛЛО Express", щоб отримати товар прямо в день замовлення – це за умови, що обрана позиція буде на складах вашого міста. А якщо виникнуть питання або буде потрібна допомога, ви завжди зможете скористатися послугою "Експерт Онлайн", щоб по відеозв'язку поспілкуватися з консультантом – він допоможе у всіх подробицях розглянути бажаний товар, можна буде навіть включити та оцінити працездатність основних функцій.

Для мільйонів людей у всьому світі Чорна п'ятниця – це шикарна можливість закупитись подарунками для рідних та близьких на Новий рік та Різдво. Це рідкісний шанс із відчутною знижкою обзавестися дорогою технікою, гаджетами та аксесуарами, так що приєднуйтесь і вперед, робити своє життя ще більш щасливим та комфортним.

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