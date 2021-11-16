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знижка (5) АЛЛО (1)

День "Ч" і тиждень божевільних знижок – як в АЛЛО відбуватиметься Чорна п'ятниця

Новини Цензор.НЕТ Події

День

Найграндіозніша, наймасштабніша, титанічна і багато інших красивих епітетів про акцію, які немає сенсу озвучувати, адже Чорна п'ятниця 2021 - той день, коли треба діяти: вибирати, купувати та економити.

Якщо ви вже давно мрієте придбати нову техніку, гаджети і електроніку, саме час озброюватися кредитною карткою і починати доглядати собі що-небудь до смаку. Національний маркетплейс АЛЛО оголошує тиждень великокаліберних знижок у період з 17 по 28 листопада – у ці дні ви зможете зробити своє життя трішки більш комфортним та легким за допомогою корисних покупок.

Цей матеріал допоможе вам краще підготуватися до Чорної п'ятниці 2021: далі ми розповімо все, що вам потрібно знати, та поділимось порадами, які допоможуть отримати максимум користі зі щорічного осіннього розпродажу.

Як правильно купувати на Чорну п'ятницю

Що б ви не робили, за що б не бралися, у вас має бути план. Здійснювати покупки потрібно на холодну голову, щоб на емоціях не розтратити бюджет на другорядні та малозначущі товари, тому ми рекомендуємо заздалегідь взяти блокнот та ручку, сісти та ретельно все обміркувати:

  1. Оцініть свій бюджет – скільки грошей ви можете витратити на кінець листопада. Встановіть суворі рамки та намагайтеся не вилазити за них, щоб згодом не зіткнутися з фінансовими труднощами.
  2. Складіть список бажань за зростаючою – на першому місці мають бути ті товари та техніка, які вам потрібні насамперед. Під час Чорної п'ятниці рухайтеся поступово від найбільш пріоритетного до найменш пріоритетного, не відволікаючись на рекламні хитрощі.

Також буде корисно зареєструватися на сайті АЛЛО заздалегідь – це дозволить вам першим отримувати повідомлення про найвагоміші знижки. Цього року у багатьох галузях гостро відчувається дефіцит товарів, тому для інтернет-магазину АЛЛО підписники та користувачі додатку у пріоритеті.

Підписники та користувачі додатку зможуть скористатись послугою доставки "АЛЛО Express", щоб отримати товар прямо в день замовлення – це за умови, що обрана позиція буде на складах вашого міста. А якщо виникнуть питання або буде потрібна допомога, ви завжди зможете скористатися послугою "Експерт Онлайн", щоб по відеозв'язку поспілкуватися з консультантом – він допоможе у всіх подробицях розглянути бажаний товар, можна буде навіть включити та оцінити працездатність основних функцій.

Для мільйонів людей у всьому світі Чорна п'ятниця – це шикарна можливість закупитись подарунками для рідних та близьких на Новий рік та Різдво. Це рідкісний шанс із відчутною знижкою обзавестися дорогою технікою, гаджетами та аксесуарами, так що приєднуйтесь і вперед, робити своє життя ще більш щасливим та комфортним.

Публікується на правах реклами.
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Топ коментарі
+7
Я в жовтні хотів купити для роботи телефон.
На той момент він в АЛЛО був 4800грн.
Коли я повернувся через кілька днів з грішми забрати, він вже коштував 5400.
Я зателефонвав на гарячу лінію і запитав, коли в них плануються знижки.
Загадковим голосом мені повідомили, що на данний момент акцій немає,
але щоб я "слідкував" за сайтом.
Я подумав: пішли ви на...
І замовив той самий тел, але з більшою пам'яттю за кордоном,
і з доставкою він вийшов 4000 грн. Вже доїзжає.
Цікаво, скільки він буде коштувати по акції в АЛЛО*?
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16.11.2021 09:41
+5
+1000 накинуть на товар за 2 дня до распродаж, это ж святое дело, потом и 200 не грех скинуть лохам
Все наши "черные" пятницы на 95% (есть реальные конечно скидки,но их как правило разбирают свои)- шоу уродцев по сравнению с тем что в мире делают.
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16.11.2021 09:39
+3
Ось і буде куди витратити Зєліну тисьчу )))
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16.11.2021 09:25
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от тільки "божевільні знижки",як завжди,на залежалий товар,і той непотрібний,котрий купують точно не при здоровому глузді
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16.11.2021 09:20 Відповісти
Ось і буде куди витратити Зєліну тисьчу )))
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16.11.2021 09:25 Відповісти
Ну с 19.12 он сказал только запустят программу 805 грн
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16.11.2021 09:42 Відповісти
+1000 накинуть на товар за 2 дня до распродаж, это ж святое дело, потом и 200 не грех скинуть лохам
Все наши "черные" пятницы на 95% (есть реальные конечно скидки,но их как правило разбирают свои)- шоу уродцев по сравнению с тем что в мире делают.
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16.11.2021 09:39 Відповісти
Я в жовтні хотів купити для роботи телефон.
На той момент він в АЛЛО був 4800грн.
Коли я повернувся через кілька днів з грішми забрати, він вже коштував 5400.
Я зателефонвав на гарячу лінію і запитав, коли в них плануються знижки.
Загадковим голосом мені повідомили, що на данний момент акцій немає,
але щоб я "слідкував" за сайтом.
Я подумав: пішли ви на...
І замовив той самий тел, але з більшою пам'яттю за кордоном,
і з доставкою він вийшов 4000 грн. Вже доїзжає.
Цікаво, скільки він буде коштувати по акції в АЛЛО*?
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16.11.2021 09:41 Відповісти
Redmi 9T?
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16.11.2021 09:43 Відповісти
Можливо.
Я намагаюсь обходитися без реклами.
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16.11.2021 10:00 Відповісти
В якій країні купили?
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16.11.2021 09:53 Відповісти
Думаю, в тій самій , де і алло купує.
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16.11.2021 09:59 Відповісти
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16.11.2021 10:40 Відповісти
зато не барыга а то что тут более мелкие барыги правят балом везде, то ничего
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16.11.2021 09:56 Відповісти
НАЕ*АЛОВО...
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16.11.2021 11:59 Відповісти
Нае*АЛЛОво
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16.11.2021 13:55 Відповісти
 
 