Вибиті зуби застрягли в трахеї: на Тернопільщині закатували чоловіка, тіло загорнули у ковдру і викинули на звалище

У Тернопільській області на сміттєзвалищі виявили понівечене тіло 31-річного чоловіка, якого жорстоко вбили через ревнощі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив під час пресконференції начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол, загиблого з численними переломами виявили на стихійному сміттєзвалищі села Шибалин біля Бережан.

За його словами, замотане у ковдру криваве місиво випадково знайшов місцевий житель, подумавши, що то вбита свиня.

"Коли ми минулого тижня приїхали на трагічну ДТП з двома загиблими, один чоловік нам повідомив про свою знахідку, бо не виключав, що це таки може бути тіло людини. В тих ковдрах і простирадлах виявили чоловіка, було зрозуміло, що він помер насильницькою смертю. Ми нікому не повідомляли про знахідку, щоб розголос не завадив розслідуванню", – розповів Богомол.

Судмедексперти встановили, що у померлого чоловіка зламані ребра, грудна клітка, ніс, під’язикова кістка, вибиті зуби, щелепа зламана у двох місцях.

"Такі травми – це недостатньо просто рукою чи ногою вдарити. Це треба щось страшне робити з людиною. Потерпілого було важко опізнати. Ускладнювало роботу те, що тіло пролежало на сміттєзвалищі майже місяць. І за цей час ніхто не звертався до правоохоронців з заявою про зникнення чоловіка", – зауважив прокурор області Андрій Миколайчук.

Врешті слідчим вдалося знайти підозрюваного. Ним виявився 30-річний раніше судимий за крадіжки житель Бережан, який нещодавно повернувся із заробітків. Убитий зустрічався з 25-річною жінкою, з якою до цього жив затриманий. Підозрюваний у скоєному зізнався, пояснив, що конфлікт виник через ревнощі, після чого він трубою почав бити свого опонента.

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"Це фактично було катування. У загиблого вибиті зуби застрягли в трахеї. Це означає, що він ще дихав і був живим, коли його тіло трощили. Наразі ми відкрили провадження за ст. 115 ККУ, але в суді буде враховано, що вбивство здійснене з особливою жорстокістю", – зауважив начальник поліції області.

За словами Миколайчука, окремо у тому, що сталося, слідчі з’ясовуватимуть роль жінки.

"Впродовж майже місяця часу не було жодних звернень про зникнення загиблого. Усі обставини ще з’ясовуватимуть слідчі, щоб дати правову оцінку діям жінки", – сказав прокурор області.