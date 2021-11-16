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Нацполіція (13914) Тернопільщина (470) вбивство (2874)

Вибиті зуби застрягли в трахеї: на Тернопільщині закатували чоловіка, тіло загорнули у ковдру і викинули на звалище

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибиті зуби застрягли в трахеї: на Тернопільщині закатували чоловіка, тіло загорнули у ковдру і викинули на звалище

У Тернопільській області на сміттєзвалищі виявили понівечене тіло 31-річного чоловіка, якого жорстоко вбили через ревнощі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив під час пресконференції начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол, загиблого з численними переломами виявили на стихійному сміттєзвалищі села Шибалин біля Бережан.

За його словами, замотане у ковдру криваве місиво випадково знайшов місцевий житель, подумавши, що то вбита свиня.

"Коли ми минулого тижня приїхали на трагічну ДТП з двома загиблими, один чоловік нам повідомив про свою знахідку, бо не виключав, що це таки може бути тіло людини. В тих ковдрах і простирадлах виявили чоловіка, було зрозуміло, що він помер насильницькою смертю. Ми нікому не повідомляли про знахідку, щоб розголос не завадив розслідуванню", – розповів Богомол.

Судмедексперти встановили, що у померлого чоловіка зламані ребра, грудна клітка, ніс, під’язикова кістка, вибиті зуби, щелепа зламана у двох місцях.

"Такі травми – це недостатньо просто рукою чи ногою вдарити. Це треба щось страшне робити з людиною. Потерпілого було важко опізнати. Ускладнювало роботу те, що тіло пролежало на сміттєзвалищі майже місяць. І за цей час ніхто не звертався до правоохоронців з заявою про зникнення чоловіка", – зауважив прокурор області Андрій Миколайчук.

Врешті слідчим вдалося знайти підозрюваного. Ним виявився 30-річний раніше судимий за крадіжки житель Бережан, який нещодавно повернувся із заробітків. Убитий зустрічався з 25-річною жінкою, з якою до цього жив затриманий. Підозрюваний у скоєному зізнався, пояснив, що конфлікт виник через ревнощі, після чого він трубою почав бити свого опонента.

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"Це фактично було катування. У загиблого вибиті зуби застрягли в трахеї. Це означає, що він ще дихав і був живим, коли його тіло трощили. Наразі ми відкрили провадження за ст. 115 ККУ, але в суді буде враховано, що вбивство здійснене з особливою жорстокістю", – зауважив начальник поліції області.

За словами Миколайчука, окремо у тому, що сталося, слідчі з’ясовуватимуть роль жінки.

"Впродовж майже місяця часу не було жодних звернень про зникнення загиблого. Усі обставини ще з’ясовуватимуть слідчі, щоб дати правову оцінку діям жінки", – сказав прокурор області.
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Топ коментарі
+7
А що жінка? Їй нічого не буде.
Ситуація стара, як світ і природа.
Був у мне котяра, боюн і ходок, на дачі лупив усіх собак і котів, топтав усіх кішок.
Якось, коли з літами сили в нього поменшало, вліз у бійку за кицьку.
Загинув разом із суперником - упали в криницю.
Кицька одразу закрутила з іншим котом.
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16.11.2021 11:01
+4
O tempora! O mores! (с лат. - «О времена! О нравы!»)
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16.11.2021 09:26
+4
я один виду что текст по дибильному написан ?

Коли ми минулого тижня приїхали на трагічну ДТП з двома загиблими, один чоловік нам повідомив про свою знахідку, бо не виключав, що це таки може бути тіло людини. В тих ковдрах і простирадлах виявили чоловіка, було зрозуміло, що він помер насильницькою смертю. Ми нікому не повідомляли про знахідку, щоб розголос не завадив розслідуванню", - розповів Богомол. Джерело: https://censor.net/ua/n3299687
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16.11.2021 10:10
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O tempora! O mores! (с лат. - «О времена! О нравы!»)
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16.11.2021 09:26 Відповісти
Сик глория транзит мунди и вот это вот всё. Тобто времена для этого изувера пройдут теперь за решёткой.
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16.11.2021 09:49 Відповісти
Де в цього дебіла була слава?
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16.11.2021 09:56 Відповісти
Да вот теперь есть, уж прославился так прославился.
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16.11.2021 10:01 Відповісти
да там одного перелома подъязычной кости достаточно для смерти через 30-50 минут человек умирает от отека горла перекрываются дыхательные пути и он мучительно умирает на хирургическом столе-если успеют можно спасти но человек останется калекой вопрос как глотать еду даже перетёртую как для младенцев.... (питание через трубку).. а тут просто ублюдок...
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16.11.2021 10:17 Відповісти
А малюська скаже , що інтелегентна людина😂
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16.11.2021 09:59 Відповісти
я один виду что текст по дибильному написан ?

Коли ми минулого тижня приїхали на трагічну ДТП з двома загиблими, один чоловік нам повідомив про свою знахідку, бо не виключав, що це таки може бути тіло людини. В тих ковдрах і простирадлах виявили чоловіка, було зрозуміло, що він помер насильницькою смертю. Ми нікому не повідомляли про знахідку, щоб розголос не завадив розслідуванню", - розповів Богомол. Джерело: https://censor.net/ua/n3299687
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16.11.2021 10:10 Відповісти
так зi слiв написано. можe по дибiльному сказано? як на мeнe нашвидкоруч сказано алe зрозумiло: дeсь полiцeйськi були на виклику i мужик созрiв нарeштi сказати про свою знахiдку.
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16.11.2021 11:26 Відповісти
Студенту доверили
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16.11.2021 22:58 Відповісти
Не в тюрьму - а в урановую шахту!!!!! И пусть тварь пашет пока не здохнет!!!! И нечего баланду жрать дормовую!!!!
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16.11.2021 10:16 Відповісти
Але ж " **** не захоче, кобель не вскочить", казав колись мій командир полку, коли мама одноі сучки, що щонеділі шлялась по периметру військовоі частини в пошуках кобеля , звернулась до нього з скаргою, що іі дочку згвалтували.
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16.11.2021 10:39 Відповісти
Труп нашли, месяц назад. В полицию никто не заявлял о найденном теле до момента приезда копов на место ДТП. А не случись ДТП никто бы и не знал о трупе. Что с нами призошло?
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16.11.2021 10:41 Відповісти
скорее всего убили мусора, а повесили на "ранее судимого"
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16.11.2021 10:50 Відповісти
От баб одни проблемы
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16.11.2021 10:48 Відповісти
Полностью согласен. Сами бесполезные и другим проблемы создают.
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16.11.2021 13:15 Відповісти
А що жінка? Їй нічого не буде.
Ситуація стара, як світ і природа.
Був у мне котяра, боюн і ходок, на дачі лупив усіх собак і котів, топтав усіх кішок.
Якось, коли з літами сили в нього поменшало, вліз у бійку за кицьку.
Загинув разом із суперником - упали в криницю.
Кицька одразу закрутила з іншим котом.
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16.11.2021 11:01 Відповісти
Очень поучительная история
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16.11.2021 18:13 Відповісти
В штрафбат на розмінування!
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16.11.2021 13:27 Відповісти
Единственное адекватное наказание тут это электрический стул.
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16.11.2021 18:14 Відповісти
 
 