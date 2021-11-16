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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (420) Грузія (1418) Саакашвілі Міхеіл (2104) госпіталізація (176)

За здоров'ям Саакашвілі стежитиме група запрошених лікарів. Вони щодня повідомлятимуть про його стан, - Мін'юст Грузії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За здоров'ям Саакашвілі стежитиме група запрошених лікарів. Вони щодня повідомлятимуть про його стан, - Мін'юст Грузії

Група медиків щодня повідомлятиме про стан здоров'я колишнього президента Грузії, нині громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в грузинській тюремній лікарні.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пенітенціарна система має усі необхідні засоби для ефективного контролю здоров'я ув'язненого Саакашвілі та його подальшої реабілітації", - сказав міністр у вівторок на брифінгу.

Він повідомив, що для контролю над здоров'ям Саакашвілі пенітенціарна служба додатково запросила групу лікарів. "Група медиків щодня сповіщатиме громадськість про стан здоров'я ув'язненого Саакашвілі, щоб розвіяти будь-яку розповсюджувану дезінформацію", - сказав міністр.

Брегадзе також заявив, що розглядається питання про можливу зустріч омбудсмена України Людмили Денісової із Саакашвілі у тюремній лікарні.

"Ми намагаємося максимально захистити здоров'я всіх ув'язнених, зокрема й ув'язненого Саакашвілі, тому пані Денісова поки що не зустрілася з Саакашвілі. До нас надійшов лист від Міністерства закордонних справ щодо пані Денісової, ми розглянемо та обов'язково відповімо", - сказав міністр на брифінгу.

Зазначимо, що Денісова сьогодні зранку повідомила, що грузинська влада не дозволила їй зустрітися з Саакашвілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Саакашвілі почалося криваве блювання, - Денісова

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Правильно.Ежедневно,голосом Левитана озвучивать как спал, что кушал и как сходил в туалет великий реформатор.
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16.11.2021 09:50
+3
Не!!! Вы шо!!!

А как же животрепещущие сочинения Ясько и адвокатов, что Саака уже несколько раз умер от голода и холода?
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16.11.2021 09:49
+3
За сьогодні вже друга новина за Саакошвілі і тільки одна суха новина з війни. З енергетикою все в нормі? З "мігрантами" на кордоні з Білоруссю все окей? Ще не лізуть? Що важливіше?
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16.11.2021 09:50
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Не!!! Вы шо!!!

А как же животрепещущие сочинения Ясько и адвокатов, что Саака уже несколько раз умер от голода и холода?
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16.11.2021 09:49 Відповісти
От ломки не дадут ему умереть 🙂
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16.11.2021 09:51 Відповісти
да уж... марафет ему некому подогнать в хату
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16.11.2021 09:54 Відповісти
Цирк якийсь.
Це все рівно якби Янукович з паспортом Росії таємно проник на Україну, був арештований, а Росія піклувалась про його стан.
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16.11.2021 09:49 Відповісти
Проблема номер один в світі - це стан здоров'я ******* 😡
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16.11.2021 09:50 Відповісти
За сьогодні вже друга новина за Саакошвілі і тільки одна суха новина з війни. З енергетикою все в нормі? З "мігрантами" на кордоні з Білоруссю все окей? Ще не лізуть? Що важливіше?
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16.11.2021 09:50 Відповісти
Шо они больные лезть в условия равные или хуже тех что они жили.
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16.11.2021 09:52 Відповісти
Правильно.Ежедневно,голосом Левитана озвучивать как спал, что кушал и как сходил в туалет великий реформатор.
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16.11.2021 09:50 Відповісти
дайте ему селедки...
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16.11.2021 09:53 Відповісти
І молока. Тоді йому буде що робити у палаті.
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16.11.2021 10:04 Відповісти
Ну вот, а Денісова розхвилювалася.
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16.11.2021 09:57 Відповісти
Дайте Міші ще один ящик дитячого харчування та йогуртів. Нехай голодує тричі на добу. Йому у 95 квартал, такий талант гине.
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16.11.2021 10:02 Відповісти
https://www.bitchute.com/video/GVUkygyD13xn/
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16.11.2021 10:04 Відповісти
Чудова гілочка, яка підтверджує, що потвори, які на цьому форумі позиціонують себе начебто "за Пороха", насправді МЕРЗОТНІ КАЦАПИ, які маскуються під прихильників Порошенка. І це не дивина, після 2004 року на українських форумах "раптом" з'явились тисячи "прихильників Ющенка",які у усіх сил обмазували гівном Тимошенко, і відбілювали "перевихованого" Януковича. Чим це для країни закінчилось, не треба нагадувати - тисячи жертв і втрачені території. Невже модератори сліпі, як кроти?
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16.11.2021 10:05 Відповісти
То, що всі хто за Порошенко мерзотники, я зрозумів, алк я не зрозумів, Ви весь текст вимазали жирним,то Ви за Саакашвілі, чи проти?
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16.11.2021 10:11 Відповісти
Я за форум без кацапів, бо вже доходить до того, що на одного СПРАВЖНЬОГО порошенківця і пару його ботів вилазять з антидержавними, антиукраїнськими і провокативними дописами ДВАДЦЯТЬ відвертих кацапів, які лиши позиціонують себе як порошенківці, а насправді відуть підривну діяльність.
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16.11.2021 10:18 Відповісти
Щось я не пам'ятаю, щоб лікарі так піклувалися про Ю.Кузьменко, Я. Дугарь та А.Антоненка, ув'язнених зеленими виродками!!! Ніхто тоді не звертав увагу на різко погіршений стан Андрія Антоненка! Я вже не кажу про генерала Павловського!!! Зебілоідний квартал, що на Банковій, горіти вам, тварюки, у пеклі!
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16.11.2021 10:14 Відповісти
Чи не здається Вам, що Ви ділите українців НА СОРТИ, замість того, щоб захищати УСІХ громадян, від першого порошенківця до останнього зелепня? Провокуєте громадянське протистояння? На яку державу працюєте?
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16.11.2021 10:20 Відповісти
Які сорти?!! Що ви мелете? Ви що - моральний збочинець зі спотвореною логікою?!!
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17.11.2021 08:30 Відповісти
Уважаемве товарищи выпускающие редактора! Есть предложение выделить отдельный раздел на главной странице-"Здоровье Саакашвили". Уверяю Вас, будет пользоваться популярностью!
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16.11.2021 10:30 Відповісти
Да пофиг на него
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16.11.2021 10:35 Відповісти
 
 