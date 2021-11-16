За здоров'ям Саакашвілі стежитиме група запрошених лікарів. Вони щодня повідомлятимуть про його стан, - Мін'юст Грузії

Група медиків щодня повідомлятиме про стан здоров'я колишнього президента Грузії, нині громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в грузинській тюремній лікарні.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пенітенціарна система має усі необхідні засоби для ефективного контролю здоров'я ув'язненого Саакашвілі та його подальшої реабілітації", - сказав міністр у вівторок на брифінгу.

Він повідомив, що для контролю над здоров'ям Саакашвілі пенітенціарна служба додатково запросила групу лікарів. "Група медиків щодня сповіщатиме громадськість про стан здоров'я ув'язненого Саакашвілі, щоб розвіяти будь-яку розповсюджувану дезінформацію", - сказав міністр.

Брегадзе також заявив, що розглядається питання про можливу зустріч омбудсмена України Людмили Денісової із Саакашвілі у тюремній лікарні.

"Ми намагаємося максимально захистити здоров'я всіх ув'язнених, зокрема й ув'язненого Саакашвілі, тому пані Денісова поки що не зустрілася з Саакашвілі. До нас надійшов лист від Міністерства закордонних справ щодо пані Денісової, ми розглянемо та обов'язково відповімо", - сказав міністр на брифінгу.

Зазначимо, що Денісова сьогодні зранку повідомила, що грузинська влада не дозволила їй зустрітися з Саакашвілі.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.