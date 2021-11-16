Обшук у Киви проводиться у справі щодо стрілянини з автомата Калашникова, - ДБР
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Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви у справі за фактом стрілянини з автомата.
Про це повідомили у відомстві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Слідчі дії проходять у справі стрілянини з автомата Калашникова", - сказали у ДБР.
Як зазначалось, зранку 16 листопада правоохоронці проводять обшук у нардепа ОПЗЖ Киви.
Нагадаємо, Кива в ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці. Нардеп пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.
На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк.
Будь ласка, зачекайте...
Респекты не хер гнать
Не подскажите, по какому пункту Криминального Кодекса можно наказать кого-то за поздравление *****?
Стреляло лысое чудо на полигоне, скорее всего и арендованное оружие. А возможно Аваков наградил. Это просто показуха и не более. Отвлечь внимание. Показать, что отреагировали. И не более!!!
Когда то это должно было начаться именно с таких Кив.
А борьба с коррупцей начнется с бриллиантовых прокуроров, которых отмазал.
"в ніч на 16 жовтня записав ролик із автоматом у руці посеред парку. Ківа пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський". https://www.slovoidilo.ua/2021/11/16/novyna/polityka/nardepa-illi-kyvy-pryjshly-obshukom
Как Аль Капоне посадили за неуплату налогов, так и этого можно по статье за хулиганство. 5 лет было бы вполне нормально. Для начала...
Саме тому цьому чорту 263: абе незаконне застосування незареєстрованої зброї, або переробка "громадянського" калаша з навіавтомата в автомат.
Заборонено мати у власності зброю (крім мисливської) - ПВРУ 17.06.92 № 2471.
Але щодо поняття мисливська зброя (або будь-яка інша) - закону, знову ж таки, немає.
Ст. 263 КК застосовується якщо немає дозволу. А у ківоподібної істоти такий дозвіл, напевно, є, якщо їй "дали" у 2015 році звання старшого начальницького складу міліції і посаду.
І ще: немає ствола - немає статті.
@uspenovka19632
·
23 с
Он знал об єтом обыске заранее-его предупредили оттуда же.А это кЕно для народа.
І чого це вони проводят той обшук ?!?!?!
2 ч. ·
У Кивы проводят обыски! Кандидатов наук прессуют! Киев, вставай! Все на Майдан!