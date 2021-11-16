УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14368 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 872 49
обшук (1341) стрілянина (1677) Кива (367) ДБР (2551)

Обшук у Киви проводиться у справі щодо стрілянини з автомата Калашникова, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обшук у Киви проводиться у справі щодо стрілянини з автомата Калашникова, - ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви у справі за фактом стрілянини з автомата.

Про це повідомили у відомстві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ. 

"Слідчі дії проходять у справі стрілянини з автомата Калашникова", - сказали у ДБР.

Як зазначалось, зранку 16 листопада правоохоронці проводять обшук у нардепа ОПЗЖ Киви.

Читайте також: Проти Киви порушено кримінальне провадження за фактом стрілянини з автомата, - Венедіктова. ВIДЕО

Нагадаємо, Кива в ніч на 16 жовтня записав ролик з автоматом у руці. Нардеп пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.

На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
А за то что, ЭТА Кива пуйло с д.р. поздравляла Бубочка простил?
Респекты не хер гнать
показати весь коментар
16.11.2021 10:15
+9
чи працюють закони зробите висновок коли побачите чим закінчиться історія з тим ківанутим полудурком, прогнозую що закінчиться зеленокольоровою бульбашкою.
показати весь коментар
16.11.2021 10:17
+6
тупая предъява - он имеет разрешение? да? стрелял на стрельбище? да. не защищаю дрочера, но статью потяжелее можно было бы придумать - госизмена например...
показати весь коментар
16.11.2021 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз всі кинуться захищати аноніста, тому що він ворог зєйлістів.
показати весь коментар
16.11.2021 10:07 Відповісти
Нет смысла защищать лысого придурка. А ведет он себя так потому что власть зеленистов сажает исключительно патриотов и ветеранов АТО.
показати весь коментар
16.11.2021 10:34 Відповісти
а че, "Ананий Кива" - звучит гордо!
показати весь коментар
16.11.2021 10:50 Відповісти
Це конкретна дія, за яку респект Зеленському
показати весь коментар
16.11.2021 10:11 Відповісти
А за то что, ЭТА Кива пуйло с д.р. поздравляла Бубочка простил?
Респекты не хер гнать
показати весь коментар
16.11.2021 10:15 Відповісти
"А за то что, ЭТА Кива пуйло с д.р. поздравляла Бубочка простил?"

Не подскажите, по какому пункту Криминального Кодекса можно наказать кого-то за поздравление *****?
показати весь коментар
16.11.2021 10:44 Відповісти
А за стрільбу в зображення когось? Зебілам в очі мочаться а вони "божа роса".
показати весь коментар
16.11.2021 13:09 Відповісти
За стрільбу в зображення якраз можуть карну справу завести - там деякі статті можна притягнути, а от за привітання з др - нажаль, геть нічого притягнути неможливо.
показати весь коментар
16.11.2021 13:56 Відповісти
Державна зрада!
показати весь коментар
17.11.2021 08:00 Відповісти
Вітання важко кваліфікувати як державну зраду. Тому карати потрібно за тими фактами, які можна довести. Наприклад - Аль-Капоне кинули за грати не за вбивства, а за несплату податків.
показати весь коментар
17.11.2021 10:20 Відповісти
Тоді забрати депутатський мандат. Спершу.
показати весь коментар
17.11.2021 11:33 Відповісти
Для цього теж маєть бути законні підстави. Зрозумійте, я був би радий, аби у Ківи забрали мандат, а його самого кинули б за грати - і бажано довічно. Але ж влада має діяти згідно закону!
показати весь коментар
17.11.2021 14:42 Відповісти
Французський поцiлуй в гузно зараховано.
показати весь коментар
16.11.2021 10:15 Відповісти
Да ничего не будет ему.
Стреляло лысое чудо на полигоне, скорее всего и арендованное оружие. А возможно Аваков наградил. Это просто показуха и не более. Отвлечь внимание. Показать, что отреагировали. И не более!!!
показати весь коментар
16.11.2021 10:27 Відповісти
при чому тут твій зелений осляра ? це ДБР виконує свою роботу ,з запізненням ,доречі. В обовязки президента не входить контроль за обігом зброї.
показати весь коментар
16.11.2021 10:37 Відповісти
До чого тутвіслюк?Воно навіть не в курсі!
показати весь коментар
16.11.2021 13:03 Відповісти
Наконец то я дождался, что законы похоже начинают работать в Украине.
Когда то это должно было начаться именно с таких Кив.
А борьба с коррупцей начнется с бриллиантовых прокуроров, которых отмазал.
показати весь коментар
16.11.2021 10:12 Відповісти
чи працюють закони зробите висновок коли побачите чим закінчиться історія з тим ківанутим полудурком, прогнозую що закінчиться зеленокольоровою бульбашкою.
показати весь коментар
16.11.2021 10:17 Відповісти
тупая предъява - он имеет разрешение? да? стрелял на стрельбище? да. не защищаю дрочера, но статью потяжелее можно было бы придумать - госизмена например...
показати весь коментар
16.11.2021 10:15 Відповісти
Це привіт від Степана Бандери, вбивство якого цей ківадебіл святкував.

"в ніч на 16 жовтня записав ролик із автоматом у руці посеред парку. Ківа пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський". https://www.slovoidilo.ua/2021/11/16/novyna/polityka/nardepa-illi-kyvy-pryjshly-obshukom
показати весь коментар
16.11.2021 10:26 Відповісти
А вот это уже на хулиганку тянет и до 7 лет. Но по этому ли эпизоду проводят обыск???
показати весь коментар
16.11.2021 10:29 Відповісти
Дрочер стрелял во дворе своего дома! А по портрету Бандеры - да, на полигоне!
показати весь коментар
16.11.2021 10:27 Відповісти
И что с того, что во дворе дома? Это населенный пункт? Или дом на территории полигона?
Как Аль Капоне посадили за неуплату налогов, так и этого можно по статье за хулиганство. 5 лет было бы вполне нормально. Для начала...
показати весь коментар
16.11.2021 10:39 Відповісти
пояснюю: в Україні заборонений обіг автоматичної зброї. Якщо Ви уважно передивитесь ролік, то там була стрілянина саме чергами, які ківанута потвора намагалася замаскувати фейерверком.
Саме тому цьому чорту 263: абе незаконне застосування незареєстрованої зброї, або переробка "громадянського" калаша з навіавтомата в автомат.
показати весь коментар
16.11.2021 11:01 Відповісти
А если это наградной? Как Сене пулемет???
показати весь коментар
16.11.2021 11:05 Відповісти
ніт, у нього наградний тільки "Глок" від арсенборисича.
показати весь коментар
16.11.2021 11:18 Відповісти
Обіг автоматичної зброї не заборонений. Немає такого закону.
Заборонено мати у власності зброю (крім мисливської) - ПВРУ 17.06.92 № 2471.
Але щодо поняття мисливська зброя (або будь-яка інша) - закону, знову ж таки, немає.
Ст. 263 КК застосовується якщо немає дозволу. А у ківоподібної істоти такий дозвіл, напевно, є, якщо їй "дали" у 2015 році звання старшого начальницького складу міліції і посаду.
І ще: немає ствола - немає статті.
показати весь коментар
16.11.2021 12:04 Відповісти
так, я розумію, про що Ви кажете. Навіть немає закону про зброю.. Але, дозвіли видають тільки на напівавтоматичну зброю.
показати весь коментар
17.11.2021 12:05 Відповісти
Вот бовдур и в Африке - бовдур забыдляченый... Бандера всю войну просидел в застенках гестапо, война закончилась продолжил воевать с коммунофашистами до 1960-х... В отличии от Бандеры, Мельник , это "СС Галичина", воевал на стороне гитлеровцев... Вот почему дурачок с рождения не расстрелял прогитлеровца Мельника на картинке? И почему кремлядь дала Мельнику преспокойно дожить до глубокой старости, почему кгбисты не выслеживали Мельника, чтобы кива мог потом всласть пострелять.
показати весь коментар
16.11.2021 10:18 Відповісти
Краще б розстріляв зображення батька Медведчука, який був поліцаєм. Було б чесно і піар яскравий.
показати весь коментар
16.11.2021 13:11 Відповісти
А чего Илюшу обыскивать? Он же факи зелям с ермаками не тыкал. Лероса надо сажать, Лероса! Страшное преступление совершил. Геноцид почти, ага.
показати весь коментар
16.11.2021 10:20 Відповісти
очередная сценка из шутовского репертуара ничего не будет это медиа шоу рейтинг Зе на полшестого вот и используют все ради чтоб чуть подрос
показати весь коментар
16.11.2021 10:22 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
23 с



Он знал об єтом обыске заранее-его предупредили оттуда же.А это кЕно для народа.
показати весь коментар
16.11.2021 10:24 Відповісти

І чого це вони проводят той обшук ?!?!?!
показати весь коментар
16.11.2021 10:26 Відповісти
А где его так контузило?
показати весь коментар
16.11.2021 10:35 Відповісти
впав в жомову яму .
показати весь коментар
16.11.2021 10:40 Відповісти
Там до жомовоi вже були симптомы, разве шо , со скирды в детстве(соскользнул рыбкой).
показати весь коментар
16.11.2021 10:58 Відповісти
В жомовій ямі дивились?
показати весь коментар
16.11.2021 10:27 Відповісти
этот обыск не стоит и выеденного лица-
показати весь коментар
16.11.2021 10:29 Відповісти
Уже и до ученых добрались бандєровскіє фошызды!!!!!!! Незабудем-непрастим!!!!!
показати весь коментар
16.11.2021 10:46 Відповісти
Він давно має сидіти в ізоляторі.
показати весь коментар
16.11.2021 10:52 Відповісти
Не чіпайте лисого придурка, він так чудово топить рейтинг ОПЗЖ, що я йому б ще й оселедців безкоштовно давав.
показати весь коментар
16.11.2021 10:54 Відповісти
До ківи мали прийти з мотузкою, а прийшли з ордером. Може ще передумають?
показати весь коментар
16.11.2021 11:13 Відповісти
Если этот боевой орангутанг Путина не додумался переделать обратно переделанный под автоматический огонь "охотничий" АКСУ, то нужно его срочно исключать из академиков по причине полного отсутствия мозга в черепной коробке.
показати весь коментар
16.11.2021 11:24 Відповісти
Sergey Naumovich

2 ч. ·



У Кивы проводят обыски! Кандидатов наук прессуют! Киев, вставай! Все на Майдан!
показати весь коментар
16.11.2021 12:59 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
16.11.2021 16:27 Відповісти
 
 