Не варто довіряти роботі ТСК щодо "вагнерівців": від початку було зрозуміло, що буде така профанація, - нардеп "Голосу" Железняк

Не варто довіряти роботі Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка розслідує справу "вагнерівців".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Він розповів, що вчора подивився виступ голови ТСК Мар’яни Безуглої, а потім переглянув чимало мемів на цю тему.

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"Відверто кажучи, а чого ми очікували від комісії, яка відразу себе дискредитувала. Нагадаю, що фракція "Голос" разом із іншими – "Європейською Солідарністю" та "Батьківщиною", відкликали своїх представників з однієї простої причини: ми розуміли, що буде така профанація", - наголосив депутат.

За словами Железняка, деякі заяви Безуглої "не корелюються із заявами не те, що представників опозиції, а навіть представників та посадовців держави".

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"Дуже дивний такий перебіг подій. Я знаю, що найближчим часом Bellingcat … у мене є певна інформація, що там буде, але нехай спочатку він вийде", - додав політик.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".