Не варто довіряти роботі ТСК щодо "вагнерівців": від початку було зрозуміло, що буде така профанація, - нардеп "Голосу" Железняк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Не варто довіряти роботі Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка розслідує справу "вагнерівців".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.
Він розповів, що вчора подивився виступ голови ТСК Мар’яни Безуглої, а потім переглянув чимало мемів на цю тему.
"Відверто кажучи, а чого ми очікували від комісії, яка відразу себе дискредитувала. Нагадаю, що фракція "Голос" разом із іншими – "Європейською Солідарністю" та "Батьківщиною", відкликали своїх представників з однієї простої причини: ми розуміли, що буде така профанація", - наголосив депутат.
За словами Железняка, деякі заяви Безуглої "не корелюються із заявами не те, що представників опозиції, а навіть представників та посадовців держави".
"Дуже дивний такий перебіг подій. Я знаю, що найближчим часом Bellingcat … у мене є певна інформація, що там буде, але нехай спочатку він вийде", - додав політик.
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.
15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".
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@Helg40498291
Хтось, десь, колись, злив операцію по вагнеріацям Кремлю. Але не ми, не ми. Мар'яна Безугла тікає підземним тонелем від Ради до комітетів. Дзвонить в ОПу і кричить. Альо, баришня. Андрюшу Єрмака дайте. Андрюша, так прочитала, так не повірили, так тікаю. Єсть так тікать.
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
В паніці, напередодні оприлюднення звіту Беллінгкет, Банкова повідомила, що: 1. Спецоперація по вагнерівцям була 2. Спецоперація була перенесена «невстановленими особами» 3. Зеленський і Єрмак ні в чому не винуваті Другий президент України, який став державним зрадником
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
23.12.2020 № 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674
Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
и немножко Порох . потому что он всегда виноват
Безугла заявила, що події під Іловайськом стали негативним фоном для зустрічі президентів Порошенка і Путіна 26 серпня 2014 р. Очевидно, що нардеп Безугла досі не відає що ніякого оточення під Іловайськом на 26 серпня 2014 р. НЕ БУЛО. 26 серпня з Іловайська ще продовджували вивозити поранених і завозити туди забезпечення. Ба-більше. 26 серпня із Іловайська виїхали ротна група батальйону "Горинь" і група офіцерів штабу Сектору Б на чолі з полковником Палагнюком. Повторюю. Вони не з боєм прорвалися. Вони звідти ВИЇХАЛИ. Без опору. Полковник Палагнюк потім забирав у росіян поранених українських вояків після Іловайського бойовища.
Мінські угоди були укладені під час засідання Тристороньої контактної групи 5 вересня 2014 р. Цікаво почути від нардепа Безуглої який фон для тих подій створювали "Рейд помсти", який як раз здійснювали штурмові групи 79-ї і 95-ї аеромобільних бригад? Може нардепу Безуглій буде цікаво дізнатися, що того самого 5 вересня штурмові групи двох українських бригад прорвали фронт терористів, пройшли через Кам'янку та Воровське на Комсомольське, звільнили Тельманове, і вже зосередилися для атаки з півночі на Новоазовськ!
Нардеп Безугла заявила, що трагедія під Іловайськом сталася тому що не було впроваджено воєнний стан. Не сумніваюся, в разі впровадження воєнного стану, коміку Зеленському довелося б хутко виїжджати з України, бо ігнорувати повістки він більше не зміг би. Проте. Дивним чином відстуність воєнного стану не завадила ЗСУ та МВС звільнити Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Костянтинівку, Дружківку, здійснити рейд 95-ї бригади російськими тилами від Дебальцева до Савур-Могили і на північ - до Лутугіно. Не завадила відсутність воєнного стану організовано вивести українські угрупування від східного кордону - з району Ізваріно - Довжанськ. Не завадила вона вийти з Хрящеватого, Лутугіна і Луганського аеропорту.
Чомусь єдине місце де невпровадження воєнного стану сильно завадило - це там де діяли підрозділи МВС міністра Авакова (добробати) і де командував генерал Хомчак - піднятий за Зеленського в начальники Генштабу і командувачі ЗСУ. Там, де рішення про операцію приймали в кабінеті Геннадія Корбана за участі журналіста Бутусова (неопитаних ТСК з цього приводу).
Але ці деталі ТСК Безуглої не цікавлять. Як не цікавить її чому в Україні вже померло два "Іловайська" за один день - через огидну боротьбу з пандемією КОВІД. Бо мета ТСК Безуглої не правду встановити. Її мета - відвернути увагу від справи "вагнерівців".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Во всех значительных вопросах
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах