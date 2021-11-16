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Байден тричі відхиляв санкції проти РФ через їхню недостатню жорсткість, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден тричі відхиляв санкції проти РФ через їхню недостатню жорсткість, - Politico

Президент США Джо Байден тричі відхиляв пакет санкцій щодо Росії, оскільки вважав запропоновані заходи недостатньо жорсткими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

"Коли чиновники Ради національної безпеки звернулися до президента Джо Байдена з пакетом санкцій, які мають бути запроваджені щодо Росії на початку цього року, він тричі відправляв їх назад", - повідомляє видання з посиланням на джерела.

Зазначається, що Байден не просив, щоб санкції "були каральнішими або завдавали шкоди російському народу".

Президент США хотів переконатися, що санкції були "розумними" і добре розробленими, щоб вони могли змінити поведінку Кремля.

Також читайте: Порошенко закликав до жорстких санкцій і посилення присутності союзників в Україні: Путін прискорює повзучу анексію окупованих територій Донбасу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Лучше бы трижды применили. С нарастающей жесткостью.
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16.11.2021 10:29
+11
Бідолашний, мабуть, так санкції ніколи і не введе. Бо відчуває таку неприязнь до РФії!
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16.11.2021 10:42
+8
совесть мешает Джо отключить SWIFT, хоть на недельку...
ведьтамжелюди
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16.11.2021 10:46
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Лучше бы трижды применили. С нарастающей жесткостью.
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16.11.2021 10:29 Відповісти
По итогам 2021 года товарооборот между Россией и США может достичь рекордных объемов, заявил вице-премьер Алексей Оверчук после визита в Вашингтон.
«У нас с января по июль товарооборот составил $19,8 млрд, и это рекордная цифра. Мы можем до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», - сказал он, добавив, что рост в этом году составил 40%.
Вице-премьер уточнил, что в Россию из США в основном ввозятся автомобили, летательные аппараты, электроника, из России на экспорт идут металлы и в целом сырьевые товары.
Так, за первые пять месяцев импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78%, импорт российских удобрений в США - на 35%, ввоз драгоценных и полудрагоценных металлов и камней - почти в полтора раза год к году.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/16/10/2021/616a3e269a79472fbd3a6598
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16.11.2021 10:38 Відповісти
это просто слова ?
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16.11.2021 10:39 Відповісти
Бідолашний, мабуть, так санкції ніколи і не введе. Бо відчуває таку неприязнь до РФії!
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16.11.2021 10:42 Відповісти
Какая развесистая лапша!
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16.11.2021 10:42 Відповісти
Лапоть ликовий! Йди валєжнік краще збирай. Зима близько.
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16.11.2021 11:33 Відповісти
совесть мешает Джо отключить SWIFT, хоть на недельку...
ведьтамжелюди
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16.11.2021 10:46 Відповісти
Он хотел санкций пожоще и потому не ввел их вообще.))
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16.11.2021 10:49 Відповісти
Трампісти-путіністи! Фас!

Вам же видніше з вашої Засранівки Мухосранського району, що та як треба робити американському президенту.
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16.11.2021 10:52 Відповісти
Дурочка, не хочешь зацицировать материалы суда, который сейчас идет в штатах над автором ахинеи, которую ты повторяешь?
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16.11.2021 11:08 Відповісти
Ти ще шо за хрін з гори? Вперше тебе бачу, дурачок рускагаварящій.
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16.11.2021 11:12 Відповісти
Тупорылая, твой переводчик глючит.
На литературном украинском - вуйко з полонины.
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16.11.2021 11:18 Відповісти
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16.11.2021 11:31 Відповісти
За 9 месяцев 2021 рост товарооборота составил рекордные 40%, вот это я понимаю жесткое давление со стороны США.
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16.11.2021 10:52 Відповісти
Что это за санкции которые "не наносят вред русскому народу"? Тогда зачем они вообще.
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16.11.2021 10:53 Відповісти
Джо ,при личной встрече с ***** в июне, дал ему полгода на что-то .
Наверно, чтобы через полгода **** нагнал опять армию к границам Украины ?
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16.11.2021 10:53 Відповісти
А шо Джо при при особистій зустрічі повинен був ху#ла придушити та сказати, що це не він, а серцевий напад?

ху#ло все одно свою армію нагнав би, а може через більш жорсткіши санкції зробив би це навмисно та розпочав справжній наступ на нас.
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16.11.2021 11:09 Відповісти
дед разошелся!
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16.11.2021 10:53 Відповісти
Сумління не завадило Сплячому Джо навіть "пристроїти" синка-наркомана в "Бурісму" обкрадати злиденних українців, у тут на кону сотні мільярдів доларів "поважних людей" однопартійців, що заробляють на торговлі з *****. До речі, республіканців серед "бізнесменів на крові" теж повно. США - це країна, де головне це ГРОШІ, а от у розмірі грошового кешу Україна набагато поступається Росії, тим паче **** на підкуп ніколи грошей не жалів, і купував навіть генералів, як того ж трампівського Флінна.
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16.11.2021 10:55 Відповісти
Имея зеленую соплю в качестве президента и наркомано-алкоголичное монобольшинство в Раде критиковать Байдена могут только 73% зебилоиды...
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16.11.2021 10:55 Відповісти
Не тільки. На Цензорі дуже багато кацапських ботів, які робили нам нерви перед виборами в Америці. Це дуже упороті трампісти, які роблять з нинішньої американської влади наших ворогів, а ще вони підробляють антиваксерами.
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16.11.2021 11:02 Відповісти
Байден веде себе по відношенню до Росії як типовий фігляр!
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16.11.2021 10:59 Відповісти
Он из-за сп-2 ничего не сделал, какие уж тут недостаточно жёсткие санкции.
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16.11.2021 11:01 Відповісти
Напоминает анекдот про "мои дети будут есть только шоколадные конфеты!"
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16.11.2021 11:17 Відповісти
А с чего вывод именно о такой мотивировке? Скорее дед Джо просто сопли жуёт.
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16.11.2021 11:18 Відповісти
Давно пора обращать внимание не на то кто что говорит,а на то что делают. Байден это СП2, Афганистан,беженцы заполонившие Европу,-все это было на руку только путлеру.и то что он не пропускает санкции против Росии может означать совсем не отсуствие жосткости,а работу снова таки на кремль.У нас народ выбирая ушами получил во власть кремлеского лазутчика, Грузию атакует такой же псевдопатриот,что кричит против кремля,а сам ходит в дружбанах у зевласти.
Байден громогласно поддерживал Украину и клеймил кацапию ,до тех пор пока не стал президентом.далее риторика изменилась ,уже 6 раз встечаться с ху-лом и расшаркиваться перед мировым маньяком,не то ждали от Байдена, потому что подставили уши под красивые лозунги.
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16.11.2021 13:00 Відповісти
Я с самого начала сказал, что он такой же болтун как и наш зе.
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16.11.2021 13:12 Відповісти
какой жёсткий джо. А вот Трамп всё налагал и налагал "мягкие" санкции.
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16.11.2021 16:23 Відповісти
Старий дементор Джо сказав Сі, що не визнає незалежності Тайваню, а визнає право КНР на Тайвань, аби був мир і злагода.
Завтра цей старий пердун визнає і право Московії на Україну. Примарна надія тільки на проукраїнських конгресменів.
Якщо ми, після цього не зможемо відбитися відординців, то будемо окуповані повністю, з втратою мови, історії культури, самобутності. А хто ж очолить нашу боротьбу проти агресора? Петро, який написав власноручно порялок виконання мінських домовленостей так, щойого виконати неможливо без втрати Донбасу. Чи шоумен Зеленський, для якого оловне подивитися в очі кремлівському пацюку?
Народе, готуємося до важкої кривавої війни.
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16.11.2021 18:10 Відповісти
Справжнісінький "козак", "животворящий" ідол українських бідоносектантів.

Іконок та патретиків не тулять вже давно чомусь.
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16.11.2021 19:26 Відповісти
Як при добудові північного потоку і великих цінах на нафту,москальщина розвалиться?
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16.11.2021 19:57 Відповісти
 
 