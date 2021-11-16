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Байден тричі відхиляв санкції проти РФ через їхню недостатню жорсткість, - Politico
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден тричі відхиляв пакет санкцій щодо Росії, оскільки вважав запропоновані заходи недостатньо жорсткими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.
"Коли чиновники Ради національної безпеки звернулися до президента Джо Байдена з пакетом санкцій, які мають бути запроваджені щодо Росії на початку цього року, він тричі відправляв їх назад", - повідомляє видання з посиланням на джерела.
Зазначається, що Байден не просив, щоб санкції "були каральнішими або завдавали шкоди російському народу".
Президент США хотів переконатися, що санкції були "розумними" і добре розробленими, щоб вони могли змінити поведінку Кремля.
Топ коментарі
+27 Владимир Иванец
показати весь коментар16.11.2021 10:29
+11 Атас Злой
показати весь коментар16.11.2021 10:42
+8 Andy Jumeirach
показати весь коментар16.11.2021 10:46
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«У нас с января по июль товарооборот составил $19,8 млрд, и это рекордная цифра. Мы можем до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», - сказал он, добавив, что рост в этом году составил 40%.
Вице-премьер уточнил, что в Россию из США в основном ввозятся автомобили, летательные аппараты, электроника, из России на экспорт идут металлы и в целом сырьевые товары.
Так, за первые пять месяцев импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78%, импорт российских удобрений в США - на 35%, ввоз драгоценных и полудрагоценных металлов и камней - почти в полтора раза год к году.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/16/10/2021/616a3e269a79472fbd3a6598
ведьтамжелюди
Вам же видніше з вашої Засранівки Мухосранського району, що та як треба робити американському президенту.
На литературном украинском - вуйко з полонины.
Наверно, чтобы через полгода **** нагнал опять армию к границам Украины ?
ху#ло все одно свою армію нагнав би, а може через більш жорсткіши санкції зробив би це навмисно та розпочав справжній наступ на нас.
Байден громогласно поддерживал Украину и клеймил кацапию ,до тех пор пока не стал президентом.далее риторика изменилась ,уже 6 раз встечаться с ху-лом и расшаркиваться перед мировым маньяком,не то ждали от Байдена, потому что подставили уши под красивые лозунги.
Завтра цей старий пердун визнає і право Московії на Україну. Примарна надія тільки на проукраїнських конгресменів.
Якщо ми, після цього не зможемо відбитися відординців, то будемо окуповані повністю, з втратою мови, історії культури, самобутності. А хто ж очолить нашу боротьбу проти агресора? Петро, який написав власноручно порялок виконання мінських домовленостей так, щойого виконати неможливо без втрати Донбасу. Чи шоумен Зеленський, для якого оловне подивитися в очі кремлівському пацюку?
Народе, готуємося до важкої кривавої війни.
Іконок та патретиків не тулять вже давно чомусь.