Байден тричі відхиляв санкції проти РФ через їхню недостатню жорсткість, - Politico

Президент США Джо Байден тричі відхиляв пакет санкцій щодо Росії, оскільки вважав запропоновані заходи недостатньо жорсткими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

"Коли чиновники Ради національної безпеки звернулися до президента Джо Байдена з пакетом санкцій, які мають бути запроваджені щодо Росії на початку цього року, він тричі відправляв їх назад", - повідомляє видання з посиланням на джерела.

Зазначається, що Байден не просив, щоб санкції "були каральнішими або завдавали шкоди російському народу".

Президент США хотів переконатися, що санкції були "розумними" і добре розробленими, щоб вони могли змінити поведінку Кремля.

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