За добу в Києві від COVID-19 померло 38 осіб, виявили 1481 новий випадок. Серед захворілих 102 дитини, - Кличко. КАРТА
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У Києві виявили за минулу добу 1481 хворого на коронавірус (загалом 280 788), померли 38 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворыли 847 жінок віком від 18 до 94 років, 532 чоловіки віком від 18 до 100 років, 52 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 50 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.
За добу зафіксовано 38 летальних випадків від вірусу (загалом 6946): 21 жінка від 36 до 85 років, 17 чоловіків від 50 до 100 років.
До лікарень столиці госпіталізували 223 хворих на коронавірус та 222 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
935 осіб подолали коронавірус (загалом 240 577).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (310), Оболонському (207) та в Святошинському (193).
Будь ласка, зачекайте...
Це натуральний фашизм .
Гітлер теж починав лише з гасел й пустих слів .
Повністю вакциновано
1 191 986
40,38 %
Закарпатська:
Повністю вакциновано
178 345
14,30 %
Івано-Франківська:
Повністю вакциновано
217 296
16,03 %
Для кого-то еще секрет от чего зависит статистика смертности от Ковида?
Комулятивний ефект вакцінації він десь з 65-70% починається .
Багато з антиваксів ствержує , мовляв я молодий й зроровий - то мовляв навіщо мені .
Але ж імунітет не завжи знає про такі зтвердження й інколи старий й хворий 75 років (це приклад з моєго особистого досвуту) переживає Ковід поза лікарні , а спотсмени в 30 років опитяються під ШВЛ .
Бо кожний вірус має свої особистості . Й крім того , важлива кількість вірусів , які "атакують" огранізм . Тому й 3 рази вакцинованні лікарі хотять як "космонавти" в захістних костюмах .
В країнах , де вакцинованно більше 65% там просто в рази меньше вірусів ...