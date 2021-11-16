За добу в Києві від COVID-19 померло 38 осіб, виявили 1481 новий випадок. Серед захворілих 102 дитини, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1481 хворого на коронавірус (загалом 280 788), померли 38 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворыли 847 жінок віком від 18 до 94 років, 532 чоловіки віком від 18 до 100 років, 52 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 50 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

За добу зафіксовано 38 летальних випадків від вірусу (загалом 6946): 21 жінка від 36 до 85 років, 17 чоловіків від 50 до 100 років.

До лікарень столиці госпіталізували 223 хворих на коронавірус та 222 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

935 осіб подолали коронавірус (загалом 240 577).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (310), Оболонському (207) та в Святошинському (193).