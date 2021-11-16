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Київ (13826) Кличко (2810) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Києві від COVID-19 померло 38 осіб, виявили 1481 новий випадок. Серед захворілих 102 дитини, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За добу в Києві від COVID-19 померло 38 осіб, виявили 1481 новий випадок. Серед захворілих 102 дитини, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1481 хворого на коронавірус (загалом 280 788), померли 38 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворыли 847 жінок віком від 18 до 94 років, 532 чоловіки віком від 18 до 100 років, 52 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 50 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

За добу зафіксовано 38 летальних випадків від вірусу (загалом 6946): 21 жінка від 36 до 85 років, 17 чоловіків від 50 до 100 років.

До лікарень столиці госпіталізували 223 хворих на коронавірус та 222 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

935 осіб подолали коронавірус (загалом 240 577).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (310), Оболонському (207) та в Святошинському (193).

За добу в Києві від COVID-19 померло 38 осіб, виявили 1481 новий випадок. Серед захворілих 102 дитини, - Кличко 01
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Я проклинаю агресивних антиваксів - це вбивці, які вбивають сусідів, старих та слабких.
Це натуральний фашизм .
Гітлер теж починав лише з гасел й пустих слів .
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16.11.2021 10:38 Відповісти
Киев:

Повністю вакци­новано
1 191 986
40,38 %

Закарпатська:

Повністю вакци­новано
178 345
14,30 %

Івано-Франківська:

Повністю вакци­новано
217 296
16,03 %

Для кого-то еще секрет от чего зависит статистика смертности от Ковида?
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16.11.2021 11:19 Відповісти
Як для столиці 40.38% це дуже мало .

Комулятивний ефект вакцінації він десь з 65-70% починається .

Багато з антиваксів ствержує , мовляв я молодий й зроровий - то мовляв навіщо мені .

Але ж імунітет не завжи знає про такі зтвердження й інколи старий й хворий 75 років (це приклад з моєго особистого досвуту) переживає Ковід поза лікарні , а спотсмени в 30 років опитяються під ШВЛ .

Бо кожний вірус має свої особистості . Й крім того , важлива кількість вірусів , які "атакують" огранізм . Тому й 3 рази вакцинованні лікарі хотять як "космонавти" в захістних костюмах .

В країнах , де вакцинованно більше 65% там просто в рази меньше вірусів ...
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16.11.2021 11:37 Відповісти
 
 