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Новини Політика України
16 314 100
Зеленський (17387) кумівство (18) Бігус (145)

"Братство кварталу": близько 30 осіб, пов'язаних з родиною Зеленських і "Кварталом 95", призначені на високі посади і стрімко розвивають кар'єри. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Попри обіцянки президента Володимира Зеленського не призначати на держпосади "армійських друзів і кумів", за час його президентства високі посади отримало близько трьох десятків людей, пов’язаних або з родиною самого Зеленського або ж зі студією "Квартал 95". Більше того, кар'єри цих осіб в державному секторі стрімко розвиваються.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info.

Читайте також: Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ 

Так, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах заступником керівника проєктного офісу "Укрзалізниці" став Олександр Вігліано, який до цього працював архітектором та, за інформацією журналістів, ніяк не був пов’язаний із залізницею.

Пояснень такому кар’єрному стрибку журналістам знайти не вдалося, але вдалося з’ясувати, що дружина Олександра Вігліано – Людмила – щонайменше з 2016 року співпрацює з ТОВ "Квартал 95". Окрім цього, Людмила Вігліано на початку 2019-го робила доволі щедру пожертву на рахунки тоді ще кандидата Володимира Зеленського. Жінка задонатила Зеленському 700 тисяч гривень на передвиборчу кампанію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми". ВIДЕО

Сам Вігліано в розмові з журналістами не зміг ствердно відповісти працює він нині в "Укрзалізниці" чи ні, посилаючись на умови контракту і наполягаючи на особистій зустрічі. Цікаво, що за даними джерел журналістів, Олександр Вігліано у 2021-му отримував в середньому від "Укрзалізниці" понад 200 тисяч гривень заробітної платні на місяць.

Щонайменше двох "своїх" людей Володимир Зеленський призначив в Антимонопольний комітет, який має слідкувати за тим, щоб великий бізнес (а насамперед це бізнес українських олігархів) не монополізував ринки. У вересні 2019-го сюди на посаду державної уповноваженої було призначено Ірину Копайгору. До цього жінка працювала на кафедрі правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту. Батько Копайгори – також викладач – раніше викладав самому Володимиру Зеленському.

Тоді ж у вересні у АМКУ прийшла і Ольга Піщанська, яка раніше працювала у великих приватних компаніях. Співпрацювала Піщанська, наприклад, і з бізнесом олігарха Ріната Ахметова. Цікаво, що сестра Ольги Піщанської Світлана – керівниця компанії, на яку записано італійську віллу родини Зеленських. Окрім цього, Світлана Піщанська також була серед донорів передвиборчої кампанії Зеленського, задонативши тоді ще кандидату 300 тисяч гривень.

Кар’єра Ольги Піщанської в АМКУ швидко розвивалася і нині жінка вже очолює орган. За словами редактора видання "Наші гроші" Юрія Ніколова, який слідкує за роботою Антимонопольного комітету, нині орган "підігрує" олігархічному бізнесу, накладаючи на компанії, що завинили, мізерні штрафи.

Кар’єру в Службі безпеки України зуміла збудувати і Анна Кучук. Вперше про її родину в медіа заговорили на початку 2019-го, коли чоловік Анни Дмитро передав кандидату Володимиру Зеленському 368 000 гривень пожертви. Гроші родина, за словами Анни, збирала на нове житло, але вирішила "інвестувати у зміни в країні". Анна Кучук на той момент працювала операціоністкою в банку "Глобус", де тоді були відкриті рахунки Володимира Зеленського, а в подальшому – партії "Слуга народу".

Вже наприкінці 2019-го Анна Кучук потрапила на роботу до Служби безпеки України – на посаду заступника начальника Центрального управління, нині ж очолює Апарат голови СБУ.

В силових органах вдалося суттєво просунутися на кар’єрній драбині і Олександру Пашкову. З початку 2000-х він працював на рядовій посаді в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Дружина Пашкова – Оксана – працює головною бухгалтеркою "Кварталу 95". Після перемоги Володимира Зеленського Пашкова спочатку призначили на посаду виконувача обов’язків керівника, а в подальшому – керівника Департаменту стратегічної розвідки. За словами головного редактора видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова, Пашков "перескочив" одразу декілька щаблів для отримання цієї посади і його кар’єрний ріст нічим, окрім важливої в "Кварталі 95" посадою дружини пояснити неможливо.

Чимало пов’язаних з президентською родиною і бізнесом через "Квартал 95", "Лігу Сміху" чи КВК людей у 2019-му стали народними депутатами від "Слуги народу". Цікаво, що представники цієї групи нардепів, за даними досліджень аналітиків, є "найбільш мовчазними нардепами" в плані виступів у парламенті. Вони також найохочіше в Раді підтримують законодавчі ініціативи Зеленського і найменше голосують "проти лінії партії". За роки роботи в парламенті колишні "кварталівці" і шоумени серйозно поліпшили свій матеріальний стан. Так, наприклад, родина "кварталівця" Олександра Кабанова, який на старті каденції орендував житло в Києві, нині придбала нову квартиру на дуже дорогій Оболонській набережній в Києві. Сам Кабанов після потрапляння в Раду придбав собі новий автомобіль "Ягуар", який, до слова, обирав прямо посеред парламентського засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кого я призначив з родичів?", - Зеленський відкинув всі претензії в кумівств під час призначення чиновників

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+53
А товариші армійці з якими Зеленський служив - призначені?
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16.11.2021 10:47
+37
Ну то ж ні разу не корупція! Ви ніхрена не розумієте, ЕТОСОВСЄМДРУГОЄ!!!
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16.11.2021 10:49
+35
Про що там блазень верещав на стадіоні? Аж виплигував з штанів.
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16.11.2021 10:55
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А товариші армійці з якими Зеленський служив - призначені?
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16.11.2021 10:47 Відповісти
Интересно зелень побьет рекорд ющенко к концу срока?
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16.11.2021 10:48 Відповісти
минус 5% точно будет, если уже не побил))
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16.11.2021 10:51 Відповісти
Даст Бог он побьёт рекорд Янека. По срокам. Побьёт и сдрыстнуть не сможет.
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16.11.2021 11:35 Відповісти
От таких как ты сметунрв бежать? Не смеши тапки рабиновичам и кивам.) Спокойно соберёт кассу и спокойно отвалит.Наш Лукаш и то Украине пользы в 100 раз больше....еврокотиков жирных палочкой уколол и шевелиться стали.А если аэрофлот и СП2 нагрузят санкциями.....то Орден не забудьте дать
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16.11.2021 12:21 Відповісти
смішно слухати коли пукають зебабувїнчики🤣🤣
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16.11.2021 12:25 Відповісти
Он не зебабуинчик, он ахфицер в звании подполковника вылизывающий зад своему колхозному фюреру.
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16.11.2021 12:57 Відповісти
Иди спать,пьяница.(
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16.11.2021 13:13 Відповісти
ти москаль напевно скломою обіжралося?🤣
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16.11.2021 16:49 Відповісти
Не не не, этого утырка считающего себя офицером, а по факту оно чмо служащее режиму колхозного фюрера и к офицерам имеющее такое же отношение, как московиты к славянам и ромы к Риму, родина щедро поит перебродившим на турецких дрожжах бЯрёзавым соком и кормит пайком от того же фюрера.
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16.11.2021 18:44 Відповісти
Ты выбрал ЗЕльца как куйло приказало,а я москаль?Да ты точно алкаш....или спать
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16.11.2021 19:04 Відповісти
Коли це україномовні українці голосували за ЗЕлупу рюськагаварящєго?У тебе навіть немає мізків щоб щось думати))Тільки такі як ти акакаяразніца можуть за малороса голосцвати.Ушльопок ватний.
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17.11.2021 09:32 Відповісти
ти і розмовляєш москальським язіком вата москальська.
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17.11.2021 09:33 Відповісти
Оооооо, Мойша, вы такі ўсплылі!

А я думаў, што вы, як афіцэр, застрэліліся. Але з вас афіцэр, як з лайна снарад, без гонару і сумлення.

Адкуль сумленне і тым больш гонар у мянта або канторскага! Вы які з гэтых дваіх? Дзе знікалі таварыш два маёры? Арабаў суправаджалі да мяжы Польшчы ці да мяжы Літвы? Мойша, вы ўжо выкінулі свае пагоны на памыйніцу, дзе ім самае месца, ці вы дакладна служыце свайму калгаснаму фюрару Луку?
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16.11.2021 12:35 Відповісти
И это говорит про честь дрЫщ который бздит в диван вместо Крым и лугандонию освобождать от кацапской нечисти.СЮР(((((
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16.11.2021 19:08 Відповісти
І гэта мне кажа маральны вырадак 26 гадоў які галасаваў за памыйнага паддурка і сёння
вылізваў дупу калгасніку і яго ўблюдачнаму кодлу і маскалям!
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16.11.2021 19:29 Відповісти
)) ты это зеркалу расскажи,дрЫщ...я ни разу не голосовал после 94....на лбу себе мастюху маркёром намалюй ....мой выбор был Зенон Позняк....во втором Кебич....я тогда умней тебя сейчас был(нескромно но честно)...а вот тебя продажного потешного лошка точно за гречку и сериалы покупали все время(кроме Порошенко)...И служил я Родине ВСЕГДА....это у тебя и зебиловза 1000 гривен принято.Просрать часть Родины и выбрать перестатьелять.Все у тебя дрЫща виноваты(беларусы особенно)....вайвайвай))
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16.11.2021 20:27 Відповісти
Я не я і хата не мая. Цяпер у вас гэта модна казаць.
И не Родине и народу вы служили а Луке и его выводку ублюдков. Верай і праўдай служыў за юды грошы.
А частку акупаванай, тваім новым гаспадаром, нашай зямлі мы вернем, таварыш два маёры.
А вось вас і вашу сям'ю ваш гаспадар Сашка прадаў як быдла новаму гаспадару. Прадаў ЯК СКОТ БЯСПЕЧНЫ.
Так, што новы ў вас зараз пан. Служыце яму дакладна, як старому служылі, халоп, і тады ён можа вас таварышам тры маёры зробіць.
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16.11.2021 20:44 Відповісти
В Крыму предали почти все кроме Крымских Татар.....в лугандонии только фанаты Шахтеры патриотами оказались....в апреле 2019 73% таких как ОДИННАРОД выбрали колени перед куйло и перестать стрелять...МИР не видел столько предателей коллаборантов за всю историю...ПОЗОРИЩЕ
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16.11.2021 21:34 Відповісти
Хто б мне гэта не казаў, пра ганьбу, толькі не прададзены, Лукой маскалям, з усёй сваёй сям'ёй, пакорлівы халоп. Толькі на ўкраінскім сайце вы можаце адважна свой рот адкрываць, а ў сваім чумным бараку з шыльдай "федэральная акруга Парашнай Педэрацыі "Беларусь" вы сваю мову прыпаркавалі ў сябе ў срацы і дастаеце яго толькі для таго, каб аблізаць сракі Лукі і яго трох ублюдкаў .А з нядаўніх часоў і сына прыбіральшчыцы сарціраў ленінградскага завода ад лайна пралетарыяту і вахцёра таго ж завода Вовы Ху.. ла з маскалём.
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17.11.2021 12:48 Відповісти
********* Беларусь?( фуууу......как же от тебя рязанской конюшней завоняло ......это твоя мечта русишшвайне.....тебя видно кива под музыку басты в зеборделе плохо удовлетворил,терпила ты диванная.......когда зелю на Ростов.....борцун ты в загоне..))
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17.11.2021 13:19 Відповісти
Я бачу, што вы, халоп пакорлівы, зноў выцягнулі сваю мову з сраки
свайго пана Лукі і "храбра" тут размаўляеце. Яно і зразумела, у сябе то дома
вы сваю мову трымаеце ў сваёй срацы, а то вам пан то ваш яго пакараціць.
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17.11.2021 13:45 Відповісти
Вот скажи,свинорус дрЫсливый....почему у вас принято людей и страны оскорблять?( Ты лапоть хоть раз видел чтобы беларусы Украину оскорбили? Родина никогда не виновата что такие зебилы и гребникак ты в ней родились...
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17.11.2021 18:53 Відповісти
Вы ці сцяг зменіце ў сябе на парашны Уласаўскі трыкалор або на беларускай мове пішыце. А то як то смешна выглядаеце, сцяг неіснуючай ужо краіны, а пішыце выключна на рускай. А на рахунак якой краіны вы кажаце за абразу?
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17.11.2021 19:59 Відповісти
Свінарус? Гэта вы да сына свайго звяртаецеся, халоп прададзены панам Сашкам царку Ваўку, як быдла пакорлівае?
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17.11.2021 20:00 Відповісти
На правду обижаться глупо.Только свинорусы дрысливое как ты,ярики голодные и забугорные дрЫщи псевдоамеры типа карамурзатого могут оскорблять целые народы и страны....в инете конечно.Вы и сливные бачки ********* одного Х дети...СВИНТУСЫ ГРАНДИОЗУСЫ.....и это не я сказал о вас....а наш гений слова Кандрат Крапива.Вокак
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17.11.2021 20:09 Відповісти
Самі то зразумелі, што тут на расейскай мове наваялі? Яшчэ раз пытаю, улічваючы тое, што вы размаўляеце аддаеце перавагу толькі на мове свінарусаў, а беларускую ігнаруеце цалкам, - пра абразу якой краіны вы тут кажаце, таварыш мянтоўскіх два маёры?
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17.11.2021 20:18 Відповісти
Ах так, зусім забыўся. Я з вамі цалкам згодзен, што на праўду крыўдзіцца не трэба. Але чаму вы на яе крыўдзіцеся.
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17.11.2021 20:34 Відповісти
Ну то ж ні разу не корупція! Ви ніхрена не розумієте, ЕТОСОВСЄМДРУГОЄ!!!
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16.11.2021 10:49 Відповісти
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16.11.2021 20:21 Відповісти
И никакого кумовства ( по причине полного обрезания )
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16.11.2021 10:49 Відповісти
А у іудеїв куми бувають???
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16.11.2021 12:35 Відповісти
шо, виходить що зебили вибрали у 2019-му
казино, у офшорной зоні
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16.11.2021 10:51 Відповісти
Ахах, хуже не будет, дайте ему есчо 100 дней, на второй срок этого молодца
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16.11.2021 10:52 Відповісти
Кумівства не буде. Так, зебіли?
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16.11.2021 10:52 Відповісти
"НІ кумовству!" - ©. Найвеличніший лідер **********
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16.11.2021 10:53 Відповісти
Про що там блазень верещав на стадіоні? Аж виплигував з штанів.
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16.11.2021 10:55 Відповісти
Хахаха- відповідь на це питання можеш прочитати з ремінця сумки лисого льохи прямо на цьому фото😂🤣
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16.11.2021 14:19 Відповісти
Що написали йому - те й верещав. А як би сам казав, то почули б таке: "збудуємо літак і полетим усіх бамбить)
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16.11.2021 14:38 Відповісти
Навіть підписали, щоб знав, що це "його вАпроси".

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16.11.2021 15:56 Відповісти
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16.11.2021 10:55 Відповісти
Він виконав цю обіцянку, бо армійських друзів не має (не служив ні дня), а також не має кумів (у євреїв їх не буває). А щодо 95 кварталу та то таке... Ви не розумієте, це зовсім інше, Ленка ж казала.
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16.11.2021 10:59 Відповісти
Ну шо ви причепились до бубочки. Він же на стадіоні чьотко говорив про кума генпрокурора. Хто в нас генпрокурор? Прально, не кум а кума. Які тепер питання.
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16.11.2021 11:11 Відповісти
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16.11.2021 11:37 Відповісти
Видимо, зе сейчас пошел ва банк, провалы и разоблачения по всем позициям, чтобы это скрыть, он раздает награды и стипендии, и путлер не спроста на поготове, сейчас надо срочно перекрыть границу с паРашей, чтобы офшорн ик не сбежал.
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16.11.2021 11:21 Відповісти
Охрана Бени не выпустит!
Козел отпущения для "мудрого нарида" нужен,с "прикрим самогубством" конечно!
Писал такое еще в марте 2019!
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16.11.2021 11:41 Відповісти
А як на стадіоні співав, мерзота....
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16.11.2021 11:21 Відповісти
А кто-то ему поверил
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16.11.2021 11:31 Відповісти
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16.11.2021 11:30 Відповісти
А споёмте-ка песню про мудрый народ!
Других ответов у меня нет.
И почему к власти должны были бы прийти люди лучше "плохой" команды Порошенко я не знаю.
И почему новые лица Кабмина должны быть лучше команды Гройсмана -- я тоже не знаю.
Мудрый народ 2,5 года назад выбрал себе будущее.
имхо.
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16.11.2021 11:33 Відповісти
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16.11.2021 11:34 Відповісти
Та то такэ. Зато будет весело, как сказал "мудрий нарід"
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16.11.2021 11:35 Відповісти
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16.11.2021 11:35 Відповісти
ну и шо ? покажите кто из них приходится Вовке кумом . а то шо среди нет его армейских друзей это зуб даю . все обещания выполнены . какие претензии ? правда зебилы ?
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16.11.2021 11:35 Відповісти
Ну не кумовья,а только сваты!
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16.11.2021 11:36 Відповісти
и ни одного серлеща-люсиарестович в топике. некому величайшего защитить
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16.11.2021 11:40 Відповісти
Не быстро карьеры разваливаются а вовремья уходят чтоб не найти концов и виновников.За время правления ЗЕ столько поменялось министров что и счета уже нету и никто ни одного не обвинил в развале Украины и экономики.Новые все зваливают на попередников которые все отрицают и обвиняют действующих.За то за короткое время попередники из квартальщиков сделались долларовыми миллионерами.
И концы в воду.
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16.11.2021 11:41 Відповісти
Порошенко коварен. Строит козни постоянно.))
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16.11.2021 11:46 Відповісти
и когда он только бухать успевает?))))))) и ср*ть всем зелебобам... в щи ))))))
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16.11.2021 20:27 Відповісти
Так це не випущена в прокат третя частина серіалу "Слуга народу"
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Вони , на сцені, "грали" самих себе. А зараз просто самі, які й є. Нормальні хлопці, а їх було мало, пішли звідти (95 квартал) на самому початку.
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16.11.2021 11:49 Відповісти
В 2019 бувша прибиральниця зі студії Кварталу розповідала що кожен ранок Зеленський починав з того що гучно вмикав гім РФ.
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16.11.2021 12:23 Відповісти
он(вова) вам лохам нічьо нє должен! тє кому он бил должен або при посаді, або при баблі
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16.11.2021 11:52 Відповісти
95 й квартал захватил власть в стране в 2019. И судя по всему - очень надолго..Как никак,73% напрочь отвергли власть вора шапок у корреспонденток,крупного военспеца,обещавшего АТО закончить за неделю,по тыще в день нашим защитникам.Сейчас крепко наступает на пятки объединненая в своей ненависти к Президенту Украины 5я колонна. Явная и латентная,но очень древняя, типа Шайтановых.Однако лохов водить очень трудно,хоть и ботва старается.
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16.11.2021 11:55 Відповісти
болєзний, що сказати хотів? Зеленський найвеличніший? так я і так знаю
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16.11.2021 17:58 Відповісти
Надеюсь все знают притчу про три конверта для преемника на руководящей должности. Так вот зеленский начал пользоваться первым с первого дня, а сейчас уже одновременно выполняет указания из второго. Скорого дойдет очередь до последнего!
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16.11.2021 11:58 Відповісти
уРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!
Эй, зЭбилы обдроченые, не стесняемся, становимся в шеренгу и громко кричим - уРРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ.
фофа нашэ фсЁ!!!
Только бы не Порошенко, ***, мрази вонючие.
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16.11.2021 11:58 Відповісти
Не переживай, одного нет и теперь будем кричать, лишь бы не Вова. Заслужили оба.
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16.11.2021 12:10 Відповісти
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16.11.2021 12:06 Відповісти
ОПГ "95 квартал"...
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16.11.2021 12:18 Відповісти
Яники також розвивали кар'єри, а потім де вони поділись?
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16.11.2021 12:28 Відповісти
Різниця в тому, що яники планували залишити владу в Україні своїм дітям і онукам, а нинішні зелені живуть одним днем і прагнуть хапнути якнайбільше поки цей день не скінчився.
А так дійсно, що яники, що зелені опиняться на смітнику історії.
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16.11.2021 14:23 Відповісти
А столько было громких слов когда кричал на стадионе, хотя чему я удивляюсь он же актёр. Вот и играл роль, а не был искренним. думаю к концу его каденции рейтинг будет где то 15% максимум, позорище а было 73%. Это же надо быть таким ушлёпком чтоб обгадится, жидко
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16.11.2021 12:28 Відповісти
ЗеЛупа дуже творча істота ,генітальніший пісюаніст світу !!!)))На цю істоту з якого боку не подивишся, то все анус.
В офісі зібрався самий великий і бридкий непотріб - проститути, зрадники, поліцаї, малороси, совкодрочери, офшорники, вбивці майданівців, наркомани і ні одного ветерана війни і патріота.
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16.11.2021 12:32 Відповісти
СЛУГА НАРОДА ПРИЗНАЛСЯ: ЗИМОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СНЕСУТ!
https://www.youtube.com/watch?v=tEMuFrBRf20
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16.11.2021 13:07 Відповісти
Єтодругоє!
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16.11.2021 13:12 Відповісти
Поставил на высокие посты не профессионалов, не патриотов Украины, не ветеранов АТО, не опытных руководителей, а "друзей", "знакомых", "знакомых знакомых" и просто проходимцев, мошенников, воров и бандитов, которые ему задницу лизали. Результат их "деятельности" уже видно невооруженным глазом. Ганьба!
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16.11.2021 13:16 Відповісти
А хіба у когось були сумніви, шо вся клоунська шобла буде рвати, поки є можливість?
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16.11.2021 13:20 Відповісти
а 73% повірили
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16.11.2021 14:04 Відповісти
Вот и я постоянно думаю об одном - неужели у нас в Украине 73% населения евреи??? У меня очень много приятелей и просто знакомых и коллег евреи - и среди одноклассников по средней школе на Подоле в Киеве, и среди однокурсников по киевполитеху и среди коллег по работе и среди соседей. Сразу после выборов (мне было интересно я за зельца не голосовал, не мой типаж) я провёл своеобразный приховано-ненавязчивый опрос , оказывается абсолютно все мои знакомые евреи голосовали исключительно за зеленского. Одноклассник Даня, напившись со мной пятничного пивка , пояснил мне что украинским евреям важно было доказать, что еврей президент это возможно!!!
Сейчас когда я их спрашиваю - ну и как мол оправдал чувак ваши надежды и чаяния? Большинство кривится и уходит от ответа переводя стрелы на другие темы. Справедливости ради скажу, что некоторые отвечают, что ему мол не дают, он хочет а ему тупо не дают!!! Ось така фігня малята!!! Лично я считаю, что президентом Украины должен быть только этнический украинец , никакне связанный с бизнесом и с олигархами!!!
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16.11.2021 14:58 Відповісти
"...он хочет а ему тупо не дают..." )))) трагедия
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16.11.2021 15:50 Відповісти
Етнічне походження - то таке. Ти ж не будеш вимагати родословну у кожного, щоб довести арійське походження? Основний критерій при виборі на високі посади повинен бути патріотизм (не на словах, а доведений справами за останній 10 років) і високі ділові і моральні якості, теж доведені життям. Зеля і 95 квартал роками насміхався над українцями і очільниками української держави, багато з яких є патріотами і успішними керівниками. Він плазував перед путіним і рашкою ще в 2014 році. У Зелі патріотизму -нуль, участь в державотворенні-нуль, високі моральні якості-нуль. Але його вибирають українці із рекордним рахунком. Ну і хто винен ? Справа не в євреях (у мене маса євреїв патріотів України, які не голосували за Зе), а справа в українському народі, який ще тільки формується. Завтра за обіцянку дешевого газу будуть цілуватися з кацапами і прославляти )(уйла як сьогодні облизують цього пройдоху. Оце сумно і страшно
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16.11.2021 18:19 Відповісти
ну, после такого преЗЕдентства, следующая после них власть просто обязана внести в Конституцию правку, что быть избранными в стране могут быть все граждане кроме евреев.
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16.11.2021 16:22 Відповісти
Где апологеты пришествия голобородька?
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16.11.2021 14:16 Відповісти
Обіцяв же не призначати армійських друзів і виконав обіцянку - жодного не призначив!
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16.11.2021 14:19 Відповісти
Лейтенант Баканов, раднык арестович, монастырский - вот его теперешние армейские друзья… все при званиях и при орденах…
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16.11.2021 15:03 Відповісти
Ох і насміємося кровавими сльозами через цих юмористів.
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16.11.2021 15:42 Відповісти
вот жеж зрада. а надо было, чтоб родственники папердеников и дальше жировали.
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16.11.2021 16:22 Відповісти
бихус не тот пид@р@с из-кторого Порошенко кровавый барыга и буббочка стало ************ ?
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16.11.2021 16:22 Відповісти
Главное что не кумовья...
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16.11.2021 16:38 Відповісти
маленьке, злобне, брехливе чмо- президент великої європейської держави. Яка стидоба і ганьбище
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16.11.2021 18:22 Відповісти
"Ви не понимаєте - єто другоє". (с.)
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16.11.2021 20:03 Відповісти
Смотреть на эту харю уже не могу. Сволочь лицемерная.
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16.11.2021 20:27 Відповісти
жабы....ау-у! ну хоть кто-то квакнет что-то ???
Олег Петрович??? ну где жеж Вы? тут ваше идалище в гофно макают... (заслуженно между прочим)
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16.11.2021 20:30 Відповісти
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16.11.2021 20:32 Відповісти
Що там нєлох колись верещав про кумовство? Тварюка...
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16.11.2021 20:38 Відповісти
Цікаво, а камеру в СІЗО їм теж виділять комунальну, на 30 душ, чи будуть обживати одиночки з усіма зручностями, які для них і для себе приготовив міністр Малюська...
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16.11.2021 20:39 Відповісти
 
 