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ДТП (4208) Київська область (3131) Слуга народу (2544)

"Слуга народу" Ковальов на Мерседесі майже за $100 тисяч на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП на Київщині. Парламентаря госпіталізували до лікарні з травмами. Перевірка на алкоголь нардепа дала негативний результат.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст, автор проєкту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже схоже на те, що водій Mercedes-Benz S 560 їхав із такою швидкістю, що не встиг загальмувати перед фурою, яка розверталася. Але далі – робота слідчих. За кермом "мерса" був Ковальов Олексій Іванович 1989 р.н., член партії "Слуга народу", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, попередній діагноз у постраждалого нардепа: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап’ястку, забиття колінного суглобу.

Перевірка на алкоголь нардепа дала негативний результат.

Андріюк зазначив, що Mercedes-Benz S 560 2018 року випуску відсутній в декларації нардепа Ковальова. Таке авто станом на сьогодні коштує близько $87 000.

Про ДТП повідомляла також Національна поліція.

"15 листопада о 10.50 на автодорозі Київ- Одеса поблизу повороту на село Хлепче трапилось зіткнення між вантажним автомобілем "MAN" під керуванням 52-річного водія та автомобілем " Mercedes-Benz" під керуванням 32-річного чоловіка.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля "Mercedes-Benz" отримав численні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізовано до Білоцерківської лікарні для надання медичної допомоги", - розповіли в поліції.

Речниця фракції Юлія Палійчук в Telegram повідомила, що наразі конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної.

"Інцидент трапився в місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність", - йдеться в повідомленні.

За словами Палійчук, з власної ініціативи Ковальов здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин, щоб зняти в подальшому будь-які маніпуляції стосовно цього інциденту. Результати показали, що алкоголю, чи наркотичних речовин в крові депутата не виявлено.

"Стосовно автомобіля, в якому перебував Олексій Ковальов, то він перебуває в користуванні народного депутата. Інформація про це буде вказана ним у декларації про доходи за 2021 рік, яка, відповідно до вимог закону, подається в першій половині наступного року", - додала речниця "Слуги народу".

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Пізніше стало відомо, що "слугу народу" Олексія Ковальова, після ДТП на Одеській трасі (поворот на село Хлепча), госпіталізували до Білоцерківської міської клінічної лікарні з чисельними травмами.

Наразі медиками встановлюється ступінь травм та діагнози. За попередніми даними, народний депутат госпіталізований з діагнозами: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма променевого лівого запястку.

Крім того, стало відомо що іншим учасником ДТП, який був за кермом вантажівки МАН КА 7202 ВК, є громадянин Шіянов.

Слуга народу Ковальов на Мерседесі майже за $100 тисяч на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму 01
Слуга народу Ковальов на Мерседесі майже за $100 тисяч на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму 02
Слуга народу Ковальов на Мерседесі майже за $100 тисяч на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму 03
Слуга народу Ковальов на Мерседесі майже за $100 тисяч на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
лось тупой.... хорошо что без жертв (лося в счет не берем)
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16.11.2021 10:52
+37
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16.11.2021 11:14
+36
Жаль что выжил ублюдок. Он соучастник развала страны, зелёной шоблой.
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16.11.2021 10:58
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Народний депутат рухався, як воно вважає, по головній злітній смузі і мав перевагу на зліт.
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16.11.2021 17:44 Відповісти
И почему-то мне совсем не грустно...
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16.11.2021 18:07 Відповісти
Бог дав -- Бон і забрав (мерсика ). От вже і декларувати немає що... І навіщо ці подушки безпеки спрацювали ?..
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16.11.2021 18:16 Відповісти
В этой новости прекрасно все, кроме одного : - " - 1враг"....живучее падло
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16.11.2021 18:26 Відповісти
член СН в момент зіткнення думав про долю Зеленського . .. . і тому цей ДТП йому нічого не вартує. ..
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16.11.2021 18:30 Відповісти
Мда-а-а-а....Это человека можно наБебать, а законы физики не наБебешь. Как-то не доходит это до наших МожновладцЫв))). Только через травму головы, по-видимому, проходит обучение....
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16.11.2021 18:37 Відповісти
За словами журналіста, попередній діагноз у постраждалого нардепа: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап'ястку, забиття колінного суглобу.

Джерело: https://censor.net/ua/n3299717

Із важливого закрита травма лівого променевого зап'ястку, забиття колінного суглобу, в цілому депутат цілий та справний для роботи в сесійній залі, функціонал не постраждав.
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16.11.2021 18:54 Відповісти
Та щоб ви замерзли ,Вся Вінницька область так бігла голосувати за дурбеликів ,аж п,яти летіли,то чого ж Ви бастуєте,де Ваші мізки були мабуть на бігборд вилетіли,
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16.11.2021 18:55 Відповісти
Шановна Галино!
Повірте мені, що голосування за зЕ на виборах Президента було обумовлене застосуванням 25 кадру від фсб рф на проросійських каналах телебачення в Україні. Причому, в 25 кадрі містився заклик голосувати не за зЕ, а проти П.Порошенка. Думаю, що це зіграло вирішальну роль у результатах виборів. Тому їхні мізки і опинилися на білбордах. А тепер чверті зЕботів не хочеться визнавати свою дурість! Шкода...
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16.11.2021 21:59 Відповісти
у нас тут (місцеві боти) на такі новини кажуть -- "ніщеброди, не заздріть"....
(я просто цитую, думку не поділяю).
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16.11.2021 21:09 Відповісти
а что такое "величезна швидкість"?
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16.11.2021 21:21 Відповісти
Дайош ВЕЛИКЕ РОЗБИВНИЦТВО зелених богазабородувхопивших тварюк!
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16.11.2021 21:25 Відповісти
щось не сходиться
-черпну травму.Яка мозгова? Звідки?
А мерт на "туалєтниє дєньгі" кипив??
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17.11.2021 08:09 Відповісти
просто в нього є череп, а мозків немає. Тому таке і формулювання.
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17.11.2021 09:29 Відповісти
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