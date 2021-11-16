"Слуга народу" Ковальов на Мерседесі майже за $100 тисяч на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов потрапив у ДТП на Київщині. Парламентаря госпіталізували до лікарні з травмами. Перевірка на алкоголь нардепа дала негативний результат.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст, автор проєкту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк, інформує Цензор.НЕТ.

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"Дуже схоже на те, що водій Mercedes-Benz S 560 їхав із такою швидкістю, що не встиг загальмувати перед фурою, яка розверталася. Але далі – робота слідчих. За кермом "мерса" був Ковальов Олексій Іванович 1989 р.н., член партії "Слуга народу", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, попередній діагноз у постраждалого нардепа: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап’ястку, забиття колінного суглобу.

Перевірка на алкоголь нардепа дала негативний результат.

Андріюк зазначив, що Mercedes-Benz S 560 2018 року випуску відсутній в декларації нардепа Ковальова. Таке авто станом на сьогодні коштує близько $87 000.

Про ДТП повідомляла також Національна поліція.

"15 листопада о 10.50 на автодорозі Київ- Одеса поблизу повороту на село Хлепче трапилось зіткнення між вантажним автомобілем "MAN" під керуванням 52-річного водія та автомобілем " Mercedes-Benz" під керуванням 32-річного чоловіка.

Внаслідок автопригоди водій автомобіля "Mercedes-Benz" отримав численні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізовано до Білоцерківської лікарні для надання медичної допомоги", - розповіли в поліції.

Речниця фракції Юлія Палійчук в Telegram повідомила, що наразі конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної.

"Інцидент трапився в місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність", - йдеться в повідомленні.

За словами Палійчук, з власної ініціативи Ковальов здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин, щоб зняти в подальшому будь-які маніпуляції стосовно цього інциденту. Результати показали, що алкоголю, чи наркотичних речовин в крові депутата не виявлено.

"Стосовно автомобіля, в якому перебував Олексій Ковальов, то він перебуває в користуванні народного депутата. Інформація про це буде вказана ним у декларації про доходи за 2021 рік, яка, відповідно до вимог закону, подається в першій половині наступного року", - додала речниця "Слуги народу".

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Пізніше стало відомо, що "слугу народу" Олексія Ковальова, після ДТП на Одеській трасі (поворот на село Хлепча), госпіталізували до Білоцерківської міської клінічної лікарні з чисельними травмами.

Наразі медиками встановлюється ступінь травм та діагнози. За попередніми даними, народний депутат госпіталізований з діагнозами: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма променевого лівого запястку.

Крім того, стало відомо що іншим учасником ДТП, який був за кермом вантажівки МАН КА 7202 ВК, є громадянин Шіянов.







