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Новини Політика України
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ВР (11722) мандат (127) Разумков Дмитро (1449) Слуга народу (2544) Офіс Президента (1745)

Разумков про можливе позбавлення мандата: На з’їзді "Слуги народу" це не розглядали – злякалися того, як це сприйматиме суспільство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про можливе позбавлення мандата: На з’їзді

Вчора на з’їзді "Слуги народу" не розглядали питання позбавлення Дмитра Разумкова мандата, тому що злякалися.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам колишній спікер ВР Дмитро Разумков.

"Злякалися результатів того, як це буде сприйматися. Суспільство завжди погано, особливо останнім часом, реагує на несправедливість, яка відбувається в державі з різних напрямків", - наголосив він.

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Зі слів нардепа, впродовж двох тижнів в Офісі Президента "топтемою було забирати чи не забирати мандат у Разумкова", про що розповідають навіть учасники нарад в ОП.

"Але питання не в мандаті, не в мені, а в тому, що сьогодні перед державою стоїть багато викликів: коронакриза (у нас сьогодні, на жаль, знову антирекорд з кількості померлих від COVID-19), у нас спостерігаються технічні відключення електрики в областях, у нас війна та інші проблеми, - вони повинні стояти на порядку денному керівництва Офісу Президента та й президента, а коли головною темою на два тижні стає чи забирати в позазаконний спосіб мандат, або не робити цього – то це точно не державницька позиція", - додав політик.
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Топ коментарі
+4
вова и дима... где-то это уже было
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16.11.2021 10:55
+1
разводи и властвуй... где-то это уже было
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16.11.2021 10:59
+1
Та перестань жабоокий, Ахмэтка то не є сіспільство.
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16.11.2021 11:00
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вова и дима... где-то это уже было
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16.11.2021 10:55 Відповісти
разводи и властвуй... где-то это уже было
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16.11.2021 10:59 Відповісти
Та перестань жабоокий, Ахмэтка то не є сіспільство.
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16.11.2021 11:00 Відповісти
Ляльководи не веліли, ось і не розглядали.
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16.11.2021 11:00 Відповісти
Дима потихеньку перетворюється на Ківу-2.
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16.11.2021 11:00 Відповісти
Схоже, що ще один "гетьман" віліз...
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16.11.2021 11:01 Відповісти
димасик, обществу похер на тебя и на твой МАНДАт.
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16.11.2021 11:13 Відповісти
Разумков опередил Порошенко по количеству ежедневных упоминаний на Цензоре.
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16.11.2021 11:32 Відповісти
Не так! Ахметов опередил Порошенко..))
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16.11.2021 11:34 Відповісти
обществу насрать на тебя) все вы одинаковые
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16.11.2021 11:35 Відповісти
 
 