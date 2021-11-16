Разумков про можливе позбавлення мандата: На з’їзді "Слуги народу" це не розглядали – злякалися того, як це сприйматиме суспільство
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Вчора на з’їзді "Слуги народу" не розглядали питання позбавлення Дмитра Разумкова мандата, тому що злякалися.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам колишній спікер ВР Дмитро Разумков.
"Злякалися результатів того, як це буде сприйматися. Суспільство завжди погано, особливо останнім часом, реагує на несправедливість, яка відбувається в державі з різних напрямків", - наголосив він.
Зі слів нардепа, впродовж двох тижнів в Офісі Президента "топтемою було забирати чи не забирати мандат у Разумкова", про що розповідають навіть учасники нарад в ОП.
"Але питання не в мандаті, не в мені, а в тому, що сьогодні перед державою стоїть багато викликів: коронакриза (у нас сьогодні, на жаль, знову антирекорд з кількості померлих від COVID-19), у нас спостерігаються технічні відключення електрики в областях, у нас війна та інші проблеми, - вони повинні стояти на порядку денному керівництва Офісу Президента та й президента, а коли головною темою на два тижні стає чи забирати в позазаконний спосіб мандат, або не робити цього – то це точно не державницька позиція", - додав політик.
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