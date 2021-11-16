Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента
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Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що українцям потрібно надати можливість обирати, куди витратити 1000 грн, обіцяну президентом Володимиром Зеленським для вакцинованих громадян.
Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що потрібно підтримувати людей в ковід, а витрачати 1000 грн на те, щоб вони могли піти в музей, це - нелогічно", - наголосив депутат.
За словами Разумкова, витрачання коштів на підтримку креативних індустрій - це погана технологія.
"Людям 1000 грн точно була б не зайвою, але для багатьох громадян піти в кіно, спортзали чи музей, це - велика розкіш, тому що людям дуже часто не вистачає на елементарні потреби, вони цю тисячу могли б витратити сюди", - додав він.
Відповідаючи на запитання, чи не є така ініціатива президента спробою реанімувати свій рейтинг, Разумков зазначив: "Це не реанімує рейтингу президента, думаю, це і надалі ховатиме його рейтинг".
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕлёных?
каждому?..
Щось таке вже було.
Тепер будуть "Скоти"....
Народу подобається обирати такі серіали. Попит породжує пропозиції.
Вже зараз у другому турі Порох легко виграє у ВаЗеліна.
Гречка - 4.8грн.
Пачка масла - 5грн.
Олія 1 літр - 11грн
Цукор - 3.8грн
Цибуля, буряк - 3грн
Капуста - 1.5грн
Ковбаса - 20грн
10 яєць - 7грн
Сир - 30-40грн.
І прочая, прочая.
ФАК95 зебилу!
1. Либо у зеленского пиар настолько отупел за последние годы (от прилива такого бабла всякое случаеться) что подобную хрень влил в уши вовы.
2.Либо вова сам придумал эту дичь.
И тот и тот вариант говорят об одном- зелень земли не чувствует и потерял грани реальности, он просто .....ся за эти два года.Деньги и власть сделали из него ублюдка.
-Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседей собрал.)))