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Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента

Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що українцям потрібно надати можливість обирати, куди витратити 1000 грн, обіцяну президентом Володимиром Зеленським для вакцинованих громадян.

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що потрібно підтримувати людей в ковід, а витрачати 1000 грн на те, щоб вони могли піти в музей, це - нелогічно", - наголосив депутат.

За словами Разумкова, витрачання коштів на підтримку креативних індустрій - це погана технологія.

"Людям 1000 грн точно була б не зайвою, але для багатьох громадян піти в кіно, спортзали чи музей, це - велика розкіш, тому що людям дуже часто не вистачає на елементарні потреби, вони цю тисячу могли б витратити сюди", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не є така ініціатива президента спробою реанімувати свій рейтинг, Разумков зазначив: "Це не реанімує рейтингу президента, думаю, це і надалі ховатиме його рейтинг".

Читайте також: Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Ето вообще маразм. Во время пандемии давать деньги чтобы люди шли в кино и театры заражать друг друга. Вместо того чтобы дать людям хоть бы пенсам пайки чтобы сидели дома.
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16.11.2021 11:02
+14
найвеличниший в своей жизни ничего кроме шоубиза и хайпа не знал и не знает, поэтом и идеи такие дурные
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16.11.2021 11:08
+11
так а що брати? гроші віртуальні, витратити їх можна на квитки на концерт кварталу))
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16.11.2021 11:12
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Ето вообще маразм. Во время пандемии давать деньги чтобы люди шли в кино и театры заражать друг друга. Вместо того чтобы дать людям хоть бы пенсам пайки чтобы сидели дома.
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16.11.2021 11:02 Відповісти
Дають - бери, а б'ють - тікай.
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16.11.2021 11:05 Відповісти
так а що брати? гроші віртуальні, витратити їх можна на квитки на концерт кварталу))
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16.11.2021 11:12 Відповісти
Так кому дают? Я ни в театры ни в кино не хожу как и мои родители. Как думаю 90% украинцев которые привиты потому что боятся заболеть и не посещают людные закрытые помещения.
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16.11.2021 11:15 Відповісти
Так прививаются как раз для того чтобы жить нормальной жизнью. И эти выплаты, как я понял, можно будет "отоварить" и следующим летом. Я, например, не против съездить летом в Карпаты. Как раз 1000 грн. хватило бы на дорогу. Может до весны этот вирус нами нажрется и заживем, как раньше. Так что не боись.
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16.11.2021 13:05 Відповісти
найвеличниший в своей жизни ничего кроме шоубиза и хайпа не знал и не знает, поэтом и идеи такие дурные
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16.11.2021 11:08 Відповісти
Получил 1000, будешь бесплатно смотреть 1000 серий "Скотов"
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16.11.2021 11:29 Відповісти
а если по 4 тыс.?
ЗЕлёных?
каждому?..
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16.11.2021 11:04 Відповісти
За каждый укол.
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16.11.2021 11:59 Відповісти
Цій обраній шпані більш звично коли в парламентському туалеті готівкою і зеленими купюрами.
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16.11.2021 11:04 Відповісти
инфляцию разгонять нужно)
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16.11.2021 11:05 Відповісти
Разумков турбуєься.... Він працює...

Щось таке вже було.
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16.11.2021 11:05 Відповісти
" скоти - 2 " Новий сезон
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16.11.2021 11:07 Відповісти
"Комсомольці" , "Любі друзі" , "Пацаны", "Куми", "Свати"....

Тепер будуть "Скоти"....

Народу подобається обирати такі серіали. Попит породжує пропозиції.
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16.11.2021 11:12 Відповісти
Если к Разумкову присоединятся Комар и Гондон - Ахметов создает свою выпендрежную партию
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16.11.2021 11:09 Відповісти
та після їх спільного інтерв"ю, пишіть вже просто - два Гордони
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16.11.2021 11:13 Відповісти
Рейтинг Зеленского реанимирует только посадка соратника Януковича Ахметова и Бени... впрочем тоже могло реанимировать рейтинг Порошенка, когда тот был у корыта но он на это не пошел...
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16.11.2021 11:09 Відповісти
Рейтингу клоуна з цирком вже нічого не допоможе. Він опустився до рівня рейтингу бариги з порохососіками.
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16.11.2021 11:13 Відповісти
Антирейтинг зеленого баригi - офшорного перевищів антирейтинг шоколадного,навіть коли його тягнули як могли!
Вже зараз у другому турі Порох легко виграє у ВаЗеліна.
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16.11.2021 11:34 Відповісти
Порівняємо що можна було купити на Юлькину тищу в 2008 році і що зараз на Зеліну.

Гречка - 4.8грн.
Пачка масла - 5грн.
Олія 1 літр - 11грн
Цукор - 3.8грн
Цибуля, буряк - 3грн
Капуста - 1.5грн
Ковбаса - 20грн
10 яєць - 7грн
Сир - 30-40грн.
І прочая, прочая.
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16.11.2021 11:17 Відповісти
Ну да, тогда на 1 тыщу можно было купить как сейчас на 10.
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16.11.2021 11:29 Відповісти
Тогда Кровавый Пастор,будучи в команде ЮВТ предлагал 200$ вместо тысячи.Никто не хотел брать!Курс был 4,5.Все хотели тыщу.Но Ющенко отставил ЮВТ,а при донецком хряке тыща превратилась в 120$ и потом вовсе прекратилась.Сейчас это 30 евро,но вполне уместно за прививку,если учесть что у меня пенсия при Порошенко тоже была 30 евро.
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16.11.2021 11:38 Відповісти
Зато при твоём чмошнике всю свою пенсию можешь только на борщ потратить
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16.11.2021 12:33 Відповісти
Дадут только 10% взрослых, да и то не живыми деньгами, какой ух тут рейтинг.
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16.11.2021 11:28 Відповісти
Класс! Получить 1.000 гривен из бюджета,чтоб купить билет на концерт криворагульно-дебильного "квартала 95"?! Такого еще небыло.
ФАК95 зебилу!
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16.11.2021 11:28 Відповісти
Согласен, это издевательство. Абонемент в спортзал или билет на концерт очень слабый стимул идти прививаться, особенно у пожилых людей.
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16.11.2021 11:34 Відповісти
Помню, когда Юлька давала по 1000. Все плевались, но брали. И тут так будет.
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16.11.2021 11:39 Відповісти
Тут будет не совсем так. Зе-тысяча по сути предлагается в виде подарочного сертификата на определённый перечень услуг. Многим эти услуги не нужны и даром. Поэтому львиная доля сертификатов останется невостребованной.
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16.11.2021 11:45 Відповісти
Тут ведь всего два варианта:
1. Либо у зеленского пиар настолько отупел за последние годы (от прилива такого бабла всякое случаеться) что подобную хрень влил в уши вовы.
2.Либо вова сам придумал эту дичь.
И тот и тот вариант говорят об одном- зелень земли не чувствует и потерял грани реальности, он просто .....ся за эти два года.Деньги и власть сделали из него ублюдка.
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Ошибаетесь, батенька! Изговна не сделаешь пулю! Как было дерьмо так и осталось, просто немножко замерзло и одеревенело, от этого и стало лучше видно. Видать когда его выбирали, большинство болело ковидом потому и потеряло обоняние, а сейчас стало просто заметней.
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16.11.2021 12:28 Відповісти
-Василий, почему соседские куры не ходят в твой огород?
-Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседей собрал.)))
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16.11.2021 14:55 Відповісти
как кого выгонят, так все обиженки начинают набрасывать гуано на вентилятор.
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16.11.2021 16:19 Відповісти
 
 