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"Слуги" хочуть поспіхом розглянути законопроєкт про столицю вже цього четверга, щоб узурпувати владу, - Білоцерковець

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Законопроєкт про столицю, який розглянуть у четвер, суперечить Конституції і дає "Слугам народу" можливість узурпувати владу в Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

"Слуги" обрали шлях до авторитаризму замість поразки на майбутніх виборах у Києві і хочуть відібрати у киян їхнє місто. З порушенням регламенту "Слуги народу" таки наважились винести до сесійної зали законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" та планують ухвалити його поспіхом вже цього четверга. Хоча він порушує Конституцію, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" та Європейську хартію місцевого самоврядування. Ці документи забезпечують баланси влади, і їхнє порушення веде до авторитаризму", - написав Білоцерковець.

Він наголосив, що законопроєкт відтерміновує вибори до районних рад, тоді як РДА будуть існувати до 2025 року.

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"У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади узурпує владу в районах. РДА продовжують своє існування до моменту створення районних виконкомів. Підкорятимуться вони голові КМДА. А проведення виборів у районні ради відтерміноване до 2025 року. Для політичної боротьби у тексті законопроєкту теза щодо створення районів озвучена, але провести їх буде неможливо до завершення "надскладної" процедури узгодження меж районів із Кабінетом міністрів. Це узурпація влади", - зазначив УДАРівець.

Він додав, що автори законопроєкту прописали його таким чином, щоб не проводити вибори у районні ради до 2025 року.

"Фактично автори цього драфту законопроєкту зробили все, щоб "Слуги" в жодному разі не отримали непередбачувані результати виборів у районні ради до 2025 року. А знаєте, чому? Тому що результати соціологічних опитувань свідчать — мінімум у 3 із 10 районів "Слуги" не зможуть подолати навіть 5% бар'єр", - зазначив Білоцерковець.

Він закликав "Слуг народу" не порушувати Конституцію та Європейську хартію місцевого самоврядування заради своїх політичних вигод.
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зашкваренный белоцерковец теряет корыто? о Боже ж ты мой!
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16.11.2021 11:12 Відповісти
Пруфи на зашквари Білоцерківця будуть?
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16.11.2021 11:21 Відповісти
Советник Кличко и депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец (который имеет за плечами уголовные производства) виртуозно подставил своего шефа с МАФами.

СМИ детально расписали, как Белоцерковец, пользуясь доверием Кличко, попытался протянуть через Киевсовет новые правила размещения МАФов. По этим правилам сотни киосков и других точек попадают под снос. Как зарабатывать на сносе МАФов Белоцерковец знает детально. С 2014 года он в Киеве курирует именно сферу МАФов и на него уже давно жалуются предприниматели. Они говорят, что в 2016 году уже была такая волна - демонтаж происходил без предупреждения и при поддержке «титушек», а потом свое имущество приходилось еще и выкупать у фирмы близкой к Белоцерковцу.

Но в этот раз предприниматели устроили большой митинг под КГГА, а потом и под Офисом Президента, призывая Зеленского на помощь, чтобы тот защитил их от Кличко. А у столичного мэра и так много проблем с ОП. Решение по МАФам пока не стали принимать. Но осадок остался. При этом Белоцерковец, по сути, спрятался в кусты. Стал писать, что скандальные правила - это не его инициатива, а он только соавтор, и все это одобрено Кличко. Хотя в Киеве всем известно, что какие-либо движения по МАФам не происходят без ведома Белоцерковца.

Белоцерковца уже скоро будут ненавидеть всей фракцией «УДАР», а Кличко должен его поблагодарить за еще одну подставу. Но Белоцерковца это, похоже, не волнует, пока его благосостояние растет такими темпами, что это уже стали замечать в НАБУ. В 2019 году стало известно, что открыто дело по поводу незаконного обогащения. Просто Белоцерковец «забывал» указать в декларациях дом за 3,8 млн. грн. Так, что с такими друзьями Кличко и врагов не нужно.
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16.11.2021 11:36 Відповісти
А до 2014 року в Україні яка влада була?
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16.11.2021 11:23 Відповісти
ти дебіл ? хоч не рекламуй ,що дебіл на всю країну
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16.11.2021 11:40 Відповісти
То ;Смицький; Знаєш такого?
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16.11.2021 12:27 Відповісти
опер?
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16.11.2021 12:30 Відповісти
Сєпаратюга з Сумщини. Хвалився що спеціально бере ніки знайомих АТОвців, в надії що когось з них свої ж приберуть. Рідкісне прокацапське лайно.
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16.11.2021 12:46 Відповісти
Хворобливі в тебе фантазії. Нік дурника був лише один. ін насправді вже кілька років як завернувся від п'янки.
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16.11.2021 13:57 Відповісти
Швидше б ти вже завернувся.
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16.11.2021 14:34 Відповісти
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Киев переименуют в Криворогатин. И всего делов.
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16.11.2021 11:37 Відповісти
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16.11.2021 11:39 Відповісти
95 квартал-он такой,никому пощады не дает!Даже Схемы и Бигуса кормят жирными фейками.
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16.11.2021 11:45 Відповісти
Бюджет Киева лакомый кусочек для Коломойского.Кличко и кодлан Коломойского. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко /Шмыгаль: Можем предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА/Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров.
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16.11.2021 11:45 Відповісти
Мне пофиг Белоцерковец. Я не фанат Кличко, хотя он мне и импонирует своей историей и выдержкой (чувствую, что будет много несогласных), но это не политический и даже не экономический анализ его деятельности как мэра. И он, по крайней мере, был на майдане на стороне народа.
Я НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ ТОГО, ЧТО ЗЕЛЕНАЯ СВОЛОЧЬ ХОЧЕТ ЛИШИТЬ МЕНЯ ПРАВА ВЫБИРАТЬ СВОЕГО МЭРА, КОТОРЫЙ РУКОВОДИТ МОИМ ГОРОДОМ И ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОЮ РАБОТУ ПЕРЕДО МНОЙ, КАК ИЗБИРАТЕЛЕМ.
Когда при Горбачеве Киев первый раз прокатил на выборах секретаря горкома КПСС, мы поняли, что можем сами выбирать себе власть. А сейчас нас хотят опять загнать в стойло.
НЕУЖЕЛИ ЭТО ЗЕЛЕНОЕ ЧМО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИТ, ЧТО ЕГО МОГУТ ПРИНЯТЬ КАК ДИКТАТОРА?
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16.11.2021 11:50 Відповісти
 
 