"Слуги" хочуть поспіхом розглянути законопроєкт про столицю вже цього четверга, щоб узурпувати владу, - Білоцерковець
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Законопроєкт про столицю, який розглянуть у четвер, суперечить Конституції і дає "Слугам народу" можливість узурпувати владу в Києві.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.
"Слуги" обрали шлях до авторитаризму замість поразки на майбутніх виборах у Києві і хочуть відібрати у киян їхнє місто. З порушенням регламенту "Слуги народу" таки наважились винести до сесійної зали законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" та планують ухвалити його поспіхом вже цього четверга. Хоча він порушує Конституцію, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" та Європейську хартію місцевого самоврядування. Ці документи забезпечують баланси влади, і їхнє порушення веде до авторитаризму", - написав Білоцерковець.
Він наголосив, що законопроєкт відтерміновує вибори до районних рад, тоді як РДА будуть існувати до 2025 року.
"У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади узурпує владу в районах. РДА продовжують своє існування до моменту створення районних виконкомів. Підкорятимуться вони голові КМДА. А проведення виборів у районні ради відтерміноване до 2025 року. Для політичної боротьби у тексті законопроєкту теза щодо створення районів озвучена, але провести їх буде неможливо до завершення "надскладної" процедури узгодження меж районів із Кабінетом міністрів. Це узурпація влади", - зазначив УДАРівець.
Він додав, що автори законопроєкту прописали його таким чином, щоб не проводити вибори у районні ради до 2025 року.
"Фактично автори цього драфту законопроєкту зробили все, щоб "Слуги" в жодному разі не отримали непередбачувані результати виборів у районні ради до 2025 року. А знаєте, чому? Тому що результати соціологічних опитувань свідчать — мінімум у 3 із 10 районів "Слуги" не зможуть подолати навіть 5% бар'єр", - зазначив Білоцерковець.
Він закликав "Слуг народу" не порушувати Конституцію та Європейську хартію місцевого самоврядування заради своїх політичних вигод.
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СМИ детально расписали, как Белоцерковец, пользуясь доверием Кличко, попытался протянуть через Киевсовет новые правила размещения МАФов. По этим правилам сотни киосков и других точек попадают под снос. Как зарабатывать на сносе МАФов Белоцерковец знает детально. С 2014 года он в Киеве курирует именно сферу МАФов и на него уже давно жалуются предприниматели. Они говорят, что в 2016 году уже была такая волна - демонтаж происходил без предупреждения и при поддержке «титушек», а потом свое имущество приходилось еще и выкупать у фирмы близкой к Белоцерковцу.
Но в этот раз предприниматели устроили большой митинг под КГГА, а потом и под Офисом Президента, призывая Зеленского на помощь, чтобы тот защитил их от Кличко. А у столичного мэра и так много проблем с ОП. Решение по МАФам пока не стали принимать. Но осадок остался. При этом Белоцерковец, по сути, спрятался в кусты. Стал писать, что скандальные правила - это не его инициатива, а он только соавтор, и все это одобрено Кличко. Хотя в Киеве всем известно, что какие-либо движения по МАФам не происходят без ведома Белоцерковца.
Белоцерковца уже скоро будут ненавидеть всей фракцией «УДАР», а Кличко должен его поблагодарить за еще одну подставу. Но Белоцерковца это, похоже, не волнует, пока его благосостояние растет такими темпами, что это уже стали замечать в НАБУ. В 2019 году стало известно, что открыто дело по поводу незаконного обогащения. Просто Белоцерковец «забывал» указать в декларациях дом за 3,8 млн. грн. Так, что с такими друзьями Кличко и врагов не нужно.
Я НЕ МОГУ ПРИНЯТЬ ТОГО, ЧТО ЗЕЛЕНАЯ СВОЛОЧЬ ХОЧЕТ ЛИШИТЬ МЕНЯ ПРАВА ВЫБИРАТЬ СВОЕГО МЭРА, КОТОРЫЙ РУКОВОДИТ МОИМ ГОРОДОМ И ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОЮ РАБОТУ ПЕРЕДО МНОЙ, КАК ИЗБИРАТЕЛЕМ.
Когда при Горбачеве Киев первый раз прокатил на выборах секретаря горкома КПСС, мы поняли, что можем сами выбирать себе власть. А сейчас нас хотят опять загнать в стойло.
НЕУЖЕЛИ ЭТО ЗЕЛЕНОЕ ЧМО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИТ, ЧТО ЕГО МОГУТ ПРИНЯТЬ КАК ДИКТАТОРА?