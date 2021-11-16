Коли кількість посіпак і негідників перевалила за межу, а Зеленський не опонував цьому - я зрозумів, що потрібно прощатися, - Аваков про відставку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський пропонував Арсену Авакову після його звільнення з МВС іншу посаду, але в результаті нічого так і не зрослося.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів ексміністр в інтерв'ю Українській правді.
За словами Авакова, у нього зараз немає якихось особливих стосунків з президентом: "Президент далеко, високо і займається своїми справами, а я займаюся своїми. Можливо, списувалися кілька разів якимись повідомленнями після відставки".
Також ексміністр зазначив, що про звільнення він домовлявся не з Зеленським, а з депутатами.
"Я домовлявся із депутатами, щоб голосів вистачило для відставки. Увечері обдзвонював усіх керівників груп, говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно", - сказав Аваков.
При цьому він наголосив, що незадоволений не самим Зеленським, а його оточенням.
"Зеленський мене запросив керувати цілком конкретною областю. Коли я побачив, що в наших відносинах залишилося мало можливості у дискусії, побачив, що маю переступати якісь лінії, які для мене неприйнятні… Коли побачив, що у президента теж склалося відчуття дискомфорту від цілої низки речей. Коли кількість посіпак і негідників, які у вушка вкладають різні речі, перевалила за межу, і у президента не вистачило, можливо, бажання цьому опонувати – я зрозумів, що настав момент, коли потрібно прощатися", - сказав Аваков.
Він також зазначив, що йому пропонували варіанти нової роботи, але, схоже, в ОП вже передумали.
"Прийшов до президента, ми дуже по-дорослому поговорили та домовилися, що я йду... Все", - повідомив ексміністр.
Водночас Аваков додав, що президент зробив йому таку пропозицію: "Давай позаймаєшся іншою роботою, назвав кілька конкретних позицій. Я сказав: "Слухайте, давайте я відпочину, може, мені сподобається у відпустці. Ви, може, передумаєте. Тому давайте почекаємо". Так і сталося".
"І я не хочу йти до цієї системи виконавчої влади, яка зараз вибудовується. Ну і, мабуть, в Офісі Президента такого палкого бажання не виникло", - резюмував колишній очільник МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Хто це?!
Як хто - арсенборисич!!
А якщо без жартів, то краще нехай роскаже, звідки з'явився покидьок кива, і як він отримав спецзвання підполковника у 2015 році
Вважаю, що Хаоьков, потрібно перейменувати в Рукзакян?
кількість лайна перевалила за межу ще в квітні 2019 і аваков відігравав в цьому одну з провідних ролей. Хоча, треба визнати, розумний покидьок безпечніший за тупого покидька, бо перший може прорахувати наслідки для себе, а зе - ні!
жартую))) просто кремльовські шавки такі примітивні в своїх коментах.
До речі, питання до модератора, чому тут на начебто проукраїнському сайті так вільно шастають кацапські торолі на зарплаті?
Авакова достатньо поважати хоча б лише за за те, що врятував Харків від "сепаратистів" , а то була б у нас і ще й хнр. Кажу як очевидець цих подій.
Слава Україні - Героям слава!
Интересно, а когда Аваков вступал в сговор с Каламойским (будучи при этом на должности министра МВД) и помогал Зеленскому стать Президентом-- это как называется ?
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а без Авакова это разве было не понятно ? Капитан Очевидность
и я не о "сепарах", я о бизнесменах и журналистах