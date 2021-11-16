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Новини Політика України
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Аваков (1961) Зеленський (17387) відставка (1203)

Коли кількість посіпак і негідників перевалила за межу, а Зеленський не опонував цьому - я зрозумів, що потрібно прощатися, - Аваков про відставку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коли кількість посіпак і негідників перевалила за межу, а Зеленський не опонував цьому - я зрозумів, що потрібно прощатися, - Аваков про відставку

Президент України Володимир Зеленський пропонував Арсену Авакову після його звільнення з МВС іншу посаду, але в результаті нічого так і не зрослося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів ексміністр в інтерв'ю Українській правді.

За словами Авакова, у нього зараз немає якихось особливих стосунків з президентом: "Президент далеко, високо і займається своїми справами, а я займаюся своїми. Можливо, списувалися кілька разів якимись повідомленнями після відставки".

Також ексміністр зазначив, що про звільнення він домовлявся не з Зеленським, а з депутатами.

"Я домовлявся із депутатами, щоб голосів вистачило для відставки. Увечері обдзвонював усіх керівників груп, говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно", - сказав Аваков.

При цьому він наголосив, що незадоволений не самим Зеленським, а його оточенням.

"Зеленський мене запросив керувати цілком конкретною областю. Коли я побачив, що в наших відносинах залишилося мало можливості у дискусії, побачив, що маю переступати якісь лінії, які для мене неприйнятні… Коли побачив, що у президента теж склалося відчуття дискомфорту від цілої низки речей. Коли кількість посіпак і негідників, які у вушка вкладають різні речі, перевалила за межу, і у президента не вистачило, можливо, бажання цьому опонувати – я зрозумів, що настав момент, коли потрібно прощатися", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський потрапив у пастку і тепер із неї дуже важко вийти, - Аваков

Він також зазначив, що йому пропонували варіанти нової роботи, але, схоже, в ОП вже передумали.

"Прийшов до президента, ми дуже по-дорослому поговорили та домовилися, що я йду... Все", - повідомив ексміністр.

Водночас Аваков додав, що президент зробив йому таку пропозицію: "Давай позаймаєшся іншою роботою, назвав кілька конкретних позицій. Я сказав: "Слухайте, давайте я відпочину, може, мені сподобається у відпустці. Ви, може, передумаєте. Тому давайте почекаємо". Так і сталося".

"І я не хочу йти до цієї системи виконавчої влади, яка зараз вибудовується. Ну і, мабуть, в Офісі Президента такого палкого бажання не виникло", - резюмував колишній очільник МВС.
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Топ коментарі
+20
і раптом з'явилась постать у білому!
Хто це?!
Як хто - арсенборисич!!

А якщо без жартів, то краще нехай роскаже, звідки з'явився покидьок кива, і як він отримав спецзвання підполковника у 2015 році
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16.11.2021 11:22
+18
Вовремя предать = предвідеть. Непотопляємий...
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16.11.2021 11:15
+12
Саахов є першим негідником. Бо при різних президентах виявився прилаштуванцем. Сина відмазав з кримінальними заплічниками.
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16.11.2021 11:16
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Віноватьі боярє, а сцарь - бубочка!)))
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16.11.2021 11:14 Відповісти
оствобидил дачу в закрытой базе МВС собаков?
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16.11.2021 11:15 Відповісти
Вовремя предать = предвідеть. Непотопляємий...
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16.11.2021 11:15 Відповісти
Він не предавав, а перейшов по наслєдству от Петра. Шо непотопляємий, то непотопляємий ))
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16.11.2021 11:52 Відповісти
Від "Народного фронту", точніше. Він своїми грішми і компроматом (мабуть?) тримав Турчинова та Яценюка за тестікули - от і був у Петра таким собі "засланим казачком", якого сам Петро хтів позбутися, та марно - домовленість з НФ заважала.
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16.11.2021 12:02 Відповісти
Вообще это поговорка польской шляхты
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16.11.2021 13:34 Відповісти
Саахов є першим негідником. Бо при різних президентах виявився прилаштуванцем. Сина відмазав з кримінальними заплічниками.
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16.11.2021 11:16 Відповісти
Якщо хоть зверху покопирсатися у його фінансових справах, то не одна підозра буде висунута.
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16.11.2021 11:18 Відповісти
Ми думали сидів поки все не вкрав, що можна було, А тут он як...
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16.11.2021 11:20 Відповісти
А шо ж ты ждал, когда уже аж через межу попрет?
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16.11.2021 11:20 Відповісти
"Мені рюкзаки вже не "світіли". От я і пішов. "
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16.11.2021 11:21 Відповісти
Кабы, увольнение собакова было средством временного спасения рейтинга путем избавления от одного из самых одиозных мерзавцев.
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16.11.2021 11:21 Відповісти
Ну что ж - главное не делать ошибки, главное не упорствовать в их отрицании.
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16.11.2021 11:21 Відповісти
і раптом з'явилась постать у білому!
Хто це?!
Як хто - арсенборисич!!

А якщо без жартів, то краще нехай роскаже, звідки з'явився покидьок кива, і як він отримав спецзвання підполковника у 2015 році
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16.11.2021 11:22 Відповісти
Підполкан то ще шо...от як такі люди науківцями прахвесарами стають от то штука... з таким айкю навіть бурсу закінчити нереально...
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16.11.2021 11:26 Відповісти
Оце ж реальний чорт
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16.11.2021 11:32 Відповісти
така, без перебільшення, скеля (глиба, мармур) відчинила свого пів вареника... Терориста-месника із "Луцької" області піймала, Сракашвілю пережила...
Вважаю, що Хаоьков, потрібно перейменувати в Рукзакян?
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16.11.2021 11:32 Відповісти
А то ж вдруг прідьоцца отвєтіть
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16.11.2021 11:35 Відповісти
Цікаво рішення про вбивство Сашка Музічко авакян приймав сам чи з кимось.
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16.11.2021 11:41 Відповісти
"Коли кількість посіпак і негідників ...перевалила за межу"
кількість лайна перевалила за межу ще в квітні 2019 і аваков відігравав в цьому одну з провідних ролей. Хоча, треба визнати, розумний покидьок безпечніший за тупого покидька, бо перший може прорахувати наслідки для себе, а зе - ні!
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16.11.2021 11:42 Відповісти
Авакову давно пора на нары !
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16.11.2021 11:50 Відповісти
Чорт розказує про політику і чесність, щоо там з рююкзаками? Ніхто не забув як ти тварина, людей просто так за гратами тримав.
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16.11.2021 11:53 Відповісти
Де воно тільки не було...
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16.11.2021 11:55 Відповісти
Хоча Аваков не святий але він прекрасно знає що твориться в цьому пеклі під назвою ВР України та в Офісі Президента і тепер їх потроху здає.
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16.11.2021 11:56 Відповісти
почитав коменти - складається, що тут одні діванні ангели-ідеалісти)))
жартую))) просто кремльовські шавки такі примітивні в своїх коментах.
До речі, питання до модератора, чому тут на начебто проукраїнському сайті так вільно шастають кацапські торолі на зарплаті?

Авакова достатньо поважати хоча б лише за за те, що врятував Харків від "сепаратистів" , а то була б у нас і ще й хнр. Кажу як очевидець цих подій.

Слава Україні - Героям слава!
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16.11.2021 11:57 Відповісти
А те що він людей, реально патріотів, ветеранів просто так, в тюрьмі тримав більше року, для тебе ботне чмо норм? Як бот вонючий там кореш авакова боцман? Ну який фсбешний агент? Як там кива, які з авякяном кореша? І ти тут ще про кремль, і ботів розказуєш розказуєш? Спасибі йому будеш особисто говорити, коли він в тебе рюкзак вкраде і на рік посадить в буцегарню.
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16.11.2021 12:15 Відповісти
@посіпак і негідників@

Интересно, а когда Аваков вступал в сговор с Каламойским (будучи при этом на должности министра МВД) и помогал Зеленскому стать Президентом-- это как называется ?
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16.11.2021 11:57 Відповісти
Вот и Арсен перешел в наступление. Все на чем держится Зеля это на своих слугах в ВР. Вот к чему привела Украину 73%ная бодяга из дураков, приколистов и комунорыгозажоперов. У дурачья даже инстинкт самосохранения отсутствует, отдали всю власть в руки ...
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16.11.2021 11:57 Відповісти
Рюкзаков прям себя описал. В нормальной стране ты ворюга и убийца уже бы на пожизненное или в земле лежал.
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16.11.2021 11:58 Відповісти
В общем Аваков четко дал понять что Зе-марионетка. Что ему льют в уши, а тот глазами хлопает. Ну не удивительно, взять парня с деревни, он же доверчивый маленький ребенок. И в глазах Путина мир увидит, и Лукашенку поверит. Все кому не лень обводят его вокруг пальца.
.
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16.11.2021 11:59 Відповісти
" Зе-марионетка"
а без Авакова это разве было не понятно ? Капитан Очевидность
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16.11.2021 13:54 Відповісти
Да харош чесать,авакян. Тебя просто подвинули.
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16.11.2021 12:11 Відповісти
Лицемір - пересажав патріотів і здриснув щоб відмитися до наступних виборів.
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16.11.2021 12:13 Відповісти
невіглас, "саджають" по рішенню суду, який у нас так і не реформували.
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16.11.2021 12:19 Відповісти
А почему Цензор высказывания Авакова печатает жирным шрифтом ? Цензор активно пиарит уволенного чиновника. Хотите сделать и его Президентом ? ))))
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16.11.2021 12:15 Відповісти
Да,вашим президентом,российским.
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16.11.2021 12:38 Відповісти
Гг
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16.11.2021 18:06 Відповісти
Та все зрозуміло з тобою... Я от наприклад думав колиж ти почнеш триндіть... до чи після ну звісно ти почав після .... бо очко в тебе не залізне і із чорножопої кожи... Обідили авак ?? Ну так то нормально дивись догавкаєшся посадять к ...беням
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16.11.2021 13:07 Відповісти
Я б тебе посадив би і надовго.. тиж ворюга ще з тої секти ригів і донецьких баригів тіль харківського гвнонавчального закладу...
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16.11.2021 13:09 Відповісти
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16.11.2021 13:28 Відповісти
Эх Аваков! Нельзя уходить. Нужно сопротивляться. Вот ты ушёл, а нам куда идти?
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16.11.2021 15:15 Відповісти
если бы ты знал, как в Харькове помнят о жертвах Авакова, ты не был бы столь подобострастен
и я не о "сепарах", я о бизнесменах и журналистах
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16.11.2021 17:05 Відповісти
 
 