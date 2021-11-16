Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Мар’їнки із 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС
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Впродовж поточної доби, 16 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться у повыдомленны штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - резюмували у пресцентрі ООС.
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