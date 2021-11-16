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Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Мар’їнки із 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Мар’їнки із 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж поточної доби, 16 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у повыдомленны штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - резюмували у пресцентрі ООС.

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По кацапским оккупантам ,ОГОНЬ из ВСЕХ КАЛИБРОВ !!!
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16.11.2021 11:47 Відповісти
,,Потерь нет,,а из чей стороны?Ведь после этих ,,потерь нет,, ежедневно озвучивают об раненых и погибших.
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16.11.2021 12:04 Відповісти
 
 