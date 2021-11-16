МЗС передало Росії ноту протесту через указ Путіна щодо товарів з ОРДЛО: "Це втручання у внутрішні справи України і порушення норм міжнародного права"

Міністерство закордонних справ України розцінює указ президента РФ Володимира Путіна щодо товарів з ОРДЛО як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права.

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо підписання президентом Російської Федерації указу № 657 від 15 листопада 2021 року про визнання РФ так званих "сертифікатів про походження товарів", які видаються на тимчасово окупованій Росією частині території в Донецькій та Луганській областях, як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прирівняв товари з ОРДЛО до російських і допустив до держзакупівель

В МЗС наголосили, що визнання Росією "сертифікатів", одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом Путіна заходи яскраво демонструють цілеспрямовану політику РФ із затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору.

"Підписання указу суперечить зобов‘язанням Росії за Мінськими домовленостями та домовленостями в рамках Нормандського формату, підважує зусилля Німеччини, Франції та України задля відновлення продуктивної роботи цих важливих майданчиків з мирного врегулювання.

Також читайте: Застосування "Байрактарів" на Донбасі порушує мінські угоди, - Путін

Продовжимо консолідацію міжнародної підтримки нашої держави, аби змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.