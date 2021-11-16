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Новини Політика України
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ВР (11722) Лерос Гео (381) Третьякова Галина (100) Тищенко Микола (290) Шуляк Олена (104)

"Слуга народу" Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії" Ради: З депутатами відбувається багато різних зашкварів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії", яка проводитиме оцінку роботи депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв’ю журналістам у ВР.

Говорячи про те, чи даватиме комісія оцінку діям нардепа "СН" Миколи Тищенка щодо позафракційного депутата Гео Лероса, Шуляк заявила: "Із нашими депутатами відбувається багато різних зашкварів. З паном Тищенком також. Кожен конкретний випадок потрібно розглядати. Це неправильно давати певні ярлики, не знаючи деталей того чи іншого вчинку".

Відповідаючи на питання, чи варто було б комісії розглянути випадок із Галиною Третьяковою, нардеп зауважила, що потрібно було б її заслухати та "прояснити певні моменти".

"Звичайно, ті слова, які сказала пані Третьякова, погано сприймаються, коли вони сказані щодо людей, яких немає в живих. Тому що будь-яка смерть - це завжди велика трагедія", - додала політик.

За її словами, коли готуватиметься положення про цей керівний орган партії, обговорюватимуться критерії, за якими обиратимуть членів комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шуляк очолила партію "Слуга народу"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Слуга народа - це один суцільний зашквар що тут говорити!
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16.11.2021 12:08
+7
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16.11.2021 12:10
+5
Лише влізла у керівне крісло і мудрі ідеї прямо зашкварюють.
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16.11.2021 12:09
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Слуга народа - це один суцільний зашквар що тут говорити!
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16.11.2021 12:08 Відповісти
Начинаем - Бондаренко АНАЛТАБУ, Третьякова фашистские убеждения, насильник несовершеннолетних Иванисов, Коля-котлета , Юрченко ворюга взяточник ,Трухин убийца на дорогах и…………………………
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16.11.2021 12:40 Відповісти
Еврейское Политбюро ЦК партии обрезанный Устав это Тора и Талмуд и Кодекс клавишного членограя....
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16.11.2021 12:59 Відповісти
РыгоЗЕжопинки,вам нравится творчество ваших избранников?
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16.11.2021 12:09 Відповісти
Риго-Толє-Йулє-Зеле-Жопніки якщо бути зовсім точним.
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16.11.2021 12:18 Відповісти
ну ща почистят,задисциплинируют и получится идеальная партейка
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16.11.2021 12:09 Відповісти
ха-ха-ха... и еще раз ха!
там чтоб почистить надо не рукава закатывать, а огнемет расчехлять )))
куда в кого не ткни...овно-овном...(а иные так вообще "вчерашний ужин" )))))
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16.11.2021 12:40 Відповісти
.чтоРЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ , Каков поп👹🤢🐲🤡 , таков приход !
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16.11.2021 12:42 Відповісти
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16.11.2021 13:26 Відповісти
Лише влізла у керівне крісло і мудрі ідеї прямо зашкварюють.
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16.11.2021 12:09 Відповісти
новая метла метет по-новому...
(но или быстро стирается... или в самые пыльные углы все равно не достает)
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16.11.2021 13:01 Відповісти
нарешті
дисбат та на фронт
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16.11.2021 12:10 Відповісти
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16.11.2021 12:10 Відповісти
Це не дивно.Адже в Біблії є тільки 10-ть заповідей а церкви вже добавили ще десять по десять.
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16.11.2021 12:32 Відповісти
З депутатами відбувається багато різних зашкварів .-Это точно."Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал вор-офшорник.
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16.11.2021 12:13 Відповісти
Прямо не собор законопослушных и мудрых , а исправительная колония 😀😀
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16.11.2021 12:30 Відповісти
А чого тут мудрувати лукаво, треба ідти по протореному шляху райкома КПРС , парткомісія- бюро райкома- (пошушукалися і "з*їли" людину).
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16.11.2021 12:31 Відповісти
та там шо не слуга, то зашквар.
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16.11.2021 12:36 Відповісти
понабирали дебилов по-объявлению...
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16.11.2021 12:36 Відповісти
А хто буде в цій комісії?Ті що самі заслуговують кайло в руки в ліпшому разі так як смертна кара під мараторієм?
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16.11.2021 12:39 Відповісти
И кто будет главой комиссии? Юзик?
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16.11.2021 12:39 Відповісти
Комиссия по зашкварам слуг ? Шкварчать будет долго.
Потому что сала много.
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16.11.2021 12:41 Відповісти
Я так понимаю, зашквар это уже наше национальное. Патриоты ************ через раз, вот и на государственном уровне приняли как официальное определение.
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16.11.2021 12:44 Відповісти
Простите, но если зебилы для вас патриоты - то всё печальней чем я думал.
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16.11.2021 14:24 Відповісти
То есть все, кто топит за полную победу над московией, нагнем газпром и прочий мир который приносит победа,являются зебилами?
В этом случае пожалуй соглашусь, все экстремально печальнее.
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17.11.2021 01:02 Відповісти
Простите, а в каком месте зебилы топят "за полную победу над московией, нагнем газпром и прочий мир"?
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17.11.2021 07:39 Відповісти
Я имел ввиду патриотов, которые через слово используют "зашквар".
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17.11.2021 13:27 Відповісти
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17.11.2021 14:04 Відповісти
Какие еще детали и моменты нужны для обсуждения зашкваров Третьяковой, Тищенко, Трухина, Брагара, а ранее Еременко и Дубинского ? Снова из контекста у вас повырывали что-то ?
Зато для оперативного выкидывания из фракции "Суки урода" Лероса, Полякова, Бурмистр, Разумкова вообще не понадобились никакие обсуждения, достаточно было одного звонка от Нелоха Офшорного.
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16.11.2021 12:45 Відповісти
Зашкварив у слуг естественно много.Ведь ваш духовный идол сам сплошной зашквар.А вы,как в детском саду,провинившився в угол поставте.Набрали отбросы общества,а сейчас воспитывать решили.
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16.11.2021 12:48 Відповісти
..создавайте уже сразу и расстрельные команды, чтоб два раза не ходить
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16.11.2021 13:31 Відповісти
Вечер в хату, зебилы
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16.11.2021 14:25 Відповісти
 
 