"Слуга народу" Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії" Ради: З депутатами відбувається багато різних зашкварів

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії", яка проводитиме оцінку роботи депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв’ю журналістам у ВР.

Говорячи про те, чи даватиме комісія оцінку діям нардепа "СН" Миколи Тищенка щодо позафракційного депутата Гео Лероса, Шуляк заявила: "Із нашими депутатами відбувається багато різних зашкварів. З паном Тищенком також. Кожен конкретний випадок потрібно розглядати. Це неправильно давати певні ярлики, не знаючи деталей того чи іншого вчинку".

Відповідаючи на питання, чи варто було б комісії розглянути випадок із Галиною Третьяковою, нардеп зауважила, що потрібно було б її заслухати та "прояснити певні моменти".

"Звичайно, ті слова, які сказала пані Третьякова, погано сприймаються, коли вони сказані щодо людей, яких немає в живих. Тому що будь-яка смерть - це завжди велика трагедія", - додала політик.

За її словами, коли готуватиметься положення про цей керівний орган партії, обговорюватимуться критерії, за якими обиратимуть членів комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шуляк очолила партію "Слуга народу"