"Слуга народу" Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії" Ради: З депутатами відбувається багато різних зашкварів
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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії", яка проводитиме оцінку роботи депутатів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в інтерв’ю журналістам у ВР.
Говорячи про те, чи даватиме комісія оцінку діям нардепа "СН" Миколи Тищенка щодо позафракційного депутата Гео Лероса, Шуляк заявила: "Із нашими депутатами відбувається багато різних зашкварів. З паном Тищенком також. Кожен конкретний випадок потрібно розглядати. Це неправильно давати певні ярлики, не знаючи деталей того чи іншого вчинку".
Відповідаючи на питання, чи варто було б комісії розглянути випадок із Галиною Третьяковою, нардеп зауважила, що потрібно було б її заслухати та "прояснити певні моменти".
"Звичайно, ті слова, які сказала пані Третьякова, погано сприймаються, коли вони сказані щодо людей, яких немає в живих. Тому що будь-яка смерть - це завжди велика трагедія", - додала політик.
За її словами, коли готуватиметься положення про цей керівний орган партії, обговорюватимуться критерії, за якими обиратимуть членів комісії.
Будь ласка, зачекайте...
там чтоб почистить надо не рукава закатывать, а огнемет расчехлять )))
куда в кого не ткни...овно-овном...(а иные так вообще "вчерашний ужин" )))))
(но или быстро стирается... или в самые пыльные углы все равно не достает)
дисбат та на фронт
Потому что сала много.
В этом случае пожалуй соглашусь, все экстремально печальнее.
Зато для оперативного выкидывания из фракции "Суки урода" Лероса, Полякова, Бурмистр, Разумкова вообще не понадобились никакие обсуждения, достаточно было одного звонка от Нелоха Офшорного.