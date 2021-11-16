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Новини Політика України
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"Слуга народу" Шуляк про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це підтримає бізнес і простимулює вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк не планує витрачати свою тисячу, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв вакцинованим від COVID-19.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Я вважаю, що є ті, кому це буде більше потрібно. Але це не погана ініціатива, яка допоможе, з одного боку, підтримати бізнес, з іншого – простимулювати щеплення", - зазначила Шуляк і додала, що вона є одним із авторів законопроєкту, яким передбачається виділення з Держбюджету коштів на ці виплати.

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Відповідаючи на запитання, чи не було б правильніше просто виділити людям по 1 тис. гривень без обмежень для використання, адже таким чином багато хто міг би сплатити за комуналку чи витратити на щоденні потреби, тим більше, що дехто немає додатку "Дія", нардеп заявила: "Ми будемо розмовляти з Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації, щоб охопити якомога більше верств населення, щоб вони скористалися цією можливістю. А взагалі, якщо говорити, що відбувається з нашими пенсіонерами, з оплатою комунальних послуг, то у нас зараз на порядку денному має стояти пенсійна реформа. Ми про неї говорили, що спочатку коли йшли на вибори з програмою президента та програмою партії. У нас є законопроєкт, який ухвалений на рівні комітету і Мінфіну, але до зали він не виходить. Я сподіваюсь, що він все таки буде винесений до зали та ухвалений".
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Топ коментарі
+12
уже вижу как бабушки кучкуются...
возле тренажеров
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16.11.2021 12:14
+10
Ага...в селах уже все билеты раскупили в клубы ...говорят махнатик турне будет делать...
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16.11.2021 12:19
+9
а с махнатиком - зибров,
будет... пати для дидов ...
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16.11.2021 12:24
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уже вижу как бабушки кучкуются...
возле тренажеров
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16.11.2021 12:14 Відповісти
Ага...в селах уже все билеты раскупили в клубы ...говорят махнатик турне будет делать...
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16.11.2021 12:19 Відповісти
а с махнатиком - зибров,
будет... пати для дидов ...
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16.11.2021 12:24 Відповісти
А на концерт Квартал 95...мона потратити, ці гроші?..
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16.11.2021 12:20 Відповісти
ні, туди тільки за справжні
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16.11.2021 12:55 Відповісти
О, нас ещё ждёт реформа пенсионная оказываецца. Па 4000 уй наверно каждому, не?
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16.11.2021 12:25 Відповісти
Мені 73 роки. Пізно,пане Зеленскій мені ходити в гори....но! лучше гор могут быть только горы(с)...можливо скористаюсь 1000ю якщо зроблю щеплення.....
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16.11.2021 12:28 Відповісти
підтримає бізнес... чей?
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16.11.2021 12:38 Відповісти
Володіна тисяча | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=bGoERu3n0Ek
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16.11.2021 12:48 Відповісти
Цікаво, ці зелені дебіли хоч самі собі вірять?
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16.11.2021 12:48 Відповісти
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16.11.2021 13:03 Відповісти
Ну не зря у пипеточников левая рука который день чесалась. А оно оказывается к - деньжищам !!!
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16.11.2021 13:09 Відповісти
Я пенсионер.В музей у меня вход бесплатный.Можно я на эту тысячу схожу по девочкам и куплю пива.
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16.11.2021 13:13 Відповісти
Ну на пиво ещё хватит. А на девочек вряд ли))
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16.11.2021 14:49 Відповісти
КАК ГОВАРИВАЛ ДРУГ МОЕГО ДЕТСТВА,ТРАХАЮТСЯ ВСЕ,ТОЛЬКО НАДО УМЕТЬ УГОВОРИТЬ. И как показывает мой жизненный опыт,он оказался прав.
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16.11.2021 15:09 Відповісти
походу, следующим этапом тупого пиара от зекомандЫ зелохам будет что-то типа:
- собери десять оплаченных платежёк от бени-рината со счастливыми номерами и получишь потную кофточку или трусы самой Зели с оффтограффом исполнителя..
понавыбыралы..
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16.11.2021 13:20 Відповісти
Пісюнкова тисяча..ага
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16.11.2021 13:21 Відповісти
Пенсійна реформа вже запрацювала. Примушенням всіх колоти вакцину призначену пенсіонерам і інвалідам, швидкими темпами скорочується бюджет Пенсійного фонду. Додатково, отриманий сертифікат, як ліцензія на вбивство, дозволяє вакцинованим без тестування розносити заразу і скорочувати цей дефіцит далі, заражуючи зустрічних пенсіонерів.
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16.11.2021 13:21 Відповісти
а вы мрази зеленорогие сколько дали в бюджет, что бы раздавать? где наш 41 млн $$$$ из привата, падла, когда вернешь?
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16.11.2021 13:24 Відповісти
помощь бизнесу это дать бабки безвозмездно. а тут приходит тело с бумажкой, и бизнес должен его обслужить, а потом гемморой как обналичить эту бумажку...
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16.11.2021 13:28 Відповісти
в реальности никто не будет обслуживать по этим сертификатам, и зелибобы ни капли денег не дадут в реале а только пустые бумажки
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16.11.2021 13:29 Відповісти
Нужно вакцинировать 70% населения страны.
Каждому по 1000 - бешаные деньги!
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16.11.2021 14:08 Відповісти
та да, 40 баксов сильно поддержит бизнес
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16.11.2021 14:10 Відповісти
и я не поддерживаю такое решение, может вы нам будетеплатить ща пристегнутый ремень безопасности? или за не превышение скорости?.. глупость несусветная... помоему есть масса дыр в бюджете где эти средства нужнее всего.. к примеру сколько окобольных детей, не говоря о взрослых, которые побираются на лекарства!!!
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16.11.2021 14:27 Відповісти
Іудушка Іскаріот за 33 срібняка купляв а тут цілих 40 баксів.Прогрес наяву!
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16.11.2021 14:28 Відповісти
Людям на хліб не вистачає, але треба буде йти в похід, музей, на стадіон... що вже зовсім рипнулись головою, не всі ж так жирують, "як слуги".
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16.11.2021 14:32 Відповісти
що ця тупа вівця меле?
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16.11.2021 14:52 Відповісти
"...Підтримає бізнес..."
І прискорить інфляцію.
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16.11.2021 17:53 Відповісти
 
 