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Ціна газу в Європі злетіла до $1046 за 1 тис. куб. м

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Ціна газу в Європі злетіла до $1046 за 1 тис. куб. м

Спотова ціна газу злетіла до $1046 за 1 тис. кубометрів (уперше з 26 жовтня) після новин про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" німецьким регулятором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ціна газу зростає другий день після відмови "Газпрому" (MOEX: GAZP) від бронювання газопроводу "Ямал-Європа" на грудень. Водночас теоретично російська компанія зберігає можливості використання магістралі, бронювання потужності на короткострокових аукціонах.

У вівторок удень ціна найближчого (грудневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягала EUR88,9 за МВт-год, тобто $1046 за 1 тис. кубометрів.

Мінімального значення за місяць ціна газу сягала на початку - $747 за 1 тис. кубометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незабаром Європі доведеться обирати – газ із Росії або захист України та миру, - прем'єр Великої Британії Джонсон

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2AG в якості оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Відомство заявило, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства
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Топ коментарі
+8
Это ж ниразу не шантаж *****, санкции вводить нет необходимости, верно фрау Риббентроп?
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16.11.2021 12:18
+5
сначала мигранты, потом -цена , далее снова будут - мигранты
кацапы ждут сертификат
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16.11.2021 12:19
+4
Интересное наблюдение.Не работающая труба СП-2 приносит больше прибыли своим акционерам нежели работающая.
1000-ча с лихвой эвриков из ничего даже лучше чем 230-260 при работабщей.
А акционерами являются как бывший так и настоящий канцлер Германии.Аредыдущий уже входит в состав директоров а Меркель войдет как только официально покинет пост канцлера.Ведь не зря же она ездила к ***** договариваться о своей доле в СП-2.
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16.11.2021 13:12
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Это ж ниразу не шантаж *****, санкции вводить нет необходимости, верно фрау Риббентроп?
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16.11.2021 12:18 Відповісти
Що не день, то і свято...
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16.11.2021 12:20 Відповісти
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16.11.2021 13:15 Відповісти
сначала мигранты, потом -цена , далее снова будут - мигранты
кацапы ждут сертификат
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16.11.2021 12:19 Відповісти
Ну , конечно ,
раз ЕС отложил сертификацию северного ПОТОПА , то сми раши тут как тут начинают истерию
«Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Джерело: https://censor.net/ua/n3299742»
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16.11.2021 12:26 Відповісти
Друг Владимир обеспечит энергетическую безопасность Европы.
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16.11.2021 12:28 Відповісти
А лошье из Газпрома поставляет газ по фиксированной цене в рамках долгосрочных контактов)))
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16.11.2021 12:46 Відповісти
Ну что панове из ЕС за простой СП-2 платит-то надо.Ведь не зря же Меркель вкладывала деньги союза в эту трубу а не в альтернативные поставки газа.
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16.11.2021 12:59 Відповісти
Хм, я понял, для чего нужна труба СП-2. Для перекачки денег газпрому назад.
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16.11.2021 12:59 Відповісти
Пора нам закупать, пока цена не упала.
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16.11.2021 12:59 Відповісти
- ДАНКЕ ШЁН АНГЕЛА!
- БИТТЕ, ШЁН ВЛАДИМИР!
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16.11.2021 13:04 Відповісти
Ну чтож - в ЕС уже впору скандировать всем поголовьем - меркель-меркель !!! и можно еще - куйло, введи войска !!! (это наука гейропейцам как нельзя усидеть на 2-х стульях с рыбкой и куем)
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16.11.2021 13:05 Відповісти
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16.11.2021 13:06 Відповісти
Свифт долой! В "темноте" пусть сидят, обезьяны мордорские.
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16.11.2021 13:09 Відповісти
Интересное наблюдение.Не работающая труба СП-2 приносит больше прибыли своим акционерам нежели работающая.
1000-ча с лихвой эвриков из ничего даже лучше чем 230-260 при работабщей.
А акционерами являются как бывший так и настоящий канцлер Германии.Аредыдущий уже входит в состав директоров а Меркель войдет как только официально покинет пост канцлера.Ведь не зря же она ездила к ***** договариваться о своей доле в СП-2.
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16.11.2021 13:12 Відповісти
Не завидуй!
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16.11.2021 13:44 Відповісти
По тысяче зарабатывают Катар и США. Газпром где-то 450-500.
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16.11.2021 14:10 Відповісти
А сколько достается обслуживаещему(рабочему) персоналу транспортной системы за 1000 кубов?
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16.11.2021 14:12 Відповісти
Этим главное, чтоб на водку хватало... Остальное не так важно
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16.11.2021 14:24 Відповісти
Вот те на а про воду как то забыли,ну ничего Меркель уже наверное доложили об ее упущении с водой.Через недельку под приводом подорожания газа и цены на воду для ЕС *******.
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16.11.2021 16:25 Відповісти
А все думали, что приостановят сертификацию и ***** сдастся?
Оно еще, в январе, устроит плановый ремонт на СП-1. Газа меньше, бабла больше.
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16.11.2021 14:10 Відповісти
Ну что придется раскошелится ЕС до 2000-2500 евриков.Повторюсь сто стоячий трубопровод приносит мокшандии и акционерам из ЕС больше дохода чем работающий.
Германия просто ЕС кинула как лохов.
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16.11.2021 14:16 Відповісти
"Германия просто ЕС кинула как лохов".

Вот в этом - они молодцы! Как говорится, без лоха и жизнь плоха!
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16.11.2021 14:50 Відповісти
Європа, на жаль сама фінансує світовий тероризм під псевдо "раSSія"....
шрьодери та інші європейські покидьки активно відпрацьовують гроші газпрому....
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16.11.2021 15:20 Відповісти
Цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. куб. м. Пора виразити глибоку "озабоченість".
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16.11.2021 16:18 Відповісти
 
 