Ціна газу в Європі злетіла до $1046 за 1 тис. куб. м
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Спотова ціна газу злетіла до $1046 за 1 тис. кубометрів (уперше з 26 жовтня) після новин про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" німецьким регулятором.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Ціна газу зростає другий день після відмови "Газпрому" (MOEX: GAZP) від бронювання газопроводу "Ямал-Європа" на грудень. Водночас теоретично російська компанія зберігає можливості використання магістралі, бронювання потужності на короткострокових аукціонах.
У вівторок удень ціна найближчого (грудневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягала EUR88,9 за МВт-год, тобто $1046 за 1 тис. кубометрів.
Мінімального значення за місяць ціна газу сягала на початку - $747 за 1 тис. кубометрів.
Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2AG в якості оператора російського газопроводу "Північний потік-2".
Відомство заявило, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства
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кацапы ждут сертификат
раз ЕС отложил сертификацию северного ПОТОПА , то сми раши тут как тут начинают истерию
«Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Джерело: https://censor.net/ua/n3299742»
- БИТТЕ, ШЁН ВЛАДИМИР!
1000-ча с лихвой эвриков из ничего даже лучше чем 230-260 при работабщей.
А акционерами являются как бывший так и настоящий канцлер Германии.Аредыдущий уже входит в состав директоров а Меркель войдет как только официально покинет пост канцлера.Ведь не зря же она ездила к ***** договариваться о своей доле в СП-2.
Оно еще, в январе, устроит плановый ремонт на СП-1. Газа меньше, бабла больше.
Германия просто ЕС кинула как лохов.
Вот в этом - они молодцы! Как говорится, без лоха и жизнь плоха!
шрьодери та інші європейські покидьки активно відпрацьовують гроші газпрому....