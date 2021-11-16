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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1418) Денісова (874) Саакашвілі Міхеіл (2104)

"Не зобов'язані цього робити, немає потреби", - Мін'юст Грузії про недопуск Денісової до Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Міністерстві юстиції Грузії розповіли, чому українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого Міхеіла Саакашвілі. Відомство пояснює, що законодавство їхньої країни "такого не передбачає".

Про це заявив глава грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Sputnik.Грузія.

"Грузинське законодавство не передбачає вхід (до тюремної лікарні. - Ред.) українського омбудсмена, і такої потреби немає, у нас немає такого зобов'язання. Відповідно, коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, ми зобов'язані максимально постаратися захистити його здоров'я. Саме з цим мотивом омбудсмена поки що не впустили", - пояснив Брегадзе.

Він вважає, що омбудсмену Людмилі Денісовій необхідно вислухати позицію Мін'юсту Грузії перш ніж "робити висновки після останньої зустрічі із Саакашвілі у в'язниці №12 у місті Руставі".

"Було б добре, якби ми зустрілися тоді, і вона вислухала б нашу позицію, і було б враховано позицію обох сторін", - додав Брегадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За здоров'ям Саакашвілі стежитиме група запрошених лікарів. Вони щодня повідомлятимуть про його стан, - Мін'юст Грузії

Зазначимо, що Денісова сьогодні зранку повідомила, що грузинська влада не дозволила їй зустрітися з Саакашвілі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Ситуація із цим аферистом нагадує ситуацію на кордоні із Польщею-відволікти увагу. Проблема в тому, що всім відверто насрати на долю Міхо. Він аферист і зрадник.
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16.11.2021 12:31
+7
Дипломатично пояснили що не треба сунути носа до чужого проса, або ж в чужий монастир не треба лізти зі своїм Статутом.
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16.11.2021 12:35
+6
Кто увидит различия в весе и физ.форме субъекта?
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17.11.2021 01:13
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Ситуація із цим аферистом нагадує ситуацію на кордоні із Польщею-відволікти увагу. Проблема в тому, що всім відверто насрати на долю Міхо. Він аферист і зрадник.
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16.11.2021 12:31 Відповісти
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16.11.2021 12:32 Відповісти
Скільки не кажи "аферист і зрадник", а в роті від цього солодко не стане
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16.11.2021 12:37 Відповісти
Ти ідіот?
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16.11.2021 12:38 Відповісти
Сам ты аферист, тебе наверное при яныке хорошо жилось
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17.11.2021 12:21 Відповісти
" Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть./ Зеленский и команда пополнят личную и "партийную" кассу на 20 млрд грн/ Воровская команда Зеленского воровала, ворует и будет воровать. А Саакашвили в команде Зеленского не курьером служил. Но тема Саакашвили-вор не раскрыта. Сколько Саакашвили миллионов долларов наворовал-1,10, 100, миллиард , не известно. Это-не правильно.
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16.11.2021 12:32 Відповісти
Вы наверное прихвостень Януковича и Порошенко, а чего-же тогда язык в заднице был или тоже воровал, а сейчас не получается
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17.11.2021 12:32 Відповісти
Вы наверное прихвостень Януковича и Порошенко/ А вы, наверное, прихвостень-образуйте женский род сами-вора путина и его проститутки по вызову Нетаньяхи.
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17.11.2021 13:12 Відповісти
любят таки руцкавые бабы горских горячих парней.даже если те совсем без головы

Людмила Леонтьевна Денисова, урождённая Анкудинова, родилась в Архангельске. По национальности - русская.
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16.11.2021 12:34 Відповісти
Только быдло интересуется национальностью
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17.11.2021 12:23 Відповісти
так ей пофиг национальность .главное шоб шнобелевый профиль был орлинным
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17.11.2021 15:06 Відповісти
Дипломатично пояснили що не треба сунути носа до чужого проса, або ж в чужий монастир не треба лізти зі своїм Статутом.
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16.11.2021 12:35 Відповісти
То ви мабуть про Південну Осетію ?
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16.11.2021 12:40 Відповісти
про неї теж...кацапи туди свого шнобєля глибоко всунули
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16.11.2021 12:48 Відповісти
А причому тут поліцейський, коли грім поросятко вбив. Я вам про Хому, а ви про Химу.
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16.11.2021 13:01 Відповісти
вот он
судя по дате снято дней пять назад
Конечно сильно ослаб. сам не ходит - носят на процедуры и обратно

https://www.facebook.com/watch/?v=1061505497963689&t=147
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17.11.2021 00:29 Відповісти
Кто увидит различия в весе и физ.форме субъекта?
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17.11.2021 01:13 Відповісти
Никогда не думала что в Грузии такое возможно, уважаемая страна была, а сейчас видно бандиты у власти, нет защиты у экс-президента, значит бояться и хотят уничтожить. Неужели нет никакого закона, это же варвары из недоразвитых стран так себя ведут, а не европейское государство.
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17.11.2021 12:29 Відповісти
 
 