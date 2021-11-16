Держсекретар з оборони Великої Британії Воллес разом із головою Міноборони Резніковим вшанували пам'ять загиблих за Україну воїнів. ФОТО

Робочий візит до України делегації Міністерства оборони Великої Британії на чолі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом розпочався у вівторок, 16 листопада

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Іноземна делегація та представники українського оборонного відомства вшанували пам'ять українських воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави, захищаючи Україну від підступного російського окупанта", - йдеться у повідомленні.

Воллес разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим поклали квіти до стели з Дзвоном Пам'яті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Воллес



Фото: сайт Міноборони

Нагадаємо, зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Її спеціально розташовано таким чином, щоби й військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, й пересічні громадяни могли зайти до Зали та віддати шану своїм захисникам та захисницям.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано плац для проведення урочистих церемоніальних заходів та Пам’ятний знак, в який вмонтовано осколки снарядів із Дзвоном Пам’яті. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.

Всередині Зали пам’яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам’яті з іменами загиблих. Структура Книг побудована за принципом календаря: один розворот — один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки.