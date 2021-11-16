Меморіальний комплекс "Україна - визволителям" повністю відреставрували на Луганщині. ФОТОрепортаж

У селищі міського типу Мілове Луганської області, яке є крайньою східною точкою України, завершилася реставрація пам'ятника історичного значення – Меморіального комплексу "Україна - визволителям".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці програми "Велике будівництво" у Facebook опубліковано фоторепортаж, який показує, як комплекс виглядає після реставрації.

Меморіал у Міловому було встановлено у 1972 році та присвячено подіям 1943 року. Тоді у Міловому вдалося прорвати укріплений район німецьких військ, із чого почалося визволення України.

Центральною композицією Меморіального комплексу "Україна - визволителям" є монумент роботи скульпторів В. Федченка, В. Мухіна та І. Овчаренка.

До складу меморіального комплексу також входить братська могила та Вічний вогонь.

Нагадаємо, у межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року стартувала також програма "Велика реставрація", відповідно до якої планується відновити в усіх регіонах України близько 150 об'єктів історичної та культурної спадщини.

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