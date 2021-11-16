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Меморіальний комплекс "Україна - визволителям" повністю відреставрували на Луганщині. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Меморіальний комплекс

У селищі міського типу Мілове Луганської області, яке є крайньою східною точкою України, завершилася реставрація пам'ятника історичного значення – Меморіального комплексу "Україна - визволителям".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці програми "Велике будівництво" у Facebook опубліковано фоторепортаж, який показує, як комплекс виглядає після реставрації.

Меморіал у Міловому було встановлено у 1972 році та присвячено подіям 1943 року. Тоді у Міловому вдалося прорвати укріплений район німецьких військ, із чого почалося визволення України.

Центральною композицією Меморіального комплексу "Україна - визволителям" є монумент роботи скульпторів В. Федченка, В. Мухіна та І. Овчаренка.

До складу меморіального комплексу також входить братська могила та Вічний вогонь.

Нагадаємо, у межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року стартувала також програма "Велика реставрація", відповідно до якої планується відновити в усіх регіонах України близько 150 об'єктів історичної та культурної спадщини.

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Меморіальний комплекс Україна - визволителям повністю відреставрували на Луганщині 01
Меморіальний комплекс Україна - визволителям повністю відреставрували на Луганщині 02
Меморіальний комплекс Україна - визволителям повністю відреставрували на Луганщині 03
Меморіальний комплекс Україна - визволителям повністю відреставрували на Луганщині 04
Меморіальний комплекс Україна - визволителям повністю відреставрували на Луганщині 05
Меморіальний комплекс Україна - визволителям повністю відреставрували на Луганщині 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Це щоб каzапи в колорадках туди на прощу їздили?
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16.11.2021 12:51 Відповісти
тамиженашилюди
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16.11.2021 12:53 Відповісти
Красивое....какие-то избы по бокам видосик портят правда.....Надо туда зелебобиков которые коньки не откинули в ковидниках,на экскурсии возить.Пусть гордятся! Там гранита и плитки больниц на 20 бы хватило)))))
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16.11.2021 12:56 Відповісти
І жодного державного прапора. Мабуть місцеву вату не дай боже дратувати.
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16.11.2021 13:02 Відповісти
Вот что бывает когда страной руководит инородец.
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16.11.2021 13:37 Відповісти
это памятник оккупантам
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16.11.2021 13:38 Відповісти
Ми ж хвашисти та бандеровці, шо за дєла?
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16.11.2021 13:53 Відповісти
"реставратор" - москаль
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16.11.2021 14:14 Відповісти
какие же мрази эти зе-гниды...
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16.11.2021 16:10 Відповісти
Про ту войну давно пора забыть. Своя на дворе!
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16.11.2021 16:45 Відповісти
 
 