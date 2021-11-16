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Новини Політика України
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ВР (11722) виключення з фракції (37) Арахамія (1000) Слуга народу (2544)

Арахамія про виключення депутатів з фракції "СН": Ми уповільнюємо темп та намагаємося тримати баланс між кількістю і якістю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія про виключення депутатів з фракції

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що процес самоочищення в "Слузі народу" має бути органічним.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що через виключення деяких депутатів з фракції, кількість членів монобільшості може стати менше необхідних 226, Арахамія заявив: "Насправді, ми ж уповільнюємо темп. У нас було багато людей, яких би ми могли і мали б позбавити членства в нашій фракції, але ми розуміючи, що потрібно тримати баланс між кількістю і якістю, все-таки знаходили компроміси. Ми намагаємося мінімізувати цей фактор. Я зараз не бачу загроз, як би не хотілося нашим політичним опонентам розхитувати ситуацію. Пам’ятаєте, колись ОПЗЖ були в цьому хедлайнерами, коли ще працювали канали Медведчука – розхитували ситуацію про дострокові парламентські вибори. Зараз є такі самі потуги, тільки у інших політиків. Мені здається, вони закінчяться так само, як у попередніх".

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Голова фракції "Слуги народу" зізнався, що ставиться до розмов про розпад монобільшості так само, як через два тижні після початку роботи парламенту.

"Тоді до мене кожного тижня підходили журналісти і запитували про кінець епохи монобільшості, але зараз подивіться, як голосуються закони", - додав він.

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Топ коментарі
+5
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16.11.2021 12:54
+5
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16.11.2021 12:55
+3
Він своїми висєрами нагадує подоляцьких тролів на Цензорі.
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16.11.2021 12:54
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Він своїми висєрами нагадує подоляцьких тролів на Цензорі.
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16.11.2021 12:54 Відповісти
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16.11.2021 12:54 Відповісти
ручные хорьки перестают быть ручными
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16.11.2021 12:55 Відповісти
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16.11.2021 12:55 Відповісти
іспанський сором(((
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16.11.2021 13:56 Відповісти
Про якість депутатів сильно сказано!
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16.11.2021 12:57 Відповісти
"
намагаємося тримати баланс між кількістю і якістю"- гівна?
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16.11.2021 12:57 Відповісти
Зняли з язика. Якість і "слуги урода"- слова поняття антоніми.
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16.11.2021 13:20 Відповісти
Таваріщь Хламідія.

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16.11.2021 13:05 Відповісти
А "какая разница"? Всерівно "здується" ця партія як не в 2023 році так в наступному. Так що "не тратьте куме сили, спускайтеся на дно, бо я вже куме бачу, що з вас тече гімно".
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16.11.2021 13:13 Відповісти
Ворог - це зє. Моношушера у вр всім пох, у т.ч. їхнім лохократам. Крадіть/пиляйте скоріше, ваше яскраве шапітоу закічилося.
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16.11.2021 13:55 Відповісти
 
 