Тисячу Зеленського не дадуть готівкою на руки. Її можна буде витратити лише на певний перелік товарів і послуг, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Тисячу гривень, які президент Володимир Зеленський обіцяв усім щепленим двома дозами проти коронавірусу, неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.
Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
"Ключове насправді тут – це не тисяча за вакцинацію. Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона є опосередкованою. Влада не напряму дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям – таким чином підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися – тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по друге – це ж не живі гроші їх не можна буде витратити на горілку і цигарки.
Це буде – поки не скажу за технічне рішення – але це буде в тому чи іншому вигляді якийсь сертифікат, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів".
Никифоров утоничнив, що перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати послуги, які найбільше, на думку влади, постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.
Речник президента додав, що наразі не може розповісти технічні деталі надання цієї тисячі, бо "президент поки що лише анонсував це", і час запуску акції, але нагадав, що Зеленський озвучив дату 19 грудня.
За словами Никифорова, тисячу можна буде витратити на якісь спортивні та культурні заходи (театри, концерти, книги, кіно), туризм (переїзди по Україні) – повний перелік послуг наразі формується.
Він також пояснив, що людина за цим "сертифікатом" чи "депозитом" зможе обрати кілька послуг (в рамках 1 тисячі гривень – ред.) – наприклад, поїхати в інше місто, де відвідати музей чи виставу, чи інший культурний захід.
Будь ласка, зачекайте...
Обещанная Президентом Владимиром Зеленским 1 000 гривен для всех вакцинированных украинцев может превратиться в 805 гривен. Кроме того, данная выплата может стать предлогом для штрафа за неуплату налогов или отмены субсидии на услуги ЖКХ.
Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт аналитического центра Юрий Гаврилечко.
По его словам, реальная сумма, которую могут получить украинцы составляет не 1 000, а 805 гривен.
"Придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это... дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след года)", - сказано в сообщении.
Гаврилечко добавил, что после получения выплаты в Украине сразу же появится 3 млн декларантов. С мая 2022 года на них можно будет выписать штраф за неуплату налогов, так как большинство получивших выплаты украинцев попросту не будут знать о необходимости уплаты налогов.
Он так написал, что получение единоразового дополнительного дохода может стать предлогом для лишения права на получение субсидии на услуги ЖКХ.
"А еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии", - написал Гаврилечко.
і мені байдуже що вона не співпала з Вашим світоглядом...
тож ідіть куди хочете, хоч і спортзал, коч в кінозал - це Ваше законне право і я не маю бажання і ні яких прав... Вам щось заперечувати чи вказувати (бронь Боже)
Тож, час тобі, ЗЕлене, збиратись до Ростова...
Путину повезло, что сейчас это недоразумение сидит в Киеве с друзьями из квартала.
📑Отчёт Bellingcat по вагнеровцам будет опубликован в среду. Будут отдельно выпущены релизы на русском и английском - Арик Толер, представитель Bellingcat. Владимир Александрович и Андрей Борисович, сладких вам снов. Дякую, дуже дякую.
Средства, которые власти планируют выплачивать украинцам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции, будут брать из государственного бюджета.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль
Мільйони пенсіонерів живуть за межею бідності, а ви тисячу будете роздавать тим у кого смартфони по 10 тисяч гривень, суки!!!
Треба книгу ''Як кинути їсти''!...))...