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Тисячу Зеленського не дадуть готівкою на руки. Її можна буде витратити лише на певний перелік товарів і послуг, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тисячу Зеленського не дадуть готівкою на руки. Її можна буде витратити лише на певний перелік товарів і послуг, - ОП

Тисячу гривень, які президент Володимир Зеленський обіцяв усім щепленим двома дозами проти коронавірусу, неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Ключове насправді тут – це не тисяча за вакцинацію. Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона є опосередкованою. Влада не напряму дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям – таким чином підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися – тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по друге – це ж не живі гроші їх не можна буде витратити на горілку і цигарки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО

Це буде – поки не скажу за технічне рішення – але це буде в тому чи іншому вигляді якийсь сертифікат, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів".

Никифоров утоничнив, що перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати послуги, які найбільше, на думку влади, постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

Речник президента додав, що наразі не може розповісти технічні деталі надання цієї тисячі, бо "президент поки що лише анонсував це", і час запуску акції, але нагадав, що Зеленський озвучив дату 19 грудня.

Також читайте: Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента

За словами Никифорова, тисячу можна буде витратити на якісь спортивні та культурні заходи (театри, концерти, книги, кіно), туризм (переїзди по Україні) – повний перелік послуг наразі формується.

Він також пояснив, що людина за цим "сертифікатом" чи "депозитом" зможе обрати кілька послуг (в рамках 1 тисячі гривень – ред.) – наприклад, поїхати в інше місто, де відвідати музей чи виставу, чи інший культурний захід.
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Топ коментарі
+67
Квиток на квартал наприклад.
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16.11.2021 12:59
+45
Борислав Береза

14 ч. ·







Я не знаю будем мы плакать или смеяться, когда это шапито закончится, но уже понимаю, что расхлебывать последствия мы будем долго. И это будет нам очень дорого стоить...
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16.11.2021 13:49
+39
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16.11.2021 13:13
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Предлагаю добавить пункт - потратить 1000 на оружие для ВСУ. Ей-богу,не раздумывая бы отдал.
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16.11.2021 18:55 Відповісти
////еще одно мнение о "вовкиной тысяче" )))

Обещанная Президентом Владимиром Зеленским 1 000 гривен для всех вакцинированных украинцев может превратиться в 805 гривен. Кроме того, данная выплата может стать предлогом для штрафа за неуплату налогов или отмены субсидии на услуги ЖКХ.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт аналитического центра Юрий Гаврилечко.
По его словам, реальная сумма, которую могут получить украинцы составляет не 1 000, а 805 гривен.
"Придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это... дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след года)", - сказано в сообщении.
Гаврилечко добавил, что после получения выплаты в Украине сразу же появится 3 млн декларантов. С мая 2022 года на них можно будет выписать штраф за неуплату налогов, так как большинство получивших выплаты украинцев попросту не будут знать о необходимости уплаты налогов.
Он так написал, что получение единоразового дополнительного дохода может стать предлогом для лишения права на получение субсидии на услуги ЖКХ.
"А еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии", - написал Гаврилечко.
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16.11.2021 19:57 Відповісти
А хто це??? Ще один невідомий святий ??? Ідіть на хрін кому треба піде в театр інші в сспорзал.. а ви сосіть с Гавриленком зайчика морквинку....
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17.11.2021 00:34 Відповісти
дуже погано що Ви не сприймаєте просто інформацію - це була просто ще одна думка...
і мені байдуже що вона не співпала з Вашим світоглядом...
тож ідіть куди хочете, хоч і спортзал, коч в кінозал - це Ваше законне право і я не маю бажання і ні яких прав... Вам щось заперечувати чи вказувати (бронь Боже)
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17.11.2021 08:01 Відповісти
Тепер не ти регочеш, з тебе регочуть, Вова,
Тож, час тобі, ЗЕлене, збиратись до Ростова...
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16.11.2021 20:24 Відповісти
Вкрай невдале копіювання "юлиної тисячі". Причому вилізло єврейське гобсеківське нутро - ніби і даю, але спробуй візьми...
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16.11.2021 20:35 Відповісти
Недоразумение выступило.
Путину повезло, что сейчас это недоразумение сидит в Киеве с друзьями из квартала.
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16.11.2021 20:55 Відповісти
Йому дуже пощастило!
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17.11.2021 07:53 Відповісти
***** туда его и посадило с помощью тупого совкобыдла , которые не понимали издёвок мерзского порношута

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17.11.2021 08:21 Відповісти
По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты - мы же понимаем какие), книги (пошутили или поумничали), кино - (опять таки все знают о чем), туризм (переезды по Украине - в Буковель конечно же!)
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16.11.2021 21:09 Відповісти
так и вижу очередь в генделик из таких, как Гереги и иже с ним, для получения денег из бюджета на их товары и услуги!
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16.11.2021 21:10 Відповісти
Сегодня вакцинированные по 1000 , а не вакцинированные дороже , но завтра . Выбирай сегодня , но думай про завтра !
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16.11.2021 22:22 Відповісти
Тарас Березовец4 минуты назад

📑Отчёт Bellingcat по вагнеровцам будет опубликован в среду. Будут отдельно выпущены релизы на русском и английском - Арик Толер, представитель Bellingcat. Владимир Александрович и Андрей Борисович, сладких вам снов. Дякую, дуже дякую.
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16.11.2021 23:32 Відповісти
А деж свобода слова... Чи вже на неї насрано шановні журналісти? Навіщо мій пост видалили..Що правда очі ріже?
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17.11.2021 00:27 Відповісти
Шмыгаль сказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"

Средства, которые власти планируют выплачивать украинцам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции, будут брать из государственного бюджета.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль
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17.11.2021 00:39 Відповісти
Президент - Зеленский, а водку купить нельзя будет - ну что за бардак?
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17.11.2021 01:25 Відповісти
Придурки зелебенські!!!
Мільйони пенсіонерів живуть за межею бідності, а ви тисячу будете роздавать тим у кого смартфони по 10 тисяч гривень, суки!!!
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17.11.2021 05:25 Відповісти
Книга "Как бросить пить" вам подойдет ))))
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17.11.2021 10:33 Відповісти
Нєєєе, не підійде!
Треба книгу ''Як кинути їсти''!...))...
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17.11.2021 10:58 Відповісти
Дал Зеля 805 гривен но и тут его жаба задавила. Эти деньги не дадут, а нужно их вытратить на товары друзей-олигархов. Не надо забывать, что он борется с олигархами.
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17.11.2021 07:56 Відповісти
Кто такие оп? Какие у них функции. Смотрящие бени? Или держащие общак. Вообще они идут нах, или едут в Ростов после того как их вынесут вперед ногами
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17.11.2021 08:10 Відповісти
Вор даже не оправдывается , ума не хватает ! И какая тысяча он все украл ! Мандим на Россию а там люди пособие получают сидя дома . Не ходят на работу с сохранением зарплаты !!! Только наше ***...ло все украло и рожу светит везде человек без совести и стыда !
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17.11.2021 08:58 Відповісти
А чё все так взбеленились на Вованчика Сцаныча? Ведь были ж времена, когда рассчитывались, например, борзыми щенками. А ЗЕ-прощалыга рассчитается билетами на "95 Квартал". Все ощасливленные обхохочутся и в прямом,и в переносном смысле.
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17.11.2021 10:46 Відповісти
Предлагаю всем получившим потратить на билеты кв.95 и выслать их в ОП заказным письмом. Пусть ими жопы подотрут.
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17.11.2021 11:40 Відповісти
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