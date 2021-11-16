Вітренко про паузу в сертифікації "Північного потоку-2": Все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків
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Наміри російської сторони є насмішкою над європейськими правилами.
Про це в фейсбуці написав голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Із гарних новин - сертифікація "Північного потоку-2" призупинена. Однак все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків", - зазначає Вітренко.
За його інформацією, "Газпром" заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу "Північний потік-2", причому тільки тієї його частини, що розташована на території Німеччини.
"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів. Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза увагою ці трюки "Газпрому". Зокрема ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора "Північного потоку-2", про створення якого заявляє "Газпром". Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил", - резюмував він.
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Зелені в Німетчині добилися закриття ядерних реакторів. Результатом цього стало те що Німетчина на сьогодні дуже залежна від російського газу, хто їм винен?
зрозуміло комісар Меркель та уряд будуть проштовхувати інтереси Росії в Европі, бо вони залежать від РФ.
Дана ситуація є настільки гострою що стала причиною розколу всередині ЕС.
13 мин. ·
В Германии приостановили сертификацию «Северного потока -2».
Спешу всех огорчить. Это не Германия с США решили помешать Путину качать газ в обход Украины. А просто немцы хотят, чтобы Кремль оформил компанию, управляющую трубой в Германии, по немецкому законодательству. И если вдруг уже в Германии Путин попробует использовать трубу для шантажа, то там сразу найдут управу.
Это вопрос энергетической безопасности Германии. Как и запуск СП-2. А на проблемы Украины Берлину глубоко наплевать…
А идея очень проста, создать предприятие, на котором нет санкций. Пока санкции введут, уже успеют сертифицировать.