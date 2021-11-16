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Газпром (902) Північний потік (1369) Вітренко Юрій (370)

Вітренко про паузу в сертифікації "Північного потоку-2": Все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків

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Вітренко про паузу в сертифікації

Наміри російської сторони є насмішкою над європейськими правилами.

Про це в фейсбуці написав голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ

"Із гарних новин - сертифікація "Північного потоку-2" призупинена. Однак все не так однозначно. "Газпром" вдається до юридичних трюків", - зазначає Вітренко.

За його інформацією, "Газпром" заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу "Північний потік-2", причому тільки тієї його частини, що розташована на території Німеччини.

"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів. Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза увагою ці трюки "Газпрому". Зокрема ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора "Північного потоку-2", про створення якого заявляє "Газпром". Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил", - резюмував він.

Читайте також: Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Рашка все прохвостничает!! Ну такие они товарищи. Им верить ни в чем и никогда нельзя.
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16.11.2021 13:09
+5
Все не так однозначно.-Таки да. Витренко только вор или ещё и мародёр.Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн.
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16.11.2021 13:10
+5
Европа є жертвою власних рішень.
Зелені в Німетчині добилися закриття ядерних реакторів. Результатом цього стало те що Німетчина на сьогодні дуже залежна від російського газу, хто їм винен?
зрозуміло комісар Меркель та уряд будуть проштовхувати інтереси Росії в Европі, бо вони залежать від РФ.
Дана ситуація є настільки гострою що стала причиною розколу всередині ЕС.
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16.11.2021 13:15
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Рашка все прохвостничает!! Ну такие они товарищи. Им верить ни в чем и никогда нельзя.
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16.11.2021 13:09 Відповісти
Блин а фрицы тоже еще те фрики. им мало было берлинской стены.
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16.11.2021 13:15 Відповісти
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16.11.2021 13:09 Відповісти
Раньше где были , когда орали все журналисты ,что нужно останавливать СП-2?
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16.11.2021 13:10 Відповісти
Все не так однозначно.-Таки да. Витренко только вор или ещё и мародёр.Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн.
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16.11.2021 13:10 Відповісти
по сравнению с ******, ворюгой в кубе, которий скиздил все ресурси паРаши, а козлорилих вонючек раком поставил, етот просто младенец!
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16.11.2021 18:34 Відповісти
Европа є жертвою власних рішень.
Зелені в Німетчині добилися закриття ядерних реакторів. Результатом цього стало те що Німетчина на сьогодні дуже залежна від російського газу, хто їм винен?
зрозуміло комісар Меркель та уряд будуть проштовхувати інтереси Росії в Европі, бо вони залежать від РФ.
Дана ситуація є настільки гострою що стала причиною розколу всередині ЕС.
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16.11.2021 13:15 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

13 мин. ·



В Германии приостановили сертификацию «Северного потока -2».

Спешу всех огорчить. Это не Германия с США решили помешать Путину качать газ в обход Украины. А просто немцы хотят, чтобы Кремль оформил компанию, управляющую трубой в Германии, по немецкому законодательству. И если вдруг уже в Германии Путин попробует использовать трубу для шантажа, то там сразу найдут управу.

Это вопрос энергетической безопасности Германии. Как и запуск СП-2. А на проблемы Украины Берлину глубоко наплевать…
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16.11.2021 13:26 Відповісти
А кто нас огорчает? Капитан Очевидность?
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16.11.2021 14:01 Відповісти
РУССКИЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ КРЫШУ ДЛЯ ФИЛИАЛА ГРУ В ГЕРМАНИИ.ВОЗГЛАВИТ ШТАБ МЕРКЕЛЬ.
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16.11.2021 13:33 Відповісти
Что он несет, наоборот это немецкий регулятор потребовал чтоб компания была зарегистрирована в Германии, при чем тут трюки Газпрома.
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16.11.2021 13:49 Відповісти
он дебил от рождения в компании таких же ослов, нечему удивляться.
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16.11.2021 14:00 Відповісти
Жулики! А вы не знали?
А идея очень проста, создать предприятие, на котором нет санкций. Пока санкции введут, уже успеют сертифицировать.
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16.11.2021 14:01 Відповісти
Об этих трюках газпрома еще 25 августа рассказывал Портников в своем видео "«Газпром» проиграл в Германии".
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16.11.2021 14:02 Відповісти
сп-2 утонет в противоречиях и так и не станет тем стратегическим проектом на который рассчитывает рашка
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16.11.2021 17:46 Відповісти
 
 