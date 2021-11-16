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Новини Політика України
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Закон про олігархів потрібний владі для боротьби з політичними опонентами, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про олігархів потрібний владі для боротьби з політичними опонентами, - Рудик

Замість реальної боротьби із впливом олігархів українська влада вигадала закон, що дозволяє боротися зі своїми політичними опонентами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю на сайті аналітичного центру Atlantic Council авторства народного депутата Кіри Рудик.

"Нинішня українська влада, схоже, вибрала популістський антиолігархічний образ як інструмент боротьби з політичними опонентами, водночас підтримуючи або навіть зміцнюючи відносини з привілейованими кланами олігархів", - йдеться у статті.

Реальна ж боротьба з впливом олігархів полягає у реформуванні судової, правоохоронної та антимонопольної системи, вважає автор.

Сам закон, на думку нардепа, веде до узурпації влади і може мати згубні наслідки для країни.

"Цей закон більше схожий на спробу приховати посилення президентських повноважень за фасадом риторики популістів", - додала Кіра Рудик.

Нагадаємо, 6 листопада на сайті Atlantic Council був різко розкритикований закон про олігархів. Американські експерти попередили про ризик використання цього закону для зведення рахунків з політичними опонентами, в першу чергу колишнім президентом Петром Порошенком. Також вказали на ризик для свободи слова і демократії.

Пізніше цю позицію Atlantic Council підтвердив і нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, який заявив, що закон про олігархів на думку американських партнерів негативно позначиться на демократії в Україні.

Крім того, слідом за США закон про олігархів розкритикували в Європарламенті.
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никто этот закон не читал..🤡
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16.11.2021 13:15 Відповісти
Ну, ти не читав (і навіть я не читав в повному обсязі) - але за всіх не розписуйся.
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16.11.2021 13:28 Відповісти
Не свисти ...
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16.11.2021 13:17 Відповісти
Закон про олігархів потрібен владі для того, щоб в країні була одна влада, а не дві. Олігархи - це паразити, які присмоктались до бюджету, створили монополії і знущаються над населенням. Засоби масової комунікації в руках олігархів - це інструмент комунікативної дії, який маніпулює масовою свідомістю в інтересах цих олігархів. Як результат, українці найбідніша нація в Європі. Допоки терпіти нам знущання ! В Польщі немає олігархів, але існує вільна преса.
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16.11.2021 13:56 Відповісти
якийсь цей закон кумедний, як заявили в Європі
Кумедні люди створюють кумедні закони
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16.11.2021 14:26 Відповісти
брехня.
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16.11.2021 16:40 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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16.11.2021 21:14 Відповісти
 
 