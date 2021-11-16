Закон про олігархів потрібний владі для боротьби з політичними опонентами, - Рудик

Замість реальної боротьби із впливом олігархів українська влада вигадала закон, що дозволяє боротися зі своїми політичними опонентами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю на сайті аналітичного центру Atlantic Council авторства народного депутата Кіри Рудик.

"Нинішня українська влада, схоже, вибрала популістський антиолігархічний образ як інструмент боротьби з політичними опонентами, водночас підтримуючи або навіть зміцнюючи відносини з привілейованими кланами олігархів", - йдеться у статті.

Реальна ж боротьба з впливом олігархів полягає у реформуванні судової, правоохоронної та антимонопольної системи, вважає автор.

Сам закон, на думку нардепа, веде до узурпації влади і може мати згубні наслідки для країни.

"Цей закон більше схожий на спробу приховати посилення президентських повноважень за фасадом риторики популістів", - додала Кіра Рудик.

Нагадаємо, 6 листопада на сайті Atlantic Council був різко розкритикований закон про олігархів. Американські експерти попередили про ризик використання цього закону для зведення рахунків з політичними опонентами, в першу чергу колишнім президентом Петром Порошенком. Також вказали на ризик для свободи слова і демократії.

Пізніше цю позицію Atlantic Council підтвердив і нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, який заявив, що закон про олігархів на думку американських партнерів негативно позначиться на демократії в Україні.

Крім того, слідом за США закон про олігархів розкритикували в Європарламенті.