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Лукашенко зідзвонився з Путіним: Обговорили ситуацію на кордоні з Польщею і "навчання України та США біля кордонів РФ"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське агентство "БЕЛТА".
Зазначається, що під час розмови Путін та Лукашенко обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні та спільні дії щодо "оборони кордонів Союзної держави".
"Ще однією темою розмови стала ситуація в Україні та позапланові навчання України та США біля кордонів Російської Федерації та у Чорному морі. Президент Росії поінформував білоруського колегу про ситуацію у Чорному морі загалом", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко поінформував Путіна про телефонну розмову, що відбулася напередодні, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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1 год ·
Русские сбили спутник. В космосе. Россия провела испытания противоспутникового оружия и запущенной с Земли ракетой сбила свой собственный спутник «Космос-1408», выведенный в 1982 году и предназначавшийся для радиоразведки.
В результате образовалось облако обломков, полторы тысячи самых крупных из них наблюдаемы, еще сотни тысяч мелких невидимы.
Орбита этого облака каждые девяносто минут идеально пересекается с орбитой МКС под острым углом. На видео инфографика американской компании LeoLabs - белая полоса это облако обломков, синяя точка - МКС.
Облако обломков находится на орбите от 440 до 520 километров.
МКС находится на орбите 420 километров.
То есть, попадание почти в яблочко.
Из-за этого американский и российский экипажи МКС дважды «вынужденно заперлись в кораблях «Союз» и «Crew Dragon», полностью готовые к эвакуации. Это цитата из сообщения NASA.
Также облако обломков угрожает китайской станции «Тяньгун».
Директор NASA Билл Нельсон в полном ахере: «Я возмущён этим безответственным и дестабилизирующим действием. При такой долгой и легендарной истории пилотируемых космических полётов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только иностранных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту».
Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес в полном ахере: «Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в полном ахере: «Этот космический мусор теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран. Соединённые Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы отреагировать на безответственный акт России».
Давайте еще раз. До меня тоже не сразу дошло. Уж на что я профессор оркологии и русофобии, но и то не сразу смог подобрать челюсть со стола.
Россия. Сбивает в космосе. Спутник. Обломки которого чуть не уничтожают МКС. Из-за чего экипаж станции лезет в спасательные шлюпки. А Белый дом, НАСА, Госдеп, Китай и Британия стоят полностью на ушах.
Пересильд. Юленька. А везучая ты баба. «Я еще подумал - смелая девка! Ну, или просто дура. Которая не в курсе, что, кажется, что-то идет не так». Это я месяц назад написал.
Эх, такое кино просрали.
Один четыре ноль и восемь, спутники сбивать не бросим.
Какая ирония названий.
Меня спрашивают - Аркадий, почему вы так упорно верите, что Путин начнет войну. Это же не рационально. Ему же это не выгодно.
Да потому! Потому, *****! Потому, что они «Гравитацию» умудрились сделать документальным фильмом!
Вот почему!
Абсолютно отбитые. Наглухо, напрочь упоротые. На всю башку. На всю безмозглую черепную коробку.
Орки с ядерным и космическим оружием сбивают спутники и лезут из своего Мордора через границы ЕС.
Гамадрилы с космической гранатой.
Какая, к чертям, Дюна, какой Хоббит.
Как мир за две недели изменился.
Доброе утро.
Ваш Дед.