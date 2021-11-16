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Після стабілізації COVID-захворюваності висока смертність буде ще упродовж 2-3 тижнів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Після стабілізації COVID-захворюваності висока смертність буде ще упродовж 2-3 тижнів, - Ляшко

Після стабілізації захворюваності на COVID-19 показники смертності залишатимуться високими ще 2-3 тижні.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні маємо новий сумний рекорд за кількістю зареєстрованих летальних випадків серед хворих на коронавірус. Саме 838. Варто розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації ситуації із захворюваністю", - сказав Ляшко.

Він пояснив, що середній час від появи симптомів коронавірусної хвороби до смерті у померлих у жовтні складав 14 днів.

Міністр наголосив, що за останні три місяці 94,3% госпіталізованих пацієнтів, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Також, за даними МОЗ, вакциновані госпіталізуються у 5,2 раза рідше, ніж невакциновані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 838 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Для тих, хто ще не встиг вакцинуватись. Запрошуємо...

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16.11.2021 13:35
+2
Ляшко вже доктор Смерть чи ще ні?
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16.11.2021 13:43
+1
...Вони порушили власне Головне Правило: обіцяти усім, але нічого конкретного. Країну мрій. Велике будівництво. Щастя для всіх задарма. Єдиний раз вони прокололися із 4 тис. зарплатою для вчителів. Ну, як прокололися? З одного боку, це мобілізувало педколективи на їхню підтримку. З другого, вчителі їх тепер і поховають.
Вчора Вова сказав: тисячу гривень усім вакцинованим.
Сказане слово почули. Хтось, може, і піде вколотися за ці гроші, але більшість рине обілечувати вже зроблену вакцину.
А грошей не буде. Вони писатимуть у Дію і спортлото, ходитимуть в ощадбанк і на пошту, атакуватимуть питаннями мерів і депутатів. Грошей все одно не буде.
Ніхто не видасть на руки папірчики з Лесею чи Сковородою. Їх не можна буде потримати чи віднести на базар.
Вова, тебе проклянуть за цю уявну тисячу, причому всі. І вакциновані, яким вона обіцяна, але не дістанеться, і не вакциновані, яким заздрісно.
Самі рахуйте, серед якої когорти більше ваших прихильників.
Ми тут рахуємо, на який відсоток обвалиться ваш рейтинг після цієї "тисячі". - Тамара Горіха Зерня
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16.11.2021 13:30
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...Вони порушили власне Головне Правило: обіцяти усім, але нічого конкретного. Країну мрій. Велике будівництво. Щастя для всіх задарма. Єдиний раз вони прокололися із 4 тис. зарплатою для вчителів. Ну, як прокололися? З одного боку, це мобілізувало педколективи на їхню підтримку. З другого, вчителі їх тепер і поховають.
Вчора Вова сказав: тисячу гривень усім вакцинованим.
Сказане слово почули. Хтось, може, і піде вколотися за ці гроші, але більшість рине обілечувати вже зроблену вакцину.
А грошей не буде. Вони писатимуть у Дію і спортлото, ходитимуть в ощадбанк і на пошту, атакуватимуть питаннями мерів і депутатів. Грошей все одно не буде.
Ніхто не видасть на руки папірчики з Лесею чи Сковородою. Їх не можна буде потримати чи віднести на базар.
Вова, тебе проклянуть за цю уявну тисячу, причому всі. І вакциновані, яким вона обіцяна, але не дістанеться, і не вакциновані, яким заздрісно.
Самі рахуйте, серед якої когорти більше ваших прихильників.
Ми тут рахуємо, на який відсоток обвалиться ваш рейтинг після цієї "тисячі". - Тамара Горіха Зерня
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16.11.2021 13:30 Відповісти
Для тих, хто ще не встиг вакцинуватись. Запрошуємо...

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16.11.2021 13:35 Відповісти
В райцентре Киевской области семейный врач берет 284 грн за направление на тест на ковид. Селяни в селах раена мрут как мухи но почти никто не делает тесты.
К стати деньги за тест семейный врач берет себе в карман.

Вот вам и бесплатные тесты и статистика смертности
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16.11.2021 13:38 Відповісти
В Ірманії, коло щось купуєш в аптеці, дають і експрес-тест безкоштовно. Мені привезли пару штук звідти.
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16.11.2021 13:47 Відповісти
они же со шмыгалем пару дней назад рассказывали, что пабедили пандемию. А тут хлоп- и новый антирекорд умерших. Каких ушлепков навыбирали. Все стабилизировалось, но дохнуть будете еще и еще. Дебилы.
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16.11.2021 13:42 Відповісти
Ляшко вже доктор Смерть чи ще ні?
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16.11.2021 13:43 Відповісти
Тут майже всі галасували що доктор Смерть Супрунша.
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16.11.2021 13:48 Відповісти
Супрунша оказалась медсестра
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16.11.2021 13:54 Відповісти
Гугл тобі в поміч.
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16.11.2021 13:59 Відповісти
Це називається накликали біду. Доречі всі пункти претензій до Пороха матеріалізуються в найгірших проявах відносно Зе і його наріду.
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16.11.2021 13:55 Відповісти
Він фельдшер-death
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16.11.2021 14:23 Відповісти
Арестовать Ляшка и немедленно ,жизней людских на нём много ...
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16.11.2021 13:50 Відповісти
Так от воно що? Друге місце в свті по смертності - це стабілізація!
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16.11.2021 15:44 Відповісти
так дайте вже наказ своїм статистикописцям на зменшення оборотів "пандемії", адже скоро свята, ваші бизнеса мають крутутися.
Вважатимемо, що ми остаточно повірили у пандемію, а ви - що всі побіжать вприприжку щепитися. І на тому закінчимо фарс. Як вам такий перебіг подій?
Всім вже давно стали добре відомі правила гри.
К чєму єтот пафос?
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16.11.2021 15:49 Відповісти
Люди в селах мруть без попадання в ковідну статистику- бо сімейні лікарі замість безкоштовних тестів вимагають за них 284 грн собі в кишеню.
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16.11.2021 16:49 Відповісти
Хоча би раз Ляшко висловився об'єктивно.
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16.11.2021 16:48 Відповісти
 
 