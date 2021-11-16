Після стабілізації COVID-захворюваності висока смертність буде ще упродовж 2-3 тижнів, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Після стабілізації захворюваності на COVID-19 показники смертності залишатимуться високими ще 2-3 тижні.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні маємо новий сумний рекорд за кількістю зареєстрованих летальних випадків серед хворих на коронавірус. Саме 838. Варто розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації ситуації із захворюваністю", - сказав Ляшко.
Він пояснив, що середній час від появи симптомів коронавірусної хвороби до смерті у померлих у жовтні складав 14 днів.
Міністр наголосив, що за останні три місяці 94,3% госпіталізованих пацієнтів, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Також, за даними МОЗ, вакциновані госпіталізуються у 5,2 раза рідше, ніж невакциновані.
Будь ласка, зачекайте...
Вчора Вова сказав: тисячу гривень усім вакцинованим.
Сказане слово почули. Хтось, може, і піде вколотися за ці гроші, але більшість рине обілечувати вже зроблену вакцину.
А грошей не буде. Вони писатимуть у Дію і спортлото, ходитимуть в ощадбанк і на пошту, атакуватимуть питаннями мерів і депутатів. Грошей все одно не буде.
Ніхто не видасть на руки папірчики з Лесею чи Сковородою. Їх не можна буде потримати чи віднести на базар.
Вова, тебе проклянуть за цю уявну тисячу, причому всі. І вакциновані, яким вона обіцяна, але не дістанеться, і не вакциновані, яким заздрісно.
Самі рахуйте, серед якої когорти більше ваших прихильників.
Ми тут рахуємо, на який відсоток обвалиться ваш рейтинг після цієї "тисячі". - Тамара Горіха Зерня
К стати деньги за тест семейный врач берет себе в карман.
Вот вам и бесплатные тесты и статистика смертности
Вважатимемо, що ми остаточно повірили у пандемію, а ви - що всі побіжать вприприжку щепитися. І на тому закінчимо фарс. Як вам такий перебіг подій?
Всім вже давно стали добре відомі правила гри.
К чєму єтот пафос?