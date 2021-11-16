Після стабілізації COVID-захворюваності висока смертність буде ще упродовж 2-3 тижнів, - Ляшко

Після стабілізації захворюваності на COVID-19 показники смертності залишатимуться високими ще 2-3 тижні.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні маємо новий сумний рекорд за кількістю зареєстрованих летальних випадків серед хворих на коронавірус. Саме 838. Варто розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації ситуації із захворюваністю", - сказав Ляшко.

Він пояснив, що середній час від появи симптомів коронавірусної хвороби до смерті у померлих у жовтні складав 14 днів.

Міністр наголосив, що за останні три місяці 94,3% госпіталізованих пацієнтів, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Також, за даними МОЗ, вакциновані госпіталізуються у 5,2 раза рідше, ніж невакциновані.

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