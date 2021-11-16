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Новини Політика України
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Профільний комітет завтра не розглядатиме питання відставки Ткаченка: заява ще не зареєстрована в Раді, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет завтра не розглядатиме питання відставки Ткаченка: заява ще не зареєстрована в Раді, -

До комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики не надходила заява про відставку міністра культури Олександра Ткаченка.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховної Ради розповіла в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Вона повідомила, що комітет не розглядатиме завтра це питання, адже заява офіційно не зареєстрована у Верховній Раді.

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Кравчук вважає, що поки зарано говорити про те, хто може посісти посаду міністра культури.

"Моя особиста думка - пан Ткаченко відповідає своїй посаді. Можливо, це його рішення (про відставку. – Ред.) було емоційним. Коли він його прийняв, перебував за кордоном, коли було засідання по ЮНЕСКО. Можливо, коли емоції вгамувалися, це рішення можна було б переосмислити. Переважна більшість депутатів нашого комітету не хотіли б, щоб пан Ткаченко йшов у відставку. Він правильно сказав, що зробив десь половину від того, що планував. Ми б хотіли, щоб у культурній сфері все ж таки відбулось завершення реформ", - додала заступник голови фракції "СН".
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Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, Саакашвили.-Барыга это скупщик краденого. Барыга-Разумков. В кодлане Коломойского у Ткаченко ранг выше. Он вор. Вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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16.11.2021 13:36 Відповісти
Будь-яка свиня заверещить, якщо її відтягнути від корита, так і Ткаченко.
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16.11.2021 13:51 Відповісти
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16.11.2021 13:51 Відповісти
Є новини, що не усім вакцинованим дадуть. Оці падЛЮКИ тільки те і вміють, що сіяти ворожнечу проміж людей.

"1000 грн отримають лише ті, хто вакцинуватиметься з 19 грудня.

Про це в кулуарах Верховної Ради сказав нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко, повідомляє "Инсайдер UA"."
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16.11.2021 14:03 Відповісти
Може так: Скоро отримаю зетисячу, надіну дерев'яний макінтош, і в домі буде грати музика, але її не почую
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16.11.2021 14:18 Відповісти
У Кличка сжалось очко и он молится за Ткаченко.
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16.11.2021 13:47 Відповісти
Ткаченко из теленедели. Зачем такой министр Украине? Теленедельщик, предшественник квартала 95? Это что за культура такая?
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16.11.2021 22:17 Відповісти
 
 