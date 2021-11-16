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Новини Політика України
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Профільний комітет Ради не підтримує наміру Ткаченка піти у відставку. Сподіваємось, він продовжить працювати, - Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Профільний комітет Ради не підтримує наміру Ткаченка піти у відставку. Сподіваємось, він продовжить працювати, - Потураєв

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримує наміру Олександра Ткаченка піти у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики України.

Про це заявив голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наш комітет не підтримує цієї заяви (Ткаченка про відставку. - Ред.). У нас була розмова з паном Олександром - і ми сподіваємося, що всі розбіжності буде вирішено належним чином, і міністерство продовжить працювати на чолі з нинішнім міністром Ткаченком. Такою є позиція, наскільки мені відомо, всіх членів нашого комітету", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

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Нагадаємо, раніше міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку. 

Автор: Ірина Дашківська
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16.11.2021 13:56 Відповісти
Пізно Лисий вже приготувався на цю посаду.))
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16.11.2021 13:59 Відповісти
шууухєррр, криша уєзжаєт..!
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16.11.2021 14:33 Відповісти
 
 