Профільний комітет Ради не підтримує наміру Ткаченка піти у відставку. Сподіваємось, він продовжить працювати, - Потураєв

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримує наміру Олександра Ткаченка піти у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики України.

Про це заявив голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наш комітет не підтримує цієї заяви (Ткаченка про відставку. - Ред.). У нас була розмова з паном Олександром - і ми сподіваємося, що всі розбіжності буде вирішено належним чином, і міністерство продовжить працювати на чолі з нинішнім міністром Ткаченком. Такою є позиція, наскільки мені відомо, всіх членів нашого комітету", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Читайте також: Профільний комітет завтра не розглядатиме питання відставки Ткаченко: заява ще не зареєстрована в Раді, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, раніше міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку.