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Луганщина (4411) вбивство (2874) патрульна поліція (1399)

24-річного патрульного вбили в Рубіжному, табельну зброю вкрали: В місті введено спецоперацію

Новини Цензор.НЕТ Події

24-річного патрульного вбили в Рубіжному, табельну зброю вкрали: В місті введено спецоперацію

16 листопада в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

Про це у Facebook повідомляє поліція Луганщини, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.

Пізніше в поліції повідомили, що загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.

"Олександр приєднався до команди патрульної поліції Луганської області у 2017 році та з честю виконував службові обов’язки. У нашій пам’яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Олександра", - додали в поліції.

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24-річного патрульного вбили в Рубіжному, табельну зброю вкрали: В місті введено спецоперацію 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
уже давно вернулись. с добрым утром и удачным выбором мудрого нарида.
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16.11.2021 14:03
+13
в 2019
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16.11.2021 14:20
+9
Как точно заметил В.Портнов, "Все думали, что будет как в сериале "Слуга Народа" ,а по факту видим "Бригаду" "
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16.11.2021 14:25
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Яка це вже новина за день про збройний беспрєдєл і країні. 90-ті повертаються.
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16.11.2021 13:58 Відповісти
уже давно вернулись. с добрым утром и удачным выбором мудрого нарида.
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16.11.2021 14:03 Відповісти
"удачным выбором мудрого нарида" - Вы забыли уточнить, в каком году.
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16.11.2021 14:14 Відповісти
в 2019
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16.11.2021 14:20 Відповісти
это ты забыл уточнить, какой ты год имеешь в виду, лапотник)
а любому налогоплательщику и так понятно
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16.11.2021 14:57 Відповісти
"а любому налогоплательщику и так понятно" - что в 2010 году. Так?
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16.11.2021 18:02 Відповісти
Та ще коли комуняку Кравчука обирали
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16.11.2021 17:02 Відповісти
Как точно заметил В.Портнов, "Все думали, что будет как в сериале "Слуга Народа" ,а по факту видим "Бригаду" "
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16.11.2021 14:25 Відповісти
Не Портнов, а Портников.
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16.11.2021 15:15 Відповісти
другое дело при Сывочолом, и не взрывали журналистов в машине в центре Киева, и не убивали в том же центре средь бела дня опозиционеров-беженцев из России.
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16.11.2021 16:33 Відповісти
Как будто мудрый народ сильно переживает по этому поводу. Убивают при любой власти, но при Порошенко жопы в экономике не было, в отличие от нынешней власти.
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16.11.2021 20:05 Відповісти
Та які там 90ті.. вже давно тут 95ті
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16.11.2021 15:06 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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16.11.2021 14:10 Відповісти
Кладут на этом сайте в твою пасть,все кому не лень😂🌷×××
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16.11.2021 14:17 Відповісти
Можливо кайцапські ДРГ почали працювать.
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16.11.2021 14:04 Відповісти
Возможно но не факт - убийство полицейского, не есть цель засылки ДРГ. Наверняка какой нибудь местный гоблин ожидающий прихода рускага мира.... Но уверен что на ДРГ спишут.... и наверняка скажут, что подозреваемый скрылся в направлении ОРДЛО, личность установить не удалось - дело закрыто!
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16.11.2021 14:28 Відповісти
жаль парня!

наверное, увидел то, что не нужно было видеть... расплата
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16.11.2021 14:11 Відповісти
ахренеть
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16.11.2021 14:11 Відповісти
Так як ці дебіли-поліцаї поводяться з українцями, то якось пох.
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16.11.2021 14:13 Відповісти
кончене
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16.11.2021 14:20 Відповісти
*******
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16.11.2021 15:21 Відповісти
24 роки... ще ж дитина, фактично, як можна так писати...
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16.11.2021 15:25 Відповісти
Такі діти-поліцаї в Україні творять безпрєдєл.
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16.11.2021 20:24 Відповісти
Живем в эпоху массового использования на улицах видеокамер, если хотят найти убийцу, уже давно работают с записанными видеоматериалами. Если не найдут, это еще один маркер работы "полиции" Рубежанского и всего "наследия" Авакова в целом.
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16.11.2021 14:21 Відповісти
авакова?)) коррупция в правоохранительных органах началась даже не в 1991м году))
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16.11.2021 14:28 Відповісти
О, у него было время, а вам сколько лет надо для наведения порядка - 15, 25, 35?
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16.11.2021 14:31 Відповісти
смешно)) разве там кто то собирался наводить порядок?) там все в порядке, поверьте мне) просто вы и аваковы по разному понимаете это слово)
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16.11.2021 14:32 Відповісти
Раскрывайте свою мысль полностью, чтобы вас можно было понять.
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16.11.2021 14:35 Відповісти
Он не справился - возглавил.
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16.11.2021 15:07 Відповісти
Объясните в чем ко мне претензии.
Я высказался, что поиск убийцы 24-летнего парня, это рентген деятельности Авакова (который устраивал долгое время Ющенка, Порошенка, Зеленского, но чего он достиг на должности министра?), это не исключает уточнения, что сейчас его бывшую должность занимает другой козел, из театра кукол Коломойского, имени которого я не знаю, но, полагаю, если бы было что-то разрушать из положительного опыта и практики в милицейско-полицейском ведомстве, неужели он успел бы уже разрушить.
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16.11.2021 15:34 Відповісти
Може ви живете в якійсь іншій Україні, але у нас міністрів назначає ВР. До чого тут, влаштовує це президента чи ні?
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16.11.2021 15:43 Відповісти
Мабуть, ви живете у якійсь іншій країні, а не в Уукраїні.
На посаду міністра МВД Авакова протинув Ющенко, тоді близька до нього людина. Чи міг блок Петра Порошенка і народофронтівців, які згодом склали коаліцію, призначити Авакова міністром, якби Порошенко був категорично проти, думаю також ні, але у вашій паралельній реальності коаліція могла це зробити.
Чи міг клоун призначати, чи не призначити, Авакова міністром, абсурде питання, уряд сформувала однопартійна більшість, звичайно міг і призначив, тому що як говорив Мірабо, хто вчасно зрадив, той не зрадник. Але ви живіть у своїй паралельній реальності.
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16.11.2021 15:57 Відповісти
цілком вірно. За 5 років президенства порошенко ні разу не обмовився що рехворми поліції йдуть "трішечки не туди". Та і зараз я не почув критики в адресу чорта.
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16.11.2021 16:13 Відповісти
Може вам невідомо, але Рюкзаков зайшов по квоті НФ у якого була більшість у парламенті. І чому Порох, у якого лава запасних була або критично мала, або відсутня мав бути проти креатури партнерів по коаліції?
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16.11.2021 16:42 Відповісти
Власне, вибачаюся, автором яскравої фрази був Талейран, а Мірабо здається був страчений революціонерами.
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16.11.2021 20:33 Відповісти
ще жоден міністр МВС ..ніколи не розкрив жодного вбивства. Іх розкривають опера , зараз іноді і слідчі...які працюють на землі у відділах та управліннях
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16.11.2021 19:29 Відповісти
Поссорились с местными мелкими мафиози. Бывает. Остальные сговорчивее будут.
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16.11.2021 15:29 Відповісти
никогда такого не было, и вот опять (а может снова))
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16.11.2021 19:26 Відповісти
Жаль молоду людину.
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16.11.2021 20:30 Відповісти
Бабу с кем то не поделил
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17.11.2021 07:37 Відповісти
 
 