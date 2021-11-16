24-річного патрульного вбили в Рубіжному, табельну зброю вкрали: В місті введено спецоперацію
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16 листопада в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.
Про це у Facebook повідомляє поліція Луганщини, інформує Цензор.НЕТ.
"На місці події є сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного відсутня. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції.
Пізніше в поліції повідомили, що загинув 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.
"Олександр приєднався до команди патрульної поліції Луганської області у 2017 році та з честю виконував службові обов’язки. У нашій пам’яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою.
Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Олександра", - додали в поліції.
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а любому налогоплательщику и так понятно
наверное, увидел то, что не нужно было видеть... расплата
Я высказался, что поиск убийцы 24-летнего парня, это рентген деятельности Авакова (который устраивал долгое время Ющенка, Порошенка, Зеленского, но чего он достиг на должности министра?), это не исключает уточнения, что сейчас его бывшую должность занимает другой козел, из театра кукол Коломойского, имени которого я не знаю, но, полагаю, если бы было что-то разрушать из положительного опыта и практики в милицейско-полицейском ведомстве, неужели он успел бы уже разрушить.
На посаду міністра МВД Авакова протинув Ющенко, тоді близька до нього людина. Чи міг блок Петра Порошенка і народофронтівців, які згодом склали коаліцію, призначити Авакова міністром, якби Порошенко був категорично проти, думаю також ні, але у вашій паралельній реальності коаліція могла це зробити.
Чи міг клоун призначати, чи не призначити, Авакова міністром, абсурде питання, уряд сформувала однопартійна більшість, звичайно міг і призначив, тому що як говорив Мірабо, хто вчасно зрадив, той не зрадник. Але ви живіть у своїй паралельній реальності.